Oszust wziął kredyt na Twój PESEL? Jest przepis, który może uchronić Cię przed spłatą
Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić przed poważnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. Od 1 czerwca 2024 roku banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek sprawdzania, czy numer klienta został zastrzeżony. Jeśli oszust mimo zabezpieczenia zaciągnie kredyt na cudze dane, instytucja finansowa co do zasady nie może żądać od poszkodowanego spłaty zobowiązania. Cała procedura jest bezpłatna i zajmuje zaledwie kilka chwil. Warto jednak znać wyjątki zapisane w ustawie.
Wystarczy zgubiony dowód osobisty, wyciek danych z internetu albo nieostrożne przesłanie zdjęcia dokumentu, żeby nasze dane trafiły w niepowołane ręce. Przestępcy mogą próbować wykorzystać je do założenia konta bankowego, zaciągnięcia pożyczki lub dokonania zakupów na raty.
Nie oznacza to, że sama znajomość numeru PESEL wystarczy do uzyskania kredytu. Instytucje finansowe stosują dodatkowe metody weryfikacji tożsamości. Oszuści próbują jednak je obchodzić, wykorzystując skradzione dokumenty i dane uwierzytelniające.
Dlatego wprowadzono państwowy rejestr zastrzeżeń numerów PESEL. Dzięki niemu każdy pełnoletni posiadacz takiego numeru może ograniczyć ryzyko wykorzystania swoich danych do zaciągania zobowiązań finansowych.
Co najważniejsze, zastrzeżenie nie utrudnia większości codziennych czynności.
Czym jest zastrzeżenie numeru PESEL i jak działa?
Zastrzeżenie numeru PESEL polega na umieszczeniu odpowiedniej informacji w państwowym rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Numer PESEL nie zostaje usunięty ani zmieniony. Nadal można posługiwać się nim w urzędach, placówkach medycznych czy podczas załatwiania codziennych spraw.
Zmienia się natomiast jego status, który mogą sprawdzać uprawnione instytucje.
Jeżeli bank otrzyma wniosek o kredyt od osoby, której PESEL jest zastrzeżony, powinien uwzględnić ten fakt przed zawarciem umowy.
To zabezpieczenie przed sytuacją, w której ktoś podszywa się pod właściciela danych i próbuje zaciągnąć zobowiązanie bez jego wiedzy.
Największą korzyścią jest ochrona przed dochodzeniem spłaty określonych zobowiązań powstałych wtedy, gdy numer PESEL był zastrzeżony.
Nie jest to jednak uniwersalna blokada wszystkich czynności prawnych ani zabezpieczenie przed każdym rodzajem oszustwa.
Jak zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel? Instrukcja krok po kroku
Najprostszym sposobem jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mObywatel.
Nie trzeba odwiedzać urzędu ani składać papierowego wniosku.
Aby zastrzec PESEL:
- Uruchom aplikację mObywatel i zaloguj się.
- Przejdź do zakładki „Usługi”.
- Wybierz funkcję „Zastrzeż PESEL”.
- Sprawdź aktualny status swojego numeru.
- Wybierz opcję zastrzeżenia i potwierdź operację.
To wszystko.
Informacja o zastrzeżeniu zostanie natychmiast zapisana w państwowym rejestrze.
Od tej chwili instytucje zobowiązane do sprawdzania numerów PESEL będą mogły zobaczyć, że numer został zastrzeżony.
Z usługi można korzystać przez całą dobę, również w weekendy i święta.
Zastrzeżenie numeru PESEL jest całkowicie bezpłatne. Nie obowiązuje również żadna opłata za późniejsze cofnięcie zabezpieczenia.
Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, aby numer PESEL pozostawał zastrzeżony na co dzień, a zabezpieczenie było czasowo wyłączane tylko wtedy, gdy wymaga tego konkretna czynność.
Nie masz mObywatela? PESEL zastrzeżesz także przez internet lub w urzędzie
Aplikacja mobilna nie jest jedynym sposobem skorzystania z zabezpieczenia.
Numer PESEL można zastrzec również za pośrednictwem rządowego serwisu mObywatel dostępnego w przeglądarce internetowej.
W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Można wykorzystać między innymi profil zaufany, e-dowód lub odpowiednią metodę logowania elektronicznego.
Po zalogowaniu należy wybrać usługę zastrzegania numeru PESEL i zatwierdzić operację.
Osoby, które nie korzystają z internetu, mogą załatwić sprawę osobiście.
Wystarczy udać się do dowolnego urzędu gminy w Polsce z dokumentem tożsamości.
