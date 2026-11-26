Nowe przywileje dla 2,2 mln Polaków. Senat przyjął ustawę. Tańsze bilety, paszporty i lekarz bez kolejki
Senat przyjął ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej. Nowe przepisy mają zapewnić żołnierzom, policjantom, strażakom i ich rodzinom szereg dodatkowych uprawnień. Wśród nich znalazły się zniżki na bilety kolejowe, tańsze paszporty, pierwszeństwo w dostępie do wybranych świadczeń medycznych oraz ułatwienia przy zapisywaniu dzieci do przedszkoli. Z programu może skorzystać nawet 2,2 mln osób. Nie wszyscy funkcjonariusze zostali jednak uwzględnieni w ustawie.
To ważna decyzja dla rodzin osób pełniących służbę w wojsku, policji, straży pożarnej i innych formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Nowe rozwiązanie ma działać podobnie do znanej już Karty Dużej Rodziny. Osoby uprawnione otrzymają dokument pozwalający korzystać z określonych ulg i preferencji.
Senat przyjął ustawę bez poprawek. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.
Warto jednak pamiętać, że samo przyjęcie ustawy przez parlament nie oznacza, że wszystkie przywileje zaczną obowiązywać już teraz.
Senat zdecydował. 52 głosy za Kartą Rodziny Mundurowej
W czwartek, 26 listopada 2026 roku, senatorowie zakończyli prace nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej.
Za jej przyjęciem bez poprawek zagłosowało 52 senatorów. Przeciw było 27, a 11 wstrzymało się od głosu.
Projekt został wcześniej przygotowany przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy.
Sejm uchwalił ustawę 6 listopada, a następnie skierował ją do Senatu.
Podczas prac parlamentarnych pojawiały się propozycje rozszerzenia programu na kolejne grupy funkcjonariuszy. Ostatecznie zdecydowano jednak o pozostawieniu przepisów w kształcie przyjętym przez Sejm.
Autorzy rozwiązania przekonują, że dodatkowe świadczenia mają zwiększyć atrakcyjność służby i pomóc rodzinom mundurowych.
Wskazują przy tym, że część formacji od lat zmaga się z problemami kadrowymi.
Nowa karta ma być jednym z elementów zachęcających do podejmowania i kontynuowania służby.
Kto otrzyma Kartę Rodziny Mundurowej? Lista uprawnionych
Zakres osób uprawnionych określa art. 4 ustawy.
Karta ma przysługiwać przede wszystkim żołnierzom zawodowym, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej oraz osobom pełniącym służbę w aktywnej rezerwie.
W przypadku żołnierzy zawodowych przewidziano wyłączenie dotyczące osób pełniących służbę w trakcie kształcenia.
Z programu będą mogli korzystać również funkcjonariusze czterech formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji:
- Policji,
- Straży Granicznej,
- Państwowej Straży Pożarnej,
- Służby Ochrony Państwa.
Uprawnienia obejmą również określone w ustawie grupy weteranów, weteranów poszkodowanych, emerytów wojskowych i rencistów mundurowych.
Karta będzie mogła przysługiwać także członkom rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych, jeżeli spełniają wymagania określone w przepisach.
To jednak nie wszystko.
Z ulg będą mogli korzystać również małżonkowie i dzieci osób uprawnionych.
W przypadku dzieci znaczenie będzie miał ich wiek oraz kontynuowanie nauki.
Co do zasady karta ma przysługiwać dzieciom pozostającym na utrzymaniu rodziców do ukończenia 18. roku życia.
Jeżeli dziecko nadal chodzi do szkoły lub studiuje, okres ten będzie można wydłużyć do ukończenia 25 lat.
Ustawa przewiduje również szczególne rozwiązania dotyczące dzieci, które przed osiągnięciem wskazanego wieku stały się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
Tańsze pociągi dla mundurowych. Zniżki wyniosą 37 i 49 procent
Jedną z najważniejszych korzyści mają być ustawowe ulgi na przejazdy kolejowe.
Osoby posiadające Kartę Rodziny Mundurowej będą mogły skorzystać z dwóch rodzajów zniżek.
37 proc. ulgi przewidziano na bilety jednorazowe.
Natomiast 49 proc. ulgi będzie przysługiwać na imienne bilety miesięczne.
Zniżki mają dotyczyć ustawowo określonych przejazdów koleją, między innymi w pociągach osobowych i pospiesznych. Nie oznacza to automatycznie takiej samej obniżki na wszystkie rodzaje połączeń, niezależnie od przewoźnika i kategorii pociągu.
Jak duża może być oszczędność?
Jeżeli bilet jednorazowy kosztuje 100 zł, po zastosowaniu 37-procentowej ulgi jego cena spadnie do 63 zł.
