Właściciele domów mają obowiązek, o którym często zapominają. Kontrola nie kończy się na kominie czy dachu
Kominiarz był, piec przeszedł serwis, więc wszystko załatwione? Właściciel domu może mieć jeszcze do wykonania kilka obowiązkowych kontroli. Co najmniej raz na pięć lat trzeba sprawdzić cały budynek, a także instalację elektryczną i istniejącą instalację piorunochronną. Część przeglądów musi odbywać się każdego roku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał zasady, które dotyczą również prywatnych domów jednorodzinnych. Za zaniedbanie wymaganej kontroli grozi grzywna, a samo opłacenie wizyty fachowca nie wystarczy, jeśli nie sprawdził on tego, czego wymagają przepisy.
Światło działa, ale to jeszcze nie wynik przeglądu
Instalacja elektryczna może przez lata zasilać wszystkie urządzenia, a mimo to wymagać naprawy. Obowiązkowa kontrola obejmuje rzeczy, których nie da się ocenić przez włączenie lampy czy podłączenie czajnika. Sprawdzane są połączenia, osprzęt, zabezpieczenia, ochrona przed porażeniem, izolacja przewodów oraz uziemienia. Chodzi o ustalenie, czy instalacja jest bezpieczna, a nie wyłącznie o potwierdzenie, że płynie w niej prąd. Takie badanie jest częścią kontroli wykonywanej co najmniej raz na pięć lat.
W tym samym cyklu trzeba ocenić stan techniczny całego domu, jego przydatność do użytkowania oraz wygląd budynku i otoczenia. Przegląd nie ogranicza się więc do rozdzielnicy. Obejmuje także część budowlaną, której nie zastąpi protokół z samych pomiarów elektrycznych. Jeżeli dom ma instalację piorunochronną, ona również podlega sprawdzeniu. Zlecając usługę, warto od razu powiedzieć, że chodzi o pełny wymagany zakres kontroli pięcioletniej, i ustalić, kto sprawdzi poszczególne elementy. Sama nazwa pakietu w ofercie firmy nie przesądza o jego zawartości.
GUNB przypomniał obowiązki właścicieli. To nie jest nowe prawo
Punktem wyjścia jest komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 23 października 2026 roku. Urząd przypomniał, że za bezpieczne utrzymanie budynku odpowiada także właściciel zwykłego domu jednorodzinnego. Podstawowe zasady wynikają z Prawa budowlanego i obowiązują od dawna. Nie wprowadzono osobnego jesiennego przeglądu dla wszystkich domów ani jednego terminu wizyty urzędników. To właściciel ma zorganizować właściwe kontrole, pilnować ich terminów i reagować, gdy specjalista stwierdzi usterki. Dotyczy to nieruchomości w Warszawie, na Mazowszu i w pozostałych częściach kraju.
Łatwo pomylić to z innym zwolnieniem: dla domów jednorodzinnych nie trzeba prowadzić książki obiektu budowlanego. To jednak nie oznacza, że można zrezygnować z przeglądów albo wyrzucić dokumentację domu. W praktyce właśnie właściciel powinien wiedzieć, kiedy ostatnio sprawdzono gaz, przewody kominowe i instalację elektryczną. Jeżeli wszystkie informacje są rozproszone między fakturami, wiadomościami od wykonawców i starymi teczkami, warto je uporządkować. Dopiero zestawienie dat oraz zakresów usług pokaże, czy jakiś obowiązek nie został pominięty.
Co trzeba kontrolować każdego roku, a co raz na pięć lat?
Coroczna kontrola obejmuje instalację gazową oraz przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Przepisy wymieniają również instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska. Zakres sprawdzenia zależy od tego, w co rzeczywiście wyposażono budynek. Jeżeli w domu jest gaz, sam przegląd komina nie wystarczy. Z kolei brak kotła węglowego nie oznacza, że można zapomnieć o istniejących przewodach wentylacyjnych. Przy ustalaniu wizyty trzeba wskazać fachowcowi wyposażenie domu i uzgodnić wszystkie wymagane czynności, zamiast zamawiać ogólnie „przegląd na ten rok”.
|Rodzaj kontroli
|Jak często?
|Co jest istotne dla właściciela?
