Warszawa może wprowadzić nową opłatę. Znamy maksymalną stawkę i stanowisko ratusza
Od 1 stycznia 2027 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące opłaty miejscowej, potocznie nazywanej turystyczną. Samorządy będą mogły pobierać nawet 5 zł od osoby za każdą noc zakwaterowania. Zmiany mogą objąć również Warszawę, która należy do najczęściej odwiedzanych miast w Polsce. Stołeczny ratusz potwierdził, że analizuje nowe regulacje, ale decyzja o wprowadzeniu opłaty jeszcze nie zapadła. Wyjaśniamy, kto będzie musiał zapłacić, jakie przewidziano zwolnienia i ile może kosztować pobyt w stolicy.
Nowe przepisy zostały już uchwalone przez parlament, podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że ich wejście w życie 1 stycznia 2027 roku jest przesądzone.
Nie oznacza to jednak automatycznego wprowadzenia opłaty turystycznej we wszystkich polskich miastach.
O jej ustanowieniu nadal będą decydować samorządy. Każda gmina będzie musiała podjąć odpowiednią uchwałę, określić wysokość stawki i wskazać obszar, na którym opłata będzie pobierana.
Warszawa na razie nie ogłosiła, czy skorzysta z tej możliwości.
Nowa opłata turystyczna od 1 stycznia 2027 roku. Ustawa została już podpisana
Podstawą zmian jest ustawa z 18 września 2026 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dokument został opublikowany 19 października 2026 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1354.
Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zasadach pobierania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.
Przede wszystkim znosi część dotychczasowych ograniczeń, które utrudniały samorządom wprowadzenie dodatkowej opłaty od osób korzystających z noclegów.
Dotychczas możliwość jej pobierania była uzależniona między innymi od spełnienia wymagań dotyczących walorów klimatycznych.
Nowe przepisy rezygnują z tego warunku.
Gmina nadal będzie jednak musiała spełniać wymagania związane z walorami krajobrazowymi oraz posiadać odpowiednią infrastrukturę noclegową.
Zmienia się również sposób naliczania opłaty.
Od 2027 roku znaczenie będzie miało przede wszystkim korzystanie z usługi zakwaterowania, a nie cel przyjazdu do danej miejscowości.
To oznacza, że opłatą będą mogły zostać objęte nie tylko osoby przyjeżdżające na wakacje lub zwiedzanie, ale również goście odbywający podróże służbowe.
Nawet 5 zł za każdą noc. Ile zapłacą turyści?
Zgodnie z nowelizacją maksymalna stawka opłaty miejscowej w 2027 roku wyniesie 5 zł od osoby za noc zakwaterowania.
Na obszarach ochrony uzdrowiskowej górny limit będzie nieco wyższy i wyniesie 5,50 zł.
Osobno określono maksymalną stawkę opłaty uzdrowiskowej, która wyniesie 6,86 zł.
W przypadku Warszawy najważniejsza jest podstawowa stawka opłaty miejscowej, wynosząca maksymalnie 5 zł.
Nie oznacza to jednak, że miasto musi ustalić właśnie taką kwotę.
Rada Warszawy mogłaby zdecydować się na niższą stawkę, na przykład 2 lub 3 zł za noc.
Możliwe będzie również różnicowanie wysokości opłaty w zależności od określonych warunków.
Samorządy otrzymają bowiem możliwość ustalania odmiennych stawek między innymi ze względu na lokalizację obiektu noclegowego, porę roku i długość pobytu.
5 zł to ustawowy limit, a nie automatyczna opłata, którą od stycznia zapłaci każda osoba nocująca w Warszawie.
Ile kosztowałby weekend w Warszawie? Przykładowe wyliczenia
Nowa opłata może wydawać się niewielka, ale przy dłuższych pobytach i większej liczbie osób dodatkowe koszty stają się bardziej zauważalne.
