Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Możecie odłączyć się od spółdzielni. Wielu właścicieli nie zna tego przepisu
Właściciele mieszkań nie zawsze muszą pozostawać pod zarządem spółdzielni mieszkaniowej. Polskie przepisy przewidują możliwość utworzenia wspólnoty mieszkaniowej i samodzielnego decydowania o remontach, wysokości zaliczek oraz wyborze administratora budynku. Nie jest do tego potrzebna jednomyślność wszystkich właścicieli. Szczególne znaczenie ma jeden przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o którym wielu mieszkańców może nie wiedzieć.
Zakup mieszkania i uzyskanie odrębnej własności lokalu nie zawsze oznacza, że jego właściciel przestaje podlegać zarządowi spółdzielni mieszkaniowej. To nadal spółdzielnia może odpowiadać za utrzymanie części wspólnych budynku, organizowanie remontów, rozliczanie wydatków oraz pobieranie miesięcznych opłat.
Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala właścicielom przejąć większą kontrolę nad finansami nieruchomości. Wymaga ono współpracy sąsiadów i przeprowadzenia odpowiedniej procedury.
Wystarczy większość udziałów. Spółdzielnia nie musi wyrazić zgody
Podstawą prawną umożliwiającą mieszkańcom zmianę zasad zarządzania nieruchomością jest art. 24¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przepis pozwala właścicielom zdecydować w drodze uchwały, że ich nieruchomość będzie funkcjonowała według zasad określonych w ustawie o własności lokali.
Co szczególnie istotne, nie jest konieczne uzyskanie zgody wszystkich właścicieli. Decydująca jest większość liczona według udziałów w nieruchomości wspólnej. Nie chodzi zatem o liczbę mieszkańców, lecz o wielkość posiadanych przez właścicieli udziałów.
Nie trzeba również czekać, aż wszystkie mieszkania w budynku zostaną przekształcone w odrębną własność. Jeżeli zostanie zgromadzona wymagana większość, zmiana zasad zarządzania może nastąpić wcześniej.
Nie każde mieszkanie własnościowe daje takie same uprawnienia
Bardzo ważne jest rozróżnienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu od prawa odrębnej własności mieszkania.
Choć potocznie w obu przypadkach mówi się o mieszkaniu własnościowym, pod względem prawnym są to dwa różne tytuły prawne.
Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie staje się automatycznie właścicielem udziału w nieruchomości wspólnej. Dlatego przed rozpoczęciem zbierania głosów należy dokładnie sprawdzić strukturę własności budynku.
Znaczenie ma również to, czy blok stanowi samodzielną nieruchomość, czy znajduje się na jednej nieruchomości gruntowej wraz z innymi budynkami. W drugim przypadku mieszkańcy jednej klatki lub jednego bloku mogą nie dysponować większością potrzebną do podjęcia uchwały.
Przez lata wpłacali pieniądze na fundusz remontowy. Co stanie się z tymi środkami?
Jedną z najważniejszych kwestii finansowych związanych z odejściem od spółdzielni jest rozliczenie funduszu remontowego.
Mieszkańcy często przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przekazują pieniądze na remonty. Nic więc dziwnego, że przed zmianą sposobu zarządzania nieruchomością chcą wiedzieć, co stanie się ze zgromadzonymi środkami.
Ustawa nakłada na spółdzielnię obowiązek niezwłocznego rozliczenia zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego oraz pozostałych nakładów poniesionych na remonty danej nieruchomości.
Rozliczenie powinno uwzględniać zarówno zgromadzone środki, jak i koszty wykonanych wcześniej prac. Oznacza to, że nie zawsze mieszkańcy otrzymają pieniądze. Może się bowiem okazać, że na remonty budynku wydano więcej, niż zgromadzono z wpłat jego właścicieli.
Koniec z dotychczasowymi opłatami administracyjnymi? Mieszkańcy mogą samodzielnie ustalać budżet
Po przejściu na zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej właściciele mogą zyskać znacznie większy wpływ na sposób wydawania pieniędzy.