|Instalacja gazowa, jeżeli występuje
|Co najmniej raz w roku
|Kontrola instalacji to odrębny zakres od sprawdzenia przewodów kominowych
|Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
|Co najmniej raz w roku
|Okresowa kontrola wymaga elektronicznego protokołu w CEEB
|Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
|Co najmniej raz w roku
|Przegląd dotyczy wyposażenia występującego w danym obiekcie
|Stan techniczny całego domu, jego przydatność do użytkowania i estetyka wraz z otoczeniem
|Co najmniej raz na pięć lat
|Nie zastępuje go wizyta ograniczona do jednej instalacji
|Instalacja elektryczna i istniejąca instalacja piorunochronna
|W ramach kontroli co najmniej raz na pięć lat
|Potrzebne jest badanie wymaganych zabezpieczeń, izolacji i uziemień
|Bezpieczeństwo użytkowania po zdarzeniu zagrażającym budynkowi
|Gdy wystąpią ustawowe przesłanki
|Nie czeka się na termin zwykłego przeglądu, jeżeli doszło do niebezpiecznego uszkodzenia lub bezpośredniego zagrożenia nim
Jest wyjątek dotyczący domów jednorodzinnych. Łatwo zrozumieć go zbyt szeroko
Właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z corocznej kontroli tej części budowlanej, która dotyczy elementów narażonych na szkodliwe działanie pogody i zużycie podczas użytkowania. Chodzi o zakres wskazany w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego. Zwolnienie nie obejmuje jednak pozostałych wymaganych przeglądów ani kontroli pięcioletniej. Nie pozwala też ignorować uszkodzonego dachu czy odpadającej elewacji. Obowiązek utrzymania domu w bezpiecznym stanie trwa również pomiędzy kolejnymi wizytami specjalistów.
Kominiarz wyczyścił przewód? To jeszcze nie znaczy, że wykonał kontrolę
Wizyta związana z kominem może obejmować różne usługi. Usunięcie sadzy lub innych zanieczyszczeń nie jest tym samym co okresowa ocena stanu technicznego przewodów. Obie czynności mogą odbyć się podczas jednego spotkania, ale trzeba mieć pewność, że rzeczywiście je wykonano. Straż pożarna przypomina, że w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa, przewody dymowe i spalinowe wymagają czyszczenia częściej niż raz w roku. Dla palenisk na paliwo stałe jest to co najmniej raz na trzy miesiące, a na paliwo ciekłe lub gazowe — co najmniej raz na sześć miesięcy, w okresach użytkowania.
Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w takich obiektach usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli warunki użytkowania nie wymagają większej częstotliwości. Roczny przegląd techniczny i terminy czyszczenia trzeba więc traktować osobno. Podobnie serwis samego kotła nie musi obejmować ustawowej kontroli całej instalacji gazowej. Warto zajrzeć do dokumentu po wizycie i sprawdzić, co dokładnie wykonawca potwierdził. Rachunek za czyszczenie komina albo konserwację urządzenia nie zastępuje automatycznie protokołu wymaganej kontroli.
Terminy liczy się inaczej, niż wielu właścicieli przypuszcza
GUNB wyjaśnia, że kontrola roczna ma odbywać się w każdym roku kalendarzowym. Nie trzeba wyznaczać następnej wizyty dokładnie po 365 dniach. Urząd podaje przykład przeglądu z lipca 2025 roku, po którym następny może zostać wykonany w grudniu 2026 roku. Nie oznacza to jednak zgody na pominięcie całego roku. Jeżeli w 2026 roku wymagany przegląd jeszcze się nie odbył, warto zorganizować go przed końcem grudnia. Osobno należy pamiętać o terminach czyszczenia i zaleceniach wynikających ze stanu instalacji.
W odniesieniu do kontroli pięcioletniej urząd wskazuje, że nie trzeba trafić w identyczny dzień i miesiąc. W opublikowanych wyjaśnieniach przyjmuje, że po kontroli wykonanej w 2021 roku następna może odbyć się w dowolnym miesiącu 2026 roku. Najprościej sprawdzić więc rok poprzedniego pełnego przeglądu i zaplanować kolejną kontrolę odpowiednio wcześnie. Zakup domu nie rozpoczyna nowego pięcioletniego okresu. Nowy właściciel powinien ustalić historię kontroli budynku, zamiast liczyć termin dopiero od podpisania aktu notarialnego.
Jedna umówiona wizyta może pomóc, ale nie zastąpi brakujących uprawnień
W roku, w którym przypada przegląd pięcioletni, można połączyć go z kontrolą roczną. Trzeba jednak sprawdzić wszystkie wymagane elementy i udokumentować pełny zakres. Nie wystarczy, że na protokole pojawi się ogólny nagłówek „kontrola kompleksowa”. Przed zamówieniem usługi warto ustalić, czy oferta obejmuje część budowlaną, badanie elektryki, istniejącą instalację piorunochronną, gaz oraz przewody kominowe. Jeden wykonawca może zorganizować całość, ale poszczególne czynności muszą przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje.
Do oceny części budowlanej potrzebne są uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych prawo dopuszcza także osoby posiadające wymagane kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją właściwych urządzeń, instalacji i sieci. Mistrz kominiarski może kontrolować przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne. Przy przewodach z ciągiem wymuszonym mechanicznie wymagane są odpowiednie uprawnienia budowlane. Prowadzenie firmy instalacyjnej czy doświadczenie w naprawach nie zastępuje dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do konkretnej kontroli.
Uprawnienia budowlane można zweryfikować w publicznej wyszukiwarce e-CRUB, zwracając uwagę na specjalność i zakres. Nie jest to jednak rejestr wszystkich kwalifikacji zawodowych. Elektryka lub gazownika wykonującego kontrolę na podstawie kwalifikacji do dozoru należy poprosić o właściwe świadectwo. Również przy starszych uprawnieniach budowlanych brak wpisu w wyszukiwarce nie musi oznaczać, że dana osoba ich nie posiada. Przed zleceniem prac dobrze ustalić, kto wykona kontrolę, na jakiej podstawie i jakie dokumenty otrzymamy po jej zakończeniu.
