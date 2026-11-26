Dostałeś podwyżkę czynszu? Sprawdź, może nie musisz płacić więcej
Przełom listopada i grudnia to okres, w którym wielu mieszkańców bloków otrzymuje nowe naliczenia opłat na kolejny rok. Wyższe zaliczki na ogrzewanie, koszty eksploatacji, fundusz remontowy czy utrzymanie części wspólnych mogą oznaczać dodatkowe wydatki sięgające kilku tysięcy złotych rocznie. Nie wszyscy właściciele mieszkań wiedzą jednak, że spółdzielnia nie może dowolnie podnosić opłat. W określonych przypadkach przepisy pozwalają zakwestionować podwyżkę przed sądem i do czasu rozstrzygnięcia sprawy regulować należności w dotychczasowej wysokości. Istnieje jednak bardzo ważny wyjątek.
Dostałeś w listopadzie podwyżkę na styczeń? Sprawdź datę na zawiadomieniu
Jedną z najważniejszych kwestii jest termin poinformowania mieszkańców o zmianie wysokości opłat. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może dowolnie wyznaczać daty wejścia w życie nowych stawek.
Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o zmianie wysokości opłat należy informować mieszkańców z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Podwyżka wymaga również pisemnego uzasadnienia.
Oznacza to, że jeśli mieszkaniec otrzyma zawiadomienie o podwyżce opłaty eksploatacyjnej dopiero w listopadzie 2026 roku, zasadniczo nowe stawki mogą zacząć obowiązywać najwcześniej od 1 marca 2027 roku.
W przypadku zawiadomienia otrzymanego w grudniu będzie to odpowiednio 1 kwietnia 2027 roku.
Nie wszystkie składniki miesięcznych opłat podlegają jednak tej samej zasadzie.
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Wystarczy sprawdzić datę. Podwyżka może zostać wprowadzona zbyt wcześnie
|Miesiąc zawiadomienia
|Najwcześniejszy termin podwyżki na zasadach ogólnych
|Wrzesień 2026
|1 stycznia 2027
|Październik 2026
|1 lutego 2027
|Listopad 2026
|1 marca 2027
|Grudzień 2026
|1 kwietnia 2027
|Styczeń 2027
|1 maja 2027
Jeżeli spółdzielnia nie zachowała ustawowego terminu, mieszkaniec może zakwestionować datę wejścia w życie podwyżki.
Nie oznacza to jednak, że sama podwyżka jest bezpodstawna i nigdy nie będzie mogła zostać wprowadzona.
Jest jeden ważny wyjątek. Tutaj wystarczy znacznie krótsze wyprzedzenie
Ustawodawca przewidział odmienne zasady dla kosztów, na których wysokość spółdzielnia nie ma bezpośredniego wpływu.
Dotyczy to przede wszystkim kosztów dostawy energii, gazu, wody, odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych.
W tych przypadkach zastosowanie ma art. 4 ust. 7¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiadomienie musi nastąpić minimum 14 dni przed terminem płatności, najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
Dlatego nie każdą podwyżkę otrzymaną w grudniu i obowiązującą od stycznia można skutecznie zakwestionować ze względu na termin zawiadomienia.
Spółdzielnia musi wyjaśnić, dlaczego żąda od ciebie więcej pieniędzy
Mieszkańcy nie muszą bezkrytycznie akceptować nowych naliczeń.
Art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje uprawnionym mieszkańcom możliwość zażądania kalkulacji opłat. Spółdzielnia ma również obowiązek pisemnego uzasadnienia ich zmiany.
Jeżeli administracja tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania nieruchomości, mieszkaniec może wystąpić o wyjaśnienie, jakie konkretnie wydatki wzrosły oraz w jaki sposób zostały uwzględnione w nowym rozliczeniu.
Szczególną uwagę warto zwrócić na koszty administracyjne, wynagrodzenia, sprzątanie części wspólnych, konserwację budynku oraz składki na fundusz remontowy.
Sam brak szczegółowej kalkulacji w zawiadomieniu nie oznacza jednak automatycznie, że mieszkaniec może przestać regulować podwyższoną należność.
