Spółdzielnia żąda podania liczby osób mieszkających w lokalu? Zaniżenie deklaracji może oznaczać dopłatę za wcześniejsze miesiące
Właściciele mieszkań w blokach powinni zwrócić szczególną uwagę na deklaracje dotyczące liczby osób faktycznie zamieszkujących lokal. Informacje te mogą mieć bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami, wodę oraz niektóre koszty eksploatacyjne. Jeżeli administracja stwierdzi rozbieżności pomiędzy deklaracją a rzeczywistą liczbą mieszkańców, sprawa może zakończyć się koniecznością uregulowania zaległych należności, a w przypadku opłat za śmieci również przekazaniem informacji do właściwego urzędu.
W wielu budynkach wielorodzinnych wysokość części opłat uzależniona jest od liczby osób korzystających z mieszkania. Zdarza się jednak, że właściciel zgłasza jednego lub dwóch domowników, podczas gdy w rzeczywistości w lokalu mieszka więcej osób. Przyczyną może być zarówno celowe zaniżanie opłat, jak i zwykłe niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych po zmianie sytuacji rodzinnej.
Warto pamiętać, że dla celów rozliczeniowych liczba osób zameldowanych w mieszkaniu nie zawsze ma znaczenie. Istotne może być to, ile osób faktycznie w nim mieszka.
Spółdzielnia ma prawo zapytać, ile osób mieszka w lokalu. Wynika to wprost z ustawy
Obowiązek przekazywania informacji potrzebnych do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma podstawę prawną. Zgodnie z art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia wysokości należności.
Uprawnienie to dotyczy informacji pozyskiwanych zarówno od właścicieli mieszkań, osób posiadających spółdzielcze prawo do lokalu, jak i jego faktycznych mieszkańców.
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Nie można zatem zakładać, że skoro mieszkanie jest własnościowe, administracja nie ma prawa interesować się liczbą przebywających w nim na stałe osób. Jeżeli informacje te są niezbędne do prawidłowego rozliczenia określonych należności, żądanie ich przekazania może być uzasadnione.
Zużycie wody może zwrócić uwagę administracji. Wystarczy porównać dane
Jednym z elementów, które mogą wzbudzić wątpliwości dotyczące prawidłowości deklaracji, jest zużycie wody.
Jeżeli właściciel zadeklarował, że mieszka samotnie, a odczyty wodomierzy przez wiele miesięcy wskazują na wyjątkowo wysokie zużycie, administracja może zwrócić się do niego z prośbą o wyjaśnienia.
Co więcej, art. 6o ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwia organom samorządowym wykorzystywanie informacji posiadanych przez gminne jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w celu weryfikowania deklaracji śmieciowych.
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Samo wysokie zużycie wody nie stanowi jednak dowodu, że właściciel ukrywa dodatkowych mieszkańców. Przyczyną rozbieżności może być nieszczelna instalacja, częste wizyty gości, indywidualne przyzwyczajenia czy intensywne korzystanie z urządzeń domowych.
Ewentualne ustalenie dodatkowych należności powinno mieć odpowiednie podstawy faktyczne i prawne.
Zaniżasz liczbę mieszkańców? Dopłata może wynieść nawet kilka tysięcy złotych
W miejscowościach, w których wysokość opłaty za odpady zależy od liczby mieszkańców, niezgłoszenie wszystkich domowników może prowadzić do powstania zaległości.
Przy przykładowej stawce wynoszącej 40 zł miesięcznie od osoby potencjalne wyrównanie przedstawiałoby się następująco:
|Liczba niezgłoszonych osób
|Dopłata za rok
|Dopłata za 3 lata
|1 osoba
|480 zł
|1440 zł
|2 osoby
|960 zł
|2880 zł
|3 osoby
|1440 zł
|4320 zł
|4 osoby
|1920 zł
|5760 zł
Są to przykładowe wyliczenia, nieuwzględniające ewentualnych odsetek. Rzeczywista wysokość należności zależy od lokalnych stawek, okresu powstania zaległości oraz ustaleń właściwego organu.
Jeżeli dodatkowo od liczby osób uzależnione są inne opłaty eksploatacyjne, całkowita kwota wyrównania może być wyższa.
Sprawa może trafić do urzędu. Wtedy wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji
Jeżeli właściwy organ samorządowy ma uzasadnione wątpliwości dotyczące prawidłowości deklaracji śmieciowej, może wszcząć postępowanie w celu ustalenia rzeczywistej wysokości należności.
Artykuł 6o ustawy przewiduje możliwość wydania decyzji określającej wysokość opłaty na podstawie dostępnych informacji, a w przypadku ich braku również uzasadnionych szacunków.
Spółdzielnia lub wspólnota może przekazać urzędowi informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach. Nie oznacza to jednak, że każde zaniżenie liczby domowników automatycznie skutkuje mandatem albo zawiadomieniem organów ścigania.
Podstawowym skutkiem finansowym może być konieczność uregulowania zaległych opłat.
Urodziło Ci się dziecko lub wprowadził się partner? Sprawdź termin aktualizacji deklaracji
Właściciele mieszkań często zapominają o aktualizowaniu danych po zmianie sytuacji rodzinnej. Tymczasem obowiązek taki może powstać między innymi w przypadku zamieszkania partnera, narodzin dziecka, wynajęcia mieszkania dodatkowym osobom lub powrotu członka rodziny z zagranicy.
Jeśli zmiana wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, nową deklarację należy zasadniczo złożyć do 10. dnia następnego miesiąca.
W budynkach wielorodzinnych, w których deklaracje składa wspólnota albo spółdzielnia, mieszkańcy powinni odpowiednio wcześnie poinformować administrację o zmianie danych.
W Warszawie obowiązują inne zasady. Liczba domowników nie zawsze wpływa na rachunek
Mieszkańcy stolicy powinni zwrócić uwagę na istotną różnicę. Warszawa stosuje metodę ustalania opłaty za odpady od gospodarstwa domowego, a nie od liczby zamieszkujących je osób.
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez miejski portal Warszawa 19115, aktualne stawki wynoszą:
-
85 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej,
-
107 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej,
-
98 zł miesięcznie w przypadku uprawnionego gospodarstwa w domu jednorodzinnym korzystającego z ulgi za kompostowanie.
Oznacza to, że powiększenie rodziny w ramach jednego gospodarstwa domowego w warszawskim bloku nie powoduje automatycznego wzrostu opłaty za śmieci. Liczba mieszkańców może jednak wpływać na inne należności, zależnie od regulaminu obowiązującego w danej nieruchomości.
Warszawa 19115
Masz wodomierze w mieszkaniu? Nie wszystkie należności zależą od wskazań liczników
Posiadanie indywidualnych wodomierzy nie oznacza, że liczba mieszkańców przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie dla rozliczeń prowadzonych przez administrację.
Niektóre koszty eksploatacyjne mogą być rozliczane według liczby domowników, powierzchni mieszkania, udziałów w nieruchomości wspólnej lub wskazań urządzeń pomiarowych.
Właściciel, który otrzymał wezwanie do aktualizacji deklaracji lub dopłaty za wcześniejsze miesiące, powinien poprosić administrację o wskazanie podstawy prawnej, obowiązującego regulaminu oraz szczegółowego sposobu obliczenia należności.
Nie każda rozbieżność pomiędzy odczytami wodomierzy a deklaracją mieszkańca uzasadnia bowiem automatyczne naliczenie dodatkowych opłat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.