Ruszył remont ulicy Grenadierów w Warszawie. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia
Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Grenadierów na warszawskiej Pradze-Południe. Roboty oznaczają utrudnienia dla kierowców oraz mieszkańców Grochowa. Osoby podróżujące w tej części stolicy powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
Ulica Grenadierów jest jedną z ważnych ulic na Grochowie, łączącą między innymi aleję Stanów Zjednoczonych z ulicą Grochowską. Z utrudnieniami mogą spotkać się zarówno mieszkańcy okolicznych bloków, jak i kierowcy przejeżdżający przez tę część Pragi-Południe.
Grenadierów zostanie całkowicie zamknięta
Prace przygotowawcze trwają od 4 listopada. Jednak największe utrudnienia dopiero przed kierowcami. W piątek, 27 listopada, o godzinie 22 rozpocznie się wymiana nawierzchni.
Fragment Grenadierów pomiędzy aleją Stanów Zjednoczonych a Ostrobramską zostanie zamknięty w obu kierunkach. Przywrócenie ruchu zaplanowano na wtorek, 1 grudnia, na godzinę 22.
Kierowcy pojadą objazdami
Wyznaczono alternatywne trasy prowadzące przez Grochowską i Zamieniecką oraz przez Kinową i aleję Waszyngtona.
Zmieni się również organizacja ruchu na okolicznych ulicach, w tym Fundamentowej i Majdańskiej. Sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do tymczasowego układu komunikacyjnego.
Remont wpłynie również na kursowanie autobusów. Na zmienione trasy zostaną skierowane linie 135, 158 i 311.
W przypadku pierwszych dwóch linii objazdy będą obowiązywały od soboty, 28 listopada, natomiast autobusy linii 311 pojadą zmienioną trasą od poniedziałku, 30 listopada. Wyłączone z obsługi zostaną przystanki Os. Majdańska 53 i 04.
Drogowcy zastosują specjalną technologię
Remont nie będzie polegał wyłącznie na wymianie asfaltu. Jezdnia zostanie dodatkowo wzmocniona stalową siatką, która ma zwiększyć trwałość nawierzchni i ograniczyć powstawanie kolein oraz pęknięć.
Zastosowanie tej technologii wymaga więcej czasu, dlatego prace wykroczą poza weekend i potrwają jeszcze przez pierwsze dwa dni przyszłego tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.