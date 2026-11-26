Nadciąga silny mróz? Sprawdzamy prognozę dla Warszawy i Mazowsza
Końcówka listopada przyniesie wyraźne ochłodzenie w całej Polsce. Już w niedzielę, 29 listopada, w wielu regionach temperatura pozostanie poniżej zera nawet w ciągu dnia, a nocami mróz może sięgać kilkunastu stopni. Jak wynika z prognoz IMGW, do kraju napływa zimne powietrze arktyczne, a pogodę zacznie kształtować rozległy wyż. Mroźny początek grudnia czeka również Warszawę i Mazowsze. W stolicy termometry mogą wskazać około -7 stopni, a niektóre prognozy przewidują jeszcze większe spadki temperatury.
Jeszcze niedawno temperatury w wielu regionach Polski utrzymywały się powyżej zera. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Końcówka listopada przypomni, że do kalendarzowej zimy pozostało już niewiele czasu.
W najbliższych dniach nad Polską spotkają się dwa układy baryczne. Niż znad południowej Europy przyniesie opady śniegu, natomiast rozległy wyż skandynawski umożliwi napływ znacznie chłodniejszego powietrza.
Najbardziej odczuwalne ochłodzenie prognozowane jest na przełomie listopada i grudnia.
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Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na okres od 23 do 29 listopada Polska znajduje się pod wpływem układów barycznych sprzyjających napływowi zimnego powietrza arktycznego.
W kolejnych dniach coraz większy wpływ na pogodę będzie miał wyż znad Skandynawii.
Zanim jednak dojdzie do silniejszego ochłodzenia, w południowej części kraju pojawią się opady śniegu.
W czwartek, 26 listopada, śnieg prognozowany jest przede wszystkim na południu Polski. Miejscami przelotne opady mogą wystąpić również na wschodzie.
W piątek, 27 listopada, zimowa aura nadal będzie utrzymywać się na południu kraju. Szczególnie trudne warunki mogą wystąpić na obszarach podgórskich i w górach.
Wraz z przemieszczaniem się układów barycznych strefy opadów zaczną jednak ustępować.
Od soboty, 28 listopada, coraz większe znaczenie będzie miał mróz. Nocami temperatura spadnie w wielu miejscach do kilku stopni poniżej zera, a w niedzielę ochłodzenie jeszcze się nasili.
Nie oznacza to jednak, że śnieżyce obejmą całą Polskę. W wielu regionach, zwłaszcza w centrum kraju, najbliższe dni mogą upłynąć bez większych opadów.
29 listopada nastąpi wyraźne ochłodzenie. Wyż przyniesie zimne powietrze
W niedzielę, 29 listopada, nad Europą Środkową umocni się rozległy układ wysokiego ciśnienia.
Jego centrum ma przemieszczać się znad Skandynawii w kierunku wschodniej części kontynentu.
Według części prognoz ciśnienie atmosferyczne w Polsce może przekraczać 1040 hPa.
Tak wysokie wartości są charakterystyczne dla silnych układów wyżowych.
Co oznacza to dla pogody?
Przede wszystkim ograniczenie opadów w wielu regionach, możliwość rozpogodzeń i dalsze ochłodzenie.
Przy bezchmurnym niebie ziemia szybciej traci ciepło podczas nocy. W efekcie temperatura może gwałtownie spadać, szczególnie na terenach niezabudowanych.
Najniższe wartości często występują w kotlinach i zagłębieniach terenu, gdzie gromadzi się chłodne powietrze.
W takich warunkach poranki mogą być znacznie zimniejsze niż popołudnia.
Nawet -25 stopni w Polsce? Prognozy nie są zgodne
W niektórych doniesieniach pogodowych pojawiają się zapowiedzi temperatur sięgających nawet -25 stopni Celsjusza między 29 listopada a 2 grudnia.
To jednak bardzo skrajny scenariusz.
Oficjalna prognoza IMGW opublikowana 23 listopada nie potwierdza tak silnego mrozu na dużym obszarze Polski.
Według instytutu w niedzielę, 29 listopada, temperatura minimalna ma wynosić od około -12 stopni na Podhalu do -1 stopnia nad morzem.
W ciągu dnia termometry wskażą od około -7 stopni na Podhalu do 2 stopni na wybrzeżu.
