Dwa ciała w samochodzie na Mazowszu. Prokuratura ujawnia, co znaleziono w pojeździe
W lesie w miejscowości Słuchocin pod Węgrowem na Mazowszu znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 28 i 35 lat. Samochód, w którym się znajdowali, odnaleźli członkowie rodzin podczas poszukiwań młodszego z mężczyzn. Jak informuje TVN24, prokuratura wszczęła śledztwo i zleciła sekcje zwłok. Wstępne oględziny nie wykazały obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. W pojeździe zabezpieczono jednak alkohol i inne substancje. Przyczyna śmierci pozostaje nieznana.
Do odkrycia doszło w środę, 25 listopada, na terenie gminy Grębków w powiecie węgrowskim. W lesie stał samochód, a w jego wnętrzu znajdowali się dwaj mężczyźni, z którymi bliscy od kilku dni nie mieli kontaktu.
Na miejsce skierowano policjantów i prokuratora. Śledczy przeprowadzili oględziny pojazdu oraz zabezpieczyli materiał dowodowy, który ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci.
Matka zgłosiła zaginięcie 28-letniego syna. Od trzech dni nie miała z nim kontaktu
Jak wynika z komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, w środę, 25 listopada, około godziny 12.35 do dyżurnego zadzwoniła mieszkanka powiatu węgrowskiego.
Kobieta poinformowała, że od trzech dni nie może skontaktować się ze swoim 28-letnim synem.
Wiedziała jedynie, że mężczyzna wyjechał razem z kolegą. Nie znała jednak kierunku ani celu ich podróży.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzali otrzymane informacje oraz miejsca, w których zaginiony mógł przebywać.
W działania zaangażowali się również członkowie rodzin obu mężczyzn.
Około godziny 14.40, nieco ponad dwie godziny po zgłoszeniu, bliscy natrafili na samochód pozostawiony w lesie w miejscowości Słuchocin.
Wewnątrz znajdowały się ciała 28-latka oraz jego 35-letniego towarzysza.
Ciała dwóch mężczyzn w samochodzie. Na miejscu pracowali śledczy
Po odnalezieniu pojazdu na miejsce skierowano służby.
Czynności prowadzili funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Prace odbywały się pod nadzorem prokuratora.
Samochód i miejsce jego odnalezienia poddano oględzinom.
Śledczy zabezpieczyli ślady oraz przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia przebiegu zdarzenia.
Jak przekazała starsza aspirant Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, na obecnym etapie nie ustalono przyczyny śmierci obu mężczyzn.
Decyzją prokuratora ich ciała zabezpieczono do dalszych badań.
Prokuratura: nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Węgrowie.
Według informacji przekazanych TVN24 przez Bartosza Świderskiego, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, wstępne oględziny ciał nie wykazały obrażeń.
Prokurator poinformował również, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na udział innych osób w śmierci mężczyzn.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie okoliczności zdarzenia zostały już wyjaśnione.
Przyczyna zgonu 28-latka i 35-latka nadal pozostaje nieznana.
Śledczy będą analizować zgromadzone materiały oraz wyniki badań medycyny sądowej.
Dopiero na ich podstawie możliwe będzie dokładniejsze określenie, co wydarzyło się w samochodzie zaparkowanym w lesie.
W samochodzie zabezpieczono alkohol i inne substancje
Podczas oględzin samochodu śledczy zabezpieczyli alkohol oraz inne substancje.
To jeden z elementów, które zostaną uwzględnione podczas dalszego postępowania.
Nie wiadomo jednak, czy zabezpieczone przedmioty i substancje miały jakikolwiek związek ze śmiercią mężczyzn.
Samo znalezienie alkoholu w samochodzie nie oznacza, że był on przyczyną zgonu.
Na obecnym etapie nie można również przesądzać o zatruciu ani o innych możliwych przyczynach śmierci.
Ustalenie tych okoliczności będzie należało do biegłych.
Zlecono sekcje zwłok. Możliwe również badania toksykologiczne
Prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok obu mężczyzn.
Badania mają pomóc ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci i wyjaśnić, czy doszło do zdarzenia, które nie pozostawiło widocznych obrażeń zewnętrznych.
Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, prawdopodobnie zostaną przeprowadzone również badania toksykologiczne.
Pozwalają one sprawdzić obecność określonych substancji w organizmie.
Wyniki takich badań mogą mieć istotne znaczenie dla dalszych ustaleń.
Nie podano jeszcze oficjalnych wyników sekcji ani informacji, które pozwalałyby jednoznacznie wskazać przyczynę śmierci mężczyzn.
Śledztwo pod Węgrowem. Co wiadomo na ten moment?
Do odnalezienia ciał doszło 25 listopada w lesie w Słuchocinie, w gminie Grębków na Mazowszu.
Zmarli mieli 28 i 35 lat. Młodszego z nich poszukiwano po zgłoszeniu matki, która od trzech dni nie miała z nim kontaktu.
Samochód odnaleźli członkowie rodzin uczestniczący w poszukiwaniach.
Wstępne oględziny nie wykazały obrażeń sugerujących udział osób trzecich. Podczas czynności w pojeździe zabezpieczono alkohol i inne substancje, których ewentualny związek ze zdarzeniem pozostaje niewyjaśniony.
Kluczowe dla śledztwa będą wyniki sekcji zwłok oraz ewentualnych badań toksykologicznych.
Dopiero po ich uzyskaniu prokuratura będzie mogła przedstawić bardziej szczegółowe ustalenia dotyczące śmierci obu mężczyzn.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.