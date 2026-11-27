Sąd zdecydował o protestach pod TK! Jarosław Kaczyński zabrał głos
Ważny zwrot w sprawie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Sąd Okręgowy uchylił decyzję prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który zakazał organizacji kolejnego zgromadzenia przy alei Szucha. Oznacza to, że demonstranci mogą kontynuować protest po 29 listopada. Do orzeczenia odniósł się Jarosław Kaczyński, który nie krył zadowolenia z decyzji sądu i zapowiedział kolejną manifestację w niedzielę o godzinie 15.00. Sprawa może jednak nie być zakończona, ponieważ ratusz ma prawo do zaskarżenia postanowienia.
Decyzja zapadła w czwartek, 26 listopada 2026 roku, późnym wieczorem. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył odwołanie złożone przez organizatora zgromadzenia, Adama Borowskiego, i uchylił zakaz wydany dzień wcześniej przez stołeczne władze.
Rozstrzygnięcie oznacza zmianę sytuacji protestujących, którzy od tygodni zajmują teren przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Warszawski ratusz chciał zakończenia demonstracji w dotychczasowej formule, wskazując między innymi na utrudnienia komunikacyjne, skargi mieszkańców i zagrożenia związane z bezpieczeństwem.
Sąd nie podzielił jednak argumentacji przedstawionej przez miasto.
Sąd uchylił zakaz protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest decyzja
W czwartek wieczorem Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał odwołanie dotyczące zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Sprawa dotyczyła decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który 25 listopada zakazał organizacji kolejnego zgromadzenia w alei Szucha.
Organizatorzy chcieli kontynuować protest od 30 listopada 2026 roku do 5 stycznia 2027 roku.
Miasto nie zgodziło się jednak na jego dalsze prowadzenie.
Od tej decyzji odwołał się Adam Borowski, organizator manifestacji.
Sąd uwzględnił odwołanie i uchylił zakaz.
Postępowanie prowadziła sędzia Anna Bonkowska-Kubek, która w uzasadnieniu zwróciła uwagę na konstytucyjną ochronę wolności zgromadzeń.
Wskazała, że zakaz demonstracji jest rozwiązaniem wyjątkowym i powinien być stosowany jedynie wtedy, gdy istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne.
Sąd nie zgodził się również z oceną ratusza dotyczącą terminu zgłoszenia manifestacji.
W rezultacie decyzja miasta, która miała uniemożliwić kontynuowanie protestu po 29 listopada, została uchylona.
Jarosław Kaczyński komentuje decyzję sądu. „To bardzo optymistyczne”
Orzeczenie warszawskiego sądu wywołało reakcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Jarosław Kaczyński opublikował w czwartek wieczorem wpis na platformie X, w którym odniósł się do uchylenia zakazu zgromadzenia.
Polityk ocenił decyzję sądu pozytywnie i przedstawił ją jako sprzeciw wobec działań władz Warszawy.
„To bardzo optymistyczne” – napisał prezes PiS.
Kaczyński zarzucił jednocześnie politykom Koalicji Obywatelskiej podejmowanie bezprawnych decyzji.
Według niego orzeczenie warszawskiego sądu pokazuje, że sędziowie nie chcą akceptować takich działań.
To jednak polityczna interpretacja przedstawiona przez prezesa PiS.
Sąd rozstrzygał konkretną sprawę dotyczącą zgodności zakazu zgromadzenia z prawem, a nie dokonywał ogólnej oceny działalności Koalicji Obywatelskiej czy warszawskiego samorządu.
Kaczyński zapowiedział również kolejne spotkanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Manifestacja w niedzielę, 29 listopada. Kaczyński podał godzinę
W swoim wpisie Jarosław Kaczyński wezwał do udziału w zgromadzeniu zaplanowanym na najbliższą niedzielę.
Manifestacja ma odbyć się 29 listopada 2026 roku o godzinie 15.00 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
„Bądźmy tam razem!” – zaapelował prezes PiS.
Protest ma odbywać się w rejonie alei Szucha, gdzie od września funkcjonuje miasteczko namiotowe demonstrantów.
Uczestnicy zgromadzenia deklarują sprzeciw wobec działań obecnych władz państwowych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.
Organizatorzy przedstawiają swoją manifestację jako obronę niezależności tej instytucji.
Spór wokół Trybunału ma jednak szersze podłoże polityczne i prawne.
Dotyczy między innymi sposobu funkcjonowania TK, jego kierownictwa oraz oceny legalności podejmowanych przez instytucję działań.
Niedzielna manifestacja ma być kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach trwającego od wielu tygodni protestu.
Dlaczego Rafał Trzaskowski zakazał dalszej demonstracji?
Decyzja stołecznego ratusza została wydana w środę, 25 listopada.
Władze Warszawy zakwestionowały możliwość organizowania kolejnego zgromadzenia, które miało trwać nieprzerwanie przez ponad miesiąc. Miasto wskazało kilka powodów.
Jednym z najważniejszych były utrudnienia związane z zajęciem części jezdni w alei Szucha.
