Akcja służb na Mazowszu. Mężczyzna miał rozlać nieznaną substancję w sklepie. Lokal został zamknięty
Niepokojące doniesienia z Garwolina na Mazowszu. Na terenie dworca PKS miało dojść do incydentu z udziałem mężczyzny, który rozlał nieznaną substancję w jednym ze sklepów. Jak informuje „Przegląd Garwoliński”, mężczyzna został ujęty, a placówkę handlową tymczasowo zamknięto.
Nieznana substancja w sklepie na terenie dworca PKS
O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych „Przegląd Garwoliński”. Z relacji osób, z którymi rozmawiali przedstawiciele lokalnej redakcji, wynika, że jeden z mężczyzn miał rozlać nieznaną substancję wewnątrz sklepu znajdującego się na terenie dworca autobusowego w Garwolinie.
Według informacji przekazanych przez lokalne medium mężczyzna został ujęty. Nie ujawniono jednak okoliczności jego ujęcia ani motywów działania.
Sklep został tymczasowo zamknięty
W związku z incydentem placówka handlowa została wyłączona z użytkowania. Na razie nie wiadomo, kiedy klienci będą mogli ponownie skorzystać ze sklepu.
Nie przekazano również informacji dotyczących rodzaju rozlanej substancji, jej właściwości ani ewentualnego zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w lokalu.
Wciąż wiele niewiadomych
Na obecnym etapie nie wiadomo, czy w wyniku zdarzenia ktokolwiek ucierpiał. Nie są również znane dokładne okoliczności incydentu.
Na szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia oraz rodzaju substancji trzeba jeszcze poczekać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.