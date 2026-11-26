Nie mieszkasz w lokalu przez ponad rok? Możesz go stracić, nawet jeśli regularnie płacisz czynsz
Jeżeli lokal przestał być Twoim domem i nie mieszkasz w nim przez ponad 12 miesięcy, właściciel może wypowiedzieć umowę z sześciomiesięcznym terminem. Przepis ma znaczenie między innymi dla osób pracujących za granicą. Sam wyjazd nie przesądza jednak o utracie mieszkania. Pokazują to sprawy sądowe, w których pozornie podobne sytuacje oceniono zupełnie inaczej.
Płacisz za mieszkanie, ale właściciel może zapytać, czy w nim mieszkasz
Regularne opłacanie czynszu chroni przed zarzutem zaległości, lecz nie wyklucza innych podstaw wypowiedzenia umowy. Jedną z nich jest niezamieszkiwanie najemcy w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Przewiduje ją art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Właściciel nie musi zatem wykazywać, że ktoś przestał płacić, żeby powołać się na ten przepis. Musi natomiast istnieć rzeczywista przyczyna wypowiedzenia: odpowiednio długie niezamieszkiwanie, a nie jedynie podejrzenie wywołane rzadkim widywaniem lokatora na klatce schodowej.
Ryzyko pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy ktoś na stałe urządził życie w innym miejscu, a dotychczas wynajmowane mieszkanie utrzymuje jako rezerwę. Przelewy nadal wychodzą, część mebli została, ale lokal służy już tylko podczas sporadycznych przyjazdów. To inna sytuacja niż czasowa praca poza Polską, po której najemca rzeczywiście wraca do swojego domu. W sporze znaczenie mają konkretne okoliczności: sposób korzystania z mieszkania, charakter wyjazdów i to, gdzie faktycznie koncentruje się codzienne życie. Samo zapewnienie, że kiedyś zamierza się wrócić, nie rozstrzyga sprawy.
Nie chodzi wyłącznie o mieszkania komunalne
Przepis nie jest ograniczony do lokali wynajmowanych od gminy. Może mieć zastosowanie również do zwykłego najmu mieszkania od prywatnego właściciela. W sprawach komunalnych jego skutki bywają szczególnie dotkliwe, bo zakończenie wieloletniego najmu oznacza utratę dotychczasowego prawa do korzystania z lokalu. Nie jest to natomiast podstawa do odebrania własnego mieszkania osobie, która wyjechała z kraju. Właściciel nieruchomości i najemca mają inne prawa. Ten materiał dotyczy osoby zajmującej mieszkanie na podstawie umowy najmu.
Trzeba też sprawdzić rodzaj podpisanej umowy. Prawidłowo zgłoszony najem okazjonalny oraz najem instytucjonalny podlegają odrębnym zasadom. Ustawa nie przewiduje stosowania do nich omawianego art. 11 ust. 3, dlatego nie można automatycznie przenosić na nie schematu „ponad rok niezamieszkiwania i sześć miesięcy wypowiedzenia”. W takich przypadkach ocenia się właściwe przepisy oraz postanowienia umowy. Sama potoczna nazwa „wynajem prywatny” nie wystarczy, aby ustalić sytuację lokatora, bo prywatny właściciel może zawrzeć różne rodzaje umów.
Ponad 12 miesięcy i sześć miesięcy wypowiedzenia to dwa różne okresy
Ustawa mówi o niezamieszkiwaniu dłuższym niż 12 miesięcy. Nie oznacza to, że po przekroczeniu rocznicy wyjazdu umowa sama przestaje obowiązywać. Właściciel może skorzystać z tej podstawy i złożyć wypowiedzenie, zachowując sześciomiesięczny termin. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i wskazywać przyczynę; ustawa wymaga tego pod rygorem nieważności. Znaczenie ma także jego skuteczne doręczenie. Nie wystarczy więc samo stwierdzenie, że mieszkanie od dawna stoi puste. Gdy strony nie zgadzają się co do skuteczności wypowiedzenia i obowiązku wydania lokalu, spór może trafić do sądu.
|Okoliczność
|Co oznacza?
