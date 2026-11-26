Nowy zwrot w sprawie lekarza ze Szpitala Południowego. W grę wchodzi najsurowsza kara
Sprawa Dawida K., byłego koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym, wchodzi w kolejny etap. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecydował o przedstawieniu lekarzowi zarzutów dotyczących rzetelności wykonywania zawodu, naruszenia zasad etyki oraz podważania zaufania do lekarzy. Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, sprawa może trafić przed sąd lekarski. Wśród możliwych konsekwencji znajduje się nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu. To kolejne postępowanie dotyczące medyka, który wcześniej usłyszał zarzut karny związany z rozliczeniami ze szpitalem.
Decyzję ogłoszono w czwartek, 26 listopada 2026 roku. Informację przekazał Piotr Pisula, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.
Postępowanie dotyczy działalności Dawida K. w warszawskiej placówce, która od kilku miesięcy znajduje się w centrum zainteresowania organów kontrolnych i śledczych.
Przedstawienie zarzutów zawodowych oznacza, że rzecznik zgromadził materiał dowodowy uzasadniający dalsze prowadzenie sprawy. Nie jest jednak równoznaczne ze stwierdzeniem winy lekarza.
Jest decyzja w sprawie Dawida K. Naczelna Izba Lekarska potwierdza zarzuty
W czwartek, 26 listopada, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Jacek Opinc wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów Dawidowi K.
Były koordynator SOR Szpitala Południowego będzie musiał odnieść się do zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonywania obowiązków zawodowych.
Jak przekazał rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula, zarzuty dotyczą trzech obszarów: rzetelności wykonywania zawodu, przestrzegania zasad etyki lekarskiej oraz zachowań mogących podważać zaufanie do zawodu lekarza.
To kolejny etap postępowania prowadzonego w ramach samorządu lekarskiego.
Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich odpowiedzialności zawodowej podlegają lekarze, którzy naruszają zasady etyki lekarskiej lub przepisy związane z wykonywaniem zawodu.
W takich sprawach postępowania wyjaśniające prowadzą zazwyczaj rzecznicy okręgowi.
W określonych przypadkach sprawą może jednak zajmować się Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Tak stało się w przypadku Dawida K.
Przedstawienie zarzutów oznacza, że rzecznik uznał zgromadzony materiał za wystarczający do formalnego wskazania możliwych przewinień zawodowych.
Nie oznacza to jednak, że sąd lekarski wydał już orzeczenie.
Rzecznik zapowiada przesłuchanie lekarza. Co wydarzy się teraz?
Dalszy przebieg sprawy będzie zależał między innymi od wyjaśnień Dawida K. oraz oceny zgromadzonych dowodów.
Jak poinformował „Gazetę Lekarską” Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Jacek Opinc, planowane jest przesłuchanie lekarza.
Dawid K. będzie mógł przedstawić własne stanowisko wobec zarzutów.
Przepisy przewidują, że lekarz, któremu przedstawiono zarzuty zawodowe, ma prawo do złożenia wyjaśnień oraz korzystania z pomocy obrońcy.
Według informacji przekazanych mediom po doręczeniu postanowienia przewidziano 14 dni na odniesienie się do zarzutów.
Na dalszym etapie postępowania ustawa zapewnia również możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i składania wniosków o jego uzupełnienie.
Rzecznik może zdecydować o przeprowadzeniu kolejnych czynności wyjaśniających.
Możliwe jest między innymi przesłuchanie dodatkowych świadków, analiza dokumentacji lub uzyskanie opinii specjalistów.
Jeśli zgromadzony materiał nie będzie dawał podstaw do skierowania sprawy do sądu lekarskiego, postępowanie może zostać umorzone.
Jeżeli jednak rzecznik uzna, że istnieją podstawy do ukarania lekarza, skieruje odpowiedni wniosek do sądu lekarskiego.
Dopiero na tym etapie rozpocznie się postępowanie, w którym sąd będzie rozstrzygał o odpowiedzialności zawodowej Dawida K.
Sprawa może trafić do sądu lekarskiego w Warszawie
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazał, że sprawa może zostać skierowana w pierwszej instancji do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie.
Zwrócił uwagę, że Dawid K. nie pełni obecnie funkcji we władzach warszawskiej izby lekarskiej.
W takich okolicznościach właściwość sądu ustalana jest na podstawie zasad dotyczących przynależności lekarza do samorządu zawodowego.
