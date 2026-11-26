Właściciele mieszkań w blokach dostają zawiadomienia o obowiązkowej wymianie urządzeń. Kto musi zapłacić?
Zbliża się ważny termin dotyczący właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Do 1 stycznia 2027 roku urządzenia służące do rozliczania zużycia ciepła i ciepłej wody powinny zostać wyposażone w funkcję zdalnego odczytu, z uwzględnieniem przewidzianych prawem wyjątków. Dla mieszkańców bloków oznacza to konieczność sprawdzenia, czy dotychczasowe urządzenia spełniają wymagania. Pojawia się również istotne pytanie finansowe: czy za wymianę liczników musi zapłacić właściciel mieszkania, czy koszt powinna pokryć spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa?
Tradycyjne urządzenia pomiarowe, których wskazania wymagają osobistej wizyty pracownika administracji, mają być zastępowane rozwiązaniami umożliwiającymi odczytywanie danych na odległość.
W praktyce nowe urządzenia pozwalają przeprowadzać odczyty bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy otrzymają je bezpłatnie.
Ważny termin przypada na 1 stycznia 2027 roku. Nie chodzi jednak o wszystkie wodomierze
Szczególnie istotne jest rozróżnienie urządzeń objętych obowiązkiem wynikającym z przepisów dotyczących efektywności energetycznej.
Regulacje dotyczą przede wszystkim ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy służących do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej.
Nie należy utożsamiać tego obowiązku z powszechną wymianą wszystkich liczników zimnej wody w polskich mieszkaniach. Ich wymiana może wynikać z innych przepisów, upływu okresu legalizacji lub decyzji zarządcy nieruchomości.
Podstawą prawną jest art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostały przyjęte już kilka lat temu, jednak okres przewidziany na dostosowanie istniejących urządzeń do nowych wymagań właśnie dobiega końca.
Spółdzielnia odpowiada za wymianę, ale niekoniecznie pokryje jej koszt
Wielu mieszkańców wychodzi z założenia, że skoro ustawowy obowiązek wymiany urządzeń spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego, administracja powinna sfinansować całe przedsięwzięcie.
Przepisy nie ustanawiają jednak jednej, obowiązującej w całym kraju metody finansowania wymiany liczników. Znaczenie ma przede wszystkim status prawny urządzeń, regulamin rozliczania mediów oraz decyzje właściwych organów spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
W praktyce możliwe są różne sposoby pokrycia kosztów:
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finansowanie wymiany z funduszu remontowego, jeżeli pozwalają na to zasady jego wykorzystania,
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pokrycie wydatków ze środków przeznaczonych na eksploatację nieruchomości,
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rozłożenie kosztów na miesięczne raty,
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naliczenie jednorazowej opłaty właścicielowi lokalu,
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finansowanie urządzeń w ramach umowy z przedsiębiorstwem zajmującym się rozliczaniem mediów.
Nawet jeżeli administracja pokryje wydatki z funduszu remontowego, w rzeczywistości będą to środki pochodzące między innymi z wcześniejszych wpłat mieszkańców.
Jednorazowa dopłata może wynieść kilkaset złotych
Szczególnie wysokie obciążenia mogą pojawić się w mieszkaniach wyposażonych w kilka wodomierzy oraz podzielniki kosztów ogrzewania zamontowane na wszystkich grzejnikach.
Przykładowa kalkulacja kosztów wymiany urządzeń może wyglądać następująco:
|Urządzenia
|Przykładowy koszt
|Dwa wodomierze po 150 zł
|300 zł
|Cztery podzielniki po 80 zł
|320 zł
|Łączny koszt
|620 zł
Są to wyłącznie przykładowe wyliczenia, a nie ustawowe stawki ani zweryfikowany cennik usług. Rzeczywiste koszty zależą od typu urządzeń, liczby punktów pomiarowych, warunków umowy z wykonawcą oraz kosztów montażu.
W przypadku niektórych urządzeń możliwe jest również zamontowanie odpowiedniego modułu radiowego zamiast wymiany całego licznika.
Masz sprawny wodomierz z ważną legalizacją? To może nie wystarczyć
Właściciele mieszkań mogą być zaskoczeni koniecznością wymiany urządzenia, które nadal prawidłowo działa i posiada ważną legalizację.
