Zabronione już w blokach z 4 piętrami. Spółdzielnie mogą ruszyć z kontrolami, a przy awarii do akcji wejdzie policja
Butla z gazem podłączona do kuchenki może naruszać przepisy, nawet jeżeli mieszkanie znajduje się na parterze. Znaczenie ma cały budynek: jego wysokość i sposób zasilania w gaz. W typowym bloku z parterem i czterema piętrami używanie LPG do zasilania urządzeń jest już zabronione. Przy zwykłym przeglądzie spółdzielnia uzgadnia termin wejścia, ale realna awaria pozwala na interwencję z policją. Jest również ważny finansowy szczegół: za określone naruszenia przepisów przeciwpożarowych sąd może wymierzyć grzywnę do 30 tys. zł.
Miliony butli i ponad sto wybuchów rocznie. Problem nie dotyczy tylko wsi
Transportowy Dozór Techniczny, powołując się na statystyki Państwowej Straży Pożarnej, informuje o ponad stu wybuchach związanych z butlami LPG rocznie. Najczęściej wskazywane przyczyny to niewłaściwe użytkowanie, zwłaszcza przy podłączaniu butli, oraz nieszczelności. Nie trzeba więc zakładać, że zagrożeniem jest wyłącznie stary, zardzewiały zbiornik. Problem może powstać również na połączeniu butli z urządzeniem. W zamkniętym pomieszczeniu ulatniający się gaz tworzy mieszaninę, której zapłon może zagrozić nie tylko osobie gotującej obiad, ale także mieszkańcom sąsiednich lokali.
Skalę użytkowania pokazują dane przywoływane w kampanii „Bezpieczna Butla – Bezpieczny Dom”. Według raportu rynku LPG za 2024 rok w Polsce było około 11 mln butli. Z kolei w badaniu Ekobarometr 2024 aż 41 proc. respondentów deklarowało, że zdarzyło im się korzystać z LPG. Na wsi odsetek wynosił 49 proc., w małych i średnich miastach 37 proc., a w metropoliach 33 proc. To informacja o deklarowanym doświadczeniu z gazem płynnym, a nie o tym, że jedna trzecia mieszkańców dużych miast obecnie gotuje na butli.
Najpierw policz kondygnacje. Cztery piętra to już za dużo
Podstawowe ograniczenie wynika z rozporządzenia o warunkach technicznych budynków. Instalacje zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. Dla budynków mieszkalnych przepisy posługują się granicą czterech kondygnacji nadziemnych. Parter jest jedną z nich. Zwykły blok z parterem i trzema piętrami ma cztery kondygnacje, natomiast parter i cztery piętra oznaczają już pięć. Dlatego popularne określenie „zakaz powyżej czwartego piętra” jest mylące. Chodzi o kategorię całego budynku, a nie o wysokość mieszkania konkretnego użytkownika.
Jeżeli blok przekracza tę granicę, mieszkanie na parterze nie uzyskuje osobnego wyjątku. Nie pomaga też ustawienie butli tuż przy drzwiach ani argument, że od wielu lat nikt nie miał zastrzeżeń. W przypadku nietypowego układu budynku, dodatkowej kondygnacji lub wątpliwości dotyczących jego klasyfikacji należy poprosić administrację o sprawdzenie dokumentacji. Nie warto rozstrzygać tego na podstawie numerów pięter na przyciskach windy. Nawet spełnienie warunku dotyczącego wysokości nie daje jeszcze pełnej odpowiedzi, ponieważ trzeba sprawdzić również instalacje w budynku.
|Typowy układ budynku mieszkalnego
|Liczba kondygnacji nadziemnych
|Co oznacza dla instalacji LPG?
|Parter i jedno piętro
|2
|Warunek liczby kondygnacji może być spełniony; pozostają inne wymagania
|Parter i dwa piętra
|3
|Warunek liczby kondygnacji może być spełniony; pozostają inne wymagania
|Parter i trzy piętra
|4
|Granica dla mieszkalnego budynku niskiego
|Parter i cztery piętra
|5
|Instalacja LPG nie spełnia warunku dotyczącego budynku niskiego
|Parter i więcej niż cztery piętra
|Co najmniej 6
|Ograniczenie obejmuje także mieszkania na najniższych piętrach
Gaz w mieszkaniu sąsiada też ma znaczenie. Jest jednak konkretny wyjątek
Drugie ograniczenie wynika z zakazu jednoczesnego stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci. Jeżeli w niskim bloku mieszkania korzystają z instalacji sieciowej, samodzielne zastąpienie jej butlą w jednym lokalu nie rozwiązuje sprawy. Zamknięcie zaworu, usunięcie własnej kuchenki czy rezygnacja z umowy z dostawcą nie zmieniają automatycznie sytuacji całego budynku. Z tego powodu również w niewielkim, trzypiętrowym bloku korzystanie z butli może być niedopuszczalne, mimo że warunek liczby kondygnacji jest spełniony.