Jeśli dojdzie do skierowania wniosku o ukaranie, sąd będzie oceniał zgromadzone dowody, zarzuty oraz stanowisko obrony.
Może również przeprowadzać własne czynności dowodowe.
Zakończenie postępowania nie musi oznaczać nałożenia kary.
Sąd może uniewinnić lekarza, umorzyć sprawę albo uznać go za winnego określonego przewinienia zawodowego.
Każde takie rozstrzygnięcie wymaga przeprowadzenia właściwej procedury.
Dawid K. może stracić prawo wykonywania zawodu. Jakie kary przewidują przepisy?
Najpoważniejszą możliwą konsekwencją postępowania zawodowego jest pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza.
Nie jest to jednak jedyna sankcja przewidziana w ustawie.
Zgodnie z art. 83 ustawy o izbach lekarskich sąd lekarski może orzec:
- upomnienie;
- naganę;
- karę pieniężną;
- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
- ograniczenie zakresu czynności wykonywanych w zawodzie lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
- zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
- pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Wybór ewentualnej kary zależy od charakteru przewinienia, jego okoliczności oraz ustaleń sądu.
W szczególnych sytuacjach ustawa dopuszcza również tymczasowe ograniczenie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu przed zakończeniem postępowania.
Wymaga to jednak spełnienia dodatkowych warunków, między innymi związanych z bezpieczeństwem pacjentów, oraz decyzji sądu lekarskiego.
Samo przedstawienie zarzutów 26 listopada nie oznacza więc automatycznego zawieszenia ani odebrania Dawidowi K. prawa wykonywania zawodu.
O takich konsekwencjach może zdecydować dopiero właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.
Szpital Południowy pod lupą śledczych. Sprawa zaczęła się kilka miesięcy temu
Postępowanie przed organami samorządu lekarskiego jest kolejną odsłoną sprawy, która stała się głośna w czerwcu 2026 roku.
Wówczas media, w tym serwis Zero, opisywały nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego.
Publikacje dotyczyły między innymi wysokości wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy lekarzy oraz organizacji przyjmowania pacjentów.
Pojawiły się również informacje o możliwości preferencyjnego traktowania niektórych osób korzystających z pomocy medycznej.
Sprawą zainteresowały się instytucje kontrolne oraz prokuratura.
W czerwcu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zleceniu kontroli dotyczącej funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym SOR Szpitala Południowego.
Zakres kontroli obejmował między innymi prawidłowość postępowania personelu medycznego oraz procesów diagnostyczno-terapeutycznych.
Osobne działania prowadził także Narodowy Fundusz Zdrowia.
W lipcu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli działalności warszawskiej placówki.
NIK wskazała między innymi na nieprawidłowości związane z organizacją świadczeń medycznych.
Kontrolerzy ustalili, że przez szpitalny oddział ratunkowy przyjmowano również pacjentów w trybie planowym, co było niezgodne z obowiązującymi zasadami.
Zastrzeżenia dotyczyły również rozdzielenia świadczeń komercyjnych i finansowanych przez NFZ oraz organizacji pracy w niektórych częściach placówki.
Ustalenia kontrolerów odnosiły się do funkcjonowania szpitala jako instytucji i nie stanowią same w sobie rozstrzygnięcia o indywidualnej odpowiedzialności Dawida K.
Prokuratura wcześniej postawiła lekarzowi zarzut dotyczący ponad 583 tys. zł
Postępowanie zawodowe nie jest jedyną sprawą dotyczącą byłego koordynatora SOR.
6 października 2026 roku Dawid K. usłyszał również zarzut karny przedstawiony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem śledczych chodzi o podejrzenie doprowadzenia Warszawskiego Szpitala Południowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 583 570 zł.
Według prokuratury nieprawidłowości miały dotyczyć rozliczania czasu pracy w okresie od 29 grudnia 2024 roku do 16 czerwca 2026 roku.
Śledczy podejrzewają, że lekarz przedstawiał faktury zawierające nieprawdziwe informacje o liczbie przepracowanych godzin.
Miało to skutkować wypłatą wynagrodzenia wyższego niż należne.
Prokuratura zakwalifikowała zarzucany czyn między innymi jako oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach.
Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
Jak informowała prokuratura 7 października, lekarz złożył obszerne wyjaśnienia.
Zastosowano wobec niego również środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
Są to jednak elementy odrębnego postępowania karnego.
Przedstawienie zarzutu przez prokuraturę nie oznacza prawomocnego skazania.
