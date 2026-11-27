Ceny paliw na piątek 27.11.2026. Rząd ogłosił nowe stawki
Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku, 27 listopada 2026 roku, obowiązują niższe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki, zgodnie z którymi litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5,81 zł, a oleju napędowego 7,12 zł. To kolejna obniżka w ramach rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Nowe limity dotyczą wszystkich stacji paliw w Polsce, a przedsiębiorcom za ich przekroczenie grożą kary sięgające nawet miliona złotych.
Kierowcy, którzy planują tankowanie przed weekendem, mogą liczyć na kolejne, choć niewielkie obniżki cen maksymalnych. W porównaniu z czwartkiem benzyna 95 i 98 potaniały o jeden grosz na litrze, a olej napędowy o trzy grosze.
Nowe stawki zostały ogłoszone w czwartek, 26 listopada, i opublikowane w Monitorze Polskim pod pozycją 1179.
To już kolejna korekta cen w ostatnich dniach. Od początku tygodnia maksymalne stawki systematycznie spadały, szczególnie w przypadku oleju napędowego.
Nowe ceny paliw od 27 listopada. Ministerstwo Energii podało konkretne kwoty
Zgodnie z oficjalnym obwieszczeniem ministra energii w piątek, 27 listopada, obowiązują następujące maksymalne ceny detaliczne paliw:
- Benzyna 95 – 5,81 zł za litr.
- Benzyna 98 – 6,47 zł za litr.
- Olej napędowy – 7,12 zł za litr.
Wszystkie kwoty są cenami brutto, uwzględniającymi obowiązującą obniżoną stawkę podatku VAT.
Jeszcze w czwartek, 26 listopada, maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 5,82 zł za litr, a benzyny 98 – 6,48 zł.
Za litr oleju napędowego kierowcy mogli zapłacić maksymalnie 7,15 zł.
Oznacza to, że piątkowa obniżka wynosi jeden grosz w przypadku obu rodzajów benzyny oraz trzy grosze dla diesla.
Warto jednak pamiętać, że są to ceny maksymalne, a nie obowiązkowe stawki sprzedaży.
Stacje paliw mogą oferować benzynę i olej napędowy taniej, ale nie mogą przekroczyć limitów określonych przez ministra energii.
Ile kosztuje tankowanie 27 listopada? Wyliczenia dla kierowców
Przy nowych stawkach maksymalnych można dokładnie obliczyć, ile zapłacą kierowcy za zatankowanie samochodu.
W przypadku popularnej benzyny 95 napełnienie 50-litrowego zbiornika będzie kosztowało nie więcej niż 290,50 zł.
Za taką samą ilość benzyny 98 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 323,50 zł.
Tankowanie 50 litrów oleju napędowego może natomiast kosztować do 356 zł.
Porównanie z czwartkowymi limitami wygląda następująco:
|Rodzaj paliwa
|26 listopada
|27 listopada
|Zmiana
|Benzyna 95
|5,82 zł
|5,81 zł
|−1 gr
|Benzyna 98
|6,48 zł
|6,47 zł
|−1 gr
|Olej napędowy
|7,15 zł
|7,12 zł
|−3 gr
Przy tankowaniu 50 litrów benzyny 95 różnica względem czwartkowego limitu wynosi 50 groszy.
Tyle samo można zaoszczędzić na benzynie 98.
Właściciele samochodów z silnikiem Diesla mogą natomiast zapłacić o 1,50 zł mniej za 50 litrów paliwa.
Nie są to więc duże jednorazowe oszczędności.
Znacznie większe znaczenie ma jednak fakt, że nowe ceny są kolejnym etapem spadków obserwowanych od początku października.
Benzyna 95 kosztowała ponad 6,70 zł. Od października ceny wyraźnie spadły
Trzecia odsłona programu „Ceny Paliwa Niżej” rozpoczęła się 3 października 2026 roku.
Na początku tej edycji programu maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,73 zł za litr.
Obecnie jest to 5,81 zł.
Oznacza to spadek ceny maksymalnej o 92 grosze na litrze, czyli około 13,7 proc.
W przypadku benzyny 98 różnica jest jeszcze większa.
Na początku października maksymalna stawka wynosiła 7,59 zł za litr, a obecnie 6,47 zł.
To obniżka o 1,12 zł na litrze, czyli około 14,8 proc.
Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadła z 7,88 zł do 7,12 zł za litr.
Różnica wynosi 76 groszy, czyli około 9,6 proc.
Dla kierowców oznacza to odczuwalną zmianę kosztów tankowania w porównaniu z początkiem października.
Przy 50-litrowym zbiorniku i porównaniu samych maksymalnych stawek różnice wyglądają następująco:
- Benzyna 95 – 46 zł mniej.
- Benzyna 98 – 56 zł mniej.
- Olej napędowy – 38 zł mniej.