|Czynsz jest regularnie płacony
|Brak zadłużenia nie wyklucza wypowiedzenia z innej ustawowej przyczyny
|Niezamieszkiwanie trwa ponad 12 miesięcy
|Może powstać podstawa wypowiedzenia; umowa nie rozwiązuje się automatycznie
|Właściciel korzysta z art. 11 ust. 3 pkt 1
|Musi zachować sześciomiesięczny termin wypowiedzenia
|Najemca czasowo wyjeżdża do pracy
|Trzeba ocenić, czy mieszkanie nadal pozostaje jego rzeczywistym domem
|Lokal służy jedynie podczas okazjonalnych wizyt
|Taki sposób korzystania może przemawiać za tym, że najemca już w nim nie mieszka
Wyjazd do pracy nie zawsze oznacza wyprowadzkę
Sądy przy ocenie niezamieszkiwania biorą pod uwagę zarówno faktyczne korzystanie z lokalu, jak i zamiar stałego pobytu. Mówiąc prościej: sprawdzają, czy to nadal dom najemcy, czy już tylko adres pozostawiony na wszelki wypadek. Czasowy wyjazd nie musi oznaczać zerwania związku z mieszkaniem. Ważne są jego powód, przebieg i rzeczywiste powroty. Nie istnieje jednak prosty przelicznik, zgodnie z którym określona liczba przyjazdów w roku zawsze zapewnia zachowanie najmu. Każdy przypadek wymaga oceny wszystkich istotnych okoliczności.
W orzecznictwie podkreśla się również, że chodzi o ciągły okres niezamieszkiwania. Nie można po prostu zsumować kilku odrębnych wyjazdów i uznać, że ich łączny czas przekraczający rok wystarcza do zastosowania tego przepisu. Z drugiej strony krótka wizyta nie musi oznaczać ponownego zamieszkania. Przyjazd po korespondencję albo na święta może pozostawać tylko wizytą, jeżeli faktyczny dom najemcy jest gdzie indziej. Ocenia się sposób życia, a nie sam kalendarz przekroczeń granicy.
Jedni najemcy przegrali. Inna najemczyni obroniła mieszkanie
W wyroku z 21 marca 2024 roku, sygn. III C 699/22, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie uwzględnił żądanie opróżnienia lokalu. Uznał, że mieszkanie od 2006 roku nie stanowiło centrum życia pozwanych, a służyło im okazjonalnie podczas przyjazdów do Polski. Taki sposób korzystania nie wystarczył do utrzymania prawa najmu. Sprawa pokazuje, dlaczego pozostawienie sobie lokalu na przyjazdy nie musi być traktowane tak samo jak dalsze zamieszkiwanie, nawet jeżeli najemcy nadal czują się z nim związani.
Inaczej zakończyła się sprawa rozpoznana 27 stycznia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, sygn. I C 1345/24. Gmina żądała opróżnienia mieszkania, wskazując na długie nieobecności najemczyni i niskie zużycie wody. Sąd oddalił powództwo. Ustalił, że kobieta wyjeżdżała do pracy za granicę, lecz wracała, a lokal pozostawał jej centrum życiowym. Uwzględnił także okoliczności związane z remontem. To rozstrzygnięcie dotyczyło konkretnych faktów i nie oznacza, że każdy wyjazd zarobkowy zapewnia ochronę przed wypowiedzeniem.
Meldunek i niskie rachunki nie dają gotowej odpowiedzi
Zameldowanie nie jest gwarancją zachowania najmu. Ustawa o ewidencji ludności wskazuje, że meldunek służy celom ewidencyjnym i potwierdzeniu pobytu. Nie zastępuje umowy ani nie rozstrzyga, czy nadal istnieje prawo do zajmowania mieszkania. Dlatego argument „przecież wciąż jestem tu zameldowany” nie zamyka sporu o niezamieszkiwanie. Podobnie sama zmiana danych meldunkowych nie powinna być utożsamiana z automatycznym rozwiązaniem umowy. To odrębne sprawy, oceniane na innych podstawach i w innych postępowaniach.
