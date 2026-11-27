Mieszkasz w bloku? Zamrożenie cen gazu może Cię nie ochronić. Decyduje jeden szczegół
Rząd przygotował przepisy, które mają zamrozić ceny gazu ziemnego w 2027 roku na poziomie 197,29 zł za MWh. Ochrona ma objąć miliony gospodarstw domowych, ale nie wszyscy mieszkańcy bloków będą mogli z niej skorzystać. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP ostrzega, że osoby korzystające z ciepła dostarczanego przez zewnętrzne ciepłownie gazowe mogą zostać pozbawione ochrony przed podwyżkami. W niektórych przypadkach wzrost rachunków może wynieść kilkadziesiąt procent, a szacunkowe wyliczenia wskazują na dodatkowe wydatki sięgające nawet 2500 zł rocznie.
Rząd zapowiada stabilizację cen gazu, ale dla części mieszkańców bloków nowe przepisy mogą okazać się niewystarczające.
Problem dotyczy sposobu ogrzewania budynków. Jeden blok może posiadać własną kotłownię gazową, a drugi korzystać z ciepła produkowanego przez zewnętrzne przedsiębiorstwo.
Choć oba budynki są ogrzewane przy wykorzystaniu tego samego paliwa, proponowane przepisy mogą zapewniać ich mieszkańcom różny poziom ochrony.
Spółdzielnie mieszkaniowe apelują do rządu o zmianę ustawy, zanim zacznie ona obowiązywać.
Zamrożenie cen gazu od 1 stycznia 2027 roku. Rząd podał konkretną stawkę
17 listopada 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 roku.
Dokument przygotowany przez Ministerstwo Energii trafił do Sejmu jako druk nr 3385.
Zgodnie z propozycją od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku maksymalna cena paliwa gazowego dla uprawnionych odbiorców ma wynosić 197,29 zł za MWh netto.
To poziom odpowiadający cenie wynikającej z taryfy sprzedawcy z urzędu obowiązującej do końca 2026 roku.
Rząd chce w ten sposób ograniczyć skutki wzrostu cen surowca na światowych rynkach.
Ministerstwo Energii wskazuje, że sytuacja na europejskim rynku gazu pozostaje niestabilna, a ceny są uzależnione między innymi od wydarzeń międzynarodowych, kosztów importu i dostępności surowca.
Nowy mechanizm miałby zabezpieczać odbiorców przed gwałtownym wzrostem ceny samego paliwa gazowego.
Nie oznacza jednak zamrożenia wszystkich opłat widocznych na rachunku.
Limit nie obejmie między innymi opłat dystrybucyjnych, podatku VAT ani akcyzy.
Dlatego nawet gospodarstwo domowe korzystające z ochrony może otrzymać wyższy rachunek, jeśli wzrosną pozostałe składniki opłat lub zużycie gazu.
Kto skorzysta z zamrożenia cen gazu w 2027 roku?
Według Ministerstwa Energii projekt ma zapewnić ochronę około 7,5 mln gospodarstw domowych.
Przepisy przewidują objęcie ceną maksymalną kilku grup odbiorców.
Przede wszystkim chodzi o osoby wykorzystujące gaz ziemny do codziennych potrzeb gospodarstwa domowego.
Dotyczy to między innymi ogrzewania domu, podgrzewania wody użytkowej oraz przygotowywania posiłków.
Ochroną mają zostać objęte również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe kupujące gaz na potrzeby mieszkańców.
Z rozwiązania będą mogły korzystać także określone instytucje realizujące zadania społeczne i publiczne.
Wśród nich znajdują się między innymi szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej oraz noclegownie.
Istotne jest jednak to, kto kupuje gaz i w jakim celu jest on wykorzystywany.
To właśnie ten szczegół powoduje, że część mieszkańców budynków wielorodzinnych może znaleźć się w innej sytuacji niż pozostali.
Jeden blok będzie chroniony, drugi nie. Wszystko zależy od sposobu ogrzewania
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zwrócił uwagę na problem, który nie jest oczywisty dla większości lokatorów.
Chodzi o różnicę między własną kotłownią gazową a ciepłem kupowanym od zewnętrznego dostawcy.
Wyobraźmy sobie dwa sąsiadujące budynki.
Pierwszy blok ma własną kotłownię gazową. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa bezpośrednio kupuje gaz, a następnie wykorzystuje go do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody.
W takim przypadku może korzystać z mechanizmu ceny maksymalnej w zakresie przewidzianym dla odbiorców uprawnionych.