Jeżeli Warszawa zdecydowałaby się wprowadzić maksymalną stawkę w wysokości 5 zł od osoby za noc, przykładowe opłaty wyglądałyby następująco:
- Jedna osoba, jedna noc – 5 zł.
- Jedna osoba, trzy noce – 15 zł.
- Dwie osoby, dwie noce – 20 zł.
- Dwie osoby, pięć nocy – 50 zł.
- Czteroosobowa rodzina, trzy noce – 60 zł.
- Czteroosobowa rodzina, siedem nocy – 140 zł.
Wyliczenia zakładają, że wszystkie osoby podlegają opłacie i nie korzystają ze zwolnień.
W praktyce ostateczna kwota mogłaby być niższa, gdyby Warszawa przyjęła mniejszą stawkę albo zdecydowała się na dodatkowe ulgi.
Warto również pamiętać, że wysokość opłaty nie będzie zależała bezpośrednio od standardu pokoju czy ceny hotelu.
Jeśli samorząd przyjmie jednolitą stawkę, osoba nocująca w tanim hostelu może zapłacić tyle samo co gość luksusowego hotelu.
Czy Warszawa wprowadzi opłatę turystyczną? Ratusz zabrał głos
To najważniejsze pytanie dla osób planujących przyjazd do stolicy w 2027 roku.
Na razie władze Warszawy nie podjęły ostatecznej decyzji.
Jak informowała „Rzeczpospolita” pod koniec października 2026 roku, stołeczny ratusz analizuje nowe przepisy oraz potencjalne skutki ich wprowadzenia.
Marzena Gawkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy, przekazała, że nowelizacja została niedawno podpisana i miasto potrzebuje czasu na ocenę nowych regulacji.
Podkreśliła również, że ustanowienie opłaty wymagałoby przyjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Warszawy.
Osobnych decyzji wymagałyby także wysokość stawki oraz termin rozpoczęcia jej pobierania.
Na 26 listopada 2026 roku nie ma potwierdzenia, że Warszawa wprowadzi opłatę miejscową od 1 stycznia 2027 roku.
Nie ogłoszono również stawki, która miałaby obowiązywać w stolicy.
Dlatego informacje sugerujące, że od początku przyszłego roku każdy turysta będzie musiał dopłacić 5 zł za nocleg w Warszawie, byłyby przedwczesne.
Rząd zmienił wymagania. Nowe rozporządzenie opublikowano 24 listopada
W ostatnich dniach pojawiła się kolejna ważna informacja dotycząca nowych zasad pobierania opłaty miejscowej.
24 listopada 2026 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów określające minimalne walory krajobrazowe, które musi posiadać miejscowość objęta opłatą.
Rozporządzenie ukazało się pod pozycją 1549 i zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Rząd wskazał w nim 24 rodzaje walorów, które mogą stanowić podstawę do ustanowienia opłaty.
Wśród nich znalazły się między innymi dostęp do wód powierzchniowych, parki zabytkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, muzea, zabytki architektury, punkty widokowe oraz miejsca organizowania wydarzeń kulturalnych.
Wystarczy występowanie co najmniej jednego z określonych elementów na obszarze gminy, aby spełnić przewidziane w rozporządzeniu minimalne wymagania krajobrazowe.
Warszawa posiada wiele takich obiektów, między innymi muzea, zabytki, tereny nad Wisłą oraz liczne miejsca wydarzeń kulturalnych.
Oznacza to, że nowe regulacje otwierają stolicy możliwość rozważenia opłaty miejscowej.
Spełnienie wymagań krajobrazowych nie oznacza jednak automatycznego wprowadzenia opłaty. Konieczna pozostaje decyzja Rady Warszawy.
Nie tylko turyści. Dodatkowa opłata może objąć również podróże służbowe
Jedną z najbardziej znaczących zmian jest odejście od uzależniania opłaty od celu pobytu.
W dotychczasowym systemie opłata miejscowa była związana przede wszystkim z pobytami turystycznymi, wypoczynkowymi i szkoleniowymi.
