Nie potrzebujesz suszarki bębnowej. Wypróbuj ten prosty trik z pralką
Suszenie prania zimą potrafi być prawdziwym utrapieniem. Ubrania schną godzinami, w mieszkaniu gromadzi się wilgoć, a na szybach pojawia się skroplona woda. Istnieje jednak prosty domowy sposób, dzięki któremu można usunąć część wilgoci z ubrań jeszcze przed rozwieszeniem ich na suszarce. Wystarczy zwykły, suchy ręcznik i odpowiedni program pralki. Nie trzeba kupować żadnych dodatkowych urządzeń.
W sezonie jesienno-zimowym wiele osób suszy ubrania w mieszkaniach. Przy zamkniętych oknach i niedostatecznej wentylacji może to prowadzić do zwiększenia wilgotności powietrza, a w konsekwencji sprzyjać rozwojowi pleśni.
Nie każdy jednak dysponuje suszarką bębnową. Warto wówczas wypróbować prostą metodę wykorzystującą właściwości chłonne bawełnianego ręcznika.
Włóż suchy ręcznik do pralki. Ważne, żeby zrobić to po zakończeniu prania
Cały sekret polega na wykorzystaniu dodatkowego wirowania. Kiedy pralka zakończy standardowy cykl prania, należy włożyć do bębna duży, całkowicie suchy ręcznik kąpielowy, a następnie uruchomić sam program wirowania.
Ręcznik może wchłonąć część wilgoci z mokrych ubrań, natomiast dodatkowe wirowanie pozwoli odprowadzić kolejną porcję wody.
Metoda jest szczególnie przydatna w przypadku bawełnianych koszulek, pościeli oraz innych tkanin, które można intensywnie wirować.
Jak zastosować trik z ręcznikiem?
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Poczekaj, aż pralka zakończy standardowy cykl prania.
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Włóż do bębna duży, suchy ręcznik bawełniany.
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Upewnij się, że bęben nie jest przepełniony.
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Uruchom program samego wirowania.
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Dostosuj liczbę obrotów do rodzaju tkanin.
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Po zakończeniu programu natychmiast rozwieś ubrania.
Bardzo ważne jest wybranie samego wirowania, a nie programu płukania. W przeciwnym razie pralka ponownie pobierze wodę, a ręcznik całkowicie przemoknie.
Ubrania mogą wyschnąć szybciej. Szczególnie docenią to mieszkańcy bloków
Im mniej wody pozostaje w tkaninach po wyjęciu ich z pralki, tym mniej wilgoci musi odparować podczas suszenia. Ma to szczególne znaczenie w niewielkich mieszkaniach, w których rozstawiona suszarka zajmuje znaczną część pomieszczenia.
Dodatkowe wirowanie może skrócić czas schnięcia ubrań, choć skuteczność samego ręcznika zależy od rodzaju tkanin, wielkości wsadu i parametrów pralki.
Nie należy jednak stosować najwyższych obrotów w przypadku delikatnych ubrań, wełny czy tkanin wymagających specjalnego traktowania.
Nie popełniaj tego błędu podczas suszenia prania zimą
Wiele osób, chcąc przyspieszyć suszenie ubrań, układa je bezpośrednio na rozgrzanych kaloryferach. Takie rozwiązanie może jednak utrudniać rozprowadzanie ciepła po pomieszczeniu i zwiększać wilgotność powietrza.
Znacznie lepiej rozstawić suszarkę w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu, pozostawiając odstępy pomiędzy poszczególnymi ubraniami. Dzięki temu powietrze będzie mogło swobodnie przepływać między tkaninami.
Warto również roztrzepać każde ubranie przed rozwieszeniem. Materiał nie będzie się tak mocno sklejał, a dodatkowo może mieć mniej zagnieceń.
Czy ten sposób pozwala zaoszczędzić pieniądze?
Dodatkowe wirowanie zużywa energię elektryczną, jednak nie wymaga podgrzewania wody. Jeżeli dzięki niemu uda się ograniczyć korzystanie z elektrycznej suszarki bębnowej, metoda może przynieść oszczędności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.