Urzędnik pomoże wypełnić wniosek, zweryfikuje dane i wprowadzi informację o zastrzeżeniu do rejestru.
Na miejscu można również otrzymać potwierdzenie wykonania czynności.
Z tej możliwości mogą skorzystać między innymi seniorzy, którzy nie posiadają smartfona lub nie czują się pewnie podczas korzystania z usług elektronicznych.
Zastrzeżenie numeru PESEL jest dostępne dla pełnoletnich osób posiadających taki numer, niezależnie od obywatelstwa.
W szczególnych sytuacjach, określonych przepisami, czynności może dokonać także opiekun prawny, kurator lub odpowiednio umocowany pełnomocnik.
Oszust wykorzystał zastrzeżony PESEL i wziął kredyt. Kto musi go spłacić?
To najważniejsza kwestia dla osób obawiających się kradzieży tożsamości.
Wyobraźmy sobie następującą sytuację.
Ktoś kradnie nasze dane osobowe. Dysponuje numerem PESEL i innymi informacjami, które pozwalają mu podszyć się pod właściciela dokumentów.
Następnie próbuje zaciągnąć pożyczkę na 30 tys. zł.
Właściciel danych wcześniej zastrzegł jednak swój numer PESEL.
Co powinno się wydarzyć?
Firma pożyczkowa ma obowiązek sprawdzić status numeru przed zawarciem umowy. Jeśli zobaczy, że jest zastrzeżony, powinna odmówić udzielenia pożyczki w standardowej procedurze.
A co, jeśli instytucja mimo wszystko zawrze umowę i wypłaci pieniądze oszustowi?
Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim kredytodawca nie może dochodzić od konsumenta ani jego następców prawnych spłaty zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w czasie, gdy PESEL był zastrzeżony.
Nie może również sprzedać wierzytelności powstałej z takiej umowy.
Podobną ochronę przewiduje art. 105d ust. 3 ustawy Prawo bankowe w odniesieniu do określonych umów zawieranych przez banki.
Oznacza to, że w typowym przypadku wyłudzenia pożyczki na zastrzeżony PESEL bank lub firma pożyczkowa nie może skutecznie przerzucić ciężaru jej spłaty na ofiarę.
Nie wystarczy jednak samo stwierdzenie, że PESEL był zastrzeżony w chwili odkrycia oszustwa.
Liczy się przede wszystkim to, czy numer był zastrzeżony w momencie zawarcia konkretnej umowy.
Czy bank może przekazać taki dług firmie windykacyjnej?
Przepisy przewidują również zabezpieczenie przed sprzedażą wierzytelności.
To ważne, ponieważ w praktyce niespłacone zobowiązania bywają przekazywane podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności.
W przypadku umów objętych ochroną ustawową, zawartych w czasie obowiązywania zastrzeżenia numeru PESEL, kredytodawca nie może ani dochodzić roszczenia od konsumenta, ani zbyć wynikającej z takiej umowy wierzytelności.
W praktyce oznacza to, że bank nie powinien przenosić takiego długu na firmę windykacyjną.
Jeśli jednak poszkodowany otrzyma wezwanie do zapłaty, nie powinien go ignorować.
Warto niezwłocznie zakwestionować zobowiązanie i przedstawić informację, że umowa została zawarta bez jego wiedzy, kiedy numer PESEL był zastrzeżony.
Istotne może być potwierdzenie dokładnej daty i godziny zastrzeżenia.
Państwowy rejestr zapisuje bowiem moment zastrzeżenia oraz jego cofnięcia z dokładnością do sekundy.
Dzięki temu można ustalić, jaki status miał numer w chwili zawierania umowy.
Uwaga na wyjątki. Zastrzeżony PESEL nie zawsze oznacza całkowitą ochronę
Przepisy przewidują kilka wyjątków, o których warto wiedzieć.
Pierwszy dotyczy szczególnych kredytów konsumenckich udzielanych w ramach wcześniej zawartej umowy o charakterze ciągłym.
Chodzi o sytuacje, w których klient korzysta z finansowania przyznawanego na podstawie stałej relacji z określonym sprzedawcą lub usługodawcą.
Aby wyjątek miał zastosowanie, muszą zostać spełnione łącznie warunki określone w art. 9b ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim.
Dotyczą one między innymi sposobu przekazywania pieniędzy, uwierzytelnienia klienta oraz limitu łącznego zadłużenia, który nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia.
W 2026 roku jest to 4806 zł.
Istotne jest również to, że weryfikacja PESEL i tożsamości konsumenta musi nastąpić przy zawieraniu odpowiedniej umowy ramowej, a klient musi zostać poinformowany o zasadach dalszej weryfikacji.