Drugi blok nie ma własnej kotłowni.
Jest podłączony do sieci ciepłowniczej, a spółdzielnia kupuje gotowe ciepło od przedsiębiorstwa energetycznego.
Jeżeli przedsiębiorstwo to produkuje ciepło z gazu ziemnego, jego koszty zakupu paliwa mogą wzrosnąć.
Problem polega na tym, że projekt zamraża cenę gazu dla wskazanych odbiorców, ale nie ustanawia analogicznego limitu cen ciepła produkowanego przez zewnętrzne ciepłownie gazowe.
W efekcie mieszkańcy dwóch podobnych bloków mogą odczuć skutki reformy w zupełnie inny sposób.
Spółdzielnie alarmują. Rachunki za ogrzewanie mogą wzrosnąć o kilkadziesiąt procent
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP skierował do ministra energii Miłosza Motyki apel o rozszerzenie projektowanej ochrony.
Organizacja wskazuje, że obecne rozwiązanie może pomijać mieszkańców korzystających z ciepła wytwarzanego przez zewnętrzne przedsiębiorstwa wykorzystujące gaz ziemny.
Według związku wzrost kosztów zakupu paliwa przez takie ciepłownie może przełożyć się na ceny ogrzewania i podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych.
Do organizacji docierają sygnały o możliwych podwyżkach sięgających nawet kilkudziesięciu procent.
Spółdzielnie zwracają również uwagę, że wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych w ostatnich latach modernizowało instalacje i odchodziło od węgla na rzecz gazu.
Takie inwestycje miały ograniczać emisje zanieczyszczeń oraz dostosowywać systemy ogrzewania do zmieniających się wymagań.
Teraz rosnące ceny gazu mogą zwiększać koszty działania zmodernizowanych instalacji.
Jeżeli przedsiębiorstwa ciepłownicze nie zostaną objęte odpowiednim mechanizmem ochronnym, koszty mogą ostatecznie trafić do odbiorców.
Nie oznacza to jednak, że podwyżki o kilkadziesiąt procent zostały już zatwierdzone.
Na razie są to ostrzeżenia i prognozy przedstawiane przez środowisko spółdzielcze.
Nawet 2500 zł więcej rocznie? Tak duże mogą być skutki podwyżek
Jak informuje Forsal, w analizach dotyczących możliwego wzrostu cen ogrzewania pojawia się kwota sięgająca 2500 zł rocznie.
To wyliczenie pokazujące potencjalną skalę problemu w wybranych przypadkach.
Nie jest jednak ogólnopolską prognozą ani kwotą, którą automatycznie dopłaci każda rodzina mieszkająca w bloku.
Dla zobrazowania skutków można przyjąć przykładowe roczne wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę wynoszące 6000 zł.
Gdyby opłaty wzrosły o 20 proc., dodatkowy koszt wyniósłby 1200 zł rocznie.
Przy wzroście o 30 proc. byłoby to już 1800 zł.
A podwyżka o około 42 proc. oznaczałaby dodatkowy wydatek zbliżony do 2500 zł.
W przeliczeniu na miesiąc taka kwota oznacza ponad 208 zł więcej.
To znaczne obciążenie, zwłaszcza dla emerytów, osób samotnych oraz rodzin, które już teraz przeznaczają dużą część dochodów na utrzymanie mieszkania.
Trzeba jednak pamiętać, że są to przykładowe obliczenia.
Rzeczywista wysokość opłat będzie zależała między innymi od taryfy przedsiębiorstwa ciepłowniczego, zużycia energii, powierzchni mieszkania oraz zasad rozliczania kosztów w konkretnym budynku.
Na 27 listopada 2026 roku nie ma podstaw, aby twierdzić, że wszyscy mieszkańcy bloków ogrzewanych gazem zapłacą w przyszłym roku o 2500 zł więcej.
Dlaczego cena gazu może być zamrożona, a rachunek za ogrzewanie wzrośnie?
Kluczowe znaczenie ma różnica między gazem ziemnym a ciepłem dostarczanym do budynku.
Gaz jest paliwem, które można wykorzystywać między innymi w piecach, kotłach i instalacjach grzewczych.
Ciepło systemowe to natomiast energia produkowana w ciepłowni lub elektrociepłowni i dostarczana do odbiorców za pomocą sieci.
Mieszkaniec bloku podłączonego do takiej sieci zwykle nie kupuje bezpośrednio gazu wykorzystywanego do wytworzenia ciepła.
