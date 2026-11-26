Awantura w warszawskim tramwaju. Kobieta miała uderzyć młodego mężczyznę z Ukrainy. Nie wiedziała, że trenuje MMA
Bulwersujące doniesienia z warszawskiej komunikacji miejskiej. Pasażerka tramwaju miała zaatakować młodego obywatela Ukrainy, najpierw zrzucając jego rzeczy na podłogę, a następnie uderzając go w głowę. Jak się okazało, mężczyzna zawodowo trenuje MMA. Pomimo agresywnego zachowania kobiety nie odpowiedział siłą. Zamiast tego wyciągnął telefon i zaczął nagrywać zajście.
W warszawskim tramwaju kobieta zaatakowała Ukraińca. Okazało się, że jest zawodnikiem MMA, ale nie odpowiedział siłą
Jak informuje https://t.co/z5PN8muTc0, powołując się na relację poszkodowanego, młody mężczyzna wracał z treningu i położył plecak na sąsiednim siedzeniu w niemal pustym tramwaju.
Kobieta, która wsiadła do tramwaju, zaczęła się awanturować i zrzuciła jego rzeczy na podłogę. Chłopak nie wdawał się w kłótnię, ale po kilku minutach pasażerka ponownie do niego podeszła i uderzyła go w głowę.
Młody mężczyzna opowiedział, że zawodowo trenuje MMA, dlatego postanowił nie wdawać się w bójkę. Zamiast tego wyciągnął telefon i zaczął nagrywać całe zajście.
Według niego z nikim nie rozmawiał, ale na jego kurtce znajdował się herb Ukrainy. Nie wiadomo, czy atak miał z tym związek.
Na przystanku oboje wysiedli, a kobieta odeszła.
Wideo: https://t.co/z5PN8muTc0
— NEXTA Polska (@nexta_polska) November 26, 2026
O zdarzeniu poinformował profil NEXTA Polska, powołując się na informacje opublikowane przez Warsaw.here oraz relację poszkodowanego mężczyzny.
Wracał z treningu. Nagle pasażerka zaczęła się awanturować
Według relacji młodego mężczyzny wracał on z treningu i podróżował niemal pustym warszawskim tramwajem. Swój plecak położył na sąsiednim siedzeniu. W pewnym momencie do pojazdu wsiadła kobieta, która miała wszcząć awanturę i zrzucić jego rzeczy na podłogę.
Mężczyzna nie wdawał się w kłótnię. Nie zakończyło to jednak incydentu. Po kilku minutach pasażerka miała ponownie do niego podejść, a następnie uderzyć go w głowę.
Kobieta miała zaatakować zawodnika MMA. Mężczyzna nie odpowiedział agresją
Jak wynika z relacji poszkodowanego, zawodowo trenuje on mieszane sztuki walki. Pomimo swoich umiejętności zdecydował się nie odpowiadać na agresję fizyczną.
Zamiast wdawać się w bójkę, sięgnął po telefon komórkowy i zaczął dokumentować zachowanie pasażerki.
Na kurtce miał herb Ukrainy. Motyw ataku pozostaje nieznany
Młody mężczyzna przekazał, że podczas podróży nie prowadził z nikim rozmowy. Na jego kurtce znajdował się jednak herb Ukrainy.
Nie wiadomo, czy narodowość pasażera miała jakikolwiek związek z zachowaniem kobiety. Na obecnym etapie nie ma podstaw do jednoznacznego określenia motywu agresji.
Według opublikowanej relacji oboje wysiedli na przystanku, po czym kobieta odeszła.
Czy sprawą zajmie się policja?
W udostępnionych informacjach nie wskazano numeru linii tramwajowej ani dokładnego miejsca zdarzenia. Nie wiadomo również, czy poszkodowany zdecydował się złożyć zawiadomienie na policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.