Okres ważności legalizacji oraz obowiązek zapewnienia funkcji zdalnego odczytu to jednak dwie odrębne kwestie. Sprawny wodomierz ciepłej wody może nie spełniać nowych wymagań wyłącznie ze względu na brak możliwości odczytywania jego wskazań na odległość.
Jeżeli natomiast urządzenie posiada już odpowiednią funkcjonalność, sam termin przypadający na 1 stycznia 2027 roku nie oznacza konieczności jego ponownej wymiany.
Administracja chce wymienić również licznik zimnej wody. Czy ma do tego prawo?
W wielu budynkach zarządcy mogą zdecydować się na jednoczesną wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Pozwala to ograniczyć liczbę wizyt instalatorów oraz ujednolicić system rozliczania mediów.
Należy jednak pamiętać, że obowiązek wynikający z omawianego art. 16 nie obejmuje wodomierzy zimnej wody.
Jeżeli administracja powołuje się na unijne przepisy, żądając wymiany również tych urządzeń, właściciel mieszkania może poprosić o wskazanie dodatkowej podstawy prawnej lub regulaminowej.
Sama decyzja o jednoczesnej wymianie wszystkich wodomierzy nie musi być niezgodna z prawem. Powinna jednak wynikać z odpowiednich zasad obowiązujących w danej nieruchomości.
Dostałeś zawiadomienie o dopłacie? Możesz zażądać szczegółowych wyjaśnień
Właściciel mieszkania, który otrzymał informację o konieczności zapłacenia za instalację nowych urządzeń, nie powinien automatycznie zakładać, że każda naliczona kwota jest prawidłowa.
Warto wystąpić do administracji o wskazanie podstawy naliczenia opłaty, przedstawienie kosztów zakupu i montażu urządzeń oraz wyjaśnienie, dlaczego przedsięwzięcie nie jest finansowane ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.
Istotne jest również ustalenie, kto będzie właścicielem nowych liczników i kto poniesie koszty ich przyszłej konserwacji, legalizacji lub wymiany.
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej właściciel ma prawo kontroli działalności zarządu. Jeżeli podstawą dodatkowego obciążenia jest uchwała naruszająca jego interesy lub niezgodna z prawem, może ją zaskarżyć na zasadach określonych w art. 25 ustawy o własności lokali.
Nie wpuścisz instalatora? Możesz narazić się na dodatkowe wydatki
Właściciele mieszkań powinni zwrócić uwagę na terminy wyznaczane przez administrację. Jeżeli podczas zbiorowej wymiany urządzeń mieszkanie nie zostanie udostępnione, konieczne może być zorganizowanie dodatkowej wizyty instalatora.
W niektórych nieruchomościach koszt takiej wizyty może zostać przeniesiony na właściciela, jeżeli istnieje odpowiednia podstawa do jego naliczenia.
Brak możliwości dokonywania prawidłowych odczytów może również prowadzić do zastosowania zastępczych metod rozliczania zużycia mediów przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulaminach.
Nie istnieje jednak jedna automatyczna kara finansowa nakładana na wszystkich mieszkańców, którzy nie wymienią urządzeń przed 1 stycznia 2027 roku.
Czy od 2027 roku skończą się wizyty inkasentów?
Zdalny odczyt pozwala pozyskiwać dane dotyczące zużycia mediów bez konieczności wchodzenia do mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy mogą otrzymywać częstsze informacje o zużyciu energii i lepiej kontrolować wydatki.
Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia wizyt pracowników technicznych. Nadal mogą być konieczne przeglądy instalacji, naprawy, wymiana urządzeń oraz czynności związane z ich legalizacją.
Polskie przepisy uwzględniają również techniczną wykonalność i opłacalność wyposażania lokali w indywidualne urządzenia ze zdalnym odczytem.
Do końca roku pozostało niewiele czasu
Termin przypadający na 1 stycznia 2027 roku powinien skłonić właścicieli mieszkań do sprawdzenia, czy zamontowane w ich lokalach urządzenia spełniają wymagania oraz w jaki sposób administracja zamierza rozliczyć ewentualną wymianę.
Szczególnie ważna jest weryfikacja regulaminu rozliczania mediów. To właśnie od zasad obowiązujących w konkretnej nieruchomości może zależeć, czy mieszkaniec otrzyma jednorazowy rachunek na kilkaset złotych, czy wydatek zostanie pokryty ze środków zgromadzonych wcześniej przez administrację.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.