Trzeba jednak uwzględnić wyjątek zapisany w § 157 ust. 7 rozporządzenia. W budynku niskim, który ma w mieszkaniach instalacje na gaz płynny, dopuszczalna jest kotłownia zasilana gazem z sieci. Sama obecność sieciowej kotłowni nie przesądza więc jeszcze, że LPG w każdym mieszkaniu jest zakazane. To szczególna konfiguracja dopuszczona przepisem, a nie ogólna zgoda na mieszanie sposobów zasilania według własnego uznania. Właściciel powinien ustalić z zarządcą, jaki układ rzeczywiście przewidziano i wykonano w jego budynku.
Dwie butle po 11 kg to limit instalowania, a nie zgoda dla każdego lokalu
Jeżeli stosowanie LPG w konkretnym budynku jest dopuszczalne, pozostają wymagania dotyczące urządzeń i ich podłączenia. Przepisy pozwalają zasilać je z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, przy czym w jednym mieszkaniu nie należy instalować więcej niż dwóch takich butli. Nie oznacza to, że każdy mieszkaniec bloku może powołać się na zasadę „dwie są legalne”. Limit liczby butli nie uchyla zakazu związanego z wysokością budynku ani zasad dotyczących gazu z sieci.
Butla powinna być ustawiona pionowo i zabezpieczona przed uszkodzeniem. W pomieszczeniu, w którym ją zainstalowano, temperatura musi pozostawać niższa niż 35°C. Liczą się również odległości od źródeł ciepła i urządzeń mogących iskrzyć oraz właściwy przewód i reduktor. Nie jest to wyposażenie, które można dobierać wyłącznie według zasady „pasuje do gwintu”. Poniższe wartości pokazują wybrane wymagania dla takiej instalacji. Nie zastępują oceny jej dopuszczalności w danym budynku ani instrukcji urządzenia.
|Parametr
|Wymaganie wynikające z § 177
|Nominalna zawartość gazu w indywidualnej butli
|Do 11 kg
|Liczba zainstalowanych butli w jednym mieszkaniu
|Nie więcej niż 2
|Temperatura pomieszczenia
|Niższa niż 35°C
|Pozycja butli
|Pionowa, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem
|Odległość od urządzenia promieniującego ciepło
|Co najmniej 1,5 m, z przewidzianym wyjątkiem dla zestawów urządzeń gazowych z butlami
|Odległość od urządzenia mogącego powodować iskrzenie
|Co najmniej 1 m
|Długość elastycznego przewodu łączącego urządzenie z reduktorem
|Nie więcej niż 3 m, przy spełnieniu wymagań dotyczących jego wytrzymałości i odporności
Balkon i piwnica nie są miejscem na zapas gazu
Odłączenie butli i wystawienie jej za drzwi nie załatwia problemu. Rozporządzenie przeciwpożarowe zabrania przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo między innymi w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych i korytarzach, a także na tarasach, balkonach i loggiach. Dotyczy to również gazu płynnego w butlach. Balkon nie jest więc uniwersalnym miejscem na przechowanie zapasu po sezonie grillowym. Z kolei pozostawienie butli na wspólnej drodze komunikacji przenosi zagrożenie w miejsce, z którego w razie pożaru będą korzystali inni mieszkańcy.
Przyczyna szczególnej ostrożności wobec LPG wynika również z jego właściwości. Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i po wydostaniu się z instalacji może gromadzić się przy podłodze oraz spływać do niżej położonych przestrzeni. Dlatego przepisy ograniczają stosowanie takich instalacji w pomieszczeniach poniżej otaczającego terenu i z zagłębieniami poniżej podłogi. To nie tylko kwestia tego, czy butlę widać z klatki. Nieszczelność może stworzyć zagrożenie w miejscach oddalonych od samego urządzenia, zwłaszcza w słabo wentylowanych przestrzeniach.
Co zmieniło się w karach? Sądowa grzywna może sięgać 30 tys. zł
Ograniczenia dotyczące LPG obowiązują od lat, ale warto zwrócić uwagę na nowsze przepisy o sankcjach. Od 2 stycznia 2026 roku za wykroczenia przeciwpożarowe wskazane w art. 82 Kodeksu wykroczeń grzywna sądowa może wynosić do 30 tys. zł. Wśród opisanych czynów jest nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach. Przepis obejmuje także niebezpieczne użytkowanie urządzeń oraz napełnianie butli na stacjach paliw, stacjach LPG i w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
To nie znaczy, że za każdą znalezioną butlę automatycznie nalicza się 30 tys. zł. Trzeba ustalić konkretny czyn i podstawę odpowiedzialności. W postępowaniu mandatowym za wskazane wykroczenia przepisy przewidują grzywnę do 5000 zł, a przy ustawowym zbiegu przepisów do 6000 zł. Wyższy, 30-tysięczny pułap dotyczy grzywny wymierzanej przez sąd. Tych kwot nie należy sumować jak cennika opłat. Dla mieszkańca istotne jest natomiast to, że niebezpieczne używanie gazu może mieć konsekwencje znacznie poważniejsze niż wezwanie do usunięcia butli.
