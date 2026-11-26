Śnieżyca nadciąga do Polski. Potem atak zimy i nawet -14°C. Sprawdziliśmy prognozy
Najpierw intensywny śnieg, miejscami przyrost pokrywy nawet o 20 cm, później kilka dni zimna i nocne spadki lokalnie do około -14°C. Końcówka listopada przyniesie wyraźnie zimową pogodę, ale poszczególne regiony odczują ją inaczej. Największe opady mają objąć południe Polski. Dla Warszawy europejski model ECMWF pokazuje przede wszystkim serię mroźnych nocy i temperaturę poniżej zera także za dnia. Zimową kurtkę warto już przygotować, nawet jeżeli stolica nie znajdzie się w centrum opadów.
Kiedy najmocniej sypnie? Najważniejsza będzie noc z czwartku na piątek
Najbardziej śnieżny etap tej zmiany pogody przypada na czwartek 26 listopada, noc z 26 na 27 listopada i piątek 27 listopada. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wybranych powiatów pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W części obszarów objętych alertami prognozowany przyrost pokrywy wynosi od 10 do 15 cm, lokalnie do 20 cm. To wartości dotyczące konkretnych terenów objętych ostrzeżeniem, a nie jednakowa prognoza dla wszystkich miejscowości tych województw.
Godziny obowiązywania alertów różnią się zależnie od powiatu. Najwcześniejsze rozpoczynają się w czwartek o 15:00, inne o 18:00, 20:00 lub 21:00. Zakończenie przewidziano na piątek, zależnie od obszaru o 12:00, 15:00 albo 18:00. Prawdopodobieństwo zjawiska w sprawdzonych komunikatach oceniono na 80 procent. Przy planowaniu podróży znaczenie ma zatem nie tylko województwo, ale również konkretna trasa i pora przejazdu. W piątek rano część kierowców może wyruszać już po wielu godzinach opadów.
ECMWF również pokazuje śnieg na południu. Co widać w wyliczeniach?
Sprawdziliśmy godzinowe dane europejskiego modelu ECMWF IFS, udostępniane przez Open-Meteo, dla Warszawy, kilku miast Mazowsza i miejscowości na południu kraju. W odczycie z 26 listopada opady śniegu na czwartek i piątek są widoczne między innymi dla okolic Krakowa, Katowic, Opola, Kłodzka i Rzeszowa. Jednocześnie dla Warszawy model nie wylicza dużej śnieżycy na piątek ani weekend. To istotne rozróżnienie: śnieżny epizod w Polsce jest realnym zagrożeniem, ale jego największe natężenie pozostaje na południe od stolicy.
Wyliczenia dla punktów odpowiadających poszczególnym miastom nie zastępują ostrzeżeń dla całych powiatów. W obrębie regionu opady mogą być zróżnicowane, szczególnie przy zmianie wysokości terenu. Trzeba też odróżnić sumę nowego śniegu wyliczaną przez model od grubości warstwy, która ostatecznie będzie leżała na ziemi. Znaczenie mają temperatura podłoża, topnienie i osiadanie śniegu. Dlatego liczby z map nie powinny być traktowane jak zapowiedź identycznej wysokości śniegu na każdym parkingu, chodniku i polu.
Warszawa: weekend z całodobowym mrozem, a potem kolejne zimne dni
Dla mieszkańców Warszawy najmocniejszy sygnał w sprawdzonym ECMWF dotyczy temperatury. W piątek model dopuszcza jeszcze około 1, 2°C w najcieplejszej części doby. Od soboty 28 listopada pojawia się jednak kilka kolejnych dni, podczas których termometry mogą nie przekraczać zera. W sobotę maksimum wynosi w tym wyliczeniu około -1°C, w niedzielę około -2°C. Dobowe minima w weekend sięgają około -6°C. To już pogoda, przy której zimowa kurtka, rękawiczki i czapka przydadzą się również podczas zwykłego wyjścia po zakupy.