Wątek pacjentów VIP również jest badany przez prokuraturę
Jednym z głośniejszych wątków dotyczących Szpitala Południowego były doniesienia o możliwym preferencyjnym traktowaniu wybranych pacjentów.
W mediach pojawiały się informacje o tzw. saloniku VIP oraz osobach, które miały być przyjmowane w placówce poza standardowymi zasadami kolejności udzielania świadczeń.
Prokuratura w komunikacie z 7 października potwierdziła, że bada ten wątek.
Według śledczych część świadków wskazywała na zgłaszanie się do rejestracji SOR pacjentów powołujących się na znajomość z Dawidem K.
W takich przypadkach mogło dochodzić do przyspieszonej rejestracji i udzielania świadczeń medycznych.
Prokuratura zaznaczyła jednocześnie, że większość przesłuchanych osób dowiedziała się o istnieniu tzw. saloniku VIP z doniesień medialnych.
Świadkowie nie potwierdzili również, aby widywali w tym pomieszczeniu polityków czy celebrytów.
Śledczy zapowiedzieli przesłuchanie kolejnych osób w celu wyjaśnienia tych okoliczności.
Na obecnym etapie nie należy więc przedstawiać wszystkich medialnych doniesień jako faktów potwierdzonych przez prokuraturę.
Postępowanie dotyczące organizacji przyjęć pacjentów pozostaje odrębnym wątkiem badanym przez śledczych.
Zarzuty karne i zawodowe. Czym różnią się dwa postępowania?
W sprawie Dawida K. szczególnie istotne jest rozróżnienie odpowiedzialności karnej i zawodowej.
Postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa.
W razie skierowania aktu oskarżenia sprawa może trafić do sądu powszechnego, który rozstrzygnie o odpowiedzialności karnej.
Z kolei postępowanie prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej dotyczy przestrzegania zasad wykonywania zawodu lekarza.
Znaczenie mają tutaj przepisy ustawy o izbach lekarskich, regulacje dotyczące wykonywania zawodu oraz zasady etyki lekarskiej.
Zgodnie z art. 54 ustawy o izbach lekarskich postępowanie zawodowe może toczyć się niezależnie od postępowania karnego.
Oznacza to, że nie trzeba czekać na zakończenie śledztwa prokuratury, aby prowadzić czynności w ramach samorządu zawodowego.
W określonych okolicznościach postępowanie zawodowe może jednak zostać zawieszone, jeśli wynik sprawy karnej będzie miał znaczenie dla jego rozstrzygnięcia.
Są to więc dwa odrębne mechanizmy odpowiedzialności.
Lekarz może odwołać się od orzeczenia sądu lekarskiego
Jeżeli sprawa Dawida K. trafi przed Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie i zapadnie orzeczenie, stronom będzie przysługiwało prawo do jego zaskarżenia.
Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego można odwołać się do Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Termin wynosi 14 dni od doręczenia orzeczenia.
Naczelny Sąd Lekarski może utrzymać wcześniejsze rozstrzygnięcie, zmienić je albo uchylić.
Po zakończeniu postępowania przed samorządem lekarskim możliwe jest również skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego.
Przepisy przewidują w tym przypadku kasację od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Nie oznacza to jednak automatycznego ponownego rozpoznania całej sprawy od początku.
Kasacja jest szczególnym środkiem zaskarżenia, którego dopuszczalność i podstawy określają przepisy.
Co dalej ze sprawą Dawida K.?
Najbliższym etapem postępowania zawodowego będzie przedstawienie lekarzowi zarzutów w przewidzianej prawem formie oraz uzyskanie jego stanowiska.
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zapowiedział również zamiar przesłuchania Dawida K.
Następnie rzecznik zdecyduje, czy konieczne są dodatkowe czynności dowodowe.
Może również zakończyć postępowanie wyjaśniające i skierować wniosek o ukaranie do właściwego sądu lekarskiego.
Nie podano jeszcze terminu ewentualnej rozprawy ani daty zakończenia całego postępowania.
Równolegle prokuratura kontynuuje działania dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
Decyzja ogłoszona 26 listopada jest więc istotnym krokiem, ale nie kończy sprawy byłego koordynatora SOR.
Dawid K. ma prawo do obrony i przedstawienia własnych wyjaśnień. Dopiero dalsze postępowanie oraz ewentualne orzeczenie sądu lekarskiego pozwolą ustalić, czy doszło do przewinienia zawodowego i czy powinny zostać zastosowane sankcje.
Wśród nich, zgodnie z przepisami, znajduje się również zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.