Spółdzielnia może zlecić kontrolę. Zwykła wizyta wymaga uzgodnienia
Sprawdzenie instalacji może nastąpić podczas obowiązkowego przeglądu albo po informacji o nieprawidłowości. Prawo budowlane przewiduje co najmniej coroczną kontrolę instalacji gazowych i przewodów kominowych, wykonywaną przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Spółdzielnia może także organizować uzasadnione przeglądy doraźne wyposażenia technicznego. Przypomnienia publikowane przez zarządców nie tworzą nowego zakazu, lecz odnoszą się do istniejących obowiązków. Z punktu widzenia mieszkańca znaczenie ma to, kto przychodzi, jaki jest zakres wizyty i na jakiej podstawie ma się odbyć.
Przy normalnym przeglądzie zastosowanie ma art. 6¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przewiduje on wcześniejsze uzgodnienie terminu udostępnienia lokalu. Warto sprawdzić zawiadomienie administracji i potwierdzić dane wykonawcy, szczególnie jeżeli pojawia się niezapowiedziana osoba. Sam sygnał od sąsiada, że w mieszkaniu prawdopodobnie znajduje się butla, nie oznacza jeszcze awarii pozwalającej skorzystać z pilnego trybu wejścia. Spółdzielnia powinna ustalić okoliczności i zastosować właściwe działania, a nie utożsamiać każdego podejrzenia z bezpośrednim zagrożeniem.
Przy realnej awarii policja może uczestniczyć w wejściu do mieszkania
Inne zasady obowiązują, gdy awaria powoduje szkodę albo bezpośrednio grozi jej powstaniem. Lokal trzeba wtedy udostępnić niezwłocznie. Jeżeli mieszkaniec jest nieobecny lub odmawia, art. 6¹ ust. 1 pozwala spółdzielni wejść w obecności funkcjonariusza policji. Gdy potrzebna jest pomoc straży pożarnej, również ona może uczestniczyć w działaniach. Jeżeli mieszkanie otwarto pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia ma obowiązek zabezpieczyć lokal i rzeczy oraz sporządzić protokół. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystający z lokalu jest jego właścicielem.
Różnicę dobrze pokazują dwa przykłady. Informacja, że ktoś kupił butlę, wymaga wyjaśnienia sposobu jej używania i warunków w budynku. Natomiast silny zapach gazu, podejrzenie poważnego wycieku albo pożar oznaczają potrzebę pilnego działania służb. Wtedy odmowa otwarcia drzwi nie może być traktowana jako gwarancja zatrzymania interwencji. Policjant nie zastępuje przy tym specjalisty od instalacji, a fachowiec wykonujący przegląd nie przejmuje zadań strażaków. Poszczególne instytucje mają własne kompetencje, zależne od rodzaju sytuacji.
Warszawa: gdzie zgłosić problem i pod jaki adres napisać?
W Warszawie temat bezpieczeństwa butli znalazł się także w miejskim serwisie 19115, który udostępnia informacje o kampanii TDT i zasadach zakupu oraz użytkowania LPG. Jeżeli sprawa dotyczy podejrzenia niezgodnej z przepisami instalacji w bloku, bez oznak pilnego zagrożenia, warto zacząć od administracji lub zarządcy. Można poprosić o sprawdzenie klasyfikacji budynku, sposobu zasilania mieszkań i zakresu wymaganej kontroli. W zgłoszeniu najlepiej opisać konkretne okoliczności, zamiast przedstawiać jako pewnik przypuszczenie dotyczące wyposażenia cudzego mieszkania.
Sprawami przestrzegania przepisów budowlanych zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11. Kancelaria, według informacji urzędu, działa w poniedziałki od 8:00 do 18:00, a od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00. Pisma można przekazać także przez e-Doręczenia na adres AE:PL-33188-60233-EAFVC-22. Warto podać adres budynku, opisać zauważony problem i dołączyć posiadane dokumenty. Przy wyczuwalnym gazie nie czeka się jednak na rozpatrzenie pisma przez urząd: potrzebne jest zgłoszenie alarmowe pod 112.
