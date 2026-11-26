Spółdzielnia zamontowała kamery na klatce schodowej? Właściciele mieszkań mogą zażądać usunięcia monitoringu. Jest ważny przepis
Kamery nad wejściem do bloku, w windach oraz na klatkach schodowych mają zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może rejestrować wszystko, co dzieje się na terenie nieruchomości. Szczególne wątpliwości budzi monitoring skierowany bezpośrednio na drzwi prywatnych mieszkań. Jeżeli kamery nadmiernie ingerują w prywatność mieszkańców, administrator może zostać zobowiązany do zmiany ich ustawienia, ograniczenia nagrywania, a nawet usunięcia monitoringu.
Monitoring w budynkach wielorodzinnych pozwala ograniczać ryzyko kradzieży, włamań i aktów wandalizmu. Dla wielu mieszkańców obecność kamer jest dodatkowym zabezpieczeniem, jednak dla innych może oznaczać utratę prywatności.
Problem pojawia się szczególnie wtedy, gdy urządzenia rejestrują każdą osobę wychodzącą z konkretnego mieszkania, godziny powrotów domowników oraz wizyty gości.
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wyznaczają granice, których administratorzy nieruchomości nie mogą przekraczać.
Kamera skierowana na drzwi mieszkania. UODO już zajmował się takimi przypadkami
Urząd Ochrony Danych Osobowych opisywał przypadek mieszkanki, która złożyła skargę na spółdzielnię mieszkaniową w związku z ciągłym monitorowaniem wejścia do jej lokalu.
Kobieta wskazywała, że kamera naruszała prywatność nie tylko jej samej, ale również odwiedzających ją osób. Świadomość nieustannej obserwacji ograniczała jej swobodę i negatywnie wpływała na poczucie bezpieczeństwa we własnym mieszkaniu.
Po przeanalizowaniu sprawy stwierdzono, że sposób zamontowania kamery naruszał przepisy o ochronie danych osobowych oraz obowiązujące w spółdzielni zasady funkcjonowania monitoringu.
Administrator nieruchomości nie może bowiem powoływać się wyłącznie na potrzebę ochrony mienia, ignorując jednocześnie podstawowe prawa i wolności mieszkańców.
Nawet uchwała większości mieszkańców nie pozwala nagrywać wszystkiego
Podstawą prawną stosowania monitoringu przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dotyczący realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
Takim interesem może być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona wspólnego mienia. Administrator musi jednak wykazać, że zastosowane rozwiązanie jest niezbędne i proporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych znaczenie ma również sposób podjęcia decyzji o instalacji monitoringu. Jeżeli przedsięwzięcie przekracza zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały właścicieli.
Nawet prawidłowo przyjęta uchwała nie zwalnia jednak administratora z przestrzegania RODO. Większość mieszkańców nie może poprzez głosowanie pozbawić pozostałych właścicieli prawa do ochrony prywatności.
Sam brak uchwały nie oznacza natomiast automatycznie naruszenia RODO – legalność decyzji dotyczącej montażu i legalność przetwarzania danych to dwie odrębne kwestie.
Kamera nagrywa również rozmowy? To kolejny poważny problem
Niektóre nowoczesne urządzenia wyposażone są nie tylko w funkcję rejestrowania obrazu, ale również dźwięku. W przypadku monitoringu klatek schodowych takie rozwiązanie może stanowić nadmierną ingerencję w życie prywatne mieszkańców.
UODO opisywał sprawę elektronicznego wizjera wyposażonego w kamerę, noktowizję oraz funkcję nagrywania rozmów. Urządzenie obejmowało swoim zasięgiem wspólną klatkę schodową i drzwi innych mieszkań.
Prezes UODO nakazał zaprzestanie niezgodnego z prawem nagrywania. Zwrócił również uwagę, że rejestrowanie dźwięku nie było niezbędne do realizacji deklarowanego celu ochrony bezpieczeństwa.
UODO
Osoby rozmawiające na korytarzu nie powinny być bez uzasadnionej podstawy poddawane ciągłemu podsłuchowi.