W przypadku biletu miesięcznego o wartości 300 zł ulga wynosząca 49 proc. pozwoli obniżyć koszt do 153 zł.
Dla osób regularnie podróżujących koleją, szczególnie na dłuższych trasach, może to oznaczać zauważalne oszczędności w domowym budżecie.
Co ważne, ustawodawca przewidział również zasady dotyczące osób, które już korzystają z podobnych ulg na podstawie innych przepisów.
Zniżki nie mają być automatycznie sumowane.
Paszporty nawet 75 proc. taniej. Ile zapłacą rodziny mundurowych?
Kolejnym udogodnieniem będzie obniżenie opłat za wydanie paszportu.
Zgodnie z przyjętą ustawą osoby dorosłe posiadające ważną Kartę Rodziny Mundurowej mają otrzymać 50-procentową ulgę.
Jeszcze większą zniżkę przewidziano dla dzieci.
W ich przypadku obniżka ma wynosić 75 proc. odpowiedniej opłaty paszportowej.
Przykładowo dorosła osoba, która obecnie musiałaby zapłacić standardową opłatę 140 zł, po zastosowaniu 50-procentowej ulgi zapłaciłaby 70 zł.
W przypadku dzieci wysokość opłaty zależy między innymi od wieku, dlatego rzeczywista kwota będzie ustalana według właściwej stawki.
To rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla rodzin, w których kilka osób jednocześnie wyrabia nowe dokumenty.
Trzeba jednak pamiętać, że zniżka ma być związana z posiadaniem ważnej karty. Sam fakt zatrudnienia w formacji mundurowej nie wystarczy do automatycznego obniżenia opłaty.
Lekarz bez kolejki. To jeden z najważniejszych nowych przywilejów
Najwięcej zainteresowania może wzbudzać rozwiązanie dotyczące dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Ustawa przewiduje pierwszeństwo w korzystaniu z określonych świadczeń medycznych dla osób uprawnionych do Karty Rodziny Mundurowej.
Nie oznacza to jednak, że każdy posiadacz dokumentu będzie mógł ominąć kolejkę w dowolnym szpitalu czy przychodni w Polsce.
Preferencje mają obowiązywać w placówkach podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz w określonych podmiotach leczniczych podległych MSWiA.
Zakres uprawnienia zależy od grupy, do której należy posiadacz karty.
Żołnierze i uprawnieni członkowie ich rodzin mają korzystać z pierwszeństwa w odpowiednich placówkach wojskowych.
Z kolei funkcjonariusze formacji podległych MSWiA i ich uprawnione rodziny będą objęci preferencjami w placówkach resortowych wskazanych w przepisach.
Takie rozwiązanie ma znaczenie szczególnie dla rodzin funkcjonariuszy, którzy na co dzień wykonują obowiązki związane z bezpieczeństwem publicznym.
Jednocześnie w debacie parlamentarnej pojawiały się obawy dotyczące wpływu nowych uprawnień na kolejki pacjentów.
Poszerzanie grupy osób korzystających z pierwszeństwa nie zwiększa bowiem automatycznie liczby lekarzy ani dostępnych terminów.
To jeden z powodów, dla których podczas prac w Senacie zdecydowano, że program nie zostanie na tym etapie rozszerzony na wszystkie proponowane formacje.
Dzieci mundurowych z pierwszeństwem w przedszkolach. Jest ważny warunek
Nowe przepisy mają pomóc również rodzinom, które ze względu na służbę jednego z rodziców muszą zmienić miejsce zamieszkania.
Takie sytuacje zdarzają się między innymi wtedy, gdy żołnierz zostaje wyznaczony do pełnienia służby w innej miejscowości albo funkcjonariusz zostaje przeniesiony do nowej jednostki.
Przeprowadzka często oznacza konieczność znalezienia nowego przedszkola dla dziecka.
Ustawa przewiduje, że w określonych sytuacjach związanych z przeniesieniem służbowym dziecko osoby uprawnionej będzie mogło skorzystać z dodatkowego kryterium w rekrutacji do publicznego przedszkola.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie dzieci mundurowych będą automatycznie przyjmowane przed pozostałymi kandydatami.
Nowe kryterium ma dotyczyć konkretnych sytuacji rodzinnych związanych ze zmianą miejsca pełnienia służby.
W procesie rekrutacji nadal będą obowiązywać również pozostałe kryteria określone w przepisach oświatowych.
Rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć problemy rodzin, które muszą przeprowadzać się ze względów zawodowych.
Strażacy OSP również z Kartą Rodziny Mundurowej. Nie dostaną jednak wszystkich ulg
Podczas prac w Sejmie do katalogu uprawnionych dopisano strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych.
