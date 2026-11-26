Zderzenie trzech samochodów przy znanej galerii handlowej. Jedna osoba w szpitalu, są utrudnienia
Na ulicy Wołoskiej, w rejonie galerii handlowej, doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Na miejscu są strażacy oraz policjanci, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
Informacje o zdarzeniu przekazał nam kpt. Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej. Jak poinformował, na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Potwierdził również, że jedna osoba poszkodowana w zderzeniu trafiła do szpitala.
Na miejscu obecne są także dwa radiowozy policji. Kierowcy przejeżdżający Wołoską przy galerii handlowej powinni zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb. W rejonie zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Obecnie jeden pas zajęty jest przez służby, które czekają na lawety, które zabiorą uszkodzone pojazdy z miejsca wypadku.
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