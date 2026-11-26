Tragedia na autostradzie A2 na Mazowszu. Pieszy nie żyje, kobieta trafiła do szpitala
Dramatyczny wypadek na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Siedlcami. Samochód osobowy potrącił pieszego, a następnie rozbił się o bariery energochłonne. Życia pieszego nie udało się uratować. Ranna 43-letnia kobieta kierująca pojazdem została przewieziona do szpitala. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja.
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 25 listopada, około godziny 18.12 w miejscowości Słuchocin w gminie Grębków, na terenie powiatu węgrowskiego. Wypadek miał miejsce na 539. kilometrze autostrady A2.
Śmiertelne potrącenie na autostradzie A2
Jak przekazała mazowiecka policja, 43-letnia kobieta kierująca samochodem marki Skoda potrąciła znajdującego się na autostradzie pieszego. Następnie samochód uderzył w bariery energochłonne.
Obrażenia odniesione przez pieszego okazały się śmiertelne. Zginął na miejscu zdarzenia. Kierująca samochodem również doznała obrażeń i została przetransportowana do szpitala.
Na razie nie wiadomo, dlaczego pieszy znalazł się na autostradzie. Policja nie przekazała również szczegółowych informacji dotyczących jego tożsamości.
Poważne utrudnienia dla kierowców
W związku z tragicznym wypadkiem na autostradzie A2 występowały utrudnienia w ruchu. Kierowcy byli kierowani na objazd prowadzący drogą krajową nr 92. Funkcjonariusze apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
Piesi nie mogą poruszać się po autostradzie
Autostrady są przeznaczone wyłącznie dla określonych kategorii pojazdów samochodowych. Poruszanie się pieszo po tego rodzaju drogach jest zabronione i stanowi ogromne zagrożenie zarówno dla samych pieszych, jak i kierowców.
Przy dużych prędkościach, szczególnie po zmroku, kierowca może mieć bardzo niewiele czasu na dostrzeżenie człowieka znajdującego się na jezdni i podjęcie manewru obronnego.
Dokładne przyczyny i okoliczności środowej tragedii wymagają wyjaśnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.