Są to wyliczenia pokazujące zmianę ustawowych limitów, a nie gwarantowaną oszczędność każdego kierowcy. Rzeczywista korzyść zależy od cen obowiązujących na konkretnej stacji w dniu tankowania.
Dlaczego paliwo tanieje? Znaczenie mają ceny ropy na światowych rynkach
Obniżki na polskich stacjach są związane między innymi ze zmianami cen ropy naftowej oraz cen hurtowych paliw.
W ostatnich tygodniach sytuacja na światowych rynkach surowcowych zaczęła sprzyjać spadkom.
Według informacji Business Insider Polska ropa naftowa potaniała w ciągu miesiąca o około jedną piątą.
Ceny amerykańskiej ropy WTI znajdowały się w okolicach 80 dolarów za baryłkę, natomiast europejskiej ropy Brent – około 87 dolarów.
Notowania surowca mają wpływ na koszty produkcji benzyny i oleju napędowego.
Nie oznacza to jednak, że każda obniżka ceny ropy natychmiast przekłada się na identyczny spadek ceny przy dystrybutorze.
Znaczenie mają również kurs dolara, koszty transportu, ceny hurtowe i obciążenia podatkowe.
W Polsce dodatkowym elementem jest obecnie rządowy mechanizm ceny maksymalnej.
To właśnie on ogranicza wysokość kwot, których stacje mogą żądać za litr najpopularniejszych paliw.
Program „Ceny Paliwa Niżej” do końca 2026 roku. Jak działa CPN?
Obowiązujące limity są częścią trzeciej odsłony rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, znanego pod skrótem CPN.
Mechanizm został wprowadzony w odpowiedzi na wysokie ceny paliw i niestabilność na światowych rynkach energii.
Program opiera się przede wszystkim na dwóch rozwiązaniach.
Pierwszym jest czasowe obniżenie obciążeń podatkowych nakładanych na benzynę i olej napędowy.
Stawka VAT została zmniejszona z 23 do 8 proc. Obniżono także akcyzę na paliwa objęte programem.
Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej.
Minister energii regularnie ogłasza, ile najwięcej może kosztować litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego.
W dni robocze nowe obwieszczenia publikowane są co do zasady z wyprzedzeniem, tak aby stacje mogły przygotować się do zmiany cenników.
Według rządowych założeń obecna edycja programu CPN ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Nie oznacza to, że ceny paliw pozostaną niezmienne do końca grudnia. Limity są aktualizowane na podstawie obowiązującego mechanizmu wyliczeń.
Minister wyznacza cenę maksymalną. Skąd biorą się podawane kwoty?
Sposób ustalania maksymalnej ceny paliwa nie jest dowolny.
Mechanizm został opisany w przepisach ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.
Podstawą obliczeń są między innymi średnie ceny hurtowe paliw na polskim rynku.
Do tych wartości uwzględnia się odpowiednie obciążenia i koszty określone w przepisach.
Znaczenie mają między innymi akcyza, opłata paliwowa oraz wskazany w ustawie składnik związany z kosztami sprzedaży.
Na końcu doliczany jest obowiązujący podatek VAT.
Dla kierowców najważniejsza jest ostateczna stawka brutto, którą minister publikuje w obwieszczeniu.
Przykładowo w dokumencie z 26 listopada podano cenę benzyny 95 w wysokości 5,38 zł bez VAT oraz 5,81 zł z VAT.
To właśnie kwota 5,81 zł jest maksymalną ceną, jaką kierowca może zapłacić za litr tego paliwa na stacji.
W przypadku benzyny 98 stawka bez VAT wynosi 5,99 zł, a z podatkiem 6,47 zł.
Dla oleju napędowego jest to odpowiednio 6,59 zł oraz 7,12 zł.
Czy stacje paliw muszą obniżyć ceny w piątek?
Stacje mają obowiązek przestrzegać opublikowanych limitów.
Jeżeli w czwartek sprzedawały benzynę 95 po maksymalnej cenie 5,82 zł za litr, w piątek nie mogą utrzymywać tej samej stawki.
Nowy limit wynosi bowiem 5,81 zł.
Podobnie jest w przypadku benzyny 98 oraz oleju napędowego.
Inaczej wygląda sytuacja, jeśli stacja już wcześniej sprzedawała paliwo taniej.
Przykładowo punkt oferujący benzynę 95 po 5,75 zł za litr nie musi dodatkowo obniżać ceny tylko dlatego, że minister zmniejszył limit z 5,82 zł do 5,81 zł.
Cena 5,75 zł nadal mieści się w dopuszczalnym przedziale.
Dlatego nie każdy kierowca zobaczy w piątek spadek ceny na swojej stacji, mimo że rząd obniżył maksymalne stawki.
Obowiązujące przepisy wyznaczają bowiem górną granicę, a nie jedną identyczną cenę dla wszystkich sprzedawców.
