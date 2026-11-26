Dziś obchodzimy Dzień Ciasta! Ten prosty przepis z gruszkami idealnie pasuje do popołudniowej kawy
26 listopada obchodzimy Dzień Ciasta. To doskonała okazja, żeby przygotować coś słodkiego w domu, szczególnie że za oknem robi się coraz chłodniej. Z tej okazji mamy przepis na wyjątkowo aromatyczne kruche ciasto z gruszkami, miodem i przyprawą do piernika. Jego przygotowanie nie jest skomplikowane, a podstawę stanowi prosta zasada 3:2:1, dzięki której łatwo zapamiętać proporcje składników.
Nie trzeba być doświadczonym cukiernikiem, żeby upiec naprawdę dobre ciasto. Czasami wystarczy kilka prostych składników, sezonowe owoce i odrobina cierpliwości.
Tak jest właśnie w przypadku kruchego ciasta z gruszkami. Ma maślany spód, miękkie i aromatyczne nadzienie oraz chrupiącą, złocistą warstwę na wierzchu. A podczas pieczenia w całym domu unosi się zapach miodu i korzennych przypraw.
To jeden z tych wypieków, które świetnie smakują jeszcze lekko ciepłe, podane do kawy lub herbaty.
Dzień Ciasta 26 listopada. Skąd wzięło się to święto?
Dzień Ciasta obchodzony jest każdego roku 26 listopada. To nieformalne święto kulinarne, które ma zachęcać do poznawania nowych wypieków, dzielenia się domowymi słodkościami i przypominania sobie rodzinnych przepisów.
Tradycja jest szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje pod nazwą National Cake Day. Z czasem zaczęła pojawiać się również w kalendarzach nietypowych świąt w innych krajach, w tym w Polsce.
Dokładne początki święta nie są znane. Nie jest to również dzień ustawowo wolny od pracy.
Nie zmienia to jednak faktu, że dla miłośników domowych wypieków jest to całkiem dobry powód, żeby wyjąć z szafki mąkę, cukier i blachę do pieczenia.
W Polsce trudno wyobrazić sobie rodzinne spotkanie bez sernika, szarlotki, makowca czy drożdżowego placka. Wiele takich przepisów przekazywanych jest z pokolenia na pokolenie.
Z okazji tegorocznego Dnia Ciasta proponujemy jednak coś nieco innego niż klasyczna szarlotka.
Zamiast jabłek wykorzystamy gruszki, które po połączeniu z miodem i przyprawą do piernika tworzą niezwykle aromatyczne nadzienie.
Kruche ciasto z gruszkami. Sekret tkwi w proporcjach 3:2:1
Podstawą przepisu jest tradycyjne kruche ciasto nazywane potocznie „3:2:1”.
Nazwa pochodzi od proporcji trzech podstawowych składników:
3 części mąki, 2 części masła i 1 część cukru.
To bardzo prosta zasada, którą łatwo zapamiętać bez zaglądania do książki kucharskiej.
Jeśli wykorzystamy 300 g mąki, potrzebujemy 200 g masła i 100 g cukru. Można również zwiększyć lub zmniejszyć ilości, zachowując te same proporcje wagowe.
W tej wersji nie trzeba dodawać jajek ani proszku do pieczenia.
Najważniejsze jest masło, które odpowiada za charakterystyczną kruchość ciasta. Powinno być zimne, a samo zagniatanie nie może trwać zbyt długo.
Im bardziej rozgrzejemy masło podczas wyrabiania, tym trudniej będzie uzyskać pożądaną strukturę.
Drugą ważną zasadą jest schłodzenie przygotowanego ciasta. Dzięki temu łatwiej będzie je rozwałkować, a zamrożoną część zetrzeć na tarce.
Składniki na kruche ciasto z gruszkami i miodem
Do przygotowania wypieku w formie o wymiarach około 20 × 25 cm potrzebujemy:
Na kruche ciasto:
- 300 g mąki pszennej
- 200 g zimnego masła
- 100 g cukru
Na nadzienie gruszkowe:
- 3–4 większe gruszki
- 1–2 łyżeczki miodu
- około 1 łyżeczki przyprawy do piernika
- odrobinę soku z cytryny, jeśli gruszki okażą się zbyt słodkie
Ilość miodu oraz przypraw można dostosować do własnego smaku. Gruszki różnią się słodyczą, dlatego najlepiej próbować nadzienia w trakcie przygotowywania.
Przyda się również papier do pieczenia, wałek, patelnia i tarka o dużych oczkach.
Jak przygotować kruche ciasto 3:2:1? Przepis krok po kroku
Krok 1. Zagnieć ciasto i podziel je na dwie części
Do dużej miski wsyp mąkę oraz cukier, a następnie dodaj zimne masło pokrojone na niewielkie kawałki.
Całość zacznij rozcierać palcami, aż składniki połączą się w grudki. Następnie szybko zagnieć jednolite ciasto.
