Pukają do drzwi mieszkań i chcą przeprowadzić kontrolę. W tej sytuacji możesz odmówić wpuszczenia ich do środka
Kontrole instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacji są obowiązkowe, jednak nie oznacza to, że właściciel mieszkania musi otworzyć drzwi każdej osobie podającej się za kominiarza lub gazownika. Jeżeli wizyta budzi wątpliwości, a tożsamości kontrolera nie można potwierdzić, mieszkaniec ma prawo zachować ostrożność. Odmowa wpuszczenia niezweryfikowanej osoby nie jest równoznaczna z uchylaniem się od obowiązkowego przeglądu. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy właściciel uporczywie uniemożliwia przeprowadzenie legalnej kontroli.
Mieszkańcy bloków regularnie otrzymują informacje o planowanych przeglądach technicznych. Ogłoszenia pojawiają się na klatkach schodowych, w windach, skrzynkach pocztowych oraz elektronicznych systemach obsługi mieszkańców.
Obowiązkowe kontrole mogą jednak wykorzystywać również oszuści, którzy pod pretekstem sprawdzenia instalacji próbują dostać się do wnętrza mieszkania, wyłudzić pieniądze lub sprzedać urządzenia po zawyżonych cenach.
Nie każdą osobę podającą się za kominiarza trzeba wpuścić do mieszkania
Jeżeli przed drzwiami pojawia się osoba twierdząca, że została wysłana przez administrację, mieszkaniec może poprosić o przedstawienie dokumentów pozwalających zweryfikować jej tożsamość, kwalifikacje oraz podstawę przeprowadzenia kontroli.
Sam strój roboczy, identyfikator zawieszony na szyi czy posiadanie specjalistycznego sprzętu nie stanowią wystarczającego dowodu, że dana osoba rzeczywiście działa na zlecenie zarządcy nieruchomości.
W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z administracją budynku, korzystając ze znanego wcześniej numeru telefonu. Do czasu potwierdzenia wizyty nie należy wpuszczać nieznajomego do mieszkania.
Kontrola bez wcześniejszej zapowiedzi. Przepisy przewidują ważną zasadę
W przypadku mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych szczególne znaczenie ma art. 6¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem udostępnienie mieszkania w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu wyposażenia technicznego powinno nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Jeżeli mieszkaniec nie spodziewał się wizyty kontrolerów, może skontaktować się z administracją i ustalić inny termin przeprowadzenia przeglądu.
Nie oznacza to jednak, że zarządca każdego budynku musi dostarczyć właścicielowi imienne zawiadomienie za potwierdzeniem odbioru. Sposób organizowania kontroli może zależeć od przepisów dotyczących danej nieruchomości oraz obowiązujących regulaminów. Nie istnieje również jeden powszechny ustawowy termin wyprzedzenia obowiązujący przy wszystkich takich kontrolach.
Kominiarz i gazownik muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
Prawo budowlane określa, kto może przeprowadzać obowiązkowe przeglądy techniczne. Nie wystarczy prowadzenie działalności gospodarczej związanej z instalacjami gazowymi czy usługami kominiarskimi.
Do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli konieczne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia budowlane. W przypadku przewodów kominowych zakres wymaganych kwalifikacji zależy również od rodzaju instalacji.
Przed wpuszczeniem kontrolera do mieszkania warto sprawdzić:
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imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd,
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nazwę przedsiębiorstwa wykonującego kontrolę,
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potwierdzenie zlecenia kontroli przez zarządcę,
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dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje,
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zakres wykonywanych czynności,
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zgodność wizyty z harmonogramem administracji.
Jeżeli osoba stojąca przed drzwiami odmawia podania podstawowych informacji, wywiera presję lub straszy natychmiastowym mandatem, powinno to wzbudzić czujność mieszkańca.
Straszą mandatem za niewpuszczenie do mieszkania. Tak naprawdę działają przepisy
Artykuł 62 Prawa budowlanego przewiduje obowiązek przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych.
Co jednak szczególnie istotne, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że za zorganizowanie okresowego przeglądu całego budynku odpowiada jego właściciel lub zarządca, a nie automatycznie każdy właściciel znajdującego się w nim mieszkania.
Samo niewpuszczenie nieznanej osoby do mieszkania w celu zweryfikowania jej uprawnień nie stanowi automatycznej podstawy do wystawienia mandatu na podstawie art. 93 Prawa budowlanego.
Nie oznacza to jednak, że właściciel może bez konsekwencji przez kolejne miesiące uniemożliwiać przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów.
Uporczywe blokowanie dostępu do instalacji może doprowadzić do wystąpienia przez zarządcę na drogę sądową, a w określonych przypadkach również do odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zaniedbań.
Kontroler żąda pieniędzy w gotówce? Nie podejmuj pochopnej decyzji
Szczególnie podejrzana powinna być sytuacja, w której osoba podająca się za kominiarza lub gazownika żąda natychmiastowego przekazania gotówki, powołując się na obowiązkowy charakter wizyty.
Koszty okresowych przeglądów zlecanych przez administrację często są pokrywane w ramach opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości. Zasady rozliczania dodatkowych wizyt lub innych usług mogą jednak różnić się w zależności od budynku.
Przed przekazaniem pieniędzy należy zweryfikować w administracji, czy dana należność rzeczywiście istnieje. Kontroler wykonujący prywatne zlecenie nie ma uprawnień do nakładania mandatów karnych na mieszkańców.
Ostrożność warto zachować również wtedy, gdy podczas wizyty kontroler próbuje sprzedać czujnik czadu, detektor gazu lub inne urządzenie, przekonując, że jego natychmiastowy zakup jest obowiązkowy.
W jednej sytuacji administracja może wejść nawet bez zgody mieszkańca
Zupełnie inne zasady obowiązują w przypadku awarii powodujących szkodę lub stwarzających bezpośrednie niebezpieczeństwo jej wystąpienia.
Może chodzić między innymi o ulatniający się gaz, poważne zalanie czy uszkodzenie instalacji zagrażające bezpieczeństwu sąsiadów.
Artykuł 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje w takich okolicznościach obowiązek niezwłocznego udostępnienia mieszkania. Jeżeli osoba korzystająca z lokalu jest nieobecna lub odmawia dostępu, spółdzielnia może wejść do środka w obecności policji, a w razie potrzeby również przy udziale straży pożarnej.
Jeżeli mieszkanie zostanie otwarte pod nieobecność pełnoletniego użytkownika, spółdzielnia musi zabezpieczyć lokal i jego wyposażenie oraz sporządzić protokół.
Zasad tych nie należy jednak utożsamiać z rutynową, coroczną kontrolą techniczną.
Odmowa wpuszczenia nieznajomego nie zwalnia z obowiązkowego przeglądu
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku niezapowiedzianej wizyty jest potwierdzenie jej autentyczności bezpośrednio u zarządcy nieruchomości. Jeżeli administracja potwierdzi, że kontrola została rzeczywiście zlecona, należy umożliwić jej przeprowadzenie lub uzgodnić kolejny termin.
Regularne sprawdzanie szczelności instalacji gazowej i drożności przewodów wentylacyjnych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców budynku. Zaniedbania mogą prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, pożaru, a nawet wybuchu gazu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.