Rachunki za wodę i zeznania osób znających sytuację mogą być dowodami, ale trzeba ocenić je razem z innymi okolicznościami. Sprawa z Dzierżoniowa pokazuje, że niskie zużycie wody nie przesądza samo w sobie o utracie mieszkania. Z kolei pozostawienie mebli lub odbieranie listów nie dowodzi jeszcze, że ktoś faktycznie w nim mieszka. Liczy się zgodne z prawdą wyjaśnienie całej sytuacji. Sztuczne zwiększanie zużycia mediów nie rozwiązuje problemu tego, gdzie najemca rzeczywiście prowadzi życie.
Listy zostawione w Polsce mogą mieć poważne znaczenie
Podczas długiego wyjazdu łatwo przeoczyć korespondencję od wynajmującego. Tymczasem art. 6g ustawy zobowiązuje strony zwykłego najmu do pisemnego informowania się o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby. Jeżeli obowiązek zostanie zaniedbany, ustawa przewiduje uznanie za doręczoną nieodebranej korespondencji wysłanej na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Nie warto zakładać, że niewyjęty ze skrzynki list pozostanie bez skutków. Przy wyjeździe trzeba zadbać o odbiór pism, a przy zmianie adresu przekazać wymaganą informację.
Co może zrobić najemca, który nie zgadza się z wypowiedzeniem?
Przede wszystkim powinien sprawdzić, jaki okres niezamieszkiwania wskazano, czy przyczyna odpowiada rzeczywistości i czy dochowano wymaganej formy oraz terminu. Jeżeli mieszkanie nadal jest jego domem, warto zebrać dokumenty i informacje pokazujące faktyczne korzystanie z lokalu, charakter wyjazdów oraz powrotów. Właściciel dochodzący wydania lokalu musi udowodnić podstawy swojego żądania, a najemca może przedstawiać dowody podważające jego twierdzenia. Otrzymanego pisma nie należy odkładać na później, szczególnie gdy pojawiło się już wezwanie do wydania mieszkania lub korespondencja sądowa. Wtedy warto skorzystać z pomocy prawnej i odpowiedzieć na konkretne twierdzenia właściciela.
Nie należy też rozwiązywać sprawy przez nieuzgodnione przekazanie mieszkania znajomemu, żeby ktoś w nim przebywał podczas wyjazdu. Oddanie lokalu lub jego części innej osobie bez wymaganej pisemnej zgody właściciela może stanowić odrębną podstawę wypowiedzenia. Ustalenia z wynajmującym powinny odpowiadać rzeczywistemu sposobowi korzystania z mieszkania. Samo poinformowanie go, że najemca wyjeżdża, nie daje natomiast ustawowej gwarancji zachowania umowy przez dowolnie długi czas. Gdy planowana nieobecność ma potrwać wiele miesięcy, warto wyjaśnić tę kwestię jeszcze przed wyjazdem.
Sprawdź umowę najmu
Jeżeli pracujesz za granicą i utrzymujesz wynajmowane mieszkanie w Polsce, sprawdź najpierw rodzaj umowy oraz to, jak faktycznie z niego korzystasz. Inaczej wygląda czasowy wyjazd połączony z rzeczywistymi powrotami do własnego domu, a inaczej wieloletnie życie w innym kraju i zaglądanie do lokalu kilka razy w roku. Opłacanie czynszu pozostaje obowiązkiem, ale nie daje pewności, że żadna inna przyczyna wypowiedzenia nie wystąpi. W razie pytań wynajmującego ważniejsza od samego potwierdzenia przelewu może być rzeczowa odpowiedź opisująca sytuację mieszkaniową.
Nie czekaj również z wyjaśnieniami do chwili, gdy dostaniesz pozew. Pilnuj korespondencji, zachowuj ustalenia z właścicielem i reaguj na pismo kwestionujące Twoje zamieszkiwanie. Nie ma zasady, że każdy pracujący poza Polską po roku automatycznie traci lokal, ani zasady, że terminowe wpłaty zawsze ochronią umowę. Najważniejsze jest to, czy wynajmowane mieszkanie nadal jest Twoim rzeczywistym domem. W razie sporu właśnie tę kwestię trzeba będzie wyjaśnić i wykazać na podstawie faktów, a nie samego meldunku czy przywiązania do adresu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.