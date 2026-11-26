Szczur może wyjść z toalety w bloku? To nie miejska legenda. Mieszkańcy powinni wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji
Wchodzisz rano do łazienki, podnosisz deskę sedesową i dostrzegasz w muszli klozetowej szczura. Choć brzmi to jak scena z horroru, taki scenariusz jest możliwy również w budynkach wielorodzinnych. Gryzonie potrafią przemieszczać się rurami kanalizacyjnymi, pokonywać przeszkody i przedostawać się do mieszkań przez toalety. Szczególnie narażone mogą być lokale położone na niższych kondygnacjach, jednak mieszkanie na wyższym piętrze nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa.
Szczury od lat stanowią problem w dużych miastach. Gryzonie znajdują pożywienie w śmietnikach, piwnicach oraz sieciach kanalizacyjnych. Doskonale przystosowały się do życia w środowisku miejskim, a ich zdolności fizyczne mogą zaskoczyć nawet osoby, które regularnie mają do czynienia z tymi zwierzętami.
Jedną z najbardziej niepokojących możliwości jest przedostanie się szczura do mieszkania bezpośrednio przez instalację kanalizacyjną.
Czy szczur naprawdę może wydostać się przez muszlę klozetową?
Tak. Nie jest to miejska legenda ani historia wymyślona na potrzeby internetowych filmów. Szczury, szczególnie szczury wędrowne, bardzo dobrze pływają, potrafią nurkować i przeciskać się przez stosunkowo niewielkie otwory.
Woda znajdująca się w syfonie toalety, której zadaniem jest między innymi zapobieganie przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, nie stanowi dla gryzonia przeszkody nie do pokonania.
Jeżeli konstrukcja instalacji umożliwia szczurowi dotarcie do odpływu toalety, zwierzę może pokonać wypełniony wodą fragment i wydostać się do muszli klozetowej.
Takie przypadki nie należą jednak do codzienności. Sama obecność szczurów w miejskiej kanalizacji nie oznacza, że przedostaną się one do każdego podłączonego do niej mieszkania.
Amerykańskie służby zdrowia publicznego Seattle i King County przygotowały nawet specjalną instrukcję dla mieszkańców, którzy odkryją szczura w toalecie. Potwierdza to, że problem jest rzeczywisty i znany specjalistom zajmującym się zwalczaniem gryzoni.
Mieszkasz na wyższym piętrze? Szczury potrafią się wspinać
Wiele osób uważa, że problem dotyczy wyłącznie mieszkańców parteru. Tymczasem szczury potrafią wspinać się wewnątrz instalacji kanalizacyjnych, jeżeli pozwala na to konstrukcja rur.
Znaczenie ma przede wszystkim stan techniczny instalacji, jej przebieg oraz dostępność pożywienia. Szczególnie problematyczne mogą być uszkodzone elementy kanalizacji, nieszczelności i stare przyłącza.
Nie istnieje jednak konkretna wysokość budynku, powyżej której można zagwarantować, że gryzoń nie przedostanie się do mieszkania.
Wiele osób codziennie robi coś, co może przyciągać szczury
Jednym z czynników przyciągających gryzonie do instalacji kanalizacyjnych są resztki jedzenia. Wyrzucanie do toalety pozostałości obiadu, zup, sosów czy innych produktów spożywczych może sprzyjać pojawianiu się szczurów.
Podobny problem dotyczy tłuszczu oraz resztek żywności trafiających do kuchennego zlewu. Gryzonie mogą podążać za zapachem pożywienia, przemieszczając się w kierunku instalacji znajdujących się w budynkach.
Właśnie dlatego specjaliści zalecają stosowanie sitek w odpływach kuchennych oraz wyrzucanie odpadów spożywczych do odpowiednich pojemników zamiast do kanalizacji.
Zobaczysz szczura w toalecie? Natychmiast zrób jedną rzecz
Jeżeli po podniesieniu deski sedesowej zauważysz gryzonia, przede wszystkim nie próbuj go chwytać ani wypędzać rękami. Przestraszone zwierzę może zaatakować w obronie własnej.
W takiej sytuacji należy:
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Opuścić pokrywę toalety, aby utrudnić gryzoniowi wydostanie się na zewnątrz.
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Zamknąć drzwi łazienki.
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Nie dopuszczać do pomieszczenia dzieci ani zwierząt domowych.
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Powiadomić administrację budynku.
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Skontaktować się z firmą zajmującą się zwalczaniem gryzoni.
Nie należy samodzielnie wlewać do muszli silnie żrących preparatów chemicznych ani próbować wyciągać zwierzęcia.
Po usunięciu szczura konieczne jest dokładne oczyszczenie i zdezynfekowanie powierzchni, z którymi mógł mieć kontakt.
Szczur w mieszkaniu to nie tylko problem estetyczny
Gryzonie mogą przenosić drobnoustroje chorobotwórcze. Zagrożenie stanowią zarówno ugryzienia, jak i kontakt z ich moczem, śliną oraz odchodami.
Jedną z chorób przenoszonych przez szczury jest leptospiroza. Do zakażenia może dojść między innymi poprzez kontakt uszkodzonej skóry lub błon śluzowych z zanieczyszczonym środowiskiem.
Jeżeli dojdzie do ugryzienia przez szczura, należy dokładnie przemyć ranę wodą z mydłem i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Czy można zabezpieczyć toaletę przed szczurami?
Istnieją specjalistyczne zabezpieczenia kanalizacyjne wyposażone w mechanizmy utrudniające gryzoniom przemieszczanie się w kierunku budynku.
Ich montaż powinien jednak zostać poprzedzony oceną instalacji przez hydraulika. Nie każde zabezpieczenie pasuje do każdej instalacji, a nieprawidłowy montaż może prowadzić do problemów z odprowadzaniem ścieków.
W przypadku budynków wielorodzinnych wszelkie ingerencje w części wspólne instalacji kanalizacyjnej należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości.
Najprostszym środkiem ostrożności pozostaje opuszczanie pokrywy toalety po każdym skorzystaniu z łazienki. Nie daje to całkowitej ochrony, ale może ograniczyć ryzyko wydostania się gryzonia do pomieszczenia.
Mieszkasz w bloku? Zgłoś problem spółdzielni lub wspólnocie
Pojawienie się szczura w toalecie może świadczyć o problemie dotyczącym większej części instalacji kanalizacyjnej, a nie wyłącznie jednego mieszkania.
Administrator powinien zostać poinformowany o incydencie, aby mógł ocenić konieczność przeprowadzenia przeglądu instalacji oraz deratyzacji.
Samo usunięcie jednego gryzonia nie zawsze rozwiązuje problem. Kluczowe jest ustalenie, którędy zwierzęta dostają się do kanalizacji i czy na terenie nieruchomości znajdują się miejsca sprzyjające ich rozmnażaniu.
Nie ma powodów, aby każdego dnia obawiać się korzystania z toalety. Warto jednak pamiętać, że szczur przedostający się do mieszkania przez kanalizację nie jest internetowym wymysłem, lecz rzeczywistym, choć rzadkim zjawiskiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.