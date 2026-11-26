Chodzą po blokach i zbierają podpisy. Właściciele mieszkań mogą zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Wystarczy jedna uchwała, aby miesięczne koszty utrzymania mieszkania wzrosły na wiele lat. Właściciele lokali w blokach powinni zachować szczególną czujność, kiedy przedstawiciele wspólnoty lub spółdzielni proszą ich o podpisanie dokumentów związanych z remontem budynku. Za pozornie niewielką podwyżką miesięcznych opłat może kryć się zobowiązanie, którego łączny koszt sięgnie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co więcej, nawet głosowanie przeciwko inwestycji nie gwarantuje uniknięcia wydatków.
Zarządcy nieruchomości coraz częściej stają przed koniecznością przeprowadzania kosztownych remontów. Ocieplenie budynku, wymiana instalacji grzewczej, modernizacja dachu czy odnowienie elewacji mogą wymagać nakładów przekraczających możliwości zgromadzonego funduszu remontowego. Rozwiązaniem jest wówczas zaciągnięcie kredytu, którego spłata może zostać rozłożona na wiele lat.
Dla właścicieli mieszkań oznacza to konieczność dokładnego analizowania dokumentów przedstawianych im do głosowania.
Przychodzą z dokumentem pod drzwi. Warto dokładnie przeczytać każdą stronę
Nie wszystkie decyzje dotyczące nieruchomości zapadają podczas zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Obowiązujące przepisy pozwalają zarządowi również na indywidualne zbieranie głosów właścicieli. Oznacza to, że głosowanie może odbywać się bez organizowania wspólnego spotkania mieszkańców.
Taką możliwość przewiduje art. 23 ustawy o własności lokali. Przedstawiciel zarządu może odwiedzać poszczególne mieszkania i prosić właścicieli o zajęcie stanowiska wobec konkretnej uchwały.
Problem pojawia się wówczas, gdy właściciel skupia się wyłącznie na celu inwestycji, nie analizując sposobu jej finansowania. Zgoda na ocieplenie budynku może jednocześnie oznaczać poparcie dla zaciągnięcia wieloletniego kredytu i zwiększenia miesięcznych wpłat na fundusz remontowy.
Niewielka podwyżka może oznaczać gigantyczną kwotę
Dodatkowe 200 zł miesięcznie może nie wydawać się szczególnie wysoką kwotą w kontekście kompleksowego remontu budynku. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja, kiedy takie obciążenie zostanie rozłożone na 15 lat.
Przy założeniu, że wysokość dodatkowych opłat pozostanie niezmienna, właściciel mieszkania zapłaci:
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100 zł miesięcznie przez 15 lat – 18 tys. zł,
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150 zł miesięcznie przez 15 lat – 27 tys. zł,
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200 zł miesięcznie przez 15 lat – 36 tys. zł,
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250 zł miesięcznie przez 15 lat – 45 tys. zł,
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300 zł miesięcznie przez 15 lat – 54 tys. zł.
To przykładowe kalkulacje pokazujące skalę potencjalnego obciążenia domowego budżetu. W rzeczywistości wysokość dodatkowych należności będzie uzależniona między innymi od wartości inwestycji, warunków kredytowania, uzyskanych dotacji oraz sposobu rozliczania kosztów pomiędzy właścicielami.
Jeżeli wspólnota zdecyduje się na finansowanie ze zmiennym oprocentowaniem, koszty obsługi zadłużenia mogą zmieniać się również w trakcie spłaty.
Nie wyrazisz zgody, a i tak możesz zapłacić. Wielu właścicieli nie zdaje sobie z tego sprawy
Posiadanie mieszkania na własność nie oznacza pełnej niezależności finansowej od decyzji dotyczących części wspólnych budynku. Właściciele lokali uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, a prawidłowo podjęte uchwały mogą obowiązywać wszystkich członków wspólnoty.
Zasadniczo o przyjęciu uchwały decyduje większość głosów liczona według udziałów w nieruchomości wspólnej. Nie jest zatem konieczne uzyskanie zgody każdego właściciela.
Jeżeli odpowiednia większość poprze zaciągnięcie kredytu i podwyższenie zaliczek, dodatkowe wydatki mogą objąć także osoby, które sprzeciwiały się inwestycji, nie uczestniczyły w głosowaniu lub odmówiły złożenia podpisu.
Dodatkowo art. 17 ustawy o własności lokali stanowi, że za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota bez ograniczeń, a poszczególni właściciele lokali w części odpowiadającej ich udziałom w tej nieruchomości.
Nie jest to jednak równoznaczne z podpisaniem przez każdego właściciela indywidualnej umowy kredytowej z bankiem.
W spółdzielniach mieszkaniowych również mogą pojawić się dodatkowe obciążenia
Nieco inaczej wygląda sytuacja osób posiadających mieszkania w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. W takich przypadkach zasady podejmowania decyzji wynikają z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu oraz kompetencji poszczególnych organów spółdzielni.
Koszty remontów mogą być pokrywane z funduszu remontowego, na który wpłaty wnoszą również właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu hipoteką. W określonych ustawowo przypadkach ustanowienie takiego zabezpieczenia wymaga uzyskania pisemnej zgody większości uprawnionych osób.
Przed oddaniem głosu warto zatem ustalić, czy przedstawiony dokument dotyczy jedynie zakresu prac remontowych, czy również sposobu finansowania przedsięwzięcia oraz zabezpieczenia zobowiązań.
Właściciele mają sześć tygodni na reakcję
Osoby, które uważają, że uchwała wspólnoty mieszkaniowej narusza ich interesy, nie jest zgodna z przepisami lub zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością, mogą wystąpić na drogę sądową.
Nie mają jednak na to nieograniczonego czasu. Artykuł 25 ustawy o własności lokali przewiduje sześciotygodniowy termin na zaskarżenie uchwały.
Jeżeli decyzja została podjęta podczas zebrania, termin biegnie od dnia jej przyjęcia. W przypadku indywidualnego zbierania głosów jest liczony od momentu powiadomienia właściciela o treści podjętej uchwały.
Należy również pamiętać, że wniesienie sprawy do sądu nie wstrzymuje automatycznie realizacji uchwały. Konieczne może być uzyskanie odpowiedniego postanowienia sądu.
Zanim zagłosujesz, sprawdź, ile naprawdę będzie Cię kosztowała inwestycja
Właściciele mieszkań powinni zapoznać się nie tylko z projektem remontu, lecz także z jego szczegółowym kosztorysem. Istotna jest wysokość planowanego zadłużenia, długość okresu kredytowania, oprocentowanie oraz przewidywana zmiana miesięcznych należności.
Warto również sprawdzić, czy zarząd analizował możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej lub innych form dofinansowania. Pozyskanie dodatkowych środków może ograniczyć wysokość kredytu i zmniejszyć obciążenia ponoszone przez mieszkańców.
Szczególne znaczenie ma porównanie przewidywanych oszczędności na ogrzewaniu z kosztami obsługi zadłużenia. Nawet jeżeli modernizacja budynku ograniczy zużycie energii, nie musi to oznaczać natychmiastowego spadku całkowitych kosztów utrzymania mieszkania.
Remont może poprawić stan techniczny nieruchomości, podnieść jej wartość i zapewnić mieszkańcom większy komfort. Decyzja o jego finansowaniu powinna być jednak podejmowana świadomie, z uwzględnieniem wszystkich długoterminowych konsekwencji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.