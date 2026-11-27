17-latek rozpylił tajemniczą substancję w sklepie. Na miejsce wezwano służby
Nietypowa interwencja policji i straży pożarnej w Garwolinie na Mazowszu. 17-latek rozpylił w sklepie odzieżowym substancję o wyjątkowo nieprzyjemnym zapachu. Jak wyjaśnił funkcjonariuszom, chciał sprawdzić, kto dłużej wytrzyma w takich warunkach. Konieczna była interwencja strażaków i ewakuacja pracowników. Teraz nastolatek odpowie za wykroczenie, a jego matka zadeklarowała pokrycie kosztów usunięcia skutków zdarzenia.
Do incydentu doszło 25 listopada 2026 roku w sklepie odzieżowym mieszczącym się w budynku dworca PKS przy ulicy Kościuszki w Garwolinie. Młody mieszkaniec powiatu garwolińskiego rozpylił na znajdujące się w placówce ubrania ciecz o bardzo intensywnej woni. Dzień później wrócił do sklepu, gdzie został rozpoznany przez pracownicę. Kobieta niezwłocznie powiadomiła policję.
Rozpylił substancję na ubrania i wrócił do sklepu. Pracownica wezwała policję
W czwartek, 26 listopada, po godzinie 14:00 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny przebywającego w jednym ze sklepów odzieżowych.
Pracownica poinformowała funkcjonariuszy, że rozpoznała osobę, która poprzedniego dnia rozpyliła na towar substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu.
Na miejsce skierowano policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.
Funkcjonariusze zastali w sklepie 17-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego. Nastolatek miał przy sobie niewielką strzykawkę zawierającą śladowe ilości cieczy o silnej woni.
Ze względu na charakter substancji na miejsce wezwano również strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Ich wstępne ustalenia wskazały, że ciecz była środkiem wykorzystywanym do odstraszania zwierząt.
Nie podano dokładnej nazwy ani składu chemicznego preparatu.
Ewakuacja pracowników i interwencja strażaków
Zgłoszenie dotyczące nieznanej substancji wpłynęło do garwolińskiej straży pożarnej przed godziną 15:00.
Na miejsce skierowano dwa zastępy strażaków. W działaniach uczestniczyli ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie oraz miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Konieczne było zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ewakuowanie pracowników sklepu.
Strażacy przewietrzyli pomieszczenia oraz zabezpieczyli odzież, na którą została naniesiona substancja.
Cała akcja trwała ponad godzinę.
Nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o konieczności udzielenia pomocy medycznej.
Incydent spowodował jednak zaangażowanie służb i konieczność podjęcia działań związanych z usunięciem skutków rozpylenia preparatu.
Chciał sprawdzić, kto dłużej wytrzyma w nieprzyjemnym zapachu
17-latek przyznał się do rozpylenia substancji w sklepie.
Podczas rozmowy z policjantami przedstawił zaskakujące wyjaśnienie.
Jak twierdził, jego zachowanie było elementem wyzwania, tak zwanego „challenge’u”, polegającego na sprawdzeniu, kto dłużej wytrzyma w pomieszczeniu wypełnionym wyjątkowo nieprzyjemnym zapachem.
Nastolatek oświadczył również, że sklep odzieżowy wybrał przypadkowo.
Według jego relacji preparat został wcześniej zamówiony i odebrany z paczkomatu.
17-latek przekonywał, że wiedział jedynie, iż substancja służy do odstraszania zwierząt.
Nie wyjaśniono, czy wyzwanie miało zostać nagrane i opublikowane w internecie. Policja nie podała także informacji o ewentualnym udziale innych osób.
Matka 17-latka zapłaci za szkody. Policja wszczęła postępowanie
Nieprzemyślane zachowanie nastolatka może mieć konsekwencje nie tylko prawne, ale również finansowe.
Matka 17-latka zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia.
Policjanci wszczęli wobec młodego mieszkańca powiatu garwolińskiego postępowanie w sprawie wykroczenia dotyczącego zakłócenia spokoju i porządku publicznego.
Na razie nie podano wysokości szkód ani ostatecznych kosztów działań związanych z oczyszczeniem sklepu.
Funkcjonariusze przypominają jednak, że podobne zachowania mogą prowadzić do poważniejszych konsekwencji.
Jeżeli w wyniku działania sprawcy dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub uczynienia cudzej rzeczy niezdatną do użytku, możliwa jest również odpowiedzialność za przestępstwo przeciwko mieniu.
Ostateczna kwalifikacja prawna zależy od ustalonych okoliczności, w tym charakteru szkody.
Policja ostrzega przed niebezpiecznymi wyzwaniami
Garwolińscy funkcjonariusze zwracają uwagę na zagrożenia związane z popularnymi wśród młodych ludzi wyzwaniami.
Część takich pomysłów jest przedstawiana jako zabawa lub sposób na zdobycie uznania wśród znajomych.
Nie oznacza to jednak, że ich uczestnicy są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje zachowanie.
Rozpylanie nieznanych substancji w miejscach publicznych może wywoływać zagrożenie, prowadzić do zniszczenia mienia oraz wymagać interwencji służb.
W przypadku zdarzenia w Garwolinie konieczne było zabezpieczenie sklepu, przewietrzenie pomieszczeń oraz usunięcie zanieczyszczonych produktów.
Policja apeluje do młodych ludzi o rozsądek i krytyczne podejście do wyzwań proponowanych przez znajomych lub rozpowszechnianych w internecie.
Przypomina też rodzicom, że warto rozmawiać z nastolatkami o konsekwencjach pozornie niewinnych żartów.
Przypadek z Garwolina pokazuje, że jedno nieprzemyślane wyzwanie może zakończyć się interwencją policji i straży pożarnej, ewakuacją pracowników, postępowaniem w sprawie wykroczenia oraz koniecznością pokrycia strat finansowych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.