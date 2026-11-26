Masz balkon w bloku? Tego nie rób podczas opadów śniegu. Możesz zapłacić znacznie więcej niż 500 zł
Nadciągające opady śniegu oznaczają dodatkowe obowiązki dla mieszkańców bloków. Wielu z nich podczas zimowych porządków popełnia błąd, który może zakończyć się interwencją straży miejskiej, grzywną, a nawet koniecznością wypłaty odszkodowania. Wystarczy kilka minut odśnieżania balkonu w niewłaściwy sposób. Szczególnie ostrożne powinny być osoby mieszkające na wyższych piętrach, nad chodnikami, parkingami oraz ogródkami sąsiadów.
Odśnieżasz balkon? Uważaj, gdzie trafia śnieg
Po intensywnych opadach wielu mieszkańców sięga po miotły i łopaty, aby pozbyć się zalegającego na balkonach śniegu. Najszybszym rozwiązaniem wydaje się zrzucenie go przez balustradę. Takie postępowanie może jednak mieć poważne konsekwencje.
Szczególnie niebezpieczny jest mokry, zbity i częściowo zamarznięty śnieg. Spadając z wysokości kilku pięter, może uszkodzić zaparkowane samochody, wyposażenie tarasów, klimatyzatory oraz zadaszenia. Może również doprowadzić do obrażeń przechodniów.
Nawet jeżeli w chwili rozpoczęcia odśnieżania pod balkonem nikogo nie ma, sytuacja może zmienić się w ciągu kilku sekund.
Straż miejska może interweniować. Grozi grzywna do 500 zł
Jedną z podstaw odpowiedzialności za nieostrożne odśnieżanie balkonu jest art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę do 500 zł lub naganę za określone nieostrożne działania, między innymi rzucanie ciężkimi przedmiotami.
Przepis może znaleźć zastosowanie w przypadku zrzucania ciężkich brył zamarzniętego śniegu lub lodu.
Nie istnieje natomiast przepis, który automatycznie przewidywałby mandat za każdą ilość śniegu wyrzuconego z balkonu. Funkcjonariusze muszą ocenić okoliczności konkretnego zdarzenia.
Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się w sytuacji, gdy nieostrożne zachowanie doprowadzi do powstania szkody.
Śnieg spadł na samochód sąsiada? Rachunek może sięgnąć tysięcy złotych
Grzywna może okazać się najmniejszym problemem właściciela mieszkania.
Jeżeli spadająca bryła lodu uszkodzi samochód, poszkodowany może wystąpić o pokrycie kosztów naprawy. Podstawą odpowiedzialności za zawinione wyrządzenie szkody jest art. 415 Kodeksu cywilnego.
Wymiana uszkodzonych elementów karoserii, szyby panoramicznej lub wyposażenia samochodu może oznaczać wydatki sięgające kilku tysięcy złotych.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku uszkodzenia wyposażenia ogródka, markizy lub zabudowy balkonowej należącej do sąsiada.
W przypadku spowodowania obrażeń u przechodnia sprawa może mieć również konsekwencje karne.
Nie tylko śnieg. Podczas odwilży pojawia się kolejny problem
Mieszkańcy powinni zwracać uwagę także na wodę gromadzącą się podczas topnienia śniegu. Niedrożne odpływy balkonowe mogą powodować powstawanie zacieków i zawilgocenie elewacji.
Jeżeli przyczyną szkody jest niewłaściwe postępowanie mieszkańca, może on zostać zobowiązany do jej naprawienia.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy problem wynika z uszkodzenia konstrukcji balkonu, wadliwej hydroizolacji lub niesprawności elementów należących do nieruchomości wspólnej. W takich przypadkach konieczne może być ustalenie odpowiedzialności spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej.
Nie każde zalanie mieszkania znajdującego się niżej oznacza automatycznie winę sąsiada z góry.
Czy spółdzielnia może nakazać odśnieżenie balkonu?
Polskie przepisy nie nakładają na wszystkich mieszkańców jednolitego obowiązku usuwania śniegu z prywatnych balkonów po każdych opadach.
Takie obowiązki mogą jednak wynikać z regulaminów użytkowania nieruchomości obowiązujących w poszczególnych spółdzielniach i wspólnotach.
Jednocześnie art. 61 Prawa budowlanego zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania, również podczas występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Jeżeli na zewnętrznych elementach balkonu powstają niebezpieczne sople lub nawisy śnieżne, należy zgłosić problem administracji. Próba samodzielnego usunięcia lodu przez wychylanie się za balustradę może stwarzać dodatkowe zagrożenie.
IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu
Temat jest szczególnie aktualny w związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem meteorologicznym przed intensywnymi opadami śniegu.
Na obszarach objętych ostrzeżeniem prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów, a miejscami nawet do 20 centymetrów.
Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18:00 w czwartek, 26 listopada, do godziny 18:00 w piątek, 27 listopada.
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinni zwrócić szczególną uwagę na stan balkonów, tarasów oraz elementów znajdujących się nad ciągami pieszymi.
Jak odśnieżyć balkon, żeby nie narazić się na konsekwencje?
Podczas zimowych porządków warto przestrzegać kilku zasad:
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Nie wyrzucaj śniegu ani lodu poza balustradę.
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Niewielkie ilości śniegu zbieraj do odpowiedniego pojemnika.
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Nie używaj ostrych metalowych narzędzi, które mogą uszkodzić izolację balkonu.
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Kontroluj drożność odpływów.
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Nie strącaj samodzielnie niebezpiecznych sopli.
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W przypadku dużej ilości śniegu lub lodu skontaktuj się z administracją budynku.
Warszawiacy mogą zgłaszać zagrożenia straży miejskiej pod całodobowym numerem 986. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer 112.
Masz balkon w bloku? Pamiętaj, że odpowiedzialność za zimowe porządki nie kończy się na granicy twojej balustrady. Kilka minut nieostrożnego odśnieżania może oznaczać wielomiesięczny spór z sąsiadem i konieczność pokrycia kosztownych szkód.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.