Drugi wyjątek dotyczy awarii państwowego rejestru.
Jeżeli system weryfikacji jest niedostępny przez czas przewidziany ustawą, instytucja może w określonych okolicznościach zawrzeć umowę po przeprowadzeniu i udokumentowaniu starannej weryfikacji tożsamości.
W takiej sytuacji ustawowy zakaz dochodzenia roszczeń nie zawsze znajdzie zastosowanie.
Dlatego zastrzeżenie PESEL zapewnia bardzo szeroką ochronę, ale nie daje stuprocentowej gwarancji w każdej możliwej sytuacji.
Warto też pamiętać, że przepisy dotyczące zastrzeżenia PESEL nie zastępują ogólnych zasad odpowiedzialności za oszustwo.
Jeśli ktoś zawarł umowę, podszywając się pod inną osobę, poszkodowany może kwestionować istnienie zobowiązania także na innych podstawach prawnych.
Co jeśli oszust wziął kredyt przed zastrzeżeniem numeru PESEL?
W tym przypadku sytuacja wygląda inaczej.
Zastrzeżenie numeru PESEL nie działa wstecz.
Jeśli oszust wykorzystał dane do zawarcia umowy w poniedziałek, a właściciel PESEL zastrzegł go dopiero we wtorek, późniejsza blokada nie uruchomi ochrony przewidzianej dla umowy zawartej w okresie zastrzeżenia.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że poszkodowany musi spłacać cudzy kredyt.
Jeżeli rzeczywiście nie zawierał umowy ani nie upoważniał nikogo do działania w swoim imieniu, może kwestionować zobowiązanie i zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa.
W takiej sytuacji kluczowe znaczenie mają okoliczności zawarcia umowy oraz dowody potwierdzające podszycie się pod właściciela danych.
Zastrzeżenie PESEL po wykryciu oszustwa nadal ma sens.
Nie cofnie wcześniejszych zdarzeń, ale może utrudnić przestępcom wykorzystanie tych samych danych ponownie.
Co zrobić, jeśli ktoś wykorzystał Twój PESEL? Nie ignoruj tych sygnałów
Podejrzenie kradzieży tożsamości może pojawić się na różne sposoby.
Czasami pierwszym sygnałem jest wiadomość z banku dotycząca nieznanego wniosku kredytowego.
Innym razem poszkodowany otrzymuje wezwanie do zapłaty pożyczki, której nigdy nie zaciągał.
Może również zauważyć, że nieznana instytucja sprawdzała status jego numeru PESEL.
W takich sytuacjach warto działać szybko.
Przede wszystkim należy skontaktować się z instytucją, w której miało dojść do zawarcia umowy, i poinformować o podejrzeniu wykorzystania danych osobowych.
Warto złożyć pisemną reklamację, wyraźnie wskazując, że nie zawieraliśmy umowy.
Jeżeli PESEL był zastrzeżony, należy powołać się na odpowiednie przepisy Prawa bankowego lub ustawy o kredycie konsumenckim.
Kolejnym krokiem powinno być zawiadomienie policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Warto zachować korespondencję, wezwania do zapłaty, potwierdzenia zastrzeżenia PESEL oraz informacje o próbach kontaktu ze strony instytucji finansowych.
Dobrze jest również sprawdzić swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.
Jeżeli pojawi się nieznane zobowiązanie, należy wystąpić do instytucji, która przekazała dane, o ich weryfikację i skorygowanie nieprawidłowych informacji.
W przypadku nierozwiązanego sporu z instytucją finansową można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
Nie należy natomiast ignorować korespondencji sądowej ani terminów na wniesienie sprzeciwu lub innych środków procesowych. Nawet gdy zobowiązanie powstało w wyniku oszustwa, brak reakcji na pisma może dodatkowo skomplikować sytuację.
Banki to nie wszystko. Zastrzeżony PESEL chroni także przy innych czynnościach
Zastrzeżenie numeru PESEL ma znaczenie nie tylko podczas zaciągania kredytów i pożyczek.
Przepisy zobowiązują do weryfikacji statusu numeru również inne instytucje.
Dotyczy to między innymi spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz określonych dostawców usług płatniczych.
Ważną grupą są także notariusze.
Zgodnie z art. 85a Prawa o notariacie notariusz odmawia dokonania określonych czynności dotyczących nieruchomości, jeżeli numer PESEL strony lub mocodawcy jest zastrzeżony.
Chodzi między innymi o zakup i sprzedaż nieruchomości, obciążenie nieruchomości oraz udzielenie pełnomocnictwa do takich czynności.
