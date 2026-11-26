Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Uważaj, co podpisujesz. Jedna uchwała może oznaczać wydatki na dziesiątki tysięcy złotych
Pukanie do drzwi, kartka z uchwałą i prośba o złożenie podpisu. Dla wielu właścicieli mieszkań to zwykła formalność związana z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. Tymczasem głosowanie może dotyczyć zaciągnięcia wieloletniego kredytu na remont lub termomodernizację budynku. W przypadku kosztownych inwestycji finansowe obciążenie przypadające na jedno mieszkanie może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co więcej, brak zgody właściciela nie zawsze pozwala uniknąć dodatkowych opłat.
Właściciele mieszkań w blokach otrzymują zawiadomienia o zebraniach, projekty uchwał oraz dokumenty dotyczące planowanych inwestycji. Część z nich dotyczy bieżącego funkcjonowania nieruchomości, jednak inne mogą mieć poważne konsekwencje dla domowych budżetów przez wiele kolejnych lat.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uchwały dotyczące zaciągania kredytów, zwiększania wpłat na fundusz remontowy, modernizacji instalacji oraz kompleksowego ocieplania budynków.
Chodzą od mieszkania do mieszkania i zbierają podpisy. To nie zawsze jest zwykła formalność
We wspólnotach mieszkaniowych uchwały mogą być podejmowane nie tylko podczas zebrania właścicieli, lecz także w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Możliwe jest również połączenie obu tych metod.
W praktyce oznacza to, że przedstawiciel zarządu może pojawić się pod drzwiami mieszkania z dokumentem dotyczącym planowanej inwestycji. Właściciel może zostać poproszony o oddanie głosu w sprawie remontu elewacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji dachu czy zaciągnięcia kredytu bankowego.
Przed złożeniem podpisu warto dokładnie przeczytać całą treść uchwały. Zgoda na przeprowadzenie inwestycji może bowiem obejmować również zgodę na jej finansowanie kredytem oraz podwyższenie miesięcznych zaliczek.
Taką procedurę przewiduje art. 23 ustawy o własności lokali. Indywidualne zbieranie głosów jest więc legalnym sposobem podejmowania uchwał.
Nawet 36 tys. zł dodatkowych wydatków. Wystarczy podwyżka jednej pozycji na rachunku
Wieloletnie finansowanie inwestycji sprawia, że właściciele mieszkań nie zawsze zdają sobie sprawę z całkowitej wysokości dodatkowego obciążenia. Na pierwszy rzut oka podwyżka miesięcznych opłat o 150 czy 200 zł może wydawać się stosunkowo niewielka. Jednak w perspektywie kilkunastu lat oznacza już bardzo poważny wydatek.
Przykładowe dodatkowe koszty ponoszone przez właściciela mieszkania przy niezmiennej wysokości podwyżki przedstawiają się następująco:
|Miesięczna podwyżka
|Koszt przez 10 lat
|Koszt przez 15 lat
|100 zł
|12 000 zł
|18 000 zł
|150 zł
|18 000 zł
|27 000 zł
|200 zł
|24 000 zł
|36 000 zł
|250 zł
|30 000 zł
|45 000 zł
|300 zł
|36 000 zł
|54 000 zł
Są to przykładowe wyliczenia, a nie odgórnie ustalone stawki obowiązujące mieszkańców bloków. Rzeczywiste koszty zależą od wartości inwestycji, oprocentowania kredytu, okresu spłaty, uzyskanych dotacji oraz zasad rozliczania wydatków.
W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem wysokość obciążeń może dodatkowo zmieniać się w czasie.
Nie podpiszesz uchwały? To nie oznacza, że unikniesz kosztów
Wielu właścicieli mieszkań wychodzi z założenia, że jeżeli nie wyrazi zgody na zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę, nie będzie musiało uczestniczyć w jego finansowaniu. Przepisy działają jednak inaczej.
