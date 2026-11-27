Władze radzą przygotować gotówkę na co najmniej 5 dni. Chodzi o groźny scenariusz
Nie trzeba stracić oszczędności, żeby zostać bez możliwości płacenia. Wystarczy awaria zasilania lub łączności, która unieruchomi terminale i bankomaty. Polski poradnik bezpieczeństwa wymienia gotówkę, jako rzecz niezbędną. Chodzi o to, by zapewnić dostęp do pieniędzy wtedy, gdy codzienne sposoby płacenia zawodzą. Jak pokazuje historia, takie rzeczy dzieją się w całej Europie, także i w Polsce.
Hiszpania i Portugalia. Bankomaty przestały wypłacać pieniądze
28 kwietnia 2025 roku rozległy blackout dotknął Półwysep Iberyjski. Według analizy Europejskiego Banku Centralnego objął ponad 50 mln ludzi, a niektóre obszary odzyskały zasilanie dopiero po około 22 godzinach. Nie działały liczne terminale, bankomaty i usługi mobilne. Banco de España opisał później bardzo praktyczny problem: część bankomatów wyczerpała zapas banknotów, a inne nie mogły ich wydawać, chociaż nadal miały pieniądze w środku. Zabrakło zasilania lub łączności potrzebnej do wykonania operacji.
Skutki widać w danych hiszpańskiego banku centralnego. W analizowanym porównaniu z normalnym dniem aktywność płatności kartami spadła o 55 proc., wypłat gotówki o 34 proc., a płatności Bizum o 75 proc. Bizum to popularna w Hiszpanii usługa płatności oparta na przelewach natychmiastowych. Potrzeba kupienia jedzenia czy leków nie zniknęła razem z prądem. Banknoty posiadane wcześniej nadal można było wykorzystać tam, gdzie sprzedawcy byli w stanie prowadzić sprzedaż. Pójście do bankomatu dopiero po rozpoczęciu awarii nie gwarantowało już uzyskania gotówki.
Pięć dni bez prądu także na Mazowszu. Są konkretne przykłady z okolic Warszawy
To samo ryzyko nie kończy się na zagranicznych przykładach. Samorząd Mazowsza we wrześniu 2026 roku opisał dwie masowe awarie po sierpniowych nawałnicach. Ta z 22 sierpnia dotknęła między innymi powiatów wokół Warszawy. W szczycie na obszarach obsługiwanych przez PGE Dystrybucja i Energa Operator bez zasilania było łącznie 168 tys. odbiorców. Według samorządowej publikacji usuwanie uszkodzeń trwało do 26 sierpnia, a niektórzy mieszkańcy pozostawali bez energii nawet przez pięć dni. Nie był to kilkuminutowy zanik napięcia.
W tym materiale przedstawiono doświadczenie rodziny z Mistowa w gminie Jakubów pod Mińskiem Mazowieckim. Duży sklep spożywczy był zamknięty. W sklepie budowlanym nie działał terminal, a pobliski bankomat nie pozwalał wypłacić pieniędzy. Zakupów nie udało się zrobić. To szczególnie wymowny przykład: gotówkę trzeba mieć przed awarią, bo w jej trakcie wypłata może być już niemożliwa. Jednocześnie nawet banknoty nie pomogą w placówce, która całkowicie wstrzymała sprzedaż.
Nie musi zgasnąć światło. Kraje nordyckie miały problemy z samym przetwarzaniem płatności
21 maja 2026 roku operator Nets odnotował awarię powodującą odrzucanie płatności kartami. Problem rozpoczął się około 9:00, a przetwarzanie transakcji stopniowo wracało do normy około 14:00. Według komunikatu firmy najbardziej dotknął Danię i Szwecję, w mniejszym stopniu Norwegię i Finlandię. Przyczyną był błąd sieciowy, po którym nagromadzone transakcje przeciążyły system. Nie trzeba było odcinać całego kraju od prądu, żeby część klientów nie mogła zapłacić. Operator zaznaczył, że niektórym sklepom pomogły procedury płatności offline.
Był to kolejny taki przypadek. Po zdarzeniu z soboty 19 lipca 2025 roku Nets informował o około trzygodzinnej przerwie związanej z awarią elementu infrastruktury, która uniemożliwiła szybkie przełączenie na system zapasowy. Dla osoby stojącej przy kasie przyczyna techniczna jest mniej istotna niż skutek: karta może nie zadziałać mimo dostępnych pieniędzy. Takie zdarzenia pokazują, dlaczego rezerwa na kilka podstawowych zakupów przydaje się również podczas zwykłych usterek, a nie wyłącznie w czasie wielkiej katastrofy.
