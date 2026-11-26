Zamontowałeś pompę ciepła? Sąsiad może doprowadzić do kosztownego przeniesienia urządzenia. Są już wyroki sądowe
Pompa ogrzewa twój dom, ale jej szum i drgania mogą utrudniać życie za płotem. Jeżeli uciążliwość jest nadmierna, sąsiad może domagać się jej usunięcia. W grę wchodzą poprawki montażu, zabezpieczenia akustyczne, a w określonych sytuacjach także zmiana lokalizacji urządzenia. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej ważny jest limit 40 dB w nocy. Nie sprawdza się go jednak przez przyłożenie telefonu do obudowy pompy.
40 dB w nocy. Ważne, gdzie i jak oceniany jest hałas
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozporządzenie dotyczące hałasu w środowisku przewiduje, w odniesieniu do instalacji i podobnych źródeł, 50 dB w dzień oraz 40 dB w nocy. Dla zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej wartości są inne. Trzeba więc najpierw ustalić kategorię chronionego terenu. Limity dotyczą hałasu docierającego do otoczenia, ocenianego według odpowiednich zasad. Sama liczba z dokumentacji urządzenia nie rozstrzyga, czy konkretna instalacja spełnia wymagania po zamontowaniu przy domu.
|Rodzaj terenu
|Pora dnia
|Pora nocy
|Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
|50 dB
|40 dB
|Zabudowa wielorodzinna, zagrodowa lub mieszkaniowo-usługowa
|55 dB
|45 dB
To wartości dla właściwej grupy źródeł hałasu, a nie dla ruchu samochodowego czy kolejowego. W dzień ocena odnosi się do ośmiu najmniej korzystnych godzin następujących po sobie, a nocą do jednej najmniej korzystnej godziny. Pora nocna obejmuje godziny od 22:00 do 6:00. Oznacza to, że krótki odczyt wykonany w przypadkowej chwili może nie pokazywać rzeczywistej sytuacji. Istotne są warunki pracy urządzenia i pomiar przeprowadzony w odpowiednio dobranym punkcie.
Liczba na etykiecie pompy nie jest wynikiem pomiaru u sąsiada
W dokumentacji pomp pojawiają się dwa różne parametry: poziom mocy akustycznej i poziom ciśnienia akustycznego. Pierwszy opisuje źródło dźwięku i służy między innymi porównywaniu urządzeń. Drugi odnosi się do dźwięku w określonym miejscu i zależy także od odległości oraz otoczenia. Dlatego nie można automatycznie zestawiać każdej wartości podanej na etykiecie z nocnym limitem 40 dB. Ocenie podlega oddziaływanie zamontowanej instalacji na teren wymagający ochrony, z uwzględnieniem właściwej metody pomiarowej.
Znaczenie mogą mieć odbicia dźwięku od ścian, sposób posadowienia jednostki i przenoszenie drgań na budynek. Z kolei podczas badania hałasu trzeba uwzględnić tło, na przykład inne urządzenia lub ruch w okolicy. Aplikacja w telefonie może pomóc zauważyć problem i zapisać, kiedy się pojawia, lecz jej wskazanie nie zastępuje fachowej oceny. Pomiar wykonany tuż przy wentylatorze nie jest tym samym co sprawdzenie hałasu docierającego do chronionej nieruchomości.
Sąsiad może żądać usunięcia uciążliwości. Podstawą jest Kodeks cywilny
Właściciel ma prawo korzystać ze swojej działki, ale art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę. Właśnie na tej podstawie ocenia się między innymi nadmierny hałas i drgania przenikające za granicę posesji. Określa się je jako immisje, czyli oddziaływania z jednej nieruchomości na drugą. Przy ocenie znaczenie mają przeznaczenie terenu, miejscowe warunki oraz rzeczywisty charakter uciążliwości.
Artykuł 222 § 2 pozwala właścicielowi żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaprzestania naruszeń. Jeżeli problem powoduje pompa, sposób jego rozwiązania trzeba dopasować do przyczyny: może chodzić o poprawienie montażu, ograniczenie drgań lub zastosowanie zabezpieczeń, a gdy wymaga tego skuteczne usunięcie naruszeń – przeniesienie jednostki. O takim obowiązku nie przesądza samo niezadowolenie sąsiada. W sporze trzeba wykazać niedopuszczalne oddziaływanie i uzasadnić żądane działania.
Wynik pomiaru jest ważny, ale spór cywilny nie sprowadza się zawsze do prostego odczytu jednej liczby. Rzecznik Praw Obywatelskich, omawiając ochronę przed hałasem w kontekście obiektów sportowych, wskazywał na orzeczenia uznające, że nawet dźwięk mieszczący się w normach środowiskowych może stanowić niedozwolone oddziaływanie na sąsiednią nieruchomość. To pokazuje różnicę między oceną norm środowiskowych a oceną „przeciętnej miary” uciążliwości. Konkretna sprawa wymaga ustaleń i dowodów.
