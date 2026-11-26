Zablokowano 1170 rachunków. Banki wstrzymują transakcje i żądają wyjaśnień. 96 godzin to nie zawsze cztery dni
Pieniądze są na koncie, ale nie możesz nimi zapłacić. Bank pyta o umowę sprzedaży mieszkania, dokumenty po spadku albo źródło gotówki, którą właśnie wpłaciłeś. Tak mogą wyglądać skutki bankowej weryfikacji. W poważniejszych przypadkach dochodzi do formalnej blokady. W 2025 roku zastosowano 1170 blokad rachunków, na których znajdowało się 266,58 mln zł. W przepisach jest też szczegół, który nie każdy czyta: do niektórych terminów nie wlicza się weekendów i świąt. Dostęp do pieniędzy może więc wrócić później niż myślicie.
Sprzedałeś mieszkanie, a bank chce zobaczyć dokumenty?
Wyobraźmy sobie mieszkańca Warszawy, który sprzedaje lokal za milion złotych. Do tej pory na jego konto wpływała przede wszystkim pensja, teraz pojawia się duży przelew od kupującego. Taka operacja może być całkowicie legalna i dobrze udokumentowana, ale bank może potrzebować dodatkowych informacji. Widzi wpływ pieniędzy, nie zna natomiast automatycznie wszystkich ustaleń stron. Pytanie o akt notarialny czy potwierdzenie rozliczenia nie oznacza jeszcze zarzutu popełnienia przestępstwa. To przykład sytuacji, w której znaczenie ma zgodność przepływu pieniędzy z rzeczywistą transakcją.
Problem zaczyna się wtedy, gdy klient uznaje wiadomość za nieistotną albo zakłada, że bankowi musi wystarczyć sam opis przelewu. Przy pilnej płatności za kolejne mieszkanie, zadatku czy rozliczeniu z wykonawcą dodatkowe wyjaśnienia mogą okazać się kłopotliwe. Dlatego dokumentację dużej operacji warto mieć pod ręką, a otrzymanej prośby nie zostawiać bez odpowiedzi. Nie istnieje jednak zasada, zgodnie z którą każdy przelew za mieszkanie zostaje zablokowany. Przytoczona sytuacja jest przykładem, a nie opisem automatycznej procedury wobec sprzedających warszawskie nieruchomości.
1170 blokad i prawie 267 mln zł. Co naprawdę pokazują liczby?
W sprawozdaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2025 rok odnotowano 1170 zastosowanych blokad rachunków. Rok wcześniej było ich 1054, co oznacza wzrost o około 11 proc. Wartość środków zwiększyła się z 232,5 mln do 266,58 mln zł, czyli o około 15 proc. Osobno wykazano 124 wstrzymania transakcji o wartości około 12,1 mln zł. Blokada rachunku i wstrzymanie konkretnej płatności to odrębne pozycje statystyki. Nie należy też utożsamiać liczby blokad z liczbą osób prawomocnie skazanych.
Jeszcze większą zmianę widać w zawiadomieniach opisowych o podejrzanej działalności i transakcjach. Ich liczba wzrosła z 8129 w 2024 roku do 11 071 w 2025 roku, a więc o około 36 proc. Zdecydowaną większość przekazały instytucje zobowiązane do stosowania przepisów przeciw praniu pieniędzy. Są wśród nich banki, ale system nie ogranicza się do sektora bankowego. Zawiadomienie jest sygnałem do analizy. Nie przesądza, że pieniądze pochodzą z przestępstwa, ani że wobec każdego wymienionego klienta zostanie wszczęte postępowanie karne.
|Rok
|Liczba zastosowanych blokad rachunków
|Zawiadomienia opisowe o podejrzanej działalności i transakcjach
|2021
|1426
|3852
|2022
|392
|4505
|2023
|679
|4746
|2024
|1054
|8129
|2025
|1170
|11 071
Zestawienie pokazuje wzrost w ostatnich latach, ale również to, że wynik z 2025 roku nie jest najwyższą liczbą blokad w całym przedstawionym okresie. W 2021 roku było ich więcej. Nie ma więc podstaw, aby ogłaszać bezprecedensowy rekord na podstawie porównania tylko dwóch wybranych lat. Dane opisują działalność GIIF, a nie wszystkie przyczyny niedostępności rachunków w polskich bankach. Nie obejmują jako jednej kategorii każdej blokady karty, każdej odmowy przelewu i każdego ograniczenia dostępu do aplikacji.
15 tys. euro nie jest granicą bezpieczeństwa dla przelewu
W ustawie rzeczywiście występuje równowartość 15 tys. euro. Próg dotyczy przekazywania GIIF informacji o określonych wpłatach, wypłatach i transferach, przy czym przepisy przewidują również wyjątki. Nie jest to jednak kwota, od której dopiero wolno sprawdzać klienta. Podejrzenie może dotyczyć również mniejszej operacji. Bank analizuje okoliczności, źródło i przeznaczenie pieniędzy oraz zgodność transakcji z wiedzą o posiadaczu rachunku. Sama wysokość przelewu nie wystarcza natomiast, aby uznać legalną płatność za pranie pieniędzy.
