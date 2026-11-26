Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Wójt apeluje o zamykanie drzwi i posesji. Doszło do niepokojących zdarzeń
Niepokojące informacje napływają z miejscowości Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim. Wójt gminy Kamil Choim opublikował ważny komunikat skierowany do mieszkańców. W środę, 25 listopada, w godzinach popołudniowych doszło do kilku zdarzeń o charakterze rabunkowym. Trwa zabezpieczanie śladów, przeglądanie monitoringu oraz poszukiwanie świadków. Wójt apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zamykanie drzwi domów i posesji oraz zwracanie uwagi na otoczenie.
Wójt wydał ważny komunikat. Trwają czynności
Do niepokojących zdarzeń doszło we wczesnych godzinach popołudniowych w okolicach centrum Sobień-Jezior oraz ulicy Piwonińskiej.
W związku z licznymi pytaniami, wiadomościami oraz telefonami od zaniepokojonych mieszkańców wójt gminy Kamil Choim zdecydował się opublikować komunikat w mediach społecznościowych.
– Bardzo proszę o zachowanie spokoju, ALE również bardzo proszę o zwrócenie uwagi na zamykanie drzwi, posesji (jeśli to możliwe), obserwacje sąsiedzkie – zaapelował wójt.
Samorządowiec potwierdził, że zdarzenia miały charakter rabunkowy. Ze względu na dobro śledztwa oraz zabezpieczanie materiału dowodowego nie ujawnił jednak szczegółowych informacji.
Wstrząsająca relacja rodziny. Poszkodowana miała zostać 90-letnia kobieta
Pod komunikatem wójta pojawiły się niepokojące komentarze mieszkańców. Według relacji jednej z osób poszkodowaną miała zostać 90-letnia, schorowana kobieta, która została napadnięta, pobita i okradziona we własnym domu.
Rodzina seniorki zwróciła się z pilnym apelem do mieszkańców o sprawdzenie nagrań z przydomowych monitoringów oraz kamer samochodowych.
Szczególnie istotne mogą być nagrania zarejestrowane 25 listopada w godzinach od 14:30 do 15:30 w rejonie ulicy Piwonińskiej, okolicznych ulic oraz dróg wyjazdowych z miejscowości.
Informacje dotyczące napaści na seniorkę pochodzą z relacji członka rodziny i nie zostały dotychczas oficjalnie potwierdzone przez policję.
Mieszkańcy przekazują informacje o nietypowych obserwacjach
W komentarzach pojawiły się również relacje dotyczące nieznanego mężczyzny w odzieży przypominającej strój roboczy, którego widziano w różnych częściach miejscowości.
Nie ma jednak żadnego potwierdzenia, że osoba ta miała jakikolwiek związek ze zdarzeniami o charakterze rabunkowym.
Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania należy przekazywać bezpośrednio policji, zamiast samodzielnie identyfikować potencjalnych sprawców.
Zamykajcie drzwi i zwracajcie uwagę na sąsiadów
W związku z sytuacją mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na osoby starsze, samotne oraz mające ograniczoną sprawność ruchową.
Należy pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych, furtek oraz bram, nawet podczas przebywania w domu. Nie należy wpuszczać nieznajomych bez wcześniejszego zweryfikowania celu ich wizyty.
W przypadku zauważenia bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami pod numerem alarmowym 112.
Pilny apel do świadków. Sprawdźcie nagrania
Wójt gminy zaapelował do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzeń w rejonie ulicy Piwonińskiej, o kontakt z policją lub przekazanie informacji bezpośrednio samorządowcowi.
Nawet pozornie nieistotne nagranie z kamery samochodowej lub przydomowego monitoringu może pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzeń.
Na ten moment nie wiadomo, ilu sprawców uczestniczyło w zdarzeniach ani czy doszło do zatrzymań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.