Protokół w CEEB i teczka domu. Co powinno zostać po wizycie?
Od 18 września 2023 roku protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych w zwykłym domu mieszkalnym sporządza się elektronicznie w CEEB. Robi to uprawniona osoba przeprowadzająca kontrolę. Właściciel powinien upewnić się, że dokument powstał i dotyczy właściwego budynku. Samodzielnie wystawione papierowe zaświadczenie nie zastępuje wymaganego e-protokołu. Ta zasada dotyczy określonego rodzaju kontroli; nie oznacza, że wszystkie protokoły dotyczące domu, w tym elektryczne i budowlane, mają trafiać do CEEB.
Dokument z kontroli powinien pozwalać ustalić jej datę, zakres, wykonawcę, wynik oraz ewentualne zalecenia. Warto zachować go razem z pozostałą dokumentacją domu i potwierdzeniami wykonanych napraw. Przy zakupie używanego budynku trzeba zapytać sprzedającego właśnie o te materiały. Kilka faktur nie powie jeszcze, czy wykonano pełną kontrolę pięcioletnią i usunięto wykryte wcześniej usterki. Jeżeli dokumentów brakuje, należy wyjaśnić sytuację z osobą uprawnioną do oceny odpowiedniego zakresu, zamiast dopisywać sobie datę przeglądu na podstawie ustnych zapewnień.
Po wichurze albo pożarze nie zawsze można czekać na kolejny przegląd
Terminarz zwykłych kontroli nie wyczerpuje obowiązków właściciela. GUNB przypomina o sprawdzeniu bezpieczeństwa użytkowania po zdarzeniach takich jak silny wiatr, pożar czy powódź, jeżeli doprowadziły do uszkodzenia budynku albo bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem, mogącego zagrozić ludziom, mieniu lub środowisku. Nie chodzi o obowiązkową wizytę po każdym deszczu. Znaczenie ma niebezpieczny skutek zdarzenia. Nadzór budowlany może też nakazać kontrolę i zażądać ekspertyzy, gdy stan obiektu budzi uzasadnione obawy.
Za brak kontroli grozi grzywna. Usterki również trzeba usunąć
Niedopełnienie obowiązku wymaganej kontroli jest wykroczeniem z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego. Przy zastosowaniu ogólnych zasad Kodeksu wykroczeń grzywna orzeczona przez sąd może wynieść do 5000 zł. To górna granica, a nie automatyczna kwota za każde opóźnienie. Trzeba odróżniać ją od mandatu i oceny konkretnego przypadku. Sam fakt, że budynek wygląda dobrze i dotychczas nie doszło do awarii, nie znosi obowiązku zorganizowania przeglądu. Kontrole mają służyć wykryciu problemów wcześniej.
Na odebraniu protokołu odpowiedzialność się nie kończy. Jeżeli stwierdzono uszkodzenia lub braki mogące zagrozić życiu, zdrowiu, mieniu albo środowisku, prawo wymaga ich usunięcia w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej. Dotyczy to usterek grożących między innymi pożarem, wybuchem, porażeniem czy zatruciem gazem. Takiego zalecenia nie można potraktować jak przypomnienia o drobnej poprawce do wykonania przy okazji następnego remontu. Fachowiec powinien jasno wskazać, co wykrył i jakie działania są potrzebne.
Sprawdź zakresy, a nie tylko liczbę rachunków
Dobrym początkiem jest wyjęcie dokumentów z ostatnich kilku lat i porównanie, czego dotyczą. Osobno warto sprawdzić coroczną kontrolę gazu i przewodów kominowych, a osobno pełny przegląd pięcioletni z badaniami elektrycznymi. Przy każdym dokumencie znaczenie mają data, zakres i wynik. Jeżeli ostatnia kontrola całego domu pochodzi z 2021 roku, według wyjaśnień GUNB kolejna przypada w 2026 roku. Gdy masz jedynie dokument od elektryka, ustal, czy ktoś ocenił również część budowlaną. Pozwoli to zamówić brakującą usługę, zamiast powtarzać czynności już wykonane.
Przy kolejnej wizycie zapytaj o protokół, sposób potwierdzenia kwalifikacji i termin usunięcia ewentualnych usterek. Zapisanie dat w jednym miejscu ułatwi pilnowanie kolejnych przeglądów, zwłaszcza gdy komin, gaz i elektrykę sprawdzają różne osoby. Dokumenty przydadzą się również przy sprzedaży domu, bo pokażą następnemu właścicielowi, co faktycznie zrobiono. Najważniejszy jest jednak wynik kontroli: informacja, czy budynek i jego instalacje są bezpieczne, oraz wykonanie koniecznych napraw. To właśnie odróżnia rzetelny przegląd od samego zebrania pieczątek.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.