Wyrok ze Świnoujścia: wadliwy montaż i 34 600 zł do zwrotu
Konkretny przykład przynosi sprawa I C 370/24 Sądu Rejonowego w Świnoujściu. Właściciel zapłacił za dostawę i montaż pompy 34 600 zł, a po uruchomieniu pojawiły się problemy z ogrzewaniem oraz hałasem. Skarżyli się również sąsiedzi. Początkowo urządzenie wyłączano na noc, później właściciel całkowicie zrezygnował z jego użytkowania. W uzasadnieniu sąd wskazał na błędy montażowe, przenoszenie drgań i istotną wadę instalacji. Zasądzono zwrot 34 600 zł z odsetkami. Był to proces klienta przeciwko wykonawcy dotyczący wadliwej instalacji.
Sprawa pokazuje też, że sam sprawny sprzęt nie wystarcza, jeżeli został niewłaściwie zamontowany. Sąd nie zaakceptował argumentu, że wykonawcę zwalniało z odpowiedzialności wskazanie miejsca instalacji przez klienta: profesjonalista miał ocenić warunki i zastosowane rozwiązania. Właściciel domagał się ponadto zwrotu ponad 7,4 tys. zł za prywatną opinię, lecz w tej części powództwo oddalono. Koszt ekspertyzy nie został więc automatycznie przerzucony na drugą stronę. Rozstrzygnięcie dotyczyło zwrotu ceny, a nie nakazu przeniesienia pompy wydanego na żądanie sąsiada.
Wyrok ze Szczecina: zgoda wspólnoty również trafiła pod ocenę sądu
Inny charakter miała sprawa I ACa 536/18, rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie 13 grudnia 2018 roku. Dotyczyła uchwał wspólnoty mieszkaniowej i urządzeń zamontowanych na elewacji, w tym pompy ciepła oraz klimatyzatora. W ustaleniach opisano hałas słyszalny w mieszkaniach, a także wycieki powodujące zacieki. Sąd apelacyjny oddalił apelację wspólnoty od wyroku, którym uchylono jedną z zaskarżonych uchwał. To przykład sądowej kontroli decyzji wspólnoty dotyczącej instalacji oddziałującej na mieszkańców, odrębny od sprawy o samo przeniesienie urządzenia.
Zgłoszenie do gminy i pozew to różne drogi
Przy uciążliwości pochodzącej z domowej instalacji osoby prywatnej można zwrócić się do właściwego urzędu gminy lub miasta. Prawo ochrony środowiska w art. 363 pozwala wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta nakazać osobie fizycznej określone działania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. Ich zakres musi wynikać z ustaleń sprawy. Jest to inny tryb niż decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu wydawana na podstawie art. 115a, której ustawa nie przewiduje dla działalności osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą.
Właściciel sąsiedniej nieruchomości może również dochodzić ochrony przed sądem cywilnym. Warto zachować opis godzin i warunków, w których problem występuje, korespondencję, dokumentację lokalizacji pompy oraz wyniki fachowych badań, jeśli zostały wykonane. Pomocne mogą być nagrania i zeznania osób słyszących urządzenie. Każdy z tych materiałów ma jednak inne znaczenie: zapis z telefonu pokazuje okoliczności uciążliwości, natomiast ustalenie poziomu hałasu i przyczyn drgań może wymagać odpowiedniej wiedzy specjalistycznej.
Co zrobić, jeśli pompa już stoi, a sąsiad zgłasza problem?
Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, co dokładnie przeszkadza: szum wentylatora, praca sprężarki czy drgania przenoszone przez mocowania i przewody. Warto zgłosić sprawę instalatorowi i zachować odpowiedź serwisu. Rozwiązanie należy dobrać do ustalonej przyczyny, zamiast kupować przypadkową osłonę lub samodzielnie zmieniać montaż. Fachowa ocena może wskazać potrzebę poprawienia mocowań, odizolowania drgań, dostosowania nastaw albo zmiany lokalizacji. Dobór działań powinien uwzględniać instrukcję urządzenia i prawidłową pracę całej instalacji.
Przed nowym montażem warto ustalić z wykonawcą przewidywane oddziaływanie akustyczne w wybranym miejscu oraz sposób ograniczenia drgań. Sama odległość od płotu nie opisuje wszystkich warunków, a deklaracja producenta nie zastępuje oceny lokalizacji. Właściciel, który zareaguje na pierwsze sygnały i sprawdzi instalację, ma szansę rozwiązać problem przed sporem. Jeżeli jednak hałas nadal narusza prawa sąsiada, koszt usunięcia uciążliwości może stać się dodatkowym wydatkiem związanym z ogrzewaniem domu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.