Od 2027 roku podstawowym warunkiem będzie skorzystanie z usługi zakwaterowania obejmującej przynajmniej jedną noc.
W praktyce może to oznaczać dodatkową opłatę również dla osób, które przyjeżdżają do Warszawy do pracy, na konferencję, spotkanie biznesowe albo kilkudniowe szkolenie.
Stolica jest jednym z najważniejszych ośrodków biznesowych w kraju.
Odbywają się tutaj liczne konferencje, targi, kongresy i wydarzenia branżowe, które przyciągają gości z innych części Polski oraz z zagranicy.
Gdyby miasto wprowadziło opłatę, jej skutki mogłyby więc odczuć nie tylko typowi turyści, ale również osoby przyjeżdżające w celach zawodowych.
Nie oznacza to jednak, że samo przyjechanie do Warszawy na spotkanie lub jednodniową konferencję będzie wiązało się z opłatą.
Warunkiem jej naliczenia będzie skorzystanie z objętej przepisami usługi noclegowej.
Osoba przyjeżdżająca do stolicy rano i wracająca do domu tego samego dnia nie będzie podlegać opłacie z tego tytułu.
Hotele, hostele i wynajem mieszkań. Gdzie będzie pobierana opłata?
Nowe przepisy obejmują usługi zakwaterowania świadczone w obiektach noclegowych.
Chodzi między innymi o hotele, hostele, pensjonaty, kempingi i inne obiekty oferujące noclegi zgodnie z przepisami dotyczącymi usług hotelarskich.
Opłata może dotyczyć również mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo, jeżeli jest w nich świadczona usługa zakwaterowania objęta ustawą.
To istotne szczególnie w Warszawie, gdzie oprócz tradycyjnych hoteli funkcjonuje duży rynek apartamentów i mieszkań przeznaczonych na krótkie pobyty.
Nowe zasady nie oznaczają natomiast wprowadzenia opłaty za każdą noc spędzoną poza miejscem zamieszkania.
Osoba nocująca prywatnie u rodziny lub znajomych, bez korzystania z usługi zakwaterowania, nie będzie z tego powodu zobowiązana do zapłaty opłaty miejscowej.
Podobnie nie chodzi o dodatkowy podatek nakładany na właścicieli mieszkań wyłącznie dlatego, że posiadają nieruchomość w Warszawie.
Opłata jest związana z określonym rodzajem pobytu i usługą noclegową.
Kto nie zapłaci opłaty turystycznej? Ustawa przewiduje zwolnienia
Nowelizacja zawiera katalog osób, które będą zwolnione z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.
Do najważniejszych grup należą osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zwolnienie obejmie również określone grupy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby niewidome z symbolem 04-O oraz osoby głuche z symbolem 03-L.
Nie będą płacić także dzieci do 16. roku życia, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.
Ustawa przewiduje ponadto zwolnienie dla jednej osoby towarzyszącej osobie uprawnionej ze względu na niepełnosprawność.
Z opłaty zwolnione będą również dzieci i młodzież szkolna podróżujące w zorganizowanych grupach wraz ze swoimi opiekunami.
Przewidziano też zwolnienie dla określonych przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych, z zachowaniem ustawowych warunków.
Ważne jest jednak to, że nie wszystkie dzieci będą automatycznie zwolnione z opłaty.
Zwykły rodzinny wyjazd z dziećmi nie oznacza sam w sobie zwolnienia najmłodszych uczestników pobytu.
Samorząd może jednak ustanowić dodatkowe preferencje ze względu na wiek.
Nocleg przez 30 dni lub dłużej. W takim przypadku opłaty nie będzie
Kolejne ważne zwolnienie dotyczy osób korzystających z długotrwałego zakwaterowania.
Zgodnie z nowymi przepisami osoby, którym usługi zakwaterowania są świadczone przez okres dłuższy niż 29 kolejnych nocy, będą zwolnione z opłaty za cały taki pobyt.