Płaci za ogrzewanie i podgrzewanie wody.
Na cenę tych usług wpływają nie tylko koszty paliwa, ale również eksploatacja instalacji, przesył ciepła, utrzymanie sieci oraz nakłady inwestycyjne.
Z tego powodu ustanowienie maksymalnej ceny gazu dla gospodarstw domowych nie oznacza automatycznego ograniczenia taryf przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Co więcej, nawet tam, gdzie ciepłownia wykorzystuje gaz ziemny, wzrost jego ceny nie musi przełożyć się na identyczny procentowo wzrost całego rachunku.
Znaczenie mają także pozostałe koszty działalności i sposób kalkulowania taryfy.
Dlatego sytuację każdego budynku trzeba rozpatrywać indywidualnie.
Jak sprawdzić, czy Twój blok jest zagrożony podwyżką?
Mieszkańcy nie zawsze wiedzą, skąd do ich budynku trafia ciepło.
Najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie dokumentów otrzymywanych od administracji lub spółdzielni.
Informacje mogą znajdować się w rozliczeniu kosztów ogrzewania, zawiadomieniu o wysokości zaliczek albo dokumentach dotyczących dostaw ciepła.
Warto ustalić, czy budynek korzysta z własnej kotłowni, czy kupuje ciepło od zewnętrznego przedsiębiorstwa.
Jeżeli w rozliczeniach widnieją opłaty za energię cieplną, zamówioną moc cieplną lub przesył, może to wskazywać na korzystanie z usług dostawcy ciepła. Sam taki zapis nie wystarcza jednak do ustalenia rodzaju paliwa ani ostatecznego zakresu ochrony.
Najważniejsze pytania, które warto skierować do administracji, to:
- Czy budynek ma własną kotłownię gazową, czy korzysta z zewnętrznego dostawcy ciepła?
- Jeżeli ciepło pochodzi z ciepłowni, jakie paliwo jest wykorzystywane do jego produkcji?
- Czy spółdzielnia lub wspólnota może skorzystać z projektowanej ceny maksymalnej gazu?
- Czy zarządca otrzymał informacje o planowanej zmianie taryfy na 2027 rok?
- Czy przewidywana jest aktualizacja zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę?
Jeśli spółdzielnia kupuje gaz bezpośrednio, warto dodatkowo upewnić się, czy sprzedawca ma wymagane oświadczenia dotyczące przeznaczenia paliwa i zakresu zużycia objętego ochroną.
Szczegółowe obowiązki zależą od kategorii odbiorcy i obowiązujących przepisów.
Nie każdy blok podłączony do ciepłowni musi obawiać się podwyżek
Samo korzystanie z ciepła systemowego nie oznacza, że rachunki w 2027 roku gwałtownie wzrosną.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze wykorzystują różne paliwa i technologie.
Część instalacji działa na węglu, część na gazie ziemnym, a inne wykorzystują biomasę, odpady lub kilka źródeł energii jednocześnie.
Problem wskazywany przez spółdzielnie dotyczy przede wszystkim zewnętrznych przedsiębiorstw wykorzystujących gaz ziemny do produkcji ciepła.
Nie oznacza to, że ciepłownie korzystające z innych paliw są całkowicie odporne na wzrost kosztów.
Na ich taryfy również mogą wpływać zmiany cen energii, koszty modernizacji czy utrzymania infrastruktury.
Jednak ryzyko wynikające bezpośrednio z projektowanych zasad zamrożenia cen gazu dotyczy innego mechanizmu.
Dlatego nie należy utożsamiać wszystkich budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej z grupą, która na pewno otrzyma wyższe rachunki.
Warszawa. Mieszkańcy bloków powinni sprawdzić źródło ogrzewania
Problem może być istotny również dla mieszkańców Warszawy.
Stolica posiada rozbudowany system ciepłowniczy, za którego dystrybucję w dużej części odpowiada Veolia Energia Warszawa.
Według danych dotyczących warszawskiej sieci ciepłowniczej pokrywa ona około 80 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło.
Energia dostarczana do mieszkań pochodzi z różnych źródeł, w tym między innymi elektrociepłowni Żerań i Siekierki oraz innych instalacji.
W stołecznym systemie wykorzystywane są różne paliwa.
To oznacza, że nie można automatycznie przypisywać wszystkim warszawskim blokom jednego scenariusza zmian cen gazu.
Sytuacja budynku korzystającego z dużej sieci ciepłowniczej może być inna niż niewielkiego osiedla ogrzewanego przez lokalną kotłownię gazową należącą do zewnętrznego przedsiębiorstwa.
