Bloki pełne gniazdowników. Dorośli Polacy coraz częściej mieszkają z rodzicami. Interesuje się nimi urząd skarbowy
Dość świeży raport CBOS z października 2025 ujawnił, że 39 proc. osób stanu wolnego w wieku 25-34 lata nadal mieszkało z rodzicami. Zjawisko „gniazdownictwa”, nie jest niczym niezwykłym w Europie i z roku na rok rośnie. Problem pojawia się, gdy przelewami pomiędzy członkami rodziny zainteresuje się urząd skarbowy.
39 proc. w konkretnej grupie. Co naprawdę pokazało badanie?
Według raportu CBOS „Młodzi dorośli w domu rodzinnym”, opublikowanego w październiku 2025 roku, z rodzicami lub opiekunami mieszkało 39 proc. osób stanu wolnego w wieku 25-34 lata. W porównywalnych pomiarach odsetek wynosił 34 proc. w 2017 roku i 29 proc. w 2005 roku. Wzrost jest więc widoczny, ale dotyczy określonej grupy. Co ciekawe zjawisko jest powszechne w Europie i nie oznacza to wcale, że Polska zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w Europie.
Wspólne mieszkanie często idzie w parze z pracą i własnymi dochodami. W badaniu CBOS 83 proc. gniazdowników pracowało, a 72 proc. deklarowało całkowitą niezależność finansową od rodziców. Wśród powodów pozostawania w domu rodzinnym najczęściej pojawiały się brak własnego mieszkania, dobre warunki u rodziców i niższe koszty utrzymania. Stąd naturalne są rodzinne rozliczenia: ktoś płaci za zakupy, ktoś za ogrzewanie, a ktoś przelewa ustaloną kwotę na wspólne wydatki. Właśnie charakter tych wpłat ma znaczenie podatkowe. Takimi osobami coraz częściej interesuje się urząd skarbowy. Wszystkie przelewy w rodzinie są normalne, ale po przekroczeniu pewnej kwoty, każde następne trzeba zgłaszać.
Pieniądze na wspólne rachunki nie stają się automatycznie darowizną
Wyobraźmy sobie dorosłego syna, który mieszka z rodzicami i przekazuje im pieniądze na swoją część opłat za prąd, wodę, ogrzewanie oraz jedzenie. Jeżeli rzeczywiście w ten sposób pokrywa koszty wspólnego gospodarstwa, nie można z samego faktu przelewu wyciągnąć wniosku, że podarował rodzicom pieniądze. Dokładanie się do utrzymania domu wymaga odróżnienia od obdarowywania jego właścicieli. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje zresztą, że dziecko mające dochody z własnej pracy powinno uczestniczyć w kosztach utrzymania rodziny, jeśli mieszka u rodziców.
Podobne rozróżnienie dotyczy bezpłatnego korzystania z mieszkania. W interpretacji opublikowanej w systemie Ministerstwa Finansów pod numerem 708972 wskazano, że ponoszenie zwykłych kosztów utrzymania użyczonej rzeczy nie jest zapłatą na rzecz osoby, która ją udostępnia. Wyjaśniono też zasady zwolnienia z PIT nieodpłatnych świadczeń od bliskich. Interpretacja dotyczyła konkretnej sprawy i chroni jej adresata, ale pokazuje istotną zasadę: pokrywanie kosztów korzystania z lokalu nie musi zmieniać rodzinnego użyczenia w odpłatny najem.
Sam tytuł przelewu nie rozstrzyga, jaki podatek zapłacisz
Opis „na czynsz” bywa używany zarówno przy przekazywaniu pieniędzy do spółdzielni, jak i przy płaceniu właścicielowi za wynajęty pokój. Dlatego warto pisać konkretnie, na przykład „udział w opłatach za mieszkanie – listopad 2026” albo „zwrot części rachunku za ogrzewanie”. Taki opis powinien odpowiadać rzeczywistości. Urząd, ustalając charakter rozliczenia, bierze pod uwagę zamiar stron i cel przekazania pieniędzy. Zmiana samej nazwy nie zamieni rzeczywistego czynszu w zwrot wydatków ani darowizny w opłatę za prąd.
Pomocne mogą być rachunki, potwierdzenia płatności i proste ustalenie, jakie koszty pokrywa każda osoba. Nie ma jednej ustawowej kwoty, którą dorosłe dziecko może co miesiąc przelewać rodzicom „na dom”, niezależnie od okoliczności. Sama regularność wpłat także nie przesądza o darowiźnie czy najmie. Jeśli kwota obejmuje zaliczki na rachunki, warto zachować ich rozliczenie. Gdy część pieniędzy jest prezentem, trzeba ocenić ją osobno, zamiast zakładać, że wszystkie przelewy mają ten sam charakter.
Gdy pieniądze są prezentem, pojawia się limit 36 120 zł
Inna sytuacja występuje wtedy, gdy dziecko przekazuje rodzicowi pieniądze jako darowiznę, bez zapłaty za mieszkanie czy rozliczenia własnych wydatków. Rodzice i dzieci mogą korzystać z pełnego zwolnienia z podatku od takich darowizn, ale przy większych kwotach trzeba dopełnić formalności. Próg 36 120 zł dotyczy nabyć od tej samej osoby. Do ostatniego nabycia dolicza się wcześniejsze z tego samego roku kalendarzowego oraz z pięciu poprzednich lat. Nie jest to nowy limit na każdy miesiąc lub rok.