To dodatkowe utrudnienie dla osób próbujących wykorzystać cudze dane podczas nieuprawnionych transakcji.
Zabezpieczenie obejmuje również wydawanie duplikatów kart SIM.
Zgodnie z art. 297 Prawa komunikacji elektronicznej operator ma obowiązek sprawdzić status podanego numeru PESEL przed wydaniem kopii lub wtórnika karty służącej do identyfikacji abonenta.
Jeżeli PESEL jest zastrzeżony, operator co do zasady powinien odmówić wydania takiego duplikatu.
To szczególnie ważne, ponieważ przejęcie numeru telefonu może umożliwić przestępcy odbieranie wiadomości służących do autoryzacji różnych operacji.
Zastrzeżony PESEL a wypłata pieniędzy z banku. W 2026 roku obowiązuje limit 14 418 zł
Jest jeszcze jedno ograniczenie, o którym wiele osób dowiaduje się dopiero podczas wizyty w banku.
Chodzi o większe wypłaty gotówki w placówkach bankowych.
Zgodnie z art. 105d ust. 2 Prawa bankowego bank musi sprawdzić status numeru PESEL, jeżeli pojedyncza wypłata lub suma wypłat gotówkowych dokonanych tego samego dnia w jego placówkach przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto.
Oznacza to, że ustawowy próg to 14 418 zł.
Przykładowo, jeśli klient chce wypłacić w oddziale banku 20 tys. zł, a jego PESEL jest zastrzeżony, bank wstrzyma wypłatę na 12 godzin.
Co istotne, cofnięcie zastrzeżenia już po złożeniu takiej dyspozycji nie skróci ustawowego okresu oczekiwania.
Dlatego przed planowaną większą wypłatą gotówki warto odpowiednio wcześniej czasowo cofnąć zastrzeżenie.
Ograniczenie to nie dotyczy zwykłych przelewów bankowych ani wypłat z bankomatów na tej samej zasadzie.
Należy jednak pamiętać, że banki mogą stosować własne limity bezpieczeństwa i procedury autoryzacji.
Czy z zastrzeżonym PESEL-em można normalnie korzystać z banku i lekarza?
Tak. I to jedna z największych zalet całego rozwiązania.
Zastrzeżenie numeru PESEL nie powoduje automatycznej blokady istniejącego rachunku bankowego.
Można nadal otrzymywać wynagrodzenie, wykonywać przelewy, płacić kartą i korzystać z bankomatów.
Nie ma też konieczności cofania zastrzeżenia przed wizytą u lekarza.
Pacjent może rejestrować się na wizyty, korzystać ze świadczeń zdrowotnych i realizować recepty.
Nie powinno ono również przeszkadzać w załatwianiu zwykłych spraw urzędowych, podróżowaniu czy posługiwaniu się ważnym dowodem osobistym.
Zastrzeżenie numeru PESEL nie jest tym samym co zastrzeżenie dowodu osobistego.
To dwa różne zabezpieczenia.
Jeżeli dokument został zgubiony lub skradziony, nadal należy zadbać o zgłoszenie jego utraty zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Co istotne, zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje również automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL.
Takiego zastrzeżenia nie cofa się automatycznie po otrzymaniu nowego dowodu.
Jak cofnąć zastrzeżenie PESEL, jeśli chcemy wziąć kredyt lub kupić mieszkanie?
Zastrzeżenie numeru PESEL nie musi być permanentne.
Można je cofnąć w dowolnym momencie, korzystając z aplikacji mObywatel, serwisu internetowego lub urzędu gminy.
Najwygodniejszą opcją jest czasowe cofnięcie zastrzeżenia.
Załóżmy, że planujemy podpisać umowę kredytową w banku.
Przed wizytą otwieramy aplikację i wybieramy opcję cofnięcia zastrzeżenia.
Możemy zrobić to bezterminowo albo wskazać datę i godzinę, kiedy numer PESEL ma zostać ponownie automatycznie zastrzeżony.
Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ręcznym włączeniu zabezpieczenia po zakończeniu formalności.
Jest jednak ważna zasada.
Po cofnięciu zastrzeżenia przez 30 minut nie można ponownie zastrzec numeru PESEL.
Oznacza to, że nie da się wyłączyć zabezpieczenia na kilka sekund i natychmiast włączyć go z powrotem.
Warto więc odpowiednio zaplanować taką operację.
W przypadku kredytu lub innej umowy wymagającej sprawdzenia PESEL należy też upewnić się, w którym momencie instytucja przeprowadza weryfikację.