Możesz skierować sprawę do sądu i nadal płacić według starych stawek
Najważniejszym dla mieszkańców przepisem jest art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przewiduje on możliwość bezpośredniego zakwestionowania zasadności podwyżki na drodze sądowej. Po spełnieniu ustawowych przesłanek mieszkaniec może w czasie trwania postępowania regulować kwestionowane opłaty zależne od spółdzielni według dotychczasowej wysokości.
Co szczególnie istotne, to spółdzielnia musi przed sądem wykazać zasadność zmiany opłat.
Mieszkaniec nie musi zatem bezwarunkowo akceptować każdej podwyżki przedstawionej przez administrację.
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Trybunał Konstytucyjny wprowadził istotne ograniczenie
15 lipca 2009 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygnaturze K 64/07.
W jego następstwie możliwość regulowania dotychczasowych stawek podczas postępowania sądowego została wyłączona w odniesieniu do opłat niezależnych od spółdzielni.
Oznacza to, że samo skierowanie sprawy do sądu nie pozwala automatycznie płacić mniej za wodę, energię, gaz czy odbiór śmieci.
Należy także pamiętać, że przegranie procesu dotyczącego podwyżki może skutkować koniecznością uregulowania powstałej różnicy oraz poniesienia kosztów postępowania.
ustawa.info
Masz mieszkanie we wspólnocie? Obowiązują zupełnie inne zasady
Właściciele mieszkań znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe podlegają przepisom ustawy o własności lokali.
Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i w typowej większej wspólnocie wymaga uchwały właścicieli lokali.
Właściciel mieszkania może zaskarżyć uchwałę, jeżeli:
-
jest niezgodna z przepisami prawa lub umową właścicieli;
-
narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością;
-
narusza jego interesy.
Na wniesienie powództwa przewidziano sześć tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu lub powiadomienia o uchwale przyjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów.
W odróżnieniu od opisanej procedury dotyczącej spółdzielni samo zaskarżenie uchwały wspólnoty nie zwalnia z obowiązku regulowania nowych należności. Konieczna może być decyzja sądu o wstrzymaniu wykonania uchwały.
Dziennik Ustaw+1
Nowe opłaty na 2027 rok mogą oznaczać tysiące złotych dodatkowych wydatków
Nawet podwyżka, która na pierwszy rzut oka wydaje się niewielka, w perspektywie całego roku może znacząco obciążyć domowy budżet.
|Miesięczna podwyżka
|Dodatkowy koszt roczny
|Dodatkowy koszt przez 5 lat
|50 zł
|600 zł
|3000 zł
|100 zł
|1200 zł
|6000 zł
|150 zł
|1800 zł
|9000 zł
|200 zł
|2400 zł
|12 000 zł
|300 zł
|3600 zł
|18 000 zł
Wyliczenia zakładają utrzymanie podwyższonych stawek przez cały wskazany okres. Pokazują jednak, dlaczego warto dokładnie przeanalizować każde zawiadomienie otrzymane od administracji.
Dostałeś nowe naliczenie? Tego dokumentu nie wyrzucaj
Po otrzymaniu zawiadomienia o podwyżce należy zachować dokument oraz ustalić datę jego doręczenia. Warto porównać dotychczasowe i nowe stawki, sprawdzić podstawę prawną ich wprowadzenia oraz wystąpić o kalkulację kosztów.
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej szczególne znaczenie ma treść uchwały oraz termin, w którym właściciel może ją zaskarżyć.
Nie należy natomiast ograniczać się do ustnego protestu w administracji i samodzielnie pomniejszać przelewów. Złożenie zwykłej reklamacji nie jest równoznaczne ze skierowaniem sprawy do sądu.
Warszawiacy, dostaliście już podwyżki czynszów na 2027 rok?
Koniec roku to dobry moment na przeanalizowanie kosztów utrzymania mieszkania. Warto pamiętać, że właściciele lokali mają konkretne uprawnienia, a zarządcy nieruchomości nie mogą naliczać opłat całkowicie dowolnie.
Czy wasza spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa przesłała już nowe naliczenia opłat na 2027 rok? O ile wzrośnie wasz miesięczny czynsz? Przesyłajcie do naszej redakcji zdjęcia zawiadomień z zasłoniętymi danymi osobowymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.