Według urzędników dalsze prowadzenie protestu w dotychczasowej formule mogłoby ograniczać swobodę przemieszczania się mieszkańców oraz innych osób korzystających z tej części Warszawy.
Ratusz zwrócił również uwagę na potencjalne trudności w przejeździe służb porządkowych i ratunkowych.
W uzasadnieniu znalazły się także argumenty dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dodatkowo urząd powoływał się na skargi mieszkańców.
Rafał Trzaskowski podkreślał, że prawo do pokojowego protestu jest jedną z podstawowych wolności konstytucyjnych, ale jego wykonywanie musi uwzględniać również prawa innych osób.
W ocenie władz stolicy długotrwałe zajęcie ulicy wykraczało poza granice dopuszczalnych utrudnień.
Sąd nie uznał jednak przedstawionych argumentów za wystarczające do utrzymania zakazu zgromadzenia.
Ważny szczegół w uzasadnieniu sądu. Chodziło o termin zgłoszenia protestu
Jednym z kluczowych elementów sporu była kwestia terminu zgłoszenia kolejnego zgromadzenia.
Organizatorzy złożyli zawiadomienie 10 listopada.
Dotyczyło ono demonstracji planowanej od 30 listopada do 5 stycznia.
Stołeczny ratusz uznał, że dokument został złożony przedwcześnie.
Urzędnicy wskazywali na ograniczenia dotyczące terminów zawiadamiania o zgromadzeniach publicznych.
Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił tej interpretacji.
Sędzia Anna Bonkowska-Kubek wyjaśniła, że przy ocenie zachowania terminu należy odnosić go do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia.
W tym przypadku wymóg został spełniony.
Oznacza to, że zgłoszenie obejmujące dłuższy okres nie mogło zostać uznane za wadliwe wyłącznie na podstawie argumentacji przedstawionej przez ratusz.
Sąd odniósł się także do kwestii ochrony prawa do demonstracji.
W uzasadnieniu podkreślono, że zakaz zgromadzenia powinien być rozwiązaniem ostatecznym, a władze mają obowiązek rozważyć mniej restrykcyjne środki umożliwiające pokojowy przebieg wydarzenia.
To właśnie te argumenty miały istotne znaczenie dla czwartkowego rozstrzygnięcia.
Odwołanie wpłynęło 40 minut po północy. Sąd miał dobę na decyzję
Sprawa została rozpoznana w wyjątkowo krótkim czasie.
Z oficjalnej informacji opublikowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie wynika, że odwołanie wpłynęło 26 listopada o godzinie 00.42.
Dotyczyło decyzji prezydenta miasta oznaczonej numerem CB/5310/ZG/27/2026.
Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy 25 listopada o godzinie 10.41.
Organizatorzy mieli zaledwie 24 godziny na zakwestionowanie zakazu.
Odwołanie zostało więc złożone w ustawowym terminie.
Zgodnie z przepisami sąd okręgowy również ma 24 godziny na jego rozpoznanie.
Czwartkowe posiedzenie rozpoczęło się wieczorem.
Sąd wysłuchał przedstawicieli stołecznego ratusza oraz organizatora zgromadzenia.
Ostatecznie około godziny 21.30 ogłoszono decyzję o uchyleniu zakazu.
Przepisy przewidują tak szybki tryb rozstrzygania sporów dotyczących zgromadzeń, ponieważ opóźnienie decyzji mogłoby w praktyce uniemożliwić organizację planowanej demonstracji.
Czy protest przed TK potrwa do 5 stycznia 2027 roku?
Organizatorzy zgłosili chęć prowadzenia zgromadzenia od 30 listopada 2026 roku do 5 stycznia 2027 roku.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją stołecznego ratusza protest w obecnej formule miał zakończyć się wraz z upływem 29 listopada.
Od poniedziałku, 30 listopada, organizatorzy nie mogliby kontynuować go na podstawie zakwestionowanego zawiadomienia.
Po czwartkowym orzeczeniu sytuacja się zmieniła.
Sąd uchylił zakaz dotyczący kolejnego zgromadzenia, co otwiera drogę do kontynuowania manifestacji po weekendzie.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie kwestie prawne zostały definitywnie rozstrzygnięte.
Przepisy pozwalają bowiem na zaskarżenie postanowienia sądu okręgowego.
Dlatego ostateczny stan sprawy może zależeć od tego, czy Warszawa zdecyduje się skorzystać z tej możliwości.
Ratusz może się jeszcze odwołać. Ma na to tylko 24 godziny
Zgodnie z art. 16 ustawy Prawo o zgromadzeniach postanowienie sądu okręgowego uwzględniające odwołanie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Oznacza to, że uchylenie zakazu wywołuje skutki prawne bez konieczności oczekiwania na zakończenie całej możliwej procedury odwoławczej.
Jednocześnie uczestnikom postępowania przysługuje prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego.
Termin wynosi 24 godziny od wydania postanowienia.
Sąd apelacyjny również ma 24 godziny na rozpoznanie sprawy.
Jeżeli ratusz złoży zażalenie, możliwe będzie ponowne zbadanie rozstrzygnięcia.
