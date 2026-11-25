Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Pieszy nie żyje, kierująca trafiła do szpitala
Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w województwie mazowieckim. W środę, 25 listopada, samochód osobowy potrącił pieszego na trasie w kierunku Warszawy. Mężczyzna zginął na miejscu. Po potrąceniu auto uderzyło w bariery energochłonne, a kierująca nim 43-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja.
Do wypadku doszło około godziny 18:12 na 539. kilometrze autostrady A2, w rejonie miejscowości Słuchocin i Nowa Trzcianka w powiecie węgrowskim.
Śmiertelne potrącenie na A2. Samochód uderzył w bariery
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-letnia kobieta kierująca Skodą potrąciła pieszego, a następnie straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne.
Samochodem podróżowały trzy osoby. Jedna z nich doznała obrażeń.
Kapitan Paweł Krasnodębski ze straży pożarnej w Węgrowie potwierdził w rozmowie z TVN24, że potrącony pieszy nie przeżył wypadku.
Mazowiecka policja poinformowała, że ranna kierująca została przewieziona do szpitala.
Nie wiadomo jeszcze, dlaczego pieszy znajdował się na autostradzie. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez śledczych.
Utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy
Po wypadku wystąpiły poważne utrudnienia na odcinku między węzłami Siedlce Zachód i Groszki.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała o zablokowaniu jednego pasa ruchu na 539,6. kilometrze autostrady. Początkowo przewidywano, że utrudnienia potrwają do około godziny 21:45.
Policja informowała również o wyznaczeniu objazdu drogą krajową nr 92.
Nie potwierdzono jeszcze dokładnej godziny całkowitego przywrócenia ruchu.
Policja ustala przyczyny wypadku
Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić przebieg śmiertelnego potrącenia. Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności pojawienia się pieszego na jezdni.
Policja przypomina, że ruch pieszych po autostradach jest zabroniony. Ze względu na wysokie prędkości pojazdów obecność człowieka na jezdni stwarza bezpośrednie zagrożenie życia.
Kierowcy poruszający się autostradą A2 powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.