Różnicę dobrze widać na zwykłych przykładach. Dla firmy regularnie opłacającej duże dostawy przelew na kilkaset tysięcy złotych może być częścią codziennej działalności. Dla osoby dotychczas otrzymującej niewielkie, regularne wpływy podobna kwota może wymagać wyjaśnienia. W obu sytuacjach znaczenie mają fakty. Dzielenie rzeczywistej zapłaty na sztuczną serię mniejszych przelewów nie daje gwarancji spokoju. Powiązane operacje mogą być analizowane łącznie, a uzasadnienie płatności powinno wynikać z umowy lub innego zdarzenia, nie z próby dopasowania kwot do internetowej porady.
Ankieta w banku może mieć większe znaczenie, niż się wydaje
Weryfikacja nie zawsze zaczyna się od nietypowego przelewu. Czasami bank przypomina o nieaktualnym dokumencie tożsamości, prosi o potwierdzenie adresu albo pyta o źródła dochodów. Procedurę często określa się skrótem KYC, czyli poznaniem klienta. Za tym określeniem kryje się obowiązek sprawdzania, z kim bank utrzymuje relację i czy wie o tej osobie wystarczająco dużo. Obowiązki nie kończą się w dniu otwarcia konta. Informacje trzeba aktualizować, gdy zmienia się sytuacja klienta lub pojawia się potrzeba dodatkowej weryfikacji.
PKO Bank Polski wprost informuje, że brak wymaganych danych może skutkować ograniczeniem usług, wstrzymaniem transakcji, a nawet wypowiedzeniem umowy. Wskazuje też możliwość uzupełnienia ankiety w swoich kanałach bankowych. Jest to konkretny przykład komunikatu banku, a nie zapowiedź blokowania wszystkich rachunków. Ustawowa zasada jest szersza: jeśli instytucja nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, musi podjąć przewidziane prawem działania. Nie każda brakująca odpowiedź oznacza jednak formalne żądanie blokady wydane przez GIIF.
Bank może poprosić o umowę i potwierdzenie, że została wykonana
Sformułowanie „proszę udokumentować źródło środków” brzmi urzędowo, ale zwykle chodzi o odpowiedź na proste pytanie: z jakiego zdarzenia pochodzą te pieniądze? Przy sprzedaży mieszkania znaczenie ma umowa i rozliczenie ceny. Przy spadku dokumenty potwierdzające nabycie majątku, a przy pożyczce umowa oraz potwierdzenie wypłaty. Sama deklaracja „to moje oszczędności” może nie wyjaśniać, jak powstała większa suma. Zakres potrzebnych materiałów zależy jednak od konkretnej sprawy. Nie istnieje jeden zestaw załączników obowiązkowy dla wszystkich klientów.
|Skąd pochodzą pieniądze?
|Co może pomóc wyjaśnić wpływ?
|Sprzedaż mieszkania lub domu
|Akt notarialny i potwierdzenie rozliczenia ceny
|Sprzedaż samochodu
|Umowa sprzedaży i potwierdzenie otrzymania zapłaty
|Spadek
|Dokument potwierdzający nabycie spadku oraz dokumenty dotyczące otrzymanych pieniędzy
|Darowizna
|Umowa darowizny i potwierdzenie jej wykonania
|Pożyczka lub kredyt
|Umowa oraz potwierdzenie przekazania środków
|Wynagrodzenie
|Umowa i dokument potwierdzający wypłatę
|Rozliczenie działalności gospodarczej
|Faktury, umowy i dokumenty odnoszące się do rzeczywistej dostawy lub usługi
Wpisanie w tytule przelewu słowa „darowizna”, „zwrot” lub „pożyczka” nie zastępuje tych dokumentów. Opis powinien być zgodny z rzeczywistą operacją, ale sam nie rozstrzyga o jej charakterze. Nie warto też przekazywać przypadkowego pakietu danych bez ustalenia, czego dokładnie potrzebuje bank. Lepiej poprosić o doprecyzowanie zakresu prośby, sposobu bezpiecznego dostarczenia dokumentów i terminu odpowiedzi. Ułatwia to wyjaśnienie sprawy oraz ogranicza ryzyko, że klient będzie wielokrotnie dosyłał materiały niezwiązane z pytaniem instytucji.
24 i 96 godzin. Jak zaczyna się formalna blokada?
