Tajemnicza akcja służb pod Warszawą. Przekopują działkę w poszukiwaniu ciała. W tle gangsterskie porachunki
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą działania na terenie posesji w miejscowości Kędzierówka niedaleko Piaseczna. Na miejscu pojawiła się koparka, specjalistyczny sprzęt oraz strażacy z grupy chemicznej. Jak ustalili dziennikarze TVN24 i TVN Warszawa, śledczy poszukują ciała, które miało zostać zakopane na terenie nieruchomości. Sprawa ma mieć związek z porachunkami gangsterskimi na tle narkotykowym.
Akcja CBŚP pod Warszawą. Śledczy poszukują zwłok
Informacje o działaniach służb w Kędzierówce przekazali Artur Węgrzynowicz z TVN Warszawa oraz Robert Zieliński z TVN24. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.
Śledczy mieli uzyskać informacje wskazujące, że na terenie jednej z posesji mogą znajdować się zakopane ludzkie zwłoki. Według ustaleń medialnych sprawa ma związek z działalnością środowiska przestępczego oraz porachunkami dotyczącymi narkotyków.
Na miejscu koparka i specjalistyczna grupa strażaków
Jak relacjonuje reporter TVN Warszawa, działania rozpoczęły się we wczesnych godzinach popołudniowych. Na teren nieruchomości sprowadzono koparkę, która ma umożliwić przeprowadzenie prac ziemnych.
Do udziału w akcji wezwano również strażaków ze specjalistycznej grupy chemicznej. Funkcjonariusze dysponują ponadto georadarem, czyli urządzeniem pozwalającym wykrywać znajdujące się pod powierzchnią ziemi obiekty oraz niejednorodności gruntu.
W tle gangsterskie porachunki na tle narkotykowym
Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy TVN prowadzone czynności mają związek z gangsterskimi porachunkami. Na razie nie ujawniono jednak, czyjej osoby mogą dotyczyć poszukiwania ani kiedy miało dojść do zakopania ciała.
Nie ma również informacji potwierdzających, że funkcjonariusze odnaleźli już ludzkie szczątki.
Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Na dalsze informacje dotyczące wyników poszukiwań trzeba jeszcze poczekać.
Źródło: TVN Warszawa / TVN24 – ustalenia Artura Węgrzynowicza i Roberta Zielińskiego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.