Oznacza to, że pobyt obejmujący co najmniej 30 następujących po sobie nocy może korzystać z ustawowego zwolnienia.
Rozwiązanie jest istotne dla pracowników sezonowych, osób przebywających w danym mieście przez dłuższy czas ze względów zawodowych oraz osób odbywających naukę.
Przykładowo ktoś, kto przyjedzie do Warszawy na pięciodniowe szkolenie i skorzysta z płatnego noclegu, może podlegać opłacie.
Natomiast osoba zakwaterowana na okres 30 kolejnych nocy będzie korzystać z przewidzianego ustawą zwolnienia.
Warto podkreślić, że nie chodzi wyłącznie o zwolnienie z opłat za dni przekraczające wskazany termin.
Przy spełnieniu warunków ustawy zwolnienie obejmuje cały okres takiego zakwaterowania.
Czy mieszkańcy Warszawy również będą musieli płacić?
Nowe przepisy dają samorządom możliwość wprowadzania dodatkowych zwolnień.
Jedno z nich może dotyczyć miejsca zamieszkania osoby korzystającej z zakwaterowania.
Oznacza to, że gdyby Warszawa zdecydowała się na ustanowienie opłaty, radni mogliby przewidzieć preferencyjne zasady dla mieszkańców stolicy.
Mogliby też określić zwolnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osób w określonym wieku lub korzystających z dłuższych pobytów.
Ustawa dopuszcza również różnicowanie stawek w zależności od lokalizacji i rodzaju obiektu.
Nie wiadomo jednak, czy Warszawa zdecydowałaby się na takie rozwiązania.
Na obecnym etapie nie ma bowiem przyjętej lokalnej uchwały ani określonego katalogu miejskich zwolnień.
Dlatego nie można przesądzać, czy warszawiak wynajmujący na przykład pokój hotelowy we własnym mieście byłby objęty opłatą.
Kto będzie pobierał pieniądze? Nowe obowiązki dla hoteli i właścicieli apartamentów
Nowelizacja zmienia również sposób pobierania opłaty.
Za jej pobór będą odpowiadać podmioty świadczące usługi zakwaterowania.
W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność za naliczenie opłaty i przekazanie jej do właściwej gminy będzie spoczywała na hotelu, pensjonacie lub innym objętym przepisami usługodawcy noclegowym.
Obowiązek zapłaty będzie powstawał na początku okresu zakwaterowania.
Co do zasady opłatę będzie należało uiścić ostatniego dnia pobytu.
Przedsiębiorca będzie mógł jednak zażądać wcześniejszej wpłaty na poczet należnej opłaty, najpóźniej przy rozpoczęciu świadczenia usługi zakwaterowania.
Pobierający opłatę będzie musiał wystawić potwierdzenie jej uiszczenia oraz prowadzić odpowiedni rejestr.
Zgodnie z nowymi przepisami za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych opłat podmiot świadczący usługi zakwaterowania otrzyma wynagrodzenie wynoszące 10 proc. pobranej kwoty, chyba że samorząd ustali wyższą stawkę.
Pozostałe środki trafią do budżetu właściwej gminy.
Warszawę odwiedzają miliony turystów. Nowa opłata mogłaby oznaczać duże wpływy
Potencjalne znaczenie nowej opłaty dla budżetu stolicy pokazują dane dotyczące ruchu turystycznego.
Według Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2025 roku z turystycznych obiektów noclegowych w stolicy skorzystało ponad 5,5 mln turystów.
Udzielono im łącznie około 8,73 mln noclegów.
Zarówno liczba korzystających z zakwaterowania, jak i liczba noclegów wzrosły o 8,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.
Oznacza to, że Warszawa dysponuje dużym rynkiem usług noclegowych, a nawet stosunkowo niewielka opłata mogłaby przynieść znaczące wpływy.
Gdyby dla zobrazowania skali przemnożyć 8,73 mln noclegów przez maksymalną stawkę 5 zł, otrzymalibyśmy około 43,6 mln zł.
