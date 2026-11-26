Drugi i trzeci stopień alarmowy w kraju. Służby w stanie podwyższonej gotowości. Jest apel do Polaków. Będzie przedłużenie?
Wzmocniona ochrona ważnych obiektów, dodatkowe kontrole i całodobowe dyżury osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W Polsce nadal obowiązują stopnie alarmowe BRAVO, BRAVO-CRP oraz CHARLIE, ale ich zasięg jest różny. Obecne zarządzenia wskazują termin do 30 listopada, do godz. 23:59. Zbliża się więc moment, w którym potrzebna będzie decyzja dotycząca dalszego utrzymania tych zasad. MSWiA apeluje do mieszkańców o czujność i zgłaszanie informacji o zagrożeniu.
Będzie przedłużenie stopni alarmowych? Na razie potwierdzony termin to 30 listopada
Według komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawdzonych 25 listopada 2026 roku stopnie alarmowe obowiązują do poniedziałku 30 listopada, do godz. 23:59. Ten sam termin RCB wskazuje w raporcie dobowym opublikowanym 25 listopada. W zweryfikowanych materiałach nie ma potwierdzenia kolejnego przedłużenia na grudzień. Nie można więc jeszcze podać nowej daty zakończenia obowiązywania stopni ani przedstawiać ich dalszego utrzymania jako już podjętej decyzji.
Dotychczasowe zarządzenia premier Donald Tusk podpisał 25 sierpnia. Obejmują okres od 1 września do końca listopada 2026 roku. Ewentualne dalsze obowiązywanie stopni wymaga kolejnej decyzji właściwego organu. RCB wyjaśnia, że zasadniczo stopnie wprowadza, zmienia i odwołuje premier po zasięgnięciu wymaganych opinii. W pilnych przypadkach uprawnienie ma również minister spraw wewnętrznych, który niezwłocznie informuje premiera. Dla mieszkańców wiążący będzie zakres i termin ogłoszony w nowym zarządzeniu, jeśli zostanie ono wydane.
Jest jednak niemal pewne, że Premier Donald Tusk podejmie decyzję o przedłużeniu chociażby ze względu na toczącą się przy naszej granicy wojnie oraz możliwe akty dywersji o których wielokrotnie wspominali rządzący.
CHARLIE na obszarach linii kolejowych, BRAVO w pozostałej części kraju
Najważniejsze jest rozróżnienie, gdzie obowiązuje który stopień. Trzeci stopień, czyli CHARLIE, dotyczy obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Na pozostałym obszarze Polski obowiązuje drugi stopień BRAVO. Dodatkowo cały kraj objęty jest drugim stopniem BRAVO-CRP, dotyczącym bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Osobne zarządzenie utrzymuje BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami państwa. Informacji o CHARLIE nie należy zatem odczytywać jako objęcia całej Polski trzecim stopniem.
|Stopień
|Gdzie obowiązuje
|Do kiedy
|CHARLIE – trzeci stopień
|Obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|BRAVO – drugi stopień
|Pozostały obszar Polski
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|BRAVO-CRP – drugi stopień CRP
|Cała Polska; ochrona systemów teleinformatycznych
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|BRAVO – drugi stopień
|Polska infrastruktura energetyczna poza granicami kraju
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
Co zmienia BRAVO? Więcej kontroli i mocniejsza ochrona
Drugi stopień oznacza konkretne zadania dla służb, administracji i osób zarządzających chronionymi obiektami. MSWiA wymienia wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzi, wzmocnienie ochrony komunikacji publicznej oraz ważnych budynków. Przewidziane są dodatkowe sprawdzenia osób i pojazdów w rejonach zagrożonych. Funkcjonariusze i żołnierze bezpośrednio zabezpieczający miejsca mogące stać się celem ataku mają określone obowiązki dotyczące broni długiej i kamizelek kuloodpornych. To procedury związane z podwyższoną gotowością, które mogą być widoczne również dla osób załatwiających codzienne sprawy.