Możesz sprawdzić, kto weryfikował Twój numer PESEL
Ciekawą i przydatną funkcją państwowego rejestru jest historia sprawdzeń numeru PESEL.
Użytkownik może dowiedzieć się, która instytucja i kiedy weryfikowała, czy jego numer został zastrzeżony.
Informacje te dostępne są w usługach mObywatela.
Możliwe jest również uzyskanie urzędowej historii weryfikacji.
Może się to przydać zwłaszcza wtedy, gdy podejrzewamy próbę wyłudzenia kredytu albo nie rozpoznajemy podmiotu, który sprawdzał nasze dane.
Nie każda taka weryfikacja oznacza jednak próbę oszustwa.
Instytucje mogą sprawdzać status numeru również w związku z legalnie prowadzonymi czynnościami.
Jeśli nazwa firmy budzi wątpliwości, warto ustalić powód sprawdzenia.
Zastrzeganie PESEL w Warszawie. Gdzie załatwić sprawę?
Mieszkańcy Warszawy, którzy nie chcą korzystać z aplikacji mObywatel, mogą zastrzec numer osobiście.
Jak informuje stołeczny serwis Warszawa 19115, wniosek można złożyć w dowolnej Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.
Nie trzeba więc jechać do urzędu w dzielnicy, w której jest się zameldowanym.
Wystarczy zabrać dokument potwierdzający tożsamość.
Wniosek można przygotować wcześniej lub skorzystać z pomocy urzędnika.
Samo zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne, a informacja o nim zostaje wprowadzona do rejestru niezwłocznie.
Warto również wiedzieć, że z tej usługi można skorzystać w dowolnej gminie na terenie Polski.
Osoba mieszkająca w Warszawie, ale zameldowana w innej miejscowości, nie musi wracać do rodzinnego urzędu.
Jakie przepisy chronią osoby z zastrzeżonym numerem PESEL?
Ochrona wynika z kilku ustaw.
Podstawą całego systemu jest ustawa z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, w szczególności przepisy art. 23a–23p dotyczące rejestru zastrzeżeń.
Zostały one wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2023 roku pod pozycją 1394.
Najważniejsze dla ochrony finansowej są:
Art. 105d ustawy Prawo bankowe – określa obowiązki banków w zakresie sprawdzania PESEL oraz zakaz dochodzenia określonych roszczeń powstałych w czasie jego zastrzeżenia.
Art. 9b ustawy o kredycie konsumenckim – nakłada obowiązki na kredytodawców i określa konsekwencje zawarcia umowy w okresie zastrzeżenia, w tym ustawowe wyjątki.
Art. 85a ustawy Prawo o notariacie – reguluje odmowę dokonania określonych czynności notarialnych, gdy numer PESEL jest zastrzeżony.
Art. 297 ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – dotyczy obowiązku weryfikacji PESEL przed wydaniem kopii lub wtórnika karty identyfikującej abonenta.
Ochrona przed dochodzeniem roszczeń przez banki i firmy pożyczkowe zaczęła obowiązywać 1 czerwca 2024 roku.
Ważne jest również to, że odpowiedzialność instytucji zależy od rodzaju umowy, daty jej zawarcia i ewentualnego zastosowania ustawowych wyjątków.
Czy warto zastrzec PESEL, jeśli nasze dane nigdy nie wyciekły?
Zdecydowanie warto rozważyć takie zabezpieczenie również wtedy, gdy nie mamy żadnych informacji o wycieku danych.
Nie zawsze wiadomo bowiem, że nasze dane znalazły się w niepowołanych rękach.
Przestępcy mogą pozyskiwać informacje z różnych źródeł, a właściciel dokumentu nie musi od razu zauważyć próby ich wykorzystania.
Zastrzeżenie numeru PESEL ogranicza ryzyko wykorzystania danych do zaciągania zobowiązań i zapewnia dodatkową ochronę prawną w określonych przypadkach.
Nie zwalnia jednak z ostrożności.
Nadal trzeba uważać na fałszywe wiadomości, próby wyłudzenia kodów autoryzacyjnych, przejęcia kont bankowych czy oszustwa internetowe.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie PESEL-u zastrzeżonego na co dzień i czasowe cofanie zabezpieczenia tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest to potrzebne.
To bezpłatna czynność, która może oszczędzić wielu problemów. A jeśli przestępca spróbuje zaciągnąć pożyczkę na cudze dane, zastrzeżony numer PESEL może sprawić, że odpowiedzialność finansowa za taką umowę nie zostanie przerzucona na poszkodowanego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.