Karta ma przysługiwać także ich małżonkom i uprawnionym dzieciom.
To istotne rozszerzenie, ponieważ ochotnicy często uczestniczą w akcjach ratowniczych, łącząc tę działalność z normalną pracą zawodową.
Warto jednak zwrócić uwagę na różnice między uprawnieniami zawodowych funkcjonariuszy a strażaków OSP.
Strażacy-ratownicy OSP oraz ich rodziny nie zostaną objęci wszystkimi przywilejami przewidzianymi w ustawie.
Nie będą mogli korzystać z 49-procentowej ulgi na imienne bilety miesięczne.
Nie otrzymają również pierwszeństwa dostępu do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych wyłącznie na podstawie tej karty.
Będą natomiast mogli korzystać z pozostałych przyznanych im uprawnień, w tym odpowiednich zniżek na bilety jednorazowe i opłaty paszportowe.
Dla tej grupy przewidziano także szczególne rozwiązanie organizacyjne.
Strażakom-ratownikom OSP i ich uprawnionym rodzinom karta ma być udostępniana elektronicznie. Nie będzie dla nich wydawana tradycyjna plastikowa wersja dokumentu.
Nie wszyscy funkcjonariusze dostaną kartę. Część służb pominięto
Przyjęcie ustawy nie zakończyło dyskusji o tym, kto powinien korzystać z nowych uprawnień.
Podczas posiedzeń senackich komisji przedstawiciele części formacji i organizacji związkowych przekonywali, że katalog uprawnionych jest zbyt wąski.
Postulowano między innymi objęcie programem funkcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej.
Pojawiały się również propozycje dotyczące rodzin funkcjonariuszy służb specjalnych i ratowników górskich.
Ostatecznie ustawa została przyjęta bez poprawek.
Oznacza to, że wymienione grupy nie zostały dopisane do podstawowego katalogu osób uprawnionych.
Przedstawiciele resortów i autorzy projektu argumentowali, że znaczące rozszerzenie programu zwiększyłoby koszty dla budżetu państwa.
Zwracali też uwagę na praktyczne ograniczenia, szczególnie w przypadku świadczeń medycznych.
Jeżeli z pierwszeństwa w dostępie do lekarza korzystałaby zbyt duża liczba osób, jego rzeczywista skuteczność mogłaby zostać ograniczona.
To stanowisko nie przekonało wszystkich uczestników dyskusji, ale większość senatorów poparła ustawę w dotychczasowym kształcie.
Karta Rodziny Mundurowej w mObywatelu. Jak będzie można ją otrzymać?
Ustawa przewiduje dwa sposoby korzystania z Karty Rodziny Mundurowej.
Pierwszym będzie tradycyjny dokument wykonany z tworzywa sztucznego.
Drugim karta elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel.
Co ważne, wydanie Karty Rodziny Mundurowej ma być bezpłatne.
Nie zostanie ona jednak przyznana automatycznie wszystkim osobom pracującym w służbach.
Konieczne będzie złożenie wniosku do właściwego organu.
W przypadku żołnierzy będzie to odpowiednia jednostka wojskowa lub inny wskazany w przepisach organ wojskowy.
Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa będą składać wnioski za pośrednictwem właściwych struktur swoich formacji.
Dla strażaków-ratowników OSP odpowiedzialnym za przyznanie karty ma być wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby jednostki OSP.
Wnioski będzie można składać w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą odpowiednich systemów.
W przypadku członków rodzin niektóre formalności będzie wykonywać osoba, z której służby wynika prawo do karty.
Wzory dokumentów i szczegółowe zasady składania wniosków mają zostać opublikowane przed uruchomieniem programu.
Kiedy Karta Rodziny Mundurowej zacznie obowiązywać?
To jedna z najważniejszych informacji dla osób zainteresowanych nowym programem.
Ustawa została przyjęta przez Sejm i Senat, ale musi jeszcze zostać podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Dopiero wtedy będzie można obliczyć dokładne terminy jej wejścia w życie.
Przyjęte przepisy przewidują kilka etapów wdrażania nowych rozwiązań.
Część regulacji organizacyjnych ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.
Po pięciu miesiącach mają wejść w życie przepisy dotyczące publikacji wzorów wniosków.
Natomiast najważniejsze przepisy dotyczące przyznawania kart i korzystania z głównych ulg mają wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia ustawy.
To oznacza, że w praktyce nowe uprawnienia zaczną działać dopiero w 2027 roku, o ile ustawa zostanie podpisana i ogłoszona zgodnie z przewidywanym harmonogramem.
Przewidziano także możliwość wcześniejszego składania wniosków.
Będzie to możliwe już w okresie 30 dni poprzedzających wejście w życie przepisów dotyczących ich przyjmowania.