Sąd apelacyjny może utrzymać decyzję sądu okręgowego albo ją zmienić.
Jego postanowienie będzie podlegało natychmiastowemu wykonaniu.
Na moment przygotowania tego artykułu nie ma potwierdzonej informacji o zakończeniu ewentualnego postępowania w drugiej instancji.
Dlatego czwartkowa decyzja stanowi istotne rozstrzygnięcie na korzyść organizatorów, ale nie należy przedstawiać jej jako orzeczenia, od którego nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia.
Protest trwa od września. Przed Trybunałem powstało miasteczko namiotowe
Zgromadzenie przy alei Szucha rozpoczęło się we wrześniu 2026 roku.
Wówczas przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się namioty i uczestnicy deklarujący chęć obrony instytucji przed działaniami władz państwowych, które uznają za nieuprawnione.
W proteście uczestniczą między innymi osoby związane z Klubami „Gazety Polskiej” oraz innymi środowiskami wspierającymi działalność obecnego kierownictwa TK.
Jednym z organizatorów jest Adam Borowski. Miasteczko namiotowe stało się stałym elementem przestrzeni przed budynkiem Trybunału.
Z czasem pojawiły się jednak skargi i zastrzeżenia dotyczące jego funkcjonowania.
Szczególnie istotną kwestią stała się organizacja ruchu w alei Szucha.
Ulica znajduje się w centralnej części Warszawy, w sąsiedztwie instytucji publicznych, placówek dyplomatycznych i zabudowy mieszkaniowej.
Przedłużający się protest oznaczał więc również utrzymujące się ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej.
To właśnie ta sytuacja doprowadziła do konfliktu między organizatorami manifestacji a władzami miasta.
Wolność zgromadzeń a prawa mieszkańców. Czego dotyczył spór?
Konstytucja RP w art. 57 gwarantuje każdemu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.
Jednocześnie dopuszcza określanie ograniczeń tej wolności w ustawie.
Z tego względu samorządy mogą w określonych przypadkach wydawać decyzje o zakazie zgromadzenia.
Nie oznacza to jednak, że każda uciążliwość związana z demonstracją automatycznie uzasadnia taki zakaz.
Prawo o zgromadzeniach wskazuje konkretne przesłanki, które mogą stanowić podstawę do jego wydania.
Chodzi między innymi o zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach albo naruszenie innych ustawowo chronionych wartości.
W sprawie protestu przed TK warszawski ratusz podnosił argumenty związane z bezpieczeństwem, ruchem drogowym oraz interesami mieszkańców.
Organizatorzy wskazywali natomiast na prawo do pokojowego wyrażania swoich poglądów.
Sąd musiał ocenić, czy w konkretnych okolicznościach istniały wystarczające podstawy do zastosowania tak daleko idącego środka jak zakaz.
Czwartkowe orzeczenie oznacza, że argumentacja miasta nie przekonała sądu pierwszej instancji.
Nie jest to jednak stwierdzenie, że każda forma protestu i każde zajęcie jezdni są zawsze dopuszczalne.
Każda taka sprawa wymaga oceny indywidualnych okoliczności.
Co decyzja sądu oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Dla mieszkańców stolicy rozstrzygnięcie ma znaczenie nie tylko polityczne.
Dotyczy również dalszego funkcjonowania przestrzeni publicznej w rejonie alei Szucha.
Jeżeli demonstracja będzie kontynuowana w dotychczasowej formule, może to oznaczać utrzymywanie się ograniczeń w ruchu i korzystaniu z części ulicy.
Zakres ewentualnych utrudnień zależy jednak od organizacji zgromadzenia oraz działań właściwych służb.
Nie można na podstawie samego postanowienia sądu przesądzić, że wszystkie obecne ograniczenia pozostaną niezmienione aż do stycznia.
Z perspektywy mieszkańców istotne będą kolejne komunikaty miasta dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa w tej części Śródmieścia.
Z kolei dla organizatorów protestu najważniejsza jest możliwość dalszego prowadzenia zgromadzenia po terminie, w którym miało ono zostać zakończone.
Niedziela 29 listopada może być ważnym dniem dla protestujących
Po decyzji sądu organizatorzy mogą kontynuować przygotowania do kolejnych wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Jarosław Kaczyński zapowiedział obecność na manifestacji w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15.00.
Zgromadzenie ma odbyć się w miejscu, w którym od wielu tygodni funkcjonuje miasteczko namiotowe.
Nie wiadomo jeszcze, czy warszawski ratusz zdecyduje się zaskarżyć czwartkowe postanowienie ani jakie będzie ewentualne rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego.
Pewne jest natomiast to, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz wydany przez Rafała Trzaskowskiego, a Jarosław Kaczyński wykorzystał tę decyzję do ponownego wezwania na manifestację przed TK.
Najbliższe godziny mogą przynieść kolejne informacje dotyczące prawnego statusu zgromadzenia.
Dla mieszkańców Warszawy najważniejsze pozostaną także praktyczne skutki dalszego protestu, przede wszystkim sytuacja komunikacyjna i organizacja ruchu w alei Szucha.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.