Na początku grudnia model utrzymuje zimno. Dla poniedziałku i wtorku wylicza w Warszawie minima w pobliżu -7°C, a na środę 2 grudnia około -8°C. W dzień nadal przeważają wartości ujemne lub bliskie zeru. Obecny scenariusz oznacza więc kilka dni mrozu również bez dużych opadów śniegu. W dalszej części prognozy widać stopniowe łagodzenie chłodu, ale szczegóły temperatury na drugą połowę przyszłego tygodnia będą jeszcze aktualizowane. Poniżej podajemy wartości orientacyjne z odczytanego modelu, zaokrąglone do pełnych stopni.
|Warszawa – termin
|Najwyższa temperatura w ciągu doby
|Najniższa temperatura w ciągu doby
|Piątek, 27 listopada
|około +2°C
|około -4°C
|Sobota, 28 listopada
|około -1°C
|około -6°C
|Niedziela, 29 listopada
|około -2°C
|około -6°C
|Poniedziałek, 30 listopada
|około -2°C
|około -7°C
|Wtorek, 1 grudnia
|około -2°C
|około -7°C
|Środa, 2 grudnia
|od około -1°C do 0°C
|około -8°C
|Czwartek, 3 grudnia
|około +2°C
|około -7°C
To prognoza dla punktu modelu reprezentującego Warszawę, odczytana 26 listopada 2026 roku. Minima i maksima dotyczą całych dób. Wartości dla dalszych terminów należy traktować jako scenariusz, który może się zmienić.
Co czeka Mazowsze? Sprawdziliśmy także Radom, Płock, Siedlce i Ostrołękę
W sprawdzonych wyliczeniach chłód obejmuje znacznie większy obszar niż samą Warszawę. Dla soboty model pokazuje w okolicach Radomia i Płocka około -1°C w najcieplejszej części doby, a dla Siedlec i Ostrołęki około -3°C. Minima dobowe w tych czterech lokalizacjach schodzą w weekend przeważnie w okolice -6, -7°C. Na początku przyszłego tygodnia pozostaje sygnał dalszych mroźnych nocy, miejscami około -8°C. Są to wartości dla wybranych punktów, nie jednolita temperatura dla całego województwa.
Także w tych mazowieckich lokalizacjach ECMWF nie pokazuje obecnie dużych opadów na piątek i weekend. IMGW w najnowszej prognozie krajowej dopuszcza jednak słaby śnieg także w głębi Polski. Drobnych, lokalnych opadów nie można więc wykluczać, a brak modelowej sumy opadu nie jest gwarancją, że w żadnej części regionu nie spadnie płatek. Sprawdzone ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu nie obejmują Mazowsza. Na ten moment nie ma podstaw, by przenosić zapowiedź lokalnych 20 cm śniegu na Warszawę i całe województwo.
Po śniegu przyjdzie silne wychłodzenie. Lokalnie około -14°C
Według najnowszej prognozy IMGW od soboty coraz większy wpływ na pogodę będzie miał wyż znad wschodniej Europy. Opady mają stopniowo zanikać, a utrzyma się chłodne powietrze. W prognozie na niedzielę w rejonach podgórskich pojawiają się nocne spadki do około -12°C. W prognozie na poniedziałek 30 listopada pojawia się nawet około -14°C nocą w rejonach podgórskich Karpat. To właśnie tam odnoszą się najniższe wartości, a nie do całej Polski czy centrum Warszawy.
ECMWF wskazuje na duże zimno również w części miast południa. W odczytanym scenariuszu dla punktu reprezentującego Kraków dobowe minimum na poniedziałek wynosi około -12°C, a maksimum około -7°C. To pojedyncze wyliczenie wymagające dalszej weryfikacji, ale dobrze pokazuje skalę możliwego ochłodzenia po śnieżnym epizodzie. Osoby wyjeżdżające z Warszawy do Małopolski, na Śląsk lub w góry powinny sprawdzać pogodę w miejscu docelowym, a nie oceniać warunki całej podróży po tym, co widzą rano za oknem w stolicy.
|Obszar
|Najważniejszy sygnał w prognozie
|Kiedy?
|Wybrane powiaty Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski i Podkarpacia
|Intensywny śnieg; w części alertów przyrost pokrywy od 10 do 15 cm, lokalnie do 20 cm
|Czwartek 26 listopada i piątek 27 listopada
|Warszawa
|W ECMWF brak dużej śnieżycy; od weekendu seria dni z temperaturą poniżej zera
|Od soboty 28 listopada, z chłodem utrzymującym się na początku grudnia
|Wybrane miasta Mazowsza
|Mroźny weekend; minima w pobliżu -6, -7°C, później miejscami około -8°C
|Weekend i początek przyszłego tygodnia
|Rejony podgórskie Karpat
|W prognozie IMGW nocny spadek lokalnie do około -14°C
|Około 30 listopada, nocą
Dlaczego raz pojawia się śnieżyca, innym razem deszcz?
