Dramat na Krakowskim Przedmieściu. 22-letni obywatel Ukrainy stanął w płomieniach
Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące dramatycznego zdarzenia, do którego doszło w środę, 25 listopada, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Według informacji przekazanych przez Slawa TV mężczyzna, który dokonał samopodpalenia w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, jest 22-letnim obywatelem Ukrainy. Został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Okoliczności zdarzenia oraz motywy jego działania są przedmiotem ustaleń służb.
Do zdarzenia doszło w środę, 25 listopada, na Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu siedziby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pałacu Prezydenckiego.
Na pomoc mężczyźnie ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, świadkowie zdarzenia oraz znajdujący się w pobliżu medycy.
Poszkodowany został następnie przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.
Ukraińskie media przekazują nowe informacje
Według informacji opublikowanych przez Slawa TV poszkodowany jest 22-letnim obywatelem Ukrainy. Jego wiek miała potwierdzić rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Stan mężczyzny jest określany jako ciężki. Według doniesień medialnych przebywa on na oddziale intensywnej terapii.
Nie przekazano dotychczas szczegółowych informacji dotyczących rokowań ani zakresu odniesionych obrażeń.
Trwa ustalanie motywów działania 22-latka
W mediach pojawiają się nieoficjalne informacje dotyczące możliwych motywów działania młodego mężczyzny. Slawa TV, powołując się na ustalenia dziennika „Fakt”, informuje o możliwym związku zdarzenia z kwestią traktowania obywateli Ukrainy w Polsce.
Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez organy ścigania.
Na obecnym etapie nie można jednoznacznie przesądzać, co doprowadziło do dramatycznego zdarzenia w centrum stolicy.
Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia
Właściwe organy prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Kluczowe pozostaje wyjaśnienie motywów działania 22-latka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.