To oni mogą podejmować decyzje dotyczące wyboru zarządu, zatrudnienia administratora, planowania remontów, wysokości zaliczek oraz wyboru przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz nieruchomości.
W praktyce mieszkańcy mogą zrezygnować z dotychczasowego zarządzania przez spółdzielnię i zatrudnić innego administratora, jeżeli uznają, że jego oferta jest korzystniejsza.
Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia kosztów administracyjnych. Wspólnota również musi finansować obsługę księgową, utrzymanie budynku, sprzątanie, przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz niezbędne remonty.
Niektóre opłaty na rzecz spółdzielni mogą pozostać
Istnieje jeszcze jeden ważny szczegół, o którym mieszkańcy powinni wiedzieć przed podjęciem decyzji.
Jeżeli wspólnota nadal korzysta z infrastruktury należącej do spółdzielni, mogą pozostać koszty związane z jej utrzymaniem. Dotyczy to między innymi dróg osiedlowych, terenów zielonych, placów zabaw czy innych elementów infrastruktury przeznaczonej do wspólnego użytkowania.
Zgodnie z art. 24¹ ust. 6 ustawy zasady ponoszenia takich wydatków powinny wynikać z umowy zawartej ze spółdzielnią.
Utworzenie wspólnoty nie musi zatem oznaczać całkowitego zerwania wszystkich powiązań finansowych z dotychczasowym zarządcą.
Jak odłączyć się od spółdzielni? Od tego powinni zacząć mieszkańcy
Właściciele zainteresowani zmianą sposobu zarządzania nieruchomością powinni odpowiednio przygotować się do całej procedury.
W szczególności należy:
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Ustalić stan prawny nieruchomości i strukturę własności mieszkań.
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Sprawdzić wielkość udziałów poszczególnych właścicieli.
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Przeanalizować rozliczenia funduszu remontowego oraz istniejące zobowiązania.
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Przygotować projekt uchwały na podstawie art. 24¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
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Przeprowadzić głosowanie i uzyskać wymaganą większość udziałów.
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Uregulować kwestie zarządu, administracji, rachunku bankowego oraz przejęcia niezbędnej dokumentacji.
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Doprowadzić do rozliczenia finansowego ze spółdzielnią.
Ze względu na możliwe komplikacje dotyczące własności gruntów, kredytów remontowych oraz praw do infrastruktury osiedlowej warto wcześniej skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w nieruchomościach.
W pewnych przypadkach wspólnota powstaje automatycznie
Ustawa przewiduje również drugi sposób przejścia na zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kiedy wszystkie lokale w obrębie danej nieruchomości uzyskają status odrębnej własności, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o własności lokali.
Spółdzielnia ma 14 dni na pisemne poinformowanie właścicieli o wyodrębnieniu ostatniego lokalu.
Właściciele mają jednak również możliwość podjęcia w ciągu trzech miesięcy odpowiedniej uchwały pozwalającej zachować dotychczasowe zasady zarządzania przez spółdzielnię.
Czy po odejściu od spółdzielni miesięczne opłaty będą niższe?
Nie ma gwarancji, że zmiana sposobu zarządzania nieruchomością automatycznie przyniesie oszczędności. Wiele zależy od stanu technicznego budynku, jego wielkości, kosztów obsługi administracyjnej oraz istniejących zobowiązań finansowych.
Wspólnota może jednak zapewnić właścicielom większą kontrolę nad wydatkami. Mieszkańcy mogą porównywać oferty wykonawców, decydować o kolejności remontów, ustalać wysokość zaliczek oraz kontrolować sposób wykorzystywania zgromadzonych pieniędzy.
Przed podjęciem uchwały warto sporządzić szczegółową kalkulację przyszłych kosztów. Dopiero porównanie dotychczasowych opłat z przewidywanym budżetem wspólnoty pozwoli ocenić, czy zmiana będzie korzystna finansowo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.