Nie trzeba wyrabiać go długo. Wystarczy, że składniki się połączą i będzie można uformować kulę.
Gotowe ciasto podziel na dwie części.
Jedną włóż do lodówki, a drugą do zamrażarki.
Część schłodzona w lodówce posłuży do przygotowania spodu. Natomiast tę z zamrażarki zetrzemy później na tarce, tworząc wierzch ciasta.
Ciasto powinno chłodzić się przynajmniej przez około 30 minut. Część przeznaczoną do ścierania najlepiej pozostawić w zamrażarce do momentu, aż będzie wystarczająco twarda.
Krok 2. Obierz gruszki i pokrój je w dużą kostkę
W czasie gdy ciasto się chłodzi, można przygotować nadzienie.
Gruszki dokładnie umyj, obierz ze skórki i usuń gniazda nasienne.
Następnie pokrój owoce w dość dużą kostkę.
Nie warto rozdrabniać ich zbyt mocno. Większe kawałki lepiej zachowują strukturę podczas podgrzewania i późniejszego pieczenia.
Dzięki temu w gotowym cieście wyczuwalne będą miękkie kawałki gruszek, zamiast jednolitego musu.
Do tego przepisu najlepiej sprawdzą się owoce dojrzałe, ale nadal jędrne.
Bardzo miękkie gruszki mogą podczas prażenia szybko się rozpaść.
Krok 3. Upraż gruszki z miodem i przyprawą do piernika
Pokrojone owoce przełóż na patelnię i zacznij podgrzewać na niewielkim lub średnim ogniu.
Dodaj odrobinę miodu oraz przyprawę do piernika.
W trakcie prażenia gruszki zaczną puszczać sok, a ich miąższ stopniowo zmięknie. Miód połączy się z naturalną słodyczą owoców, natomiast przyprawa nada całości korzenny aromat.
Wystarczy około 5–10 minut, w zależności od stopnia dojrzałości gruszek i wielkości kawałków.
Nie chodzi o całkowite rozgotowanie owoców. Powinny lekko zmięknąć, ale nadal zachować swój kształt.
Jeżeli nadzienie okaże się zbyt słodkie, dodaj trochę soku z cytryny.
Cytryna przełamie słodycz miodu i gruszek oraz nada nadzieniu delikatnie świeższy smak.
Ważne również, żeby z patelni odparował nadmiar płynu. Zbyt mokre nadzienie może sprawić, że spód ciasta po upieczeniu pozostanie wilgotny.
Gotowe gruszki odstaw do lekkiego przestudzenia.
Jak ułożyć ciasto w blaszce?
Krok 4. Przygotuj kruchy spód
Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia.
Wyjmij z lodówki pierwszą część ciasta i rozwałkuj ją na placek o grubości około 0,5–1 cm.
Następnie przełóż do przygotowanej formy, starając się równomiernie przykryć całe dno.
Jeśli ciasto podczas przenoszenia zacznie się kruszyć, nie ma powodu do obaw. Można połączyć poszczególne kawałki bezpośrednio w blaszce, delikatnie dociskając je palcami.
Kruche ciasto nie musi wyglądać idealnie przed pieczeniem.
Najważniejsze, żeby spód miał podobną grubość na całej powierzchni.
Krok 5. Rozłóż aromatyczne gruszki
Na przygotowany spód wyłóż wcześniej uprażone gruszki.
Rozprowadź je równomiernie, aby w każdym kawałku gotowego ciasta znalazła się odpowiednia ilość owocowego nadzienia.
Na tym etapie warto sprawdzić, czy na patelni nie pozostało zbyt dużo soku.
Jeśli tak, nie trzeba wylewać całego płynu na ciasto. Nadmierna wilgoć może utrudnić dopieczenie spodu.
Gruszki powinny być miękkie, aromatyczne i lekko błyszczące od miodu.
To właśnie one będą odpowiadać za charakterystyczny smak wypieku.
Krok 6. Wyjmij ciasto z zamrażarki i zetrzyj na tarce
Teraz pora na drugą część kruchego ciasta.
Wyjmij ją z zamrażarki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach bezpośrednio nad gruszkami.
Staraj się rozprowadzać starte ciasto równomiernie, tak aby przykryło większość owoców.
Nie trzeba go dociskać.
Podczas pieczenia starte kawałki utworzą delikatną, chrupiącą i lekko nierówną warstwę.
To jeden z najprostszych sposobów na przygotowanie efektownego wierzchu bez konieczności robienia tradycyjnej kruszonki czy wycinania pasków ciasta.
Warto pamiętać, że część przeznaczona do ścierania musi być odpowiednio twarda. Jeśli będzie zbyt miękka, zamiast tworzyć drobne wiórki, zacznie przyklejać się do tarki.
W jakiej temperaturze piec kruche ciasto z gruszkami?
Gotową blaszkę wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza.
Najlepiej rozpocząć od ustawienia grzania góra–dół.
