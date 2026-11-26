GIS ostrzega przed groźną bakterią. Sklepy wycofują ten produkt. Sprawdź lodówkę
Główny Inspektorat Sanitarny wydał 26 listopada 2026 roku ostrzeżenie dotyczące filetów śledziowych sprzedawanych w sklepach Kaufland. W dwóch partiach produktu marki K-Classic wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą wywoływać niebezpieczną chorobę zakaźną. GIS apeluje, aby nie spożywać wskazanych produktów. Klienci mogą zwrócić śledzie w dowolnym sklepie Kaufland, nawet bez paragonu.
Producent SEKO S.A. rozpoczął wycofywanie zakwestionowanych partii już 20 listopada. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu sieć Kaufland przystąpiła do usuwania produktów ze sprzedaży i poinformowała klientów o możliwości ich zwrotu.
Ostrzeżenie dotyczy konkretnych partii śledzi, dlatego warto sprawdzić oznaczenia znajdujące się na opakowaniach.
Te śledzie wycofano z Kauflandu. Sprawdź numery partii
Wycofanie obejmuje produkt K-Classic a’la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g, produkowany przez SEKO S.A. z Chojnic.
GIS wskazał dwie partie:
- Numer partii 264WO – termin przydatności do spożycia: 05.12.2026.
- Numer partii 265KE – termin przydatności do spożycia: 06.12.2026.
Wycofanie nie dotyczy wszystkich śledzi sprzedawanych w Kauflandzie, a jedynie produktów o wskazanych oznaczeniach.
GIS zaleca, aby nie spożywać śledzi pochodzących z tych partii, nawet jeśli ich wygląd i zapach nie budzą zastrzeżeń.
Kaufland poinformował, że produkty można zwrócić w dowolnym sklepie sieci. Do otrzymania zwrotu pieniędzy nie jest potrzebny paragon.
W śledziach wykryto Listerię. Jakie objawy może powodować zakażenie?
Listeria monocytogenes to bakteria wywołująca listeriozę. Do zakażenia może dojść po spożyciu skażonej żywności.
Bakteria jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ potrafi namnażać się również w temperaturach panujących w lodówce. Samo przechowywanie produktu w chłodzie nie gwarantuje więc bezpieczeństwa.
Do możliwych objawów listeriozy należą:
- gorączka i dreszcze;
- bóle mięśni i głowy;
- nudności, wymioty i biegunka;
- ból brzucha i ogólne osłabienie.
U części osób zakażenie może przebiegać łagodnie lub bezobjawowo. W cięższych przypadkach bakteria może jednak doprowadzić do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, osoby starsze, noworodki oraz osoby z obniżoną odpornością. U kobiet ciężarnych zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań dotyczących ciąży i płodu.
Objawy nie zawsze występują bezpośrednio po zjedzeniu skażonego produktu. Niekiedy mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach.
Służby kontrolują producenta. Trwa wycofywanie produktów
Jak informuje GIS, producent wdrożył procedurę wycofania 20 listopada 2026 roku.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przeprowadził dochodzenie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym i nadzoruje proces wycofywania śledzi.
Zaplanowano również pobranie dodatkowych próbek produktów do badań.
Równocześnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producenta i dystrybutora.
W komunikacie GIS nie podano informacji o potwierdzonych przypadkach zachorowań związanych z wycofanymi partiami.
Masz te śledzie w domu? GIS przekazał zalecenia
Osoby, które kupiły śledzie K-Classic, powinny sprawdzić numer partii i datę przydatności do spożycia.
Jeżeli oznaczenia odpowiadają jednej z wycofanych partii, produktu nie należy jeść.
Można go zwrócić w dowolnym sklepie Kaufland i otrzymać pieniądze bez konieczności przedstawiania paragonu.
Jeżeli śledzie zostały już spożyte, a następnie pojawiły się niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem i poinformować o możliwym narażeniu na bakterie Listeria.
Dotyczy to szczególnie osób należących do grup podwyższonego ryzyka.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.