BRAVO obejmuje także kontrolę dostępu do placówek edukacyjnych: przepisy przewidują zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Instytucje mają sprawdzać zabezpieczenia, dostępność personelu i przygotowanie do reagowania na zagrożenie. W odpowiedzi na interpelację poselską MSWiA opisywało również dodatkowe kontrole infrastruktury krytycznej, osób, pojazdów i przesyłek kierowanych do urzędów. Dla mieszkańca oznacza to przede wszystkim konieczność respektowania zasad wejścia oraz poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danego miejsca.
Trzeci stopień to dodatkowe dyżury i nadzór
CHARLIE wymaga realizacji zadań przewidzianych dla niższych stopni oraz kolejnych zabezpieczeń. Wśród nich są dyżury osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur, dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które go wymagają, a w uzasadnionych przypadkach ścisła kontrola wejść i wjazdów. Przewidziano też sprawdzenie dostępności obiektów na zastępcze miejsca czasowego pobytu w razie ewakuacji. Są to zadania przygotowawcze dla właściwych instytucji; sam ten zapis nie jest poleceniem, aby mieszkańcy opuszczali swoje domy.
CHARLIE jest trzecim, a nie najwyższym stopniem alarmowym. Polska skala ma cztery poziomy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Najwyższy jest ostatni z nich. Rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ każdemu poziomowi przypisano określone przedsięwzięcia. Stopnie są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji do zwiększenia czujności i gotowości działania. W aktualnych komunikatach dotyczących omawianego okresu wskazano BRAVO oraz CHARLIE, z odrębnym stopniem BRAVO-CRP dla zagrożeń w cyberprzestrzeni.
BRAVO-CRP: bezpieczeństwa pilnują również administratorzy systemów
Drugi stopień CRP dotyczy zagrożeń wobec systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. W praktyce oznacza wzmożone monitorowanie bezpieczeństwa, sprawdzanie komunikacji elektronicznej i dostępności usług. MSWiA wskazuje również na całodobowe dyżury administratorów kluczowych systemów oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji dotyczących ich ochrony. Ta część gotowości jest mniej widoczna niż patrole przy ważnych obiektach, ale obejmuje przygotowanie instytucji do szybkiego rozpoznania naruszenia i podjęcia odpowiednich działań.
Apel do Polaków: reaguj na informacje o zagrożeniu
W komunikacie dotyczącym obowiązujących stopni MSWiA apeluje: „Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu!” i wskazuje numer alarmowy 112. Resort zwraca uwagę na pozostawione bez opieki pakunki, torby i plecaki, nietypowe zachowanie osób oraz pojazdy stojące przy miejscach zgromadzeń. Istotne są konkretne okoliczności, które budzą podejrzenie zagrożenia. Mieszkaniec nie musi samodzielnie ustalać, z czym ma do czynienia, ani sprawdzać zawartości podejrzanego przedmiotu. Ocena sytuacji należy do odpowiednich służb.
Jeżeli zauważysz podejrzany pakunek, nie otwieraj go i nie przenoś. Oddal się od miejsca zagrożenia, poinformuj ochronę lub administratora obiektu i powiadom służby. RCB zaleca, by zgłaszając sytuację, podać przede wszystkim rodzaj zagrożenia, dokładną lokalizację oraz źródło informacji, na przykład własną obserwację. Przy rozmowie z operatorem opisz to, co rzeczywiście widzisz. Informacja o konkretnym peronie, wejściu, przystanku czy charakterystycznym punkcie ułatwi wskazanie miejsca wymagającego sprawdzenia.
Podczas podróży i wizyt w miejscach publicznych pilnuj własnego bagażu oraz stosuj się do komunikatów obsługi i poleceń służb. Jeśli zarządzona zostanie ewakuacja, sprawnie opuść wskazany rejon zgodnie z instrukcjami. O zmianie stopni alarmowych i ich ewentualnym przedłużeniu należy sprawdzać komunikaty RCB oraz MSWiA. Na moment przygotowania tego tekstu potwierdzony termin pozostaje bez zmian: 30 listopada 2026 roku, godz. 23:59. Dalszy okres będzie można wskazać po ogłoszeniu kolejnej decyzji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.