Ciasto należy piec do momentu, aż jego wierzch nabierze wyraźnie złocistego, lekko brązowego koloru.
W zależności od piekarnika, grubości spodu i ilości owoców może to potrwać orientacyjnie około 30–40 minut.
Warto jednak obserwować wypiek, ponieważ urządzenia różnią się rzeczywistą temperaturą i sposobem rozprowadzania ciepła.
Jeśli wierzch zaczyna szybko brązowieć, należy upewnić się, że spód również jest już dopieczony.
Po wyjęciu z piekarnika najlepiej pozostawić ciasto na kilkanaście minut, żeby nadzienie nieco stężało.
Dzięki temu łatwiej będzie pokroić je na równe kawałki.
Dlaczego do kruchego ciasta warto dodać właśnie gruszki?
Gruszki bardzo dobrze nadają się do jesiennych wypieków.
Mają naturalną słodycz, dlatego nie potrzebują dużej ilości dodatkowego cukru. Po podgrzaniu stają się miękkie, ale przy odpowiednim przygotowaniu nie tracą całkowicie swojej struktury.
Świetnie komponują się również z przyprawami korzennymi.
Cynamon, imbir, goździki czy gałka muszkatołowa, które często znajdują się w przyprawie do piernika, podkreślają delikatny smak gruszek.
Dodatek miodu sprawia natomiast, że nadzienie jest jeszcze bardziej aromatyczne.
Właśnie dlatego takie połączenie dobrze sprawdza się w listopadzie, kiedy coraz częściej mamy ochotę na rozgrzewające smaki i zapachy.
Co ważne, przepis daje też możliwość wykorzystania owoców, które są już dojrzałe i niekoniecznie nadają się do długiego przechowywania.
Zamiast czekać, aż gruszki się zepsują, można przygotować z nich domowy deser.
Co zrobić, żeby kruche ciasto zawsze się udało?
W przypadku tego wypieku znaczenie ma kilka prostych zasad.
Przede wszystkim masło powinno być zimne. To właśnie niewielkie kawałki tłuszczu znajdujące się w cieście pomagają uzyskać jego kruchą strukturę.
Równie ważne jest krótkie zagniatanie.
Zbyt długie wyrabianie powoduje, że ciasto staje się bardziej elastyczne, a po upieczeniu może być twardsze.
Nie warto też pomijać chłodzenia.
Część przeznaczona na spód powinna odpocząć w lodówce, natomiast druga musi odpowiednio stwardnieć w zamrażarce.
Warto również pamiętać o nadzieniu. Jeśli gruszki podczas prażenia puszczą dużo soku, dobrze jest chwilę dłużej podgrzewać je na patelni, aby odparować nadmiar wilgoci.
Dzięki temu ciasto zachowa lepszą strukturę i nie rozmięknie tak łatwo.
Nie trzeba natomiast dodawać dużej ilości miodu. Dojrzałe gruszki są słodkie same w sobie, a odrobina cytryny pozwala uzyskać przyjemny balans smaków.
Jak podawać i przechowywać ciasto z gruszkami?
Kruche ciasto z gruszkami najlepiej smakuje po lekkim przestudzeniu.
Spód jest wtedy delikatnie maślany, wierzch przyjemnie chrupie, a owocowe nadzienie pozostaje miękkie i aromatyczne.
Można podawać je bez żadnych dodatków.
Osoby lubiące słodsze desery mogą posypać wierzch niewielką ilością cukru pudru. Dobrze sprawdzi się również porcja jogurtu naturalnego lub niewielka gałka lodów waniliowych podana do jeszcze ciepłego kawałka.
Jeśli ciasto nie zostanie zjedzone tego samego dnia, najlepiej po całkowitym ostudzeniu przykryć je i przechowywać w lodówce.
Przed podaniem można je na krótko podgrzać w piekarniku, żeby ponownie odzyskało część swojej chrupkości.
Dzień Ciasta 2026. Dobry powód, żeby wrócić do domowych wypieków
Nie potrzeba wyjątkowej okazji, żeby upiec coś dobrego dla bliskich. Dzień Ciasta, przypadający 26 listopada, może być jednak miłym pretekstem do spędzenia trochę czasu w kuchni.
Kruche ciasto z gruszkami jest prostą alternatywą dla tradycyjnej szarlotki. Nie wymaga skomplikowanych składników ani specjalistycznego sprzętu.
Wystarczy zapamiętać proporcję 3:2:1, przygotować gruszki z odrobiną miodu i przyprawy do piernika, a następnie połączyć wszystko w jednej blaszce.
Po upieczeniu otrzymujemy aromatyczny deser, który świetnie pasuje do jesiennego popołudnia.
A jeśli w domu unosi się już zapach masła, pieczonych gruszek i korzennych przypraw, trudno o lepsze przypomnienie, że czasem najprostsze przepisy smakują najlepiej.
Smacznego!
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.