Zrób to za kaloryferem, a mniej ciepła ucieknie przez ścianę. Prosty trik może pomóc obniżyć rachunki
W sezonie grzewczym nawet drobne zmiany w mieszkaniu mogą pomóc ograniczyć straty energii. Jednym z najprostszych sposobów jest zamontowanie specjalnego ekranu odbijającego ciepło za kaloryferem. Rozwiązanie kosztuje niewiele, nie wymaga generalnego remontu i może być szczególnie przydatne w starszych, niedostatecznie ocieplonych budynkach.
Wielu mieszkańców bloków zastanawia się, jak ograniczyć wydatki na ogrzewanie bez konieczności obniżania temperatury w pomieszczeniach. Tymczasem część energii oddawanej przez grzejniki trafia bezpośrednio w znajdującą się za nimi ścianę. Jeżeli jest to ściana zewnętrzna o słabej izolacji, może dochodzić do zwiększonych strat ciepła.
Wystarczy umieścić to za kaloryferem
Rozwiązaniem jest specjalna mata termoizolacyjna, nazywana również ekranem zagrzejnikowym. Zazwyczaj składa się z warstwy izolacyjnej oraz powierzchni odbijającej promieniowanie cieplne.
Zamontowana pomiędzy grzejnikiem a ścianą ogranicza przekazywanie części energii cieplnej w kierunku przegrody zewnętrznej. Dzięki temu większa część ciepła może pozostać wewnątrz pomieszczenia.
Takie maty można kupić w sklepach budowlanych. Ich montaż jest stosunkowo prosty i zazwyczaj nie wymaga demontażu kaloryfera.
Jak prawidłowo zamontować ekran za grzejnikiem?
Aby rozwiązanie mogło spełniać swoją funkcję, należy przestrzegać kilku zasad:
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Zmierzyć powierzchnię ściany znajdującej się za grzejnikiem.
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Przyciąć ekran termoizolacyjny do odpowiednich wymiarów.
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Skierować powierzchnię odbijającą ciepło w stronę kaloryfera.
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Zamocować matę zgodnie z instrukcją producenta.
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Zachować przestrzeń umożliwiającą swobodny przepływ powietrza.
Nie należy owijać kaloryfera folią ani zasłaniać jego powierzchni. Mogłoby to ograniczyć skuteczność ogrzewania.
Masz podzielniki ciepła? Zwróć uwagę na jeszcze jeden szczegół
Mieszkańcy bloków wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania powinni pamiętać, że na końcowe rozliczenie wpływa nie tylko sposób korzystania z grzejników, lecz także regulamin obowiązujący w danej nieruchomości.
Część kosztów może być rozliczana niezależnie od indywidualnego zużycia. Dlatego zamontowanie ekranu nie oznacza automatycznie proporcjonalnego obniżenia całego rachunku za ogrzewanie.
Największe korzyści z zastosowania mat mogą odnieść mieszkańcy starszych budynków, w których grzejniki znajdują się przy słabo ocieplonych ścianach zewnętrznych.
Przestaw kanapę i odsłoń zasłony. To nic nie kosztuje
Innym sposobem na poprawienie efektywności ogrzewania jest odsłonięcie kaloryferów. Kanapy, komody, ciężkie zasłony oraz długie firanki mogą utrudniać rozprowadzanie ciepłego powietrza po pomieszczeniu.
Jeżeli zasłona zakrywa również głowicę termostatyczną, może dojść do przedwczesnego ograniczenia dopływu ciepła. Termostat reaguje bowiem na temperaturę w swoim bezpośrednim otoczeniu, a nie na temperaturę w całym pokoju.
Warto również regularnie usuwać kurz z grzejników i podczas krótkiego, intensywnego wietrzenia przykręcać głowice termostatyczne.
Nie trzeba wydawać fortuny, żeby ograniczyć straty ciepła
Ekran zagrzejnikowy nie zastąpi profesjonalnego ocieplenia budynku ani modernizacji instalacji grzewczej. Może jednak stanowić niedrogie uzupełnienie innych metod oszczędzania energii.
Wysokość rzeczywistych oszczędności zależy od stanu technicznego nieruchomości, izolacji ścian, rodzaju grzejników oraz sposobu rozliczania ogrzewania. Nie istnieje jedna gwarantowana kwota, którą dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzi każde gospodarstwo domowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.