Możesz otrzymać dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. ZUS wypłaca pieniądze, ale nie każdy wie, że może się o nie ubiegać
Nawet ponad 8 tys. zł dodatkowych pieniędzy w ciągu roku mogą otrzymać osoby uprawnione do jednego ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2026 roku obowiązują wyższe stawki dodatków do emerytur i rent. W niektórych przypadkach pieniądze przyznawane są automatycznie, w innych konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Warto sprawdzić, czy spełniamy ustawowe warunki.
Rosnące koszty utrzymania mieszkań, zakupu żywności, leków i opłacania rachunków sprawiają, że nawet kilkaset złotych dodatkowego dochodu miesięcznie może mieć ogromne znaczenie dla domowego budżetu. Polskie przepisy przewidują szereg dodatków wypłacanych przez ZUS.
Od 1 marca 2026 roku, w wyniku waloryzacji, wysokość wielu z nich wzrosła o 5,3 proc. Aktualne kwoty zostały potwierdzone w oficjalnym komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowanym w Monitorze Polskim.
Dodatkowe 366,68 zł każdego miesiąca. Nie trzeba mieć ukończonych 75 lat
Jednym ze świadczeń, które mogą znacząco poprawić sytuację finansową emerytów i rencistów, jest dodatek pielęgnacyjny. Od marca 2026 roku wynosi on 366,68 zł miesięcznie. Przy utrzymaniu tej stawki przez 12 miesięcy oznacza to dodatkowe 4400,16 zł.
Co istotne, świadczenie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla najstarszych seniorów. Mogą je otrzymać również młodsze osoby uprawnione do emerytury lub renty, jeżeli zostały uznane za całkowicie niezdolne zarówno do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji.
Osobom, które ukończyły 75 lat, ZUS co do zasady przyznaje dodatek z urzędu. Młodsi świadczeniobiorcy muszą przejść odpowiednią procedurę i uzyskać wymagane orzeczenie.
Jeden wniosek może oznaczać dodatkowe pieniądze co miesiąc
Osoby, które nie ukończyły 75 lat, a ubiegają się o dodatek pielęgnacyjny ze względu na stan zdrowia, powinny przygotować odpowiednie dokumenty. Potrzebne będą:
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wniosek o dodatek pielęgnacyjny – formularz EDP,
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zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
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posiadana dokumentacja medyczna dotycząca przebiegu leczenia.
Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznego przez eZUS.
Nie obowiązuje jeden ogólnopolski termin składania dokumentów. O świadczenie można wystąpić w dowolnym momencie.
Kolejne świadczenie wynosi aż 689,17 zł miesięcznie. Wiek nie jest przeszkodą
Jeszcze większą kwotę mogą otrzymać osoby uprawnione do dodatku dla sieroty zupełnej. Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 689,17 zł miesięcznie, co przy zachowaniu obecnej stawki przez 12 miesięcy daje aż 8270,04 zł.
Dodatek przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców. Mogą go otrzymać również osoby, których matka nie żyje, a ojciec jest nieznany.
Sam wiek nie stanowi przeszkody w przyznaniu dodatku, jednak konieczne jest zachowanie prawa do renty rodzinnej.
Aby otrzymać pieniądze, należy wystąpić do ZUS z wnioskiem oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
ZUS wypłaca również inne dodatki. Takie kwoty obowiązują w 2026 roku
Wśród świadczeń wypłacanych osobom spełniającym określone warunki znajdują się również:
|Rodzaj świadczenia
|Kwota miesięczna
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|689,17 zł
|Dodatek pielęgnacyjny
|366,68 zł
|Dodatek kombatancki
|366,68 zł
|Dodatek za tajne nauczanie
|366,68 zł
|Ryczałt energetyczny
|336,16 zł
|Dodatek kompensacyjny
|55,00 zł
Każde z wymienionych świadczeń ma odrębne kryteria przyznawania. Nie są to pieniądze przysługujące automatycznie wszystkim emerytom i rencistom.
Tych dwóch świadczeń nie można pobierać jednocześnie
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę. Nie jest on tym samym świadczeniem co dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS.
Jeżeli ZUS przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego osobie pobierającej dotychczas zasiłek pielęgnacyjny, należy poinformować o tym instytucję wypłacającą zasiłek. Pobieranie obu świadczeń jednocześnie może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie otrzymanych pieniędzy.
Ograniczenia dotyczą również osób przebywających w określonych placówkach opiekuńczych.
Warto sprawdzić swoje uprawnienia jeszcze przed końcem roku
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej powinny zweryfikować, czy nie przysługują im dodatkowe świadczenia. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób, których stan zdrowia uległ pogorszeniu już po przyznaniu emerytury lub renty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.