Oznacza to, że w większości kraju należy przygotować się na całodobowy mróz, ale nie ma obecnie podstaw, aby zapowiadać -25 stopni jako pewną temperaturę dla całej wschodniej czy południowej Polski.
Warto pamiętać, że prognozy na kilka dni naprzód mogą się zmieniać. Szczególnie trudne do dokładnego przewidzenia są najniższe temperatury nocne, na które wpływają zachmurzenie, prędkość wiatru i lokalne ukształtowanie terenu.
Silniejszy mróz lokalnie pozostaje możliwy, ale jego skalę będzie można określić dokładniej wraz ze zbliżaniem się terminu.
Pogoda w Warszawie. Od 29 listopada mróz również w ciągu dnia
Mieszkańcy Warszawy także powinni przygotować się na wyraźnie zimową aurę.
Prognozy dostępne 26 listopada wskazują, że już w sobotę, 28 listopada, temperatura w stolicy będzie oscylować w okolicach zera.
Nocą możliwy jest spadek do około -6 stopni.
Jeszcze chłodniej zrobi się w niedzielę, 29 listopada.
W ciągu dnia termometry mogą pokazywać około -2 stopni, a nocą i nad ranem temperatura spadnie do około -6 stopni.
Początek kolejnego tygodnia również zapowiada się mroźnie.
W poniedziałek, 30 listopada, oraz we wtorek, 1 grudnia, temperatura w ciągu dnia może utrzymywać się w granicach od -2 do -1 stopnia.
Nocami prognozowane są spadki do około -7 stopni.
Niektóre modele meteorologiczne pokazują jeszcze niższe wartości, nawet w pobliżu -10 stopni.
Oznacza to, że Warszawę może czekać kilka dni z ujemną temperaturą zarówno w dzień, jak i w nocy.
To istotna zmiana, szczególnie dla osób, które każdego ranka dojeżdżają do pracy lub szkoły.
Warszawa. Prognoza pogody dzień po dniu na przełom listopada i grudnia
Według jednego z aktualnych zestawień modeli pogodowych prognoza dla stolicy przedstawia się następująco:
- Piątek, 27 listopada: około 1 stopnia w dzień i -4 stopnie nocą. Przeważnie pochmurno.
- Sobota, 28 listopada: około 0 stopni w dzień i -6 stopni nocą. Możliwe dłuższe rozpogodzenia.
- Niedziela, 29 listopada: około -2 stopnie w dzień i -6 stopni nocą. Zimno, bez prognozowanych większych opadów.
- Poniedziałek, 30 listopada: około -2 stopnie w dzień i -7 stopni nocą. Duże zachmurzenie.
- Wtorek, 1 grudnia: około -2 stopnie w dzień i -7 stopni nocą. Możliwe przejaśnienia.
- Środa, 2 grudnia: około -1 stopnia w dzień i -7 stopni nocą. Nadal zimowo.
To wartości orientacyjne, opracowane na podstawie prognoz dostępnych 26 listopada. Poszczególne modele różnią się między sobą, zwłaszcza w przewidywaniu temperatur minimalnych.
Najważniejszy wniosek pozostaje jednak wspólny: koniec listopada i początek grudnia będą w Warszawie wyraźnie mroźne.
Czy w Warszawie spadnie śnieg? Prognozy wskazują na inną sytuację niż na południu Polski
Choć w części kraju pojawią się opady śniegu, sytuacja w Warszawie może wyglądać inaczej.
Aktualne prognozy nie wskazują na wystąpienie intensywnych śnieżyc w stolicy między 29 listopada a 2 grudnia.
W tym okresie dominować ma mróz, a opady mogą być niewielkie lub nie wystąpić wcale.
Nie można jednak wykluczyć lokalnych, słabych opadów śniegu w dniach poprzedzających nadejście wyżu.
Największe prawdopodobieństwo pojawienia się śniegu dotyczy okresu, kiedy nad Polską będą jeszcze oddziaływać wilgotniejsze masy powietrza.
Późniejsze rozpogodzenia mogą sprzyjać jeszcze większym spadkom temperatury.
Dla kierowców oznacza to przede wszystkim konieczność zwracania uwagi na oblodzenie nawierzchni.
Nawet niewielka ilość wilgoci może zamarzać przy kilku stopniach poniżej zera.
Szczególnie niebezpieczne bywają mosty, wiadukty, zacienione fragmenty dróg oraz boczne ulice.
Mazowsze również czeka mroźny weekend. Gdzie będzie najzimniej?
Ochłodzenie nie ograniczy się do samej Warszawy.
W całym województwie mazowieckim prognozowane są ujemne temperatury, a w niektórych miejscowościach może być chłodniej niż w stolicy.
Różnice będą zależały przede wszystkim od zachmurzenia, siły wiatru i lokalnych warunków.
W największych miastach Mazowsza sytuacja może wyglądać następująco.
Radom. Nawet -8 stopni nad ranem
W Radomiu weekend również zapowiada się bardzo zimno.
W sobotę, 28 listopada, temperatura w ciągu dnia będzie oscylować w okolicach zera lub nieznacznie poniżej.
W niedzielę możliwe jest około -2 do -3 stopni w dzień i -6 do -8 stopni nocą.
Podobnych wartości można spodziewać się również w poniedziałek.
Prognozy wskazują na niewielkie zachmurzenie i brak większych opadów w najchłodniejszym okresie.
To oznacza, że głównym problemem będzie mróz, a nie intensywny śnieg.
Płock. Mroźne noce i temperatura poniżej zera
W Płocku również przewidywane jest ochłodzenie.
W niedzielę, 29 listopada, temperatura w ciągu dnia może wynosić około -2 stopni, a nocą spaść do -6 stopni.
W poniedziałek możliwe są spadki do około -7 stopni.
Prognozy wskazują jednocześnie na niewielkie prawdopodobieństwo opadów w tym okresie.
Siedlce. Zimno także w ciągu dnia
We wschodniej części województwa ochłodzenie może być równie silne.
W Siedlcach w niedzielę prognozowane są ujemne temperatury utrzymujące się przez cały dzień.
Część modeli wskazuje maksymalnie około -4 stopni.
W nocy lokalnie możliwy będzie wyraźniejszy mróz, zwłaszcza przy rozpogodzeniach.
Przed nadejściem głównego ochłodzenia na wschodzie Mazowsza nie można wykluczyć również okresowych opadów śniegu.
Ostrołęka. Mroźno, ale bez większych opadów
W Ostrołęce pod koniec tygodnia również spodziewany jest mróz.
W niedzielę temperatura maksymalna może wynosić około -1 do -2 stopni.
Prognozy przewidują okresy rozpogodzeń i brak większych opadów.
Po zachodzie słońca temperatura ponownie będzie spadać poniżej zera.
W wielu mniejszych miejscowościach północnego i wschodniego Mazowsza nocne spadki temperatury mogą być jeszcze bardziej odczuwalne niż w centrach większych miast.
Dlaczego poza Warszawą może być zimniej?
Różnice temperatur między stolicą a okolicznymi miejscowościami nie są niczym niezwykłym.
Warszawa jest dużym, intensywnie zabudowanym miastem, w którym występuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła.
Budynki, jezdnie i inne powierzchnie magazynują energię cieplną, a następnie oddają ją do otoczenia.
W efekcie nocą w centrum miasta może być cieplej niż na terenach podmiejskich.
Zjawisko to jest szczególnie zauważalne podczas bezchmurnych i spokojnych nocy.
Dlatego mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, takich jak Piaseczno, Otwock, Wołomin, Legionowo czy Grodzisk Mazowiecki, mogą miejscami odczuwać silniejszy mróz niż osoby mieszkające w ścisłym centrum stolicy.
Nie oznacza to jednak, że każda z tych miejscowości automatycznie będzie zimniejsza od Warszawy. Wiele zależy od lokalnych warunków i przebiegu zachmurzenia.
Wysokie ciśnienie nad Polską. Czy mieszkańcy odczują zmianę pogody?
Jednym z charakterystycznych elementów nadchodzącej zmiany pogody będzie wysokie ciśnienie atmosferyczne.
Według części modeli w okolicach 29 listopada wartości mogą przekraczać 1040 hPa.
To znacznie więcej niż standardowe ciśnienie odniesienia, wynoszące około 1013 hPa.
Rozległy wyż zwykle wiąże się z ograniczeniem opadów i osłabieniem wiatru, choć nie zawsze oznacza bezchmurne niebo.
Zimą układy wysokiego ciśnienia mogą sprzyjać również powstawaniu mgieł i utrzymywaniu się niskiego zachmurzenia.
Dodatkowym problemem może być jakość powietrza.
Podczas mroźnych, słabo wietrznych dni w wielu miejscowościach wzrasta zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Jeżeli jednocześnie wystąpią niekorzystne warunki rozpraszania zanieczyszczeń, lokalnie może dojść do pogorszenia jakości powietrza.
Dotyczy to szczególnie obszarów, gdzie nadal wykorzystywane są indywidualne źródła ogrzewania o wysokiej emisji zanieczyszczeń.
Nie oznacza to jednak automatycznie wystąpienia smogu w całym województwie.
Czy grudzień 2026 będzie wyjątkowo mroźny?
Na razie prognozy wskazują przede wszystkim na zimny przełom listopada i grudnia.
Nie oznacza to jeszcze, że cały grudzień będzie równie chłodny.
W pierwszych dniach miesiąca nad Polską może nadal utrzymywać się wpływ wyżu, co sprzyja niskim temperaturom, szczególnie nocą.
W późniejszym okresie możliwe są jednak zmiany cyrkulacji atmosferycznej.
Do kraju mogą napływać okresowo cieplejsze masy powietrza, przynosząc krótkotrwałe odwilże i opady deszczu ze śniegiem.
W innych okresach ponownie może robić się mroźno.
Prognozy wykraczające poza najbliższe kilka dni należy jednak traktować jako orientacyjny scenariusz, a nie dokładny opis pogody.
Szczególnie trudno przewidzieć z dużą dokładnością, gdzie pojawią się intensywne opady śniegu i jakie będą najniższe temperatury nocne.
Nadchodzi mróz. Co warto zrobić przed 29 listopada?
Nadchodzące ochłodzenie może mieć znaczenie nie tylko dla kierowców, ale również dla właścicieli domów, mieszkańców bloków oraz osób codziennie korzystających z komunikacji miejskiej.
Przede wszystkim warto sprawdzić stan akumulatora samochodowego, poziom płynu do spryskiwaczy i przygotować skrobaczkę do szyb.
Przy ujemnych temperaturach szczególnie ważne staje się również odpowiednie ogumienie.
Właściciele domów powinni zabezpieczyć instalacje wodne narażone na zamarzanie, zwłaszcza przewody znajdujące się w nieogrzewanych pomieszczeniach.
Warto również zwrócić uwagę na osoby starsze i samotne, dla których silny mróz może stanowić szczególne zagrożenie.
Podczas spacerów z psami należy pamiętać, że niska temperatura może być problemem także dla zwierząt, szczególnie małych, krótkowłosych lub starszych.
Kierowcy powinni natomiast przygotować się na poranne przymrozki i możliwe oblodzenie.
Najważniejsze będzie zachowanie ostrożności w niedzielę, 29 listopada, oraz w pierwszych dniach grudnia, kiedy mróz może utrzymywać się również w ciągu dnia.
Warszawa i Mazowsze. Najważniejsze informacje przed nadejściem zimy
Na podstawie prognoz dostępnych 26 listopada można już wskazać najbardziej prawdopodobny scenariusz pogody na najbliższe dni.
W Polsce pojawią się opady śniegu, szczególnie na południu, a następnie wyraźnie nasili się mróz.
W Warszawie od 29 listopada temperatura w ciągu dnia może utrzymywać się w okolicach -2 stopni, natomiast nocami spadać do około -6 lub -7 stopni.
Podobne warunki przewidywane są w wielu miejscowościach Mazowsza.
W niektórych miejscach, szczególnie poza dużymi miastami, może być jeszcze zimniej.
Nie ma jednak obecnie potwierdzenia, że w Warszawie czy na całym Mazowszu temperatura spadnie do -25 stopni.
Najbliższy weekend będzie więc wyraźnie zimowy, ale dla mieszkańców stolicy i regionu większym problemem może okazać się mróz niż intensywne śnieżyce.
Warto śledzić kolejne prognozy i komunikaty IMGW, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać, szczególnie na przełomie listopada i grudnia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.