Masz mieszkanie własnościowe w bloku, a na Twoim piętrze działa firma lub gabinet? Wspólnota może podwyższyć opłaty
Gabinet kosmetyczny, kancelaria prawna, przychodnia, biuro rachunkowe czy salon fryzjerski działający w budynku mieszkalnym mogą oznaczać większe wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości. Wielu właścicieli mieszkań nie zdaje sobie sprawy, że przepisy pozwalają wspólnocie mieszkaniowej zwiększyć obciążenia finansowe właścicieli lokali użytkowych. Nie wystarczy jednak sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Musi zostać spełniony jeden istotny warunek.
Prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wielorodzinnych nie jest niczym niezwykłym. W blokach działają gabinety lekarskie, salony kosmetyczne, biura oraz różnego rodzaju punkty usługowe. Ich funkcjonowanie może jednak wiązać się z intensywniejszym korzystaniem z części wspólnych nieruchomości.
Większa liczba osób odwiedzających budynek oznacza potencjalnie częstsze korzystanie z windy, szybsze zużywanie się wyposażenia klatki schodowej oraz konieczność dodatkowego sprzątania. Pojawia się wówczas pytanie, czy pozostali mieszkańcy powinni uczestniczyć w finansowaniu tych dodatkowych wydatków.
Wspólnota może podwyższyć opłaty. Pozwala na to ustawa
Podstawą prawną jest art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali. Przepis umożliwia wspólnocie mieszkaniowej podjęcie uchwały zwiększającej obciążenia właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
Oznacza to, że właściciel lokalu użytkowego może zostać zobowiązany do ponoszenia proporcjonalnie większych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej niż właściciele mieszkań.
Podwyżka nie może być jednak dowolna. Wspólnota powinna wykazać związek pomiędzy sposobem użytkowania lokalu a zwiększonymi kosztami utrzymania budynku.
Sąd Najwyższy potwierdza. Wspólnota musi przedstawić konkretne wyliczenia
Kwestią zwiększonych opłat dla właścicieli lokali użytkowych zajmował się również Sąd Najwyższy. W sprawie o sygnaturze II CSKP 2147/22 wskazano, że przed podjęciem uchwały wspólnota powinna ustalić, w jakim zakresie działalność prowadzona w danym lokalu zwiększa koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.
Konieczne jest również przygotowanie rzetelnej kalkulacji, która pozwoli ocenić, czy wysokość podwyżki odpowiada dodatkowym wydatkom ponoszonym przez wspólnotę.
Nie wystarczy zatem stwierdzenie, że przedsiębiorca przyjmuje klientów i zarabia pieniądze na prowadzonej działalności. Podwyższenie opłat musi mieć uzasadnienie ekonomiczne.
Klienci korzystają z windy i klatki schodowej. Właściciel może zapłacić więcej
Podstawą zwiększenia miesięcznych należności mogą być między innymi dodatkowe koszty wynikające z intensywniejszego wykorzystywania infrastruktury budynku.
Chodzi przede wszystkim o:
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częstsze sprzątanie klatek schodowych i korytarzy,
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intensywniejszą eksploatację wind,
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zwiększone zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych,
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szybsze zużywanie się drzwi wejściowych i domofonów,
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dodatkowe wydatki związane z ochroną budynku,
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zwiększone koszty napraw wyposażenia nieruchomości wspólnej.
Jeżeli działalność konkretnego lokalu użytkowego powoduje powstawanie takich wydatków, wspólnota może podjąć uchwałę dotyczącą zwiększenia udziału jego właściciela w kosztach utrzymania budynku.
Nawet kilka tysięcy złotych więcej w ciągu roku
Przepisy nie określają jednej obowiązującej w całej Polsce stawki podwyżki dla właścicieli lokali użytkowych. Jej wysokość zależy od sytuacji konkretnej nieruchomości oraz dodatkowych wydatków.
Przykładowo, jeżeli wspólnota wykaże zasadność zwiększenia miesięcznych obciążeń, dodatkowe roczne koszty mogą wyglądać następująco:
|Miesięczna podwyżka
|Dodatkowy koszt roczny
|100 zł
|1200 zł
|200 zł
|2400 zł
|300 zł
|3600 zł
|500 zł
|6000 zł
|800 zł
|9600 zł
Powyższe kwoty mają charakter przykładowy. Wspólnota nie może dowolnie ustalić podwyżki tylko dlatego, że właściciel osiąga dochody z działalności gospodarczej.
Prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu? Jest ważny szczegół
W zupełnie innej sytuacji mogą znajdować się osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą pod swoim adresem zamieszkania.
Samo wpisanie adresu mieszkania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie powoduje automatycznego przekształcenia mieszkania w lokal użytkowy.
Osoba pracująca zdalnie przy komputerze, wykonująca tłumaczenia, prowadząca sklep internetowy czy świadcząca usługi informatyczne nie musi ponosić wyższych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wyłącznie z powodu prowadzenia firmy.
Artykuł 12 ust. 3 ustawy o własności lokali odnosi się wprost do właścicieli lokali użytkowych. W przypadku prowadzenia działalności w mieszkaniu konieczne jest zatem uwzględnienie statusu i przeznaczenia lokalu. Samo prowadzenie firmy nie wystarcza do zastosowania tego przepisu.
Wspólnota nie może karać przedsiębiorców za niezadowolenie sąsiadów
Hałas, częste wizyty klientów, zajmowanie miejsc parkingowych czy zwiększony ruch na klatce schodowej mogą powodować konflikty pomiędzy mieszkańcami a przedsiębiorcami.
Nie każda uciążliwość uzasadnia jednak podwyższenie opłat na podstawie ustawy o własności lokali. Jeżeli określone zachowanie nie przekłada się na zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, podwyżka może zostać zakwestionowana.
Wyższe opłaty nie powinny stanowić formy kary finansowej za prowadzenie działalności gospodarczej ani sposobu na zmuszenie przedsiębiorcy do opuszczenia budynku.
Firma działa na Twoim piętrze? Możesz wystąpić do zarządu wspólnoty
Mieszkańcy, którzy zauważają zwiększone zużycie wyposażenia budynku lub wzrost kosztów utrzymania części wspólnych związany z funkcjonowaniem lokalu użytkowego, mogą zwrócić się do zarządu wspólnoty z wnioskiem o przeanalizowanie wydatków.
Warto poprosić o zestawienie kosztów sprzątania, konserwacji wind, napraw oraz innych usług, których częstotliwość mogła wzrosnąć w związku z działalnością prowadzoną w budynku.
Jeżeli analiza potwierdzi powstawanie dodatkowych kosztów, właściciele mogą rozważyć przygotowanie projektu uchwały zwiększającej obciążenia właściciela konkretnego lokalu użytkowego.
Właściciel ma sześć tygodni na zaskarżenie uchwały
Przedsiębiorca będący właścicielem lokalu nie jest pozbawiony możliwości obrony swoich interesów.
Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali właściciel może zaskarżyć uchwałę wspólnoty, jeżeli jest ona niezgodna z prawem, narusza jego interesy lub zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.
Termin na wniesienie powództwa wynosi zasadniczo sześć tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu lub od powiadomienia o uchwale przyjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów.
Wspólnota powinna być przygotowana na wykazanie przed sądem, że zwiększenie należności ma rzeczywiste uzasadnienie i pozostaje proporcjonalne do dodatkowych kosztów.
Przepisy mają bowiem chronić zarówno mieszkańców przed finansowaniem wydatków generowanych przez lokale użytkowe, jak i przedsiębiorców przed arbitralnymi podwyżkami
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.