Gdy instytucja ma uzasadnione podejrzenie związku określonej transakcji lub pieniędzy z praniem pieniędzy albo finansowaniem terroryzmu, zawiadamia GIIF. W podstawowym trybie z art. 86 ustawy od potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia nie realizuje objętych przepisem operacji przez okres do 24 godzin, chyba że wcześniej otrzyma odpowiednią decyzję. Jeżeli GIIF uzna podejrzenie za uzasadnione, może zażądać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres do 96 godzin. W żądaniu określa pieniądze lub inne wartości objęte ograniczeniem.
Tych okresów nie dodaje się automatycznie do siebie. W tym trybie 96 godzin liczy się od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia, a nie dopiero od zakończenia pierwszych 24 godzin. Ustawa przewiduje także działania GIIF podejmowane z jego inicjatywy, dla których początek liczenia terminu jest inny. Dlatego przy rzeczywistym problemie trzeba ustalić podstawę zastosowanego ograniczenia. Samo hasło „konto zablokowane na cztery dni” nie mówi jeszcze, kto zdecydował o blokadzie i kiedy zaczęto liczyć czas.
Blokada w piątek może objąć także następny tydzień
Najłatwiej przeoczyć art. 92 ustawy. Stanowi on, że do wskazanych terminów, w tym okresów z art. 86 ust. 4 i 5, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Niedziela również jest takim dniem wolnym. Oznacza to, że 96 godzin nie musi upłynąć po czterech kolejnych dobach kalendarzowych. Ma to znaczenie zwłaszcza przed weekendem lub świętami, gdy klient potrzebuje pieniędzy na konkretną datę i zakłada, że wystarczy odczekać zwykłe cztery dni.
Przykładowo, gdyby termin w opisanym trybie rozpoczął bieg w piątek 27 listopada 2026 roku o 10:00, pełne 96 godzin, z pominięciem soboty i niedzieli, upłynęłoby w czwartek 3 grudnia o 10:00. To przykład obliczenia, nie prognoza działania konkretnego banku. Ograniczenie może zostać zakończone wcześniej albo zastąpione kolejnym środkiem na właściwej podstawie prawnej. Pokazuje jednak, dlaczego planowanie pilnej płatności wyłącznie na podstawie potocznego określenia „cztery dni blokady” może prowadzić do błędnych oczekiwań.
Prokurator może zatrzymać środki na znacznie dłużej
Po przekazaniu żądania GIIF zawiadamia właściwego prokuratora. Ustawa pozwala mu wydać postanowienie o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku na czas oznaczony, do sześciu miesięcy, liczony od otrzymania właściwego zawiadomienia. Możliwe jest również przedłużenie o kolejne maksymalnie sześć miesięcy. W praktyce nie ma więc gwarancji, że dostęp do środków wróci po upływie terminu działania GIIF. Dalszy los pieniędzy zależy od rozstrzygnięć procesowych, a nie od decyzji pracownika przy bankowym okienku.
|Etap w podstawowym trybie z art. 86
|Ustawowy okres
|Najważniejszy szczegół
|Oczekiwanie instytucji po potwierdzeniu zawiadomienia
|Do 24 godzin
|Może zakończyć się wcześniej; przy liczeniu pomija się soboty i dni ustawowo wolne
|Żądanie wstrzymania lub blokady przez GIIF
|Do 96 godzin
|Termin biegnie od potwierdzenia zawiadomienia; nie dolicza się do niego osobno pierwszych 24 godzin
|Postanowienie prokuratora
|Do 6 miesięcy
|Okres liczony od otrzymania zawiadomienia przez prokuratora; przysługuje zażalenie
|Przedłużenie przez prokuratora
|Do kolejnych 6 miesięcy
|Wymaga odrębnego rozstrzygnięcia; nie następuje automatycznie
Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu. To istotna różnica wobec zwykłej reklamacji usługi bankowej. Jeżeli bank wykonuje obowiązujące postanowienie, sama prośba na infolinii ani reklamacja nie uchyla tego środka. Trzeba ustalić, jaki organ podjął decyzję, jaki jest jej zakres i jakie pouczenie o zaskarżeniu przysługuje zainteresowanemu. Jednocześnie bank nie zawsze może ujawnić wszystkie informacje dotyczące analiz i podejrzeń. Nie należy utożsamiać braku pełnego wyjaśnienia przez konsultanta z brakiem podstawy prawnej działania.
Reklamację składa się do banku. GIIF nie jest jego biurem obsługi
Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie nr 104, że GIIF nie rozpatruje indywidualnych roszczeń i reklamacji dotyczących jakości usług finansowych. Nie jest również instytucją, która na życzenie klienta przeprowadzi kontrolę jego sporu z bankiem. To ważna informacja dla osoby, która po usłyszeniu skrótu AML zaczyna wysyłać pisma do niewłaściwego urzędu. W sprawie sposobu obsługi rachunku należy najpierw złożyć reklamację w banku. Przy formalnym postanowieniu organu równolegle trzeba uwzględnić właściwą drogę jego zaskarżenia.