To jednak wyłącznie hipotetyczne wyliczenie, a nie prognoza dochodów Warszawy.
Rzeczywiste wpływy zależałyby od liczby noclegów podlegających opłacie, ustawowych i lokalnych zwolnień, wysokości stawki oraz wynagrodzenia podmiotów pobierających opłatę.
Nie wiadomo również, czy miasto w ogóle zdecyduje się na jej wprowadzenie.
Na co Warszawa mogłaby przeznaczyć pieniądze z opłaty?
W wielu europejskich miastach podobne opłaty pomagają finansować wydatki związane z turystyką i dużą liczbą odwiedzających.
Mogą to być między innymi koszty utrzymania przestrzeni publicznych, infrastruktury turystycznej i promocji miasta.
W przypadku Warszawy dodatkowe wpływy mogłyby zostać wykorzystane na zadania finansowane z budżetu samorządu.
Nie oznacza to jednak, że ustawa nakazuje przeznaczyć wszystkie pieniądze wyłącznie na rozwój turystyki.
Wpływy z opłaty miejscowej będą dochodem gminy, a samorząd zdecyduje o ich wykorzystaniu w ramach obowiązujących zasad finansów publicznych.
Jednocześnie wprowadzenie opłaty wymagałoby przygotowania systemu poboru i rozliczania środków.
Dlatego podczas analiz prowadzonych przez warszawski ratusz znaczenie mogą mieć zarówno potencjalne dochody, jak i koszty administracyjne oraz wpływ nowej opłaty na branżę noclegową.
Czy opłata turystyczna pojawi się w Warszawie już 1 stycznia 2027 roku?
Nowa ustawa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Tego samego dnia wejdzie w życie rozporządzenie rządu określające wymagania krajobrazowe dla miejscowości, które chcą pobierać opłatę miejscową.
Nie oznacza to jednak, że właśnie od tej daty Warszawa zacznie naliczać dodatkowe pieniądze za noclegi.
Aby tak się stało, Rada Warszawy musiałaby przyjąć stosowną uchwałę i określić zasady poboru.
Na 26 listopada 2026 roku takiej decyzji nie potwierdzono.
Nie wiadomo więc, czy opłata zostanie wprowadzona w 2027 roku, jaka będzie jej wysokość i czy miasto przewidzi dodatkowe zwolnienia.
Pewne jest tylko to, że od początku 2027 roku Warszawa będzie mogła rozważyć skorzystanie z nowych przepisów na zasadach określonych w ustawie.
Ostateczna decyzja należy do samorządu.
Planujesz nocleg w Warszawie w 2027 roku? Sprawdź to przed rezerwacją
Osoby planujące przyjazd do Warszawy w przyszłym roku nie muszą obecnie doliczać opłaty miejscowej do kosztów pobytu.
Miasto nie ogłosiło bowiem jej wprowadzenia.
Sytuacja może się jednak zmienić, jeśli Rada Warszawy podejmie odpowiednią uchwałę.
Przed dokonaniem rezerwacji warto więc sprawdzić, czy w cenie noclegu uwzględniono wszystkie obowiązkowe opłaty lokalne.
Jest to szczególnie ważne w przypadku rodzin oraz grup podróżujących na kilka dni.
Przy maksymalnej stawce 5 zł od osoby za noc nawet krótki pobyt kilku osób może oznaczać dodatkowy wydatek.
Trzeba też pamiętać, że ustawa przewiduje zwolnienia, a samorząd może wprowadzić kolejne.
Najważniejszy wniosek jest prosty: od 1 stycznia 2027 roku zmienią się przepisy dotyczące opłat za noclegi w Polsce, ale Warszawa nie zdecydowała jeszcze, czy zacznie je pobierać.
Dopiero uchwała Rady Warszawy pozwoli ustalić, ile zapłacą goście odwiedzający stolicę i od kiedy nowe zasady miałyby obowiązywać.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.