Europejski raport: tysiące zgłoszonych incydentów, choć nie każdy zatrzymywał płatności
Raport europejskich organów nadzoru EBA, EIOPA i ESMA, opublikowany w czerwcu 2026 roku, obejmuje 3383 poważne incydenty technologiczne zgłoszone w unijnym sektorze finansowym za 2025 rok. Około jednej trzeciej miało wpływ transgraniczny. Nie jest to liczba blackoutów ani niezależnych awarii odcinających wszystkich klientów od pieniędzy. Nadzorcy zaznaczają, że w dwóch trzecich przypadków zakłócenia dla klientów i transakcji były niewielkie lub nie wystąpiły. Dane pokazują jednak, że problemy techniczne są rzeczywistym elementem działania infrastruktury, na której polegamy każdego dnia.
Pięć dni wskazują władze Utah. Co na to polskie zalecenia?
Na tym tle zalecenia dotyczące rezerwy pieniężnej mają proste uzasadnienie. Program Be Ready Utah, prowadzony przez władze amerykańskiego stanu, rekomenduje drobne banknoty na minimum pięć dni żywności, wody, paliwa, noclegów i innych pilnych wydatków. Polski „Poradnik bezpieczeństwa” wymienia gotówkę w różnych nominałach wśród zapasów domowych na minimum trzy dni, bez określenia kwoty. Nie chodzi o wypłacanie wszystkich oszczędności. Chodzi o możliwość kupienia potrzebnych rzeczy, gdy przez kilka godzin lub dłużej zwykła płatność nie jest dostępna.
Nie trzeba przy tym zakładać, że każda awaria potrwa pięć dni. Nawet kilka godzin może objąć powrót z pracy, zakupy dla dzieci lub konieczność wykupienia leku. Im więcej rzeczy przygotowano wcześniej, tym mniej trzeba kupować w trudnych warunkach. Gotówka uzupełnia więc wodę, jedzenie i leki, a nie je zastępuje. Przykłady z Hiszpanii i Mazowsza pokazują również ograniczenie tego zabezpieczenia: sprzedawca musi mieć możliwość prowadzenia sprzedaży, a towar musi być dostępny. Sama koperta pieniędzy nie rozwiązuje każdego problemu blackoutu.
Ile przygotować i w jakich banknotach?
Najpraktyczniej policzyć niezbędne wydatki własnej rodziny. Jeśli założysz 150 zł dziennie, pięć dni daje 750 zł. Po dodaniu 200 zł na jednorazową potrzebę otrzymujesz rezerwę 950 zł. To przykład obliczenia, nie urzędowa stawka ani badanie cen. Inna suma będzie potrzebna osobie z zapasami i lekami w domu, a inna rodzinie zmuszonej opłacić dojazd i nocleg. Warto odkładać ją stopniowo i uwzględnić to, co rzeczywiście może być potrzebne, zamiast gromadzić przypadkową dużą kwotę.
Równie istotne są nominały. Dwa banknoty po 500 zł dają tę samą sumę co zestaw drobniejszych, ale utrudniają niewielkie zakupy, gdy sprzedawca ma mało reszty. Przydatne będą między innymi banknoty 10, 20 i 50 zł oraz monety. Część rezerwy można przeznaczyć na większy jednorazowy wydatek. Jeśli pieniądze zostaną wykorzystane na co dzień, trzeba je później uzupełnić. Rezerwa ma być dostępna wtedy, gdy pojawi się problem, a nie jedynie figurować w domowym planie.
Warszawa: zapisz kontakt do operatora
Mieszkańcy obszaru sieci Stoen Operator mogą sprawdzić wyłączenia i potwierdzone awarie w portalu awaria.stoen.pl, a zgłoszenia przekazać pod numerem 22 821 31 31. Warto mieć ten kontakt zapisany także na papierze. Przy usterce tylko we własnym mieszkaniu lub budynku potrzebny może być administrator albo elektryk. Przed zimą dobrze również sprawdzić dostęp do gotówki, stan powerbanku i domowe zapasy. Udokumentowane awarie pokazują, dlaczego warto zrobić to wcześniej: po odrzuceniu płatności najbliższy bankomat może już nie pomóc.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.