Nawet milion złotych kary za zbyt drogie paliwo
Rządowy mechanizm cen maksymalnych nie jest wyłącznie zaleceniem dla przedsiębiorców.
Stacje paliw są prawnie zobowiązane do przestrzegania ogłaszanych limitów.
Zgodnie z przepisami za ich naruszenie może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł.
Nie oznacza to, że każde przekroczenie ceny automatycznie skutkuje karą w maksymalnej wysokości.
Sankcja jest ustalana w odpowiednim postępowaniu administracyjnym.
Za kontrolowanie przestrzegania przepisów odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa.
Jak informowało wcześniej Ministerstwo Finansów, kontrole mogą być typowane na podstawie analizy ryzyka, również z wykorzystaniem danych z systemów informatycznych administracji skarbowej.
Organy mogą sprawdzać, czy przedsiębiorca nie oferował paliwa po cenie wyższej niż obowiązująca w danym dniu.
Celem tych przepisów jest zapewnienie, aby ustawowe obniżki i limity były rzeczywiście przestrzegane na rynku detalicznym.
Czy program obejmuje również LPG?
To istotne pytanie dla kierowców samochodów z instalacją gazową.
W obwieszczeniu ministra energii na 27 listopada określono stawki dla trzech rodzajów paliwa: benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego.
Nie podano natomiast ceny maksymalnej autogazu LPG.
Oznacza to, że piątkowe limity 5,81 zł, 6,47 zł i 7,12 zł nie dotyczą tankowania gazu.
Ceny LPG nadal zależą od sytuacji rynkowej oraz cenników poszczególnych stacji.
Właściciele samochodów z instalacją gazową powinni więc porównywać aktualne oferty, ponieważ ceny autogazu mogą różnić się między punktami sprzedaży.
Warszawa i Mazowsze. Czy paliwo będzie kosztować tyle samo co w innych regionach?
Maksymalne ceny paliw określane przez Ministerstwo Energii obowiązują w całej Polsce.
Nie ma osobnych stawek dla Warszawy, województwa mazowieckiego czy poszczególnych miast.
Oznacza to, że w piątek, 27 listopada, kierowca tankujący benzynę 95 w Warszawie nie może zapłacić więcej niż 5,81 zł za litr.
Taki sam limit obowiązuje w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce oraz pozostałych miejscowościach regionu.
Analogiczne zasady dotyczą benzyny 98 i oleju napędowego.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie stacje będą miały identyczne cenniki.
Różnice mogą nadal występować między stacjami w centrum Warszawy, przy drogach ekspresowych, autostradach i w mniejszych miejscowościach.
Każdy przedsiębiorca może bowiem zaoferować cenę niższą niż maksymalna.
Dla kierowców z Warszawy i okolic oznacza to, że nadal warto porównywać stawki na kilku stacjach.
Przy większym tankowaniu nawet kilka lub kilkanaście groszy różnicy na litrze może mieć zauważalny wpływ na rachunek.
Czy przed weekendem paliwo jeszcze bardziej potanieje?
Obwieszczenie opublikowane 26 listopada określa stawki obowiązujące w piątek.
Kolejna aktualizacja ma zostać ogłoszona 27 listopada i będzie dotyczyć cen obowiązujących od soboty, 28 listopada, do poniedziałku, 30 listopada.
To oznacza, że kierowcy planujący tankowanie w weekend powinni zwrócić uwagę na następny komunikat resortu energii.
Nie można jednak z góry zakładać, że kolejne ceny również spadną.
Wysokość limitów zależy od aktualnych danych wykorzystywanych w mechanizmie ich ustalania.
Jeżeli sytuacja na rynku hurtowym będzie sprzyjała obniżkom, maksymalne stawki mogą zostać ponownie zmniejszone.
Możliwy jest jednak również wzrost albo utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie.
Dlatego piątkowe obwieszczenie nie przesądza jeszcze o kosztach tankowania przez cały weekend.
Tankujesz 27 listopada? Sprawdź te zasady
Dla kierowców najważniejsza jest informacja, że w piątek obowiązuje limit 5,81 zł za litr benzyny 95, 6,47 zł za benzynę 98 i 7,12 zł za olej napędowy.
Jeśli stacja oferuje paliwo taniej, nie ma obowiązku podnoszenia ceny do limitu.
Warto też pamiętać, że obniżka maksymalnej stawki o jeden czy trzy grosze nie oznacza dużych oszczędności przy pojedynczym tankowaniu.
Znacznie większe znaczenie ma dłuższy trend spadkowy.
Od początku października maksymalna cena benzyny 95 zmniejszyła się o 92 grosze, a benzyny 98 o 1,12 zł na litrze.
Dla osób regularnie korzystających z samochodu może to oznaczać odczuwalnie niższe miesięczne wydatki na paliwo.
Przed wyjazdem na stację warto jednak sprawdzić aktualne stawki. Kolejny komunikat ministra energii może zmienić limity już na sobotę, 28 listopada.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.