Dokładna data rozpoczęcia naboru będzie więc zależała od terminu publikacji ustawy.
Warszawa i Mazowsze. Kto skorzysta z nowych przepisów?
Nowa Karta Rodziny Mundurowej będzie miała znaczenie również dla tysięcy rodzin mieszkających w Warszawie i na Mazowszu.
W regionie funkcjonują liczne jednostki wojskowe, komendy Policji, jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne instytucje związane z bezpieczeństwem państwa.
Wielu funkcjonariuszy codziennie dojeżdża do pracy z miejscowości położonych poza Warszawą.
Dla tych osób szczególnie ważne mogą okazać się zniżki na przejazdy kolejowe.
Rodziny, które ze względu na służbę muszą przeprowadzić się do stolicy lub innej miejscowości, mogą z kolei skorzystać z nowych zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli, o ile spełnią ustawowe warunki.
Znaczenie będą miały również uprawnienia do świadczeń medycznych w odpowiednich placówkach wojskowych i resortowych.
Trzeba jednak pamiętać, że Karta Rodziny Mundurowej nie oznacza automatycznego przyznania zniżek na wszystkie bilety Warszawskiego Transportu Publicznego.
Ustawowe ulgi dotyczą określonych przejazdów kolejowych.
Dodatkowe preferencje mogłyby natomiast pojawić się w ramach lokalnych programów samorządowych.
Przepisy dopuszczają bowiem możliwość przyznawania przez gminy, powiaty i województwa dodatkowych uprawnień posiadaczom karty.
Na razie nie oznacza to jednak, że Warszawa przyjęła już własny program takich zniżek.
Nawet 2,2 mln uprawnionych. Ile będzie kosztować nowy program?
Według szacunków przedstawianych podczas prac parlamentarnych nowy system może objąć około 2,2 mln osób.
To jednak liczba potencjalnych beneficjentów, a nie osób, które automatycznie otrzymają dokument.
Faktyczna liczba posiadaczy karty będzie zależeć od zainteresowania programem oraz liczby złożonych wniosków.
Według wcześniejszych szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wdrożenie rozwiązania miało kosztować około 50 mln zł w pierwszym roku.
W kolejnych latach koszty szacowano na około 40 mln zł rocznie.
W trakcie prac parlamentarnych wskazywano jednak na niepewność dotyczącą ostatecznej liczby użytkowników i wysokości wydatków związanych z nowymi świadczeniami.
Szczególnie istotne będą koszty ulg kolejowych, obsługi systemu informatycznego oraz zmniejszonych wpływów z opłat paszportowych.
Zwolennicy ustawy podkreślają, że wsparcie rodzin funkcjonariuszy może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania służbą i poprawy warunków życia mundurowych.
Krytycy wskazują natomiast na koszty finansowe oraz możliwość zwiększenia kolejek do świadczeń zdrowotnych w placówkach objętych nowymi zasadami.
Służysz w wojsku, policji lub straży? Sprawdź, co zrobić przed uruchomieniem karty
Osoby zainteresowane Kartą Rodziny Mundurowej nie muszą obecnie składać żadnych dokumentów.
Najważniejsze jest oczekiwanie na podpis prezydenta i oficjalne ogłoszenie ustawy.
Dopiero wtedy będzie można ustalić dokładny termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków.
Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy dana osoba znajduje się w katalogu uprawnionych.
Znaczenie ma rodzaj służby, jej aktualny status oraz sytuacja rodzinna.
W przypadku dzieci istotne będą również wiek i ewentualne kontynuowanie nauki.
Po uruchomieniu systemu wnioski będzie można składać do właściwych jednostek lub za pośrednictwem udostępnionych usług elektronicznych.
Osoby, które otrzymają kartę, powinny także sprawdzić szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych ulg.
Nie wszystkie świadczenia będą bowiem dostępne dla każdej grupy beneficjentów na takich samych zasadach.
Najważniejsze jest to, że Senat przyjął już ustawę, ale na pierwsze zniżki i uprawnienia trzeba jeszcze poczekać.
Jeżeli przepisy wejdą w życie zgodnie z przyjętym harmonogramem, Karta Rodziny Mundurowej stanie się w 2027 roku nowym elementem wsparcia żołnierzy, funkcjonariuszy oraz ich najbliższych.
Dla wielu rodzin największą korzyścią mogą okazać się niższe koszty podróży i dokumentów paszportowych. Inni najbardziej docenią ułatwienia związane z opieką zdrowotną lub edukacją dzieci.
Ostatecznie jednak to zakres uprawnień, sprawność wdrożenia programu i liczba instytucji honorujących kartę zdecydują, jak bardzo nowe przepisy wpłyną na codzienne życie mundurowych i ich rodzin.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.