Rzecznik Finansowy przypomina, że od 13 lutego 2026 roku klienci mają szersze ustawowe możliwości składania reklamacji elektronicznie. Nie jest do tego wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Co do zasady odpowiedź powinna nadejść w ciągu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanej sprawie do 60 dni. Dla reklamacji dotyczących usług płatniczych przewidziano krótsze terminy: 15 dni roboczych, z możliwością wydłużenia do 35. Są to terminy odpowiedzi na reklamację, nie obietnica odblokowania pieniędzy po takim czasie.
Warszawa: pomoc przy sporze z bankiem na Nowogrodzkiej
Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej osoba uprawniona może zwrócić się o interwencję do Rzecznika Finansowego. Jego biuro mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 47A w Warszawie, a wniosek można złożyć również przez formularz na stronie instytucji. Nie trzeba przyjeżdżać z dokumentami osobiście. Do sprawy warto dołączyć reklamację, odpowiedź banku i korespondencję dotyczącą ograniczeń rachunku. Interwencja dotyczy sporu z instytucją finansową. Nie zastępuje zażalenia na postanowienie prokuratora i nie daje Rzecznikowi prawa do samodzielnego uchylenia takiej blokady.
Przy wątpliwościach można skorzystać z porad pod adresem porady@rf.gov.pl albo z dyżuru dotyczącego rynku bankowego i kapitałowego pod numerem 22 333 73 25. Według aktualnych informacji biura dyżury odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od 10:00 do 14:00. Ta droga może pomóc ustalić, czego dotyczy odpowiedź banku i jaki kolejny krok ma sens. Nie trzeba natomiast zaczynać od wizyty w urzędzie skarbowym tylko dlatego, że bank poprosił o dokument pochodzenia pieniędzy.
Nowe zasady unijne są coraz bliżej. Jest świeża informacja z AMLA
System będzie się dalej zmieniał. Główna część unijnego rozporządzenia AMLR ma być stosowana od 10 lipca 2027 roku. Obejmuje ono między innymi wspólny limit gotówkowych płatności za towary i usługi wynoszący 10 tys. euro, z możliwością utrzymania przez państwa niższych limitów. Nie jest to limit oszczędności na rachunku ani kwota, po której przekroczeniu dowolny przelew automatycznie staje się podejrzany. Trzeba rozdzielić zasady płacenia gotówką, raportowania transakcji i badania ich okoliczności. Każda z tych rzeczy pełni inną funkcję.
16 listopada 2026 roku przewodnicząca nowego unijnego urzędu AMLA, Bruna Szego, przedstawiła postępy przygotowań. Urząd zapowiada bezpośredni nadzór nad maksymalnie 40 instytucjami finansowymi i grupami od 2028 roku. Rok 2027 ma być czasem wdrażania zasad i wyboru nadzorowanych podmiotów. AMLA pracuje także nad wspólnym sposobem zgłaszania podejrzanych transakcji i współpracą analityczną. Dla klientów nie oznacza to nagłego początku kontroli pieniędzy. Banki już mają obowiązki weryfikacyjne, a zmiany mają ujednolicić ich wykonywanie w Unii.
Co zrobić, żeby wyjaśnienie przelewu nie zamieniło się w większy problem?
Jeżeli czeka cię większa operacja, uporządkuj dokumenty przed terminem zapłaty. Przy sprzedaży mieszkania w Warszawie zachowaj akt notarialny, harmonogram rozliczeń i potwierdzenia otrzymanych kwot. Przy pieniądzach od rodziny zbierz dokumenty odpowiadające rzeczywistemu zdarzeniu. Sprawdź również, czy bank nie przypominał o aktualizacji danych. Sam fakt posiadania dokumentów nie daje gwarancji braku pytań, ale pozwala odpowiedzieć na nie konkretnie. Jeżeli płatność ma nieprzekraczalny termin, nie zakładaj, że każdą weryfikację uda się zakończyć podczas jednej rozmowy.
Gdy pojawi się ograniczenie, najpierw ustal jego rodzaj: brak danych, wyjaśnianie operacji czy formalna blokada na podstawie żądania lub postanowienia. Zachowaj komunikaty i potwierdzenie reklamacji. Autentyczność prośby sprawdzaj po samodzielnym zalogowaniu do banku lub kontakcie przez znany numer. Nie przekazuj haseł ani kodów osobie, która obiecuje „zdjąć AML”, i nie przelewaj oszczędności na rzekome konto bezpieczeństwa. Uczciwa transakcja powinna mieć uczciwe wyjaśnienie. Sztuczne tytuły i dzielenie płatności nie zastępują dokumentów, a przy ustawowych terminach liczy się więcej niż liczba godzin.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.