Jeżeli darowizny przekroczą ten próg, do zachowania rodzinnego zwolnienia co do zasady potrzebne jest zgłoszenie SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy oraz udokumentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek obdarowanego w banku lub SKOK albo przekazem pocztowym. Formalności załatwia osoba, która dostała darowiznę. Gdy syn obdarowuje mamę, obowiązek zgłoszenia dotyczy mamy; przy przelewie w przeciwną stronę – syna. Wspólny adres nie zastępuje zgłoszenia i nie zmienia warunków zwolnienia.
|Darowizna co miesiąc
|Wpłata przekraczająca limit
|Łączna kwota po tej wpłacie
|1800 zł
|21.
|37 800 zł
|2500 zł
|15.
|37 500 zł
|3000 zł
|13.
|39 000 zł
To przykłady dotyczące wyłącznie rzeczywistych darowizn od jednej osoby dla jednego obdarowanego, przy założeniu braku innych wcześniejszych nabyć w uwzględnianym okresie. Nie należy w ten sposób sumować wszystkich pieniędzy przekazywanych na wspólne zakupy i rachunki. Przekroczenie wskazanej kwoty nie oznacza też automatycznej zapłaty podatku: najbliższa rodzina może nadal skorzystać z pełnego zwolnienia po spełnieniu warunków. Przy darowiźnie wypłacanej w częściach nie należy odkładać zgłoszeń kolejnych wymagających tego wpłat do końca całej serii przelewów.
Zapłata za pokój to inne rozliczenie. Rodzic może mieć przychód z najmu
Jeżeli rodzic faktycznie wynajmuje dziecku pokój za umówioną opłatę, wynagrodzenie za korzystanie z niego może być przychodem z najmu. Pokrewieństwo nie daje tu takiego zwolnienia jak przy prawidłowo zgłoszonej darowiźnie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że najem prywatny rozlicza się ryczałtem: 8,5 proc. przychodu do 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki, z odrębną zasadą dla określonych rozliczeń małżonków. Przychody wykazuje się w PIT-28. Kluczowe pozostaje ustalenie, za co rodzic rzeczywiście otrzymuje pieniądze.
Przykładowo 1000 zł miesięcznie rzeczywistego czynszu za pokój daje 12 tys. zł przychodu rocznie i 1020 zł ryczałtu przy stawce 8,5 proc., przed ewentualnymi odliczeniami. Osobno rozliczane opłaty, które zgodnie z umową ponosi najemca, nie stanowią przychodu właściciela na zasadach opisanych przez MF. Nie można jednak uznać, że każda nadwyżka rodzinnego przelewu ponad rachunek za media jest automatycznie czynszem. Trzeba wyjaśnić rzeczywiste ustalenia i cel przekazania pieniędzy.
Brak zgłoszenia darowizny może kosztować. Stawka 20 proc. ma konkretne warunki
Utrata rodzinnego zwolnienia może oznaczać konieczność rozliczenia darowizny według zwykłych zasad dla I grupy podatkowej. Istnieje też szczególna stawka 20 proc., ale nie jest karą nakładaną na każdą osobę mieszkającą z rodzicami. Ustawa wiąże ją z sytuacją, gdy obowiązek podatkowy powstaje wskutek powołania się przez podatnika na darowiznę przed organem w toku określonych czynności lub postępowania, a należny podatek nie został zapłacony. Samo spóźnienie ze zgłoszeniem nie przesądza więc automatycznie o zastosowaniu tej stawki.
Od 2026 roku przepisy przewidują możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że przekroczył go bez swojej winy. Wniosek trzeba złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przeszkody, razem ze zgłoszeniem SD-Z2. Rozwiązanie obejmuje nabycia od 7 stycznia 2026 roku oraz określone wcześniejsze przypadki, których termin zgłoszenia nie upłynął przed tą datą. Nie jest to ogólne przedłużenie sześciomiesięcznego terminu: znaczenie mają przyczyna opóźnienia i spełnienie warunków przywrócenia.
Co warto uporządkować w rodzinnych rozliczeniach?
Najbardziej praktyczne jest ustalenie, co obejmuje miesięczna wpłata. Jeśli chodzi o wspólny budżet, zachowujcie rachunki i potwierdzenia pozwalające odtworzyć podział wydatków. Jeśli dziecko dodatkowo daje rodzicowi pieniądze w prezencie, warto wyraźnie oddzielić ten przelew i pilnować sumy darowizn. Przy prawdziwym najmie trzeba rozliczać wynagrodzenie za pokój. Dzięki temu w razie pytań urzędu łatwiej pokazać, skąd wzięła się konkretna kwota i dlaczego trafiła na rachunek drugiej osoby.
Wspólne mieszkanie może oznaczać wzajemną pomoc, dzielenie codziennych kosztów albo odpłatne udostępnianie części lokalu. Każda z tych sytuacji wymaga oceny według tego, jak rzeczywiście działa dana rodzina. Statystyka CBOS nie tworzy nowego obowiązku podatkowego, a sam adres zamieszkania nie przesądza o należności dla fiskusa. Znaczenie mają przeprowadzane rozliczenia. Dlatego warto zadbać o ich jasny opis i dokumenty wtedy, gdy pieniądze są przekazywane, zwłaszcza przy większych darowiznach lub regularnej zapłacie za korzystanie z pokoju.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.