Przy zakupie butli sprawdź więcej niż cenę. TDT skorygował ważną poradę
Miejski poradnik Warszawa 19115 zaleca zachowanie paragonu oraz folii termokurczliwej zdjętej z zaworu, a także sprawdzenie, czy butla nie ma uszkodzeń i korozji. Transportowy Dozór Techniczny zwraca uwagę również na zgodność oznaczeń dostawcy na butli, instrukcji i plombie oraz ważność badań. Takie informacje pomagają ustalić pochodzenie zbiornika i drogę reklamacji. Nie warto traktować każdej oferowanej butli jako równoważnej tylko dlatego, że mieści podobną ilość gazu i można do niej przykręcić używany wcześniej reduktor.
W osobnym komunikacie TDT doprecyzował wcześniejsze ostrzeżenie dotyczące dwóch spoin obwodowych. Sama obecność dwóch spoin nie przesądza, że butla jest niedopuszczalna. Dla wskazanych przez urząd butli o pojemności do 27 litrów trzeba sprawdzić zgodność z normą EN 1442 lub EN 14140, znak zgodności Pi oraz aktualne badania. To przykład, dlaczego oceny nie powinno się opierać wyłącznie na zdjęciu lub obiegowej poradzie. Wątpliwości dotyczące konkretnego zbiornika należy wyjaśnić z dostawcą, zanim zostanie podłączony.
Podobnej uwagi wymaga detektor gazu. TDT podkreśla, że urządzenie nie zastępuje sprawnego przyłącza, a jego element wykrywający gaz ma określoną przez producenta żywotność, na przykład pięć lat. Trzeba sprawdzić przeznaczenie czujnika, sposób montażu i termin wymiany sensora. Samo to, że na obudowie nadal świeci dioda, nie rozstrzyga o jego dalszej przydatności. Wybór i umiejscowienie urządzenia powinny odpowiadać gazowi, który ma wykrywać, oraz instrukcji producenta. Nie należy przenosić zaleceń montażowych z dowolnego innego rodzaju czujki.
Gdy czuć gaz, nie zaczynaj od zapalenia światła
Przy wyczuwalnym gazie nie wolno używać ognia ani włączać lub wyłączać urządzeń elektrycznych w zagrożonym pomieszczeniu. TDT ostrzega, że iskra może powstać również przy przełączniku światła lub wkładaniu i wyjmowaniu wtyczki. Nie należy więc uruchamiać wentylatora ani okapu, aby przyspieszyć wietrzenie. Jeżeli można to zrobić bezpiecznie, należy zamknąć zawór i otworzyć okno. Przy silnym zapachu, dużym wycieku lub pożarze priorytetem jest wyprowadzenie domowników i wezwanie pomocy z bezpiecznego miejsca.
Dzwoniąc pod 112, podaj dokładny adres, klatkę i piętro oraz wyjaśnij, czy podejrzenie dotyczy butli LPG, czy instalacji sieciowej. Powiedz również, czy w środku mogą znajdować się ludzie. Nie wracaj do zagrożonego miejsca po rzeczy i stosuj się do poleceń dyspozytora oraz przybyłych służb. Informację administracji można przekazać dodatkowo, ale oczekiwanie na otwarcie biura zarządcy nie jest właściwym sposobem reagowania na poważny wyciek. To sytuacja wymagająca oceny i działań ratowników, a nie samodzielnego poszukiwania źródła nieszczelności.
Co to oznacza dla mieszkańca bloku?
Jeżeli korzystasz z butli w mieszkaniu, zacznij od ustalenia, czy w tym budynku w ogóle wolno stosować taką instalację. Policz kondygnacje razem z parterem i sprawdź, jak doprowadzany jest gaz. Przy kotłowni zasilanej z sieci zapytaj o opisany w przepisach wyjątek, zamiast samodzielnie zakładać, że każdy układ instalacji jest taki sam. Następnie warto zweryfikować wyposażenie, stan połączeń i dokumenty butli z osobą mającą odpowiednie kwalifikacje. Wieloletnie używanie urządzenia bez awarii nie potwierdza jeszcze, że instalacja odpowiada wymaganiom.
Nie przenoś problemu na balkon, do piwnicy ani na klatkę schodową. Z dostawcą lub uprawnionym fachowcem ustal bezpieczne postępowanie z butlą, której nie można dalej używać w danym miejscu. Jeżeli administracja organizuje zwykły przegląd, potwierdź termin i dane wykonawcy oraz udostępnij potrzebną instalację. Jeżeli pojawia się rzeczywiste zagrożenie gazowe, działaj od razu. W takim przypadku stawką nie jest tylko kara lub spór ze spółdzielnią, lecz bezpieczeństwo osób mieszkających w całym budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.