Wielkie zmiany w dowodach osobistych. Miał być 1 grudnia, ale pojawił się problem. Co z nowymi przepisami?
Dowód osobisty będzie można odebrać w innym urzędzie niż ten, w którym złożono wniosek. To jedna z najważniejszych zmian przygotowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe przepisy miały zacząć obowiązywać 1 grudnia 2026 roku, jednak termin ten stoi pod dużym znakiem zapytania. Projekt ustawy nadal nie został uchwalony, a część zapowiadanych ułatwień wymaga dodatkowych przygotowań. Wyjaśniamy, co dokładnie ma się zmienić i jakie zasady obowiązują obecnie.
Wymiana dowodu osobistego potrafi być kłopotliwa, szczególnie dla osób, które pracują lub studiują poza miejscem zamieszkania. Samo złożenie wniosku nie jest skomplikowane. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba ponownie odwiedzić urząd, żeby odebrać gotowy dokument.
Rząd chce to zmienić. Przygotowywana nowelizacja ma uprościć kilka procedur związanych z dowodami osobistymi, paszportami i państwowymi rejestrami.
Na razie trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy: zapowiadane ułatwienia nie są jeszcze obowiązującym prawem.
Dowód osobisty odbierzesz w innej gminie. Koniec z dodatkową podróżą do urzędu?
Jedną z najważniejszych propozycji jest możliwość samodzielnego wyboru urzędu, w którym odbierzemy gotowy dowód osobisty.
Obecnie dokument odbiera się co do zasady w tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek.
Nie ma przy tym znaczenia miejsce zameldowania. Już dzisiaj można wyrobić dowód w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Trzeba jednak liczyć się z tym, że po gotowy dokument będziemy musieli wrócić właśnie do tego urzędu.
To bywa problemem dla osób, które często podróżują lub przeprowadzają się między miastami.
Wyobraźmy sobie, że ktoś mieszka w Krakowie, ale regularnie pracuje w Warszawie. Składa wniosek o dowód w Krakowie, a niedługo później przez kilka tygodni przebywa w stolicy.
Zgodnie z obecnymi zasadami musi wrócić do urzędu, w którym rozpoczął procedurę.
Po wprowadzeniu nowych przepisów będzie można wskazać inny urząd gminy jako miejsce odbioru dokumentu.
Oznacza to, że wniosek będzie można złożyć w jednej miejscowości, a gotowy dowód odebrać w innej.
Rozwiązanie ma oszczędzić obywatelom czas i ograniczyć konieczność organizowania dodatkowych podróży.
Zmiany od 1 grudnia 2026 roku? Jest ważny problem z terminem
W materiałach dotyczących nowelizacji pojawia się data 1 grudnia 2026 roku. To termin, który przewidziano we wcześniejszej wersji projektu ustawy.
Nie oznacza to jednak, że nowe zasady na pewno zaczną wtedy obowiązywać.
Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich, wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod numerem UD329.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało go w celu uproszczenia formalności i usprawnienia obsługi obywateli.
Przepisy przeszły etap konsultacji, ale według informacji dostępnych 26 listopada 2026 roku projekt nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych i nie został uchwalony przez parlament.
Co więcej, część najważniejszych rozwiązań, w tym odbiór dowodu w innej gminie, miała zostać uruchomiona w terminie wskazanym odrębnym komunikatem ministra.
Na pięć dni przed 1 grudnia nie ma więc podstaw, aby zapewniać obywateli, że od tego dnia będą mogli odbierać dowody osobiste na nowych zasadach.
Do wejścia ustawy w życie konieczne jest zakończenie procedury legislacyjnej, podpis prezydenta i ogłoszenie przepisów.
Dopiero wtedy będzie można wskazać wiążący termin obowiązywania zmian.
Urząd unieważnił dowód przez pomyłkę? Nowe przepisy przewidują rozwiązanie
Kolejna propozycja dotyczy dokumentów unieważnionych wskutek błędu urzędnika.
Taka sytuacja może mieć poważne konsekwencje. Dowód osobisty jest potrzebny między innymi do potwierdzania tożsamości, załatwiania spraw urzędowych czy korzystania z usług bankowych.
Jeżeli dokument zostanie błędnie unieważniony, jego właściciel może nagle napotkać problemy, mimo że sam nie zrobił niczego nieprawidłowego.
Projekt ustawy przewiduje możliwość przywrócenia ważności dokumentu w ciągu 30 dni od jego unieważnienia.
Jest jednak istotne zastrzeżenie.
Rozwiązanie ma dotyczyć dowodów bez warstwy elektronicznej, które nie zostały fizycznie anulowane, a ich unieważnienie nastąpiło wskutek oczywistej pomyłki.
Nie będzie to więc możliwość przywrócenia ważności każdego dowodu osobistego.
Przykładowo nie obejmie dokumentu prawidłowo unieważnionego po zgłoszeniu utraty ani automatycznie wszystkich nowoczesnych e-dowodów.
Nowe przepisy mają umożliwić naprawienie ściśle określonych błędów bez konieczności rozpoczynania całej procedury od początku.
Na razie jest to jednak rozwiązanie zapisane w projekcie.
Dowód osobisty na 15 lat dla seniorów. To kolejna planowana zmiana
Nowelizacja zawiera także propozycję ważną dla starszych obywateli.
Chodzi o wydłużenie okresu ważności dowodu osobistego wydawanego osobom, które ukończyły 70 lat.
Zamiast standardowych 10 lat dokument miałby być ważny przez 15 lat.
To oznaczałoby rzadszą konieczność wymiany dowodu, a tym samym mniej formalności i wizyt w urzędzie.
Rozwiązanie mogłoby być szczególnie korzystne dla seniorów mających trudności z przemieszczaniem się.