Brak informacji o monitoringu również może stanowić naruszenie przepisów
Administrator prowadzący monitoring powinien poinformować osoby znajdujące się w jego zasięgu o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Sama naklejka z symbolem kamery nie zawsze wystarcza do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z RODO.
Mieszkańcy powinni mieć możliwość uzyskania informacji dotyczących między innymi:
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tożsamości administratora danych osobowych,
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celu prowadzenia monitoringu,
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podstawy prawnej rejestrowania obrazu,
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okresu przechowywania nagrań,
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odbiorców danych,
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przysługujących mieszkańcom praw,
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możliwości złożenia skargi do Prezesa UODO.
Nagrania nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu monitoringu. Dostęp do nich powinny mieć wyłącznie uprawnione osoby.
Wspólnota przegrała przed sądem. Musiała zaprzestać nagrywania mieszkańca
Monitoring nie może być instalowany w dowolnym miejscu tylko dlatego, że administracja chce skuteczniej egzekwować zasady obowiązujące na osiedlu.
Przykładem jest sprawa wspólnoty mieszkaniowej, która zamontowała kamery w altanach śmietnikowych. Jednym z powodów instalacji urządzeń były problemy z prawidłową segregacją odpadów.
Prezes UODO nakazał wspólnocie zaprzestanie pozyskiwania w ten sposób danych osobowych skarżącego oraz usunięcie jego wizerunku z zarejestrowanych nagrań.
Wspólnota zaskarżyła decyzję, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę. Sąd uznał, że administrator nie wykazał niezbędności prowadzenia monitoringu w takim zakresie. Wyrok jest prawomocny.
Spółdzielni grożą konsekwencje finansowe. RODO przewiduje wysokie kary
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dysponuje szeregiem uprawnień pozwalających reagować na nieprawidłowości związane z monitoringiem.
Może między innymi nakazać ograniczenie przetwarzania danych, usunięcie bezprawnie zgromadzonych nagrań, zaprzestanie monitorowania określonego obszaru lub nałożyć administracyjną karę pieniężną.
W przypadku najpoważniejszych naruszeń podstawowych zasad przetwarzania danych art. 83 RODO przewiduje maksymalne kary sięgające 20 mln euro lub, w przypadku przedsiębiorstwa, 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu, zależnie od tego, która kwota jest wyższa.
Są to jednak ustawowe maksymalne pułapy, a nie standardowe kary nakładane na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wysokość sankcji zależy od okoliczności konkretnego naruszenia.
Kamera jest skierowana na Twoje mieszkanie? Tak możesz zareagować
Właściciel mieszkania, który podejrzewa, że monitoring narusza jego prywatność, powinien w pierwszej kolejności wystąpić pisemnie do administracji nieruchomości.
Może zażądać wyjaśnienia podstawy prawnej prowadzenia monitoringu, uzasadnienia zakresu obserwacji oraz informacji dotyczących przechowywania nagrań. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 RODO, jeżeli monitoring opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
Jeżeli administracja nie rozwiąże problemu, mieszkaniec może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W określonych przypadkach możliwe jest również dochodzenie ochrony dóbr osobistych przed sądem cywilnym, a jeżeli naruszenie RODO spowodowało szkodę majątkową lub niemajątkową – wystąpienie o odszkodowanie.
Warto pamiętać, że samo stwierdzenie naruszenia przepisów nie oznacza automatycznego przyznania pieniędzy poszkodowanemu.
Nie każda kamera musi zostać zdemontowana. Czasami wystarczy zmiana ustawienia
Rozwiązaniem problemu może być zmiana kąta widzenia kamery, zastosowanie masek prywatności zasłaniających określone fragmenty obrazu lub wyłączenie funkcji nagrywania dźwięku.
Monitoring powinien służyć ochronie mieszkańców i nieruchomości, a nie umożliwiać szczegółowe śledzenie życia poszczególnych rodzin.
Właściciele mieszkań mają prawo oczekiwać, że korzystanie z części wspólnych budynku nie będzie wiązało się z nieuzasadnioną, nieustanną obserwacją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.