O rodzaju opadu nie decyduje wyłącznie temperatura, którą widzimy na termometrze za oknem. Ważny jest również układ temperatury w warstwach powietrza, przez które spada śnieg. ECMWF w swoim poradniku dla użytkowników prognoz wyjaśnia, jak obecność i grubość cieplejszej warstwy wpływają na to, czy do ziemi dotrze śnieg, deszcz ze śniegiem czy deszcz. Przy warunkach bliskich granicy między tymi zjawiskami niewielka zmiana prognozowanej temperatury może zmienić ikonę opadu w aplikacji.
Osobną sprawą jest przebieg samej strefy opadów. Jeżeli kolejne obliczenia przesuwają ją na południe albo na północ, prognoza dla jednego miasta może mocno się zmienić. Dlatego do oceny dalszych terminów wykorzystuje się także zestawy wielu prognoz, pokazujące rozrzut możliwych rozwiązań. ECMWF podkreśla, że większe różnice między nimi oznaczają większą niepewność. Pojedyncza mapa z dużą ilością śniegu jest informacją o możliwym scenariuszu. Nie wystarcza sama w sobie, żeby kilka dni wcześniej ogłosić pewne zasypanie konkretnego miasta.
Warszawskie służby już działały. Gdzie sprawdzić warunki?
Zimowe działania w Warszawie nie zaczynają się dopiero wtedy, gdy spadnie gruba warstwa śniegu. W wykazie Zarządu Oczyszczania Miasta są już akcje z 23 i 24 listopada. W obu przypadkach skierowano po 42 posypywarki na mosty, wiadukty i strome ulice, łącznie około 250 km dróg. To miejsca, w których śliskość może pojawiać się szczególnie szybko. ZOM przez całą dobę śledzi dane pogodowe i stan nawierzchni, a zakres kolejnych działań ustala na podstawie bieżącej sytuacji.
Mieszkańcy mogą również sprawdzać dane miejskich stacji na stronie zom.waw.pl/pogoda. Według ZOM informacje są aktualizowane co 10 minut. To przydatne uzupełnienie prognozy przed porannym wyjazdem, choć same odczyty nie zastępują oceny stanu konkretnej drogi czy chodnika. Przy kilkudniowym mrozie warto pozostawić sobie więcej czasu na przygotowanie samochodu i dojście na przystanek. Jeżeli nawierzchnia jest mokra, spadek temperatury poniżej zera może oznaczać śliskość również bez kolejnej śnieżycy.
Czy wyjmować zimową kurtkę? W Warszawie już warto
Przy obecnym scenariuszu nie ma sensu czekać na wielkie zaspy, żeby przygotować zimowe ubrania. W Warszawie i sprawdzonych miastach Mazowsza weekend ma przynieść mróz także w najcieplejszej części dnia, a rano i wieczorem będzie wyraźnie zimniej. Dotyczy to szczególnie osób, które długo stoją na przystankach, odprowadzają dzieci do szkoły albo pracują na zewnątrz. Prognozowane zimno ma utrzymać się przez kilka dni, więc kurtka, czapka i rękawiczki mogą przydać się codziennie, a nie tylko podczas jednego chłodniejszego poranka.
Przed podróżą na południe sprawdź ostrzeżenia dla trasy i miejsca docelowego. W regionach objętych alertami najpierw problemem mogą być intensywne opady, a później silne wychłodzenie. Dla samej Warszawy najważniejsze są teraz kolejne mroźne doby. Ocieplenie od zachodu IMGW sygnalizuje na czwartek 3 grudnia, ale jego tempo i zasięg będą jeszcze doprecyzowywane. Ten termin warto traktować jako wskazówkę dotyczącą możliwej zmiany pogody, a nie gwarancję, że od rana cała Polska wróci do dodatnich temperatur.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.