Trzeba jednak pamiętać, że proponowane 15 lat dotyczy ważności samego dokumentu. Okres ważności jego certyfikatów elektronicznych może być krótszy.
Wydłużenie ważności dowodów dla osób po 70. roku życia również nie weszło jeszcze w życie.
Seniorzy, których dokumenty tracą obecnie ważność, powinni więc postępować według dotychczasowych zasad, a nie zakładać, że ich dowód automatycznie będzie ważny przez dodatkowe pięć lat.
Zgłoszenie utraty dowodu ma być prostsze. Zmiany także dla rodziców
Projekt przewiduje również ułatwienia związane ze zgłaszaniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Jedna z propozycji dotyczy rodziców załatwiających formalności związane z dokumentami dzieci.
Jeśli odpowiednie dane o relacji rodzic–dziecko będą dostępne w rejestrze PESEL, część czynności ma być możliwa do wykonania elektronicznie, bez udziału urzędnika.
Chodzi między innymi o zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka.
Nowelizacja zakłada też rozszerzenie możliwości przyjmowania zgłoszeń dotyczących utraconych dokumentów.
Jednym z proponowanych rozwiązań jest umożliwienie zgłoszenia utraty dowodu osobistego Straży Granicznej.
Zmiany mają objąć również konsulów, którzy w określonych sytuacjach mogliby samodzielnie unieważniać dokumenty zgłoszone jako utracone lub uszkodzone.
Dzięki temu procedury miałyby być szybsze, szczególnie w sytuacjach, gdy obywatel przebywa poza miejscem zamieszkania lub za granicą.
Zmiany obejmą także paszporty i państwowe rejestry
Przygotowywana ustawa nie ogranicza się wyłącznie do dowodów osobistych.
Projekt przewiduje również zmiany w przepisach dotyczących dokumentów paszportowych, obywatelstwa polskiego oraz aktów stanu cywilnego.
Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się między innymi nowe zasady postępowania w sprawach dokumentów paszportowych, doprecyzowanie możliwości elektronicznego wyrażania zgody na wydanie paszportu oraz dodatkowe rozwiązania związane z potwierdzaniem tożsamości.
Ministerstwo chce także usprawnić dostęp uprawnionych organów do danych znajdujących się w państwowych rejestrach.
Celem jest ograniczenie sytuacji, w których obywatel musi sam dostarczać informacje już dostępne administracji.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie zaświadczenia i dokumenty przestaną być potrzebne.
Zakres wymaganych formalności nadal będzie zależał od rodzaju sprawy.
Mieszkasz w Warszawie, ale jesteś zameldowany gdzie indziej? Co musisz wiedzieć?
Dla mieszkańców Warszawy, którzy pochodzą z innych części Polski, planowana zmiana dotycząca odbioru dowodu może być szczególnie przydatna.
Wiele osób przyjeżdża do stolicy na studia lub do pracy, zachowując meldunek w rodzinnej miejscowości.
Warto jednak przypomnieć, że już obecnie zameldowanie nie decyduje o tym, gdzie można złożyć wniosek o dowód osobisty.
Osoba zameldowana w Lublinie, Krakowie czy Gdańsku może wyrobić dowód w Warszawie.
Może również wybrać dowolny warszawski urząd dzielnicy zajmujący się wydawaniem dowodów osobistych.
Problem pojawia się dopiero przy odbiorze gotowego dokumentu.
Jeżeli ktoś złożył wniosek w innej miejscowości, nie może obecnie po prostu przyjść po dowód do warszawskiego urzędu.
Nowelizacja ma rozwiązać właśnie ten problem.
Do czasu wejścia nowych przepisów w życie trzeba jednak korzystać z dotychczasowej procedury.
Wymieniasz dowód osobisty? Sprawdź, jakie zasady obowiązują teraz
Osoby, którym kończy się ważność dowodu osobistego, nie powinny odkładać formalności w oczekiwaniu na zapowiadaną nowelizację.
Obecnie wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania.
Możliwe jest również rozpoczęcie procedury przez internet, ale osoby zobowiązane do złożenia odcisków palców i wzoru podpisu muszą następnie stawić się w urzędzie.
Na taką wizytę po złożeniu wniosku elektronicznego przewidziano 30 dni.
Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.
Na dokument czeka się zwykle do 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku, choć w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć.
Gotowy dowód odbiera się co do zasady w urzędzie, który przyjął wniosek.
Istnieją szczególne wyjątki dotyczące osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie mogą samodzielnie odebrać dokumentu.
Najważniejsze jest to, że zapowiadana możliwość odbioru dowodu w innym urzędzie nie jest jeszcze dostępna na zasadach przewidzianych w projekcie UD329.
Kiedy nowe przepisy naprawdę wejdą w życie?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada szereg ułatwień, które mogą oszczędzić obywatelom czas i ograniczyć liczbę wizyt w urzędach.
Największą zmianą ma być możliwość odbioru dowodu osobistego w wybranej gminie, niezależnie od miejsca złożenia wniosku.
Planowane jest również wydłużenie ważności dokumentów dla seniorów oraz uproszczenie wybranych procedur dotyczących utraconych lub błędnie unieważnionych dowodów.
Nie można jednak traktować 1 grudnia 2026 roku jako pewnej daty rozpoczęcia obowiązywania tych rozwiązań.
Na 26 listopada nowe zasady pozostają projektem, który wymaga dalszych prac legislacyjnych.
Dlatego osoby planujące wymianę dowodu powinny kierować się aktualnymi przepisami, a nie informacjami o zapowiadanych zmianach.
Dopiero uchwalenie ustawy i oficjalne ogłoszenie terminów pozwolą ustalić, od kiedy będzie można skorzystać z nowych ułatwień.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.