We wspólnotach mieszkaniowych uchwały co do zasady podejmowane są większością głosów obliczaną według udziałów w nieruchomości wspólnej. Prawidłowo przyjęta uchwała może wiązać również właścicieli, którzy głosowali przeciwko niej, nie uczestniczyli w zebraniu lub nie oddali głosu.
Co szczególnie istotne, art. 17 ustawy o własności lokali przewiduje odpowiedzialność właściciela za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej w zakresie odpowiadającym jego udziałowi.
Nie oznacza to, że każdy mieszkaniec automatycznie zaciąga osobisty kredyt bankowy. Kredytobiorcą może być wspólnota, jednak jego finansowe konsekwencje mogą dotyczyć wszystkich właścicieli.
Mieszkasz w spółdzielni? Tutaj obowiązują inne przepisy
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych sytuacja wygląda inaczej niż we wspólnotach. Decyzje dotyczące inwestycji i finansowania remontów podejmowane są przez właściwe organy spółdzielni, zgodnie z przepisami i statutem.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek finansowania funduszu remontowego również przez określone osoby niebędące członkami spółdzielni.
Szczególne regulacje dotyczą kredytów zabezpieczanych hipoteką na nieruchomości należącej do spółdzielni. W przypadkach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody większości uprawnionych osób.
Dlatego przed podpisaniem dokumentu należy sprawdzić, czy dotyczy on wyłącznie przeprowadzenia remontu, zgody na określone finansowanie, czy również ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
Masz tylko sześć tygodni. Później może być znacznie trudniej
Właściciele mieszkań należących do wspólnoty mieszkaniowej mają możliwość zakwestionowania uchwały przed sądem. Nie mogą jednak zwlekać z podjęciem decyzji.
Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali termin na wniesienie powództwa wynosi sześć tygodni. W przypadku uchwały podjętej na zebraniu jest on liczony od dnia jej przyjęcia, a przy indywidualnym zbieraniu głosów – od powiadomienia właściciela o treści uchwały.
Podstawą zaskarżenia może być między innymi niezgodność uchwały z prawem, naruszenie interesów właściciela lub zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.
Samo zaskarżenie uchwały nie powoduje automatycznego wstrzymania jej wykonania.
Zanim złożysz podpis, zażądaj tych informacji
Właściciel mieszkania, który otrzymał projekt uchwały dotyczącej kosztownej modernizacji budynku, powinien sprawdzić przede wszystkim:
-
całkowitą wartość planowanej inwestycji,
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wysokość zaciąganego kredytu,
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okres spłaty zobowiązania,
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oprocentowanie i koszty dodatkowe,
-
przewidywaną podwyżkę miesięcznych opłat,
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sposób podziału kosztów pomiędzy właścicieli,
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zabezpieczenie kredytu,
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możliwość uzyskania dofinansowania,
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przewidywane oszczędności na ogrzewaniu,
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konsekwencje ewentualnego wzrostu oprocentowania.
Nie należy podejmować decyzji wyłącznie na podstawie ustnych zapewnień osoby zbierającej głosy. Warto poprosić o pełną treść projektu uchwały oraz dokumentację finansową planowanego przedsięwzięcia.
Niższe rachunki za ogrzewanie nie zawsze oznaczają niższy całkowity koszt utrzymania mieszkania
Termomodernizacja może przynieść mieszkańcom wymierne korzyści. Ocieplenie ścian, modernizacja instalacji grzewczej czy remont dachu mogą ograniczyć straty energii, poprawić komfort życia i zwiększyć wartość nieruchomości.
Jednocześnie oszczędności na ogrzewaniu nie muszą w pierwszych latach pokrywać dodatkowych kosztów związanych ze spłatą kredytu. Dlatego właściciele powinni analizować nie tylko spodziewane zmniejszenie zużycia energii, ale przede wszystkim całkowity bilans finansowy przedsięwzięcia.
Podpis pod uchwałą dotyczącą wieloletniego finansowania remontu nie powinien być traktowany jako zwykła sąsiedzka przysługa. To udział w podejmowaniu decyzji, której skutki finansowe mogą być odczuwalne przez kilkanaście lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.