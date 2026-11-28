Kontrolerzy przyjdą i sprawdzą. W tych przypadkach zapłacisz nawet 5 razy więcej
Kontrola licznika energii elektrycznej może zakończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi. W określonych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne może naliczyć opłaty według pięciokrotnych stawek, a nawet wstrzymać dostawy prądu. Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że takie sankcje dotyczą nielegalnego poboru energii, a nie każdej awarii urządzenia. Kluczowe znaczenie ma również termin 7 dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli. Jego przekroczenie może znacznie utrudnić dochodzenie swoich praw.
Urząd Regulacji Energetyki przypomniał 27 listopada 2026 roku zasady kontroli liczników i rozliczania nielegalnego poboru energii elektrycznej. Podstawą jest między innymi rozporządzenie Ministra Energii z 3 września 2026 roku. Przepisy szczegółowo określają, kiedy przedsiębiorstwo może naliczyć podwyższone opłaty, w jakich sytuacjach wolno odciąć dostawy prądu oraz jak odbiorca może zakwestionować ustalenia kontrolerów.
Kontrola licznika prądu. Kiedy grozi pięciokrotna opłata?
Najpoważniejsze konsekwencje finansowe mogą spotkać osoby, które pobierają energię elektryczną bez wymaganej umowy.
Zgodnie z paragrafem 51 rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwo energetyczne może w takiej sytuacji naliczyć opłatę według pięciokrotności odpowiednich stawek taryfowych oraz cen energii.
Nie oznacza to jednak, że wystarczy pomnożyć ostatni rachunek za prąd przez pięć.
Sposób obliczenia należności jest bardziej skomplikowany.
Znaczenie ma między innymi ilość energii, którą można było pobrać, uwzględniając moc i rodzaj urządzeń elektrycznych znajdujących się w danym miejscu.
Przepisy określają również maksymalne ilości energii przyjmowane do rozliczenia.
W praktyce wysokość należności może więc znacząco różnić się w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.
Pięciokrotna stawka nie jest nową karą wprowadzoną w listopadzie 2026 roku. Mechanizm podwyższonych opłat funkcjonował już wcześniej, a URE przypomniał obowiązujące zasady.
Manipulacja przy liczniku oznacza inne opłaty. Nawet dwukrotność stawek
Nie każda sytuacja zakwalifikowana jako nielegalny pobór energii jest rozliczana w identyczny sposób.
Przepisy rozróżniają pobieranie prądu bez umowy oraz ingerencję w układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Drugi przypadek dotyczy między innymi sytuacji, w której energia jest pobierana z całkowitym lub częściowym pominięciem licznika.
Podobnie traktowana jest ingerencja w urządzenie, która wpływa na zafałszowanie wskazań pomiarowych.
W takich okolicznościach przedsiębiorstwo może naliczyć opłaty według dwukrotności odpowiednich stawek i cen energii.
Sposób wyliczenia zależy od tego, czy możliwe jest ustalenie ilości nielegalnie pobranego prądu.
Jeżeli przedsiębiorstwo potrafi określić okres naruszenia i zużycie energii, może wykorzystać dane z porównywalnego okresu.
Gdy dokładne ustalenie ilości energii nie jest możliwe, zastosowanie mają zasady oparte na możliwościach jej poboru i limitach określonych w taryfie.
Dodatkowo odbiorca może zostać obciążony kosztami związanymi z wymianą uszkodzonego licznika, sprawdzeniem instalacji lub ponownym założeniem plomb, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w przepisach i taryfie.
Dlatego w przypadku otrzymania wysokiej opłaty warto zażądać szczegółowego wyliczenia jej wysokości.
Dostawca może odciąć prąd. Przepisy określają konkretne warunki
Konsekwencje stwierdzenia nielegalnego poboru energii nie ograniczają się do dodatkowych opłat.
Prawo energetyczne przewiduje również możliwość wstrzymania dostaw prądu.
Przedsiębiorstwo może podjąć taką decyzję, jeżeli przeprowadzona kontrola wykaże nielegalne pobieranie energii elektrycznej.
Nie oznacza to jednak, że samo podejrzenie nieprawidłowości automatycznie uprawnia do odłączenia odbiorcy od sieci.
Konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w przepisach.
Co ważne, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostaw, przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie wznowić dostarczanie energii.
Odbiorca, który uważa, że prąd odłączono bezpodstawnie, może skierować sprawę do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
URE może rozstrzygać spory dotyczące nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii.
Inaczej wygląda sytuacja z kwestionowaniem samej opłaty za nielegalny pobór. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia z przedsiębiorstwem, zasadność takiego roszczenia może rozstrzygnąć sąd powszechny.
Nie podpisałeś protokołu? To nie wystarczy. Masz 7 dni roboczych
Jednym z najważniejszych elementów procedury jest protokół sporządzany po kontroli.
Dokument zawiera ustalenia kontrolerów, informacje dotyczące stanu licznika oraz ewentualnych nieprawidłowości.
Odbiorca powinien dokładnie zapoznać się z jego treścią.
Ma również prawo odmówić podpisania protokołu, jeżeli nie zgadza się z przedstawionymi ustaleniami.
Sama odmowa podpisania dokumentu nie oznacza jednak skutecznego zakwestionowania wyników kontroli.
Przepisy przewidują odrębną procedurę składania zastrzeżeń.
Odbiorca ma na to 7 dni roboczych od otrzymania protokołu.
Zastrzeżenia powinny zostać przedstawione w formie pisemnej, papierowej lub elektronicznej, i zawierać uzasadnienie.
Warto wskazać, z którymi ustaleniami odbiorca się nie zgadza, oraz przedstawić dowody potwierdzające jego stanowisko.
Mogą to być między innymi zdjęcia licznika, dokumentacja wcześniejszych napraw, zgłoszenia awarii czy korespondencja z przedsiębiorstwem energetycznym.
Brak zastrzeżeń w ustawowym terminie jest traktowany jako akceptacja protokołu.
Nie oznacza to jednak automatycznego i ostatecznego potwierdzenia odpowiedzialności za nielegalny pobór energii. Może natomiast istotnie utrudnić późniejsze kwestionowanie ustaleń.
Firma energetyczna ma 14 dni na odpowiedź
Po otrzymaniu zastrzeżeń przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek je przeanalizować.
Jeżeli okażą się uzasadnione, kontrolerzy powinni odpowiednio zmienić lub uzupełnić protokół.
Gdy przedsiębiorstwo nie podziela argumentów odbiorcy, musi przedstawić pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.
Na udzielenie odpowiedzi ma 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
Odbiorca powinien otrzymać informację o sposobie ich rozpatrzenia oraz uzupełniony protokół.
Warto zachować potwierdzenie złożenia zastrzeżeń i całą korespondencję dotyczącą sprawy.
Może ona mieć znaczenie, jeżeli konflikt zakończy się postępowaniem sądowym.
Podejrzewasz, że licznik źle nalicza prąd? Możesz żądać sprawdzenia
Nieprawidłowe wskazania licznika nie muszą oznaczać celowej ingerencji.
Urządzenie pomiarowe, podobnie jak inne elementy instalacji, może ulec awarii.
Jeżeli odbiorca podejrzewa, że licznik pokazuje zawyżone zużycie energii, ma prawo zażądać sprawdzenia jego działania.
Przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii powinno przeprowadzić sprawdzenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania.
Można również wystąpić o laