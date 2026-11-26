Od dziś duże utrudnienia w Warszawie. Zamkną perony i skrócą trasy
Już dziś, 26 listopada, pasażerów kolei we wschodniej części Warszawy czekają duże zmiany. Od godziny 22:00 na przystanku Warszawa Wesoła zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Pociągi będą odjeżdżać z innych peronów, a składy SKM linii S2 przez kilka dni nie dojadą do Sulejówka Miłosny. Od 7 grudnia utrudnienia obejmą również Rembertów, gdzie zamknięty zostanie dotychczasowy peron. Wszystko ma związek z budową dwóch tuneli pod torami kolejowymi.
Mieszkańcy Wesołej i Rembertowa muszą przygotować się na zmiany w codziennych dojazdach do pracy, szkoły i centrum Warszawy. W czwartek wieczorem rozpoczną się kolejne etapy prac przy przebudowie linii kolejowej Warszawa – Mińsk Mazowiecki.
Inwestycja prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe i stołeczny ratusz obejmuje budowę dwóch tuneli drogowych, które zastąpią przejazdy kolejowe.
Docelowo mają one poprawić bezpieczeństwo i rozładować korki. Zanim jednak kierowcy i pasażerowie skorzystają z nowych rozwiązań, konieczne będzie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
Pierwsze utrudnienia zaczną się już dzisiaj, 26 listopada, o godzinie 22:00.
Warszawa Wesoła. Już dziś wieczorem zamkną jeden z peronów
Pierwszy etap prac rozpocznie się w czwartek, 26 listopada, o godzinie 22:00.
Na przystanku Warszawa Wesoła wyłączony zostanie tor nr 2 oraz peron nr 2, z którego zazwyczaj odjeżdżają pociągi w kierunku Rembertowa i centrum Warszawy.
Zmiany będą obowiązywać do poniedziałku, 30 listopada, do godziny 4:00.
W tym czasie wszystkie pociągi zatrzymujące się w Wesołej będą korzystać wyłącznie z peronu nr 1.
Dotyczy to zarówno składów jadących w kierunku centrum Warszawy, jak i tych kursujących w stronę Sulejówka.
Ruch kolejowy będzie prowadzony po jednym czynnym torze.
Pasażerowie powinni więc zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia na przystanku. Osoby, które codziennie korzystają z tego samego peronu, mogą być zaskoczone zmianą miejsca odjazdu pociągu.
Warto również uwzględnić dodatkowy czas na dotarcie do właściwego peronu.
Od 30 listopada kolejne zmiany. Pasażerowie skorzystają z tymczasowego peronu
Utrudnienia w Wesołej nie zakończą się po weekendzie.
Już w poniedziałek, 30 listopada, o godzinie 4:00 rozpocznie się kolejny etap prac.
Do czwartku, 3 grudnia, do godziny 22:00 pasażerowie będą korzystać z dwóch peronów: dotychczasowego peronu nr 1 oraz nowego, tymczasowego peronu nr 2.
Nowa infrastruktura przygotowywana jest w związku z koniecznością przeniesienia ruchu kolejowego na tymczasowe tory.
To pozwoli wykonawcom kontynuować budowę tunelu bez całkowitego zamykania linii.
Kolejna istotna zmiana nastąpi 3 grudnia o godzinie 22:00.
Tym razem wyłączone zostaną tor nr 1 i dotychczasowy peron nr 1, z którego zwykle korzystają pasażerowie podróżujący w kierunku Sulejówka.
Od tego momentu wszystkie pociągi będą zatrzymywać się przy tymczasowym peronie nr 2.
Taka organizacja ruchu potrwa do poniedziałku, 7 grudnia, do godziny 4:00.
Po zakończeniu tych prac podróżni będą mieli do dyspozycji dwa tymczasowe perony.
To właśnie one będą obsługiwać pasażerów podczas dalszej realizacji inwestycji.
SKM S2 nie dojedzie do Sulejówka Miłosny. Zmiany już od 26 listopada
Zmiany na peronach to nie wszystko.
W związku z prowadzonymi pracami skrócona zostanie również trasa pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2.
Utrudnienia obejmą dwa okresy: od 26 listopada od godziny 22:00 do 30 listopada do godziny 4:00 oraz od 3 grudnia od godziny 22:00 do 7 grudnia do godziny 4:00.
W tych terminach pociągi S2 będą rozpoczynały i kończyły kursy na stacji Warszawa Rembertów.
Nie dojadą więc do przystanków Warszawa Wesoła, Warszawa Wola Grzybowska, Sulejówek i Sulejówek Miłosna.
Dla osób codziennie podróżujących koleją oznacza to konieczność skorzystania z innego połączenia lub komunikacji zastępczej.
Warszawski Transport Publiczny przewidział uruchomienie autobusów zastępczych linii ZS2.
Będą kursowały między Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną, zapewniając możliwość przesiadki z pociągów.
Trzeba jednak pamiętać, że podróż autobusem może potrwać dłużej niż przejazd koleją, szczególnie w godzinach szczytu.
Dlatego osoby dojeżdżające do pracy lub szkoły powinny sprawdzić rozkład jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
Zmiany mogą dotyczyć także wybranych połączeń Kolei Mazowieckich.
Co z biletami podczas utrudnień? Będzie dodatkowe honorowanie
Na czas prac przewidziano dodatkowe wzajemne honorowanie biletów Warszawskiego Transportu Publicznego i Kolei Mazowieckich.
Dzięki temu pasażerowie, którzy będą zmuszeni zmienić środek transportu, nie powinni ponosić dodatkowych kosztów wynikających wyłącznie z wprowadzonych utrudnień.
Bilety WTP będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia.
Z kolei odpowiednie bilety Kolei Mazowieckich będą uznawane w autobusach zastępczych ZS2 oraz pociągach SKM S2 na wskazanym odcinku.
Dodatkowe zasady mają obowiązywać podczas obu okresów utrudnień.
Przed podróżą warto jednak sprawdzić szczegółowe warunki honorowania konkretnego rodzaju biletu.
Warszawa Rembertów. Od 7 grudnia zamkną obecny peron
Kolejne zmiany czekają mieszkańców Rembertowa.
Od poniedziałku, 7 grudnia, pociągi na stacji Warszawa Rembertów będą kursować po dwóch zewnętrznych torach.
Tory środkowe oraz obecny peron wyspowy zostaną wyłączone z użytkowania.
Dla pasażerów oznacza to konieczność korzystania z dwóch nowych, tymczasowych peronów.
Peron nr 1 znajdzie się przy torze nr 1, a peron nr 2 przy torze nr 2.
Dojście do obu peronów będzie możliwe od strony wschodniej i zachodniej.
Przygotowane zostaną pochylnie, które ułatwią poruszanie się osobom z większym bagażem, rodzicom z wózkami dziecięcymi oraz podróżnym mającym trudności z przemieszczaniem się.
Na tymczasowych peronach pojawią się również wiaty.
Między obiema stronami linii kolejowej nadal będzie można przechodzić przez istniejący przejazd.
Zmiany zostały uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy.
Pasażerowie powinni jednak zachować ostrożność i kierować się aktualnymi oznaczeniami na stacji.
W Rembertowie powstaje tunel łączący dwie części dzielnicy
Utrudnienia mają związek z budową tunelu drogowego w ciągu ulicy Marsa i alei gen. Antoniego Chruściela „Montera”.
Nowy obiekt będzie miał około 149 metrów długości.
Jego zadaniem będzie połączenie Nowego i Starego Rembertowa bez konieczności korzystania z dotychczasowego przejazdu kolejowego.
To ważna inwestycja dla mieszkańców dzielnicy.
Obecnie zamykane rogatki powodują utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy muszą czekać na przejazd pociągów, a w godzinach największego natężenia ruchu w okolicy tworzą się korki.
Po zakończeniu budowy samochody będą mogły przejeżdżać pod torami.
W tunelu przewidziano także przystanki autobusowe, które ułatwią przesiadanie się do pociągów.
Inwestycja obejmuje również przebudowę pobliskich ulic.
Powstaje nowa ulica Pociskowa, przedłużana jest ulica Bellony, a na skrzyżowaniu ulic Marsa i Cyrulików zaplanowano rondo.
Na placu budowy wykonano już ściany tunelu i mury oporowe. Przebudowano również część sieci podziemnych i przygotowano najazd od strony ulicy Strażackiej.
Nowa ulica Pociskowa została połączona z ulicą Ilskiego.
Obecnie roboty koncentrują się po południowej stronie torów, gdzie trwa budowa stropu tunelu.
W Wesołej powstaje drugi tunel. Będzie miał około 180 metrów
Podobna inwestycja realizowana jest w Wesołej.
Tunel powstaje w ciągu ulicy 1 Praskiego Pułku Wojska Polskiego i zastąpi istniejący przejazd kolejowy.
Obiekt będzie miał około 180 metrów długości.
Zaplanowano w nim dwa pasy ruchu, chodnik oraz drogę dla rowerów.
Co ważne, z tunelu będzie można dostać się bezpośrednio na perony kolejowe.
Powstaną również windy, dzięki którym przemieszczanie się będzie wygodniejsze między innymi dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małymi dziećmi.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną także okoliczne ulice, w tym Okuniewska i Bartosza Głowackiego.
Prace są już zaawansowane.
Po północnej stronie torów wykonawca zabetonował strop tunelu i rozpoczął układanie izolacji.
Równocześnie powstają tymczasowe tory, na które zostanie skierowany ruch kolejowy.
To właśnie z powodu tych robót już dziś, 26 listopada, rozpoczyna się zmiana organizacji ruchu pociągów w Wesołej.
Dwie inwestycje za ponad 228 mln zł. Kiedy koniec budowy?
Budowa tuneli w Rembertowie i Wesołej to wspólne przedsięwzięcie PKP Polskich Linii Kolejowych oraz miasta stołecznego Warszawy.
Za realizację inwestycji w Rembertowie odpowiada firma INTOP.
Wartość tego zadania przekracza 134 mln zł.
Z kolei tunel w Wesołej buduje firma Eurovia. Koszt prac wynosi blisko 94 mln zł.
Łącznie obie inwestycje pochłoną ponad 228 mln zł.
Zakończenie budowy tuneli zaplanowano na 31 grudnia 2027 roku.
Po oddaniu obiektów do użytku mieszkańcy mają zyskać wygodniejsze połączenia między częściami dzielnic, a kierowcy nie będą już musieli czekać przed rogatkami w tych lokalizacjach.
Zmiany mają również poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Podróżujesz przez Wesołą lub Rembertów? Sprawdź najważniejsze terminy
Dla pasażerów najważniejsze będą najbliższe dni. Poniżej przedstawiamy harmonogram zmian:
- 26 listopada, godz. 22:00 – 30 listopada, godz. 4:00: w Wesołej wszystkie pociągi zatrzymują się przy peronie nr 1. Linia S2 kursuje na skróconej trasie.
- 30 listopada, godz. 4:00 – 3 grudnia, godz. 22:00: w Wesołej czynne będą dotychczasowy peron nr 1 i tymczasowy peron nr 2.
- 3 grudnia, godz. 22:00 – 7 grudnia, godz. 4:00: w Wesołej wszystkie pociągi zatrzymują się przy tymczasowym peronie nr 2. Ponownie skrócona zostanie trasa S2.
- Od 7 grudnia: w Wesołej dostępne będą dwa tymczasowe perony. W Rembertowie zamknięty zostanie obecny peron wyspowy, a pasażerowie zaczną korzystać z dwóch peronów tymczasowych.
Przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład i miejsce odjazdu pociągu.
Informacje o zmianach publikują Warszawski Transport Publiczny, Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.
Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już dziś, w czwartek 26 listopada, o godzinie 22:00. Pasażerowie korzystający z przystanku Warszawa Wesoła powinni szczególnie uważać, ponieważ od tego momentu zmieni się miejsce zatrzymywania pociągów jadących w kierunku centrum Warszawy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.