Jeszcze inaczej mogą wyglądać rozliczenia w budynku, w którym wspólnota sama kupuje gaz do własnej instalacji.
Dla mieszkańców Warszawy najważniejsze jest więc ustalenie rodzaju ogrzewania i zasad rozliczeń stosowanych przez zarządcę.
Jeżeli administracja zapowiada zmianę zaliczek, warto poprosić o wskazanie, z jakiej taryfy lub zmiany kosztów wynika podwyżka.
Rząd mówi o oszczędnościach sięgających 1863 zł rocznie
Ministerstwo Energii przekonuje, że zamrożenie cen gazu będzie istotnym wsparciem dla gospodarstw domowych.
Według rządowych szacunków korzyści mogą wynosić od około 77 zł do nawet 1863 zł rocznie.
Niższa kwota dotyczy gospodarstw wykorzystujących gaz w niewielkim zakresie, na przykład tylko do gotowania.
Największe oszczędności mogą natomiast wystąpić w domach, w których gaz służy również do ogrzewania pomieszczeń.
Nie oznacza to jednak, że państwo będzie wypłacało rodzinom takie kwoty w gotówce.
Chodzi o szacowaną różnicę między wydatkami przy zastosowaniu mechanizmu ochronnego a hipotetycznymi rachunkami bez niego.
Ostateczna korzyść zależy między innymi od zużycia gazu oraz przyszłych cen rynkowych.
W tym kontekście zastrzeżenia spółdzielni są szczególnie istotne.
Osoby kupujące gaz bezpośrednio mogą zostać zabezpieczone przed wzrostem ceny paliwa, podczas gdy część mieszkańców bloków kupujących gotowe ciepło nie otrzyma analogicznej ochrony.
Taryfy na ogrzewanie zatwierdza URE. Kiedy będzie wiadomo, ile zapłacimy?
W przypadku przedsiębiorstw ciepłowniczych objętych obowiązkiem taryfowania ceny nie są ustalane całkowicie dowolnie.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki analizuje wnioski taryfowe i zatwierdza ceny oraz stawki opłat na podstawie obowiązujących przepisów.
Weryfikacji podlegają między innymi koszty uzasadnione prowadzonej działalności.
W praktyce oznacza to, że wzrost ceny gazu nie musi od razu przełożyć się na nowy rachunek każdego mieszkańca.
Znaczenie ma moment wejścia w życie taryfy przedsiębiorstwa, zakres zatwierdzonych zmian oraz zasady rozliczeń z zarządcą budynku.
Dopiero na tej podstawie spółdzielnia lub wspólnota może określić wpływ nowych cen na zaliczki i późniejsze rozliczenia lokali.
Dlatego przedstawiane obecnie prognozy dotyczące 2027 roku należy traktować ostrożnie.
Nie ma jednej ogólnopolskiej stawki za ogrzewanie w bloku.
Nie istnieje również jedna procentowa podwyżka, która objęłaby wszystkich mieszkańców korzystających z ciepłowni gazowych.
Rząd przeznaczy miliardy na zamrożenie cen. Skąd weźmie pieniądze?
Projekt przewiduje system rekompensat dla przedsiębiorstw sprzedających gaz po cenie maksymalnej.
Jeśli zatwierdzona taryfa sprzedawcy będzie wyższa od ustawowego limitu, przedsiębiorca ma otrzymywać odpowiednie wyrównanie.
Pieniądze mają pochodzić przede wszystkim z nowej daniny nakładanej na określone firmy zajmujące się handlem gazem.
Jej wysokość ma wynosić 10 proc. wskazanych w ustawie przychodów netto ze sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego.
Według Ministerstwa Energii na rekompensaty przewidziano około 6,2 mld zł w latach 2027–2028.
Z tej kwoty około 4,6 mld zł ma przypadać na 2027 rok, a pozostałe 1,6 mld zł na 2028 rok.
To istotne rozróżnienie, ponieważ 6,2 mld zł nie jest szacowanym kosztem wyłącznie jednego roku.
Projekt przewiduje także przedłużenie ochrony taryfowej uprawnionych odbiorców do końca 2030 roku.
Nie należy jednak mylić tej zmiany z zamrożeniem ceny na poziomie 197,29 zł aż do 2030 roku.
Maksymalna stawka wskazana w omawianym projekcie ma dotyczyć 2027 roku.
Wyższe rachunki za ogrzewanie? Można sprawdzić prawo do dodatku mieszkaniowego
Osoby, dla których utrzymanie mieszkania staje się zbyt dużym obciążeniem, mogą sprawdzić możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.
To świadczenie przeznaczone dla gospodarstw domowych spełniających określone warunki dochodowe i powierzchniowe.
Przy ustalaniu jego wysokości uwzględniane są między innymi dopuszczalne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, w tym koszty ogrzewania.
Według progów obowiązujących od lutego 2026 roku podstawowe kryteria dochodowe wynoszą:
- 3561,42 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.
- 2671,07 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Pod uwagę bierze się średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Warto pamiętać, że niewielkie przekroczenie progu nie zawsze oznacza całkowitą utratę prawa do świadczenia.
W określonych przypadkach dodatek może zostać pomniejszony o kwotę przekroczenia.
Znaczenie ma także powierzchnia lokalu oraz rodzaj tytułu prawnego do mieszkania.
Nie należy więc zakładać, że każda osoba z wyższymi rachunkami automatycznie otrzyma dopłatę.
Gdzie mieszkańcy Warszawy mogą złożyć wniosek o dodatek?
Warszawiacy mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na położenie lokalu.
Do wniosku trzeba dołączyć między innymi deklarację o dochodach oraz dokumenty dotyczące wydatków mieszkaniowych.
Informacje o wymaganych dokumentach i formularzach udostępnia miejski system Warszawa 19115.
Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ustawowym terminie, co do zasady w ciągu 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.
W bardziej skomplikowanych przypadkach postępowanie może potrwać dłużej.
Ważne jest również to, że rada gminy może podwyższyć podstawowe kryteria dochodowe.
Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w danym samorządzie.
Czy Sejm zmieni projekt? Spółdzielnie chcą rozszerzenia ochrony
Na 27 listopada 2026 roku projekt ustawy dotyczący zamrożenia cen gazu nie został jeszcze uchwalony.
Dokument trafił do Sejmu 17 listopada, a dwa dni później odbyło się jego pierwsze czytanie.
Dalsze prace mają być prowadzone w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.
To oznacza, że proponowane rozwiązania mogą jeszcze ulec zmianie.
Spółdzielnie mieszkaniowe apelują, aby ochroną objąć również przedsiębiorstwa zużywające gaz do produkcji ciepła dostarczanego budynkom mieszkalnym.
Zwracają uwagę, że bez takiego rozwiązania podobne gospodarstwa domowe mogą zostać potraktowane odmiennie tylko ze względu na sposób organizacji dostaw ciepła.
Nie wiadomo jednak, czy parlamentarzyści zdecydują się na rozszerzenie katalogu odbiorców uprawnionych.
Na razie nie ogłoszono wiążącej decyzji dotyczącej takiej poprawki.
Dlatego nie można jeszcze przesądzać ani o ostatecznym kształcie ustawy, ani o wysokości rachunków mieszkańców bloków w 2027 roku.
Mieszkasz w bloku? O to warto zapytać administrację przed 2027 rokiem
Najważniejsze jest ustalenie, skąd budynek otrzymuje ciepło.
Jeśli spółdzielnia lub wspólnota korzysta z własnej kotłowni gazowej i kupuje gaz bezpośrednio na potrzeby mieszkańców, projektowane przepisy mogą zapewnić jej ochronę ceny paliwa.
Jeżeli natomiast blok kupuje gotowe ciepło od zewnętrznej ciepłowni, sytuacja zależy od rodzaju wykorzystywanego paliwa, taryfy przedsiębiorstwa oraz przyszłych regulacji.
Warto również sprawdzić, czy zarządca otrzymał już informacje o planowanych zmianach cen i czy przewiduje podwyższenie zaliczek.
W przypadku zapowiadanej podwyżki dobrze poprosić o jej uzasadnienie oraz wskazanie konkretnych kosztów, które mają wzrosnąć.
Nie należy zakładać, że każda informacja o zamrożeniu cen gazu oznacza automatycznie zamrożenie rachunków za centralne ogrzewanie.
Rząd chce chronić odbiorców przed wzrostem cen gazu w 2027 roku, ale spółdzielnie ostrzegają, że obecny projekt może pozostawić część mieszkańców bloków bez porównywalnego zabezpieczenia.
O tym, czy przepisy zostaną rozszerzone, zdecydują dalsze prace w parlamencie. Dla lokatorów najważniejsze będzie natomiast to, jaki system ogrzewania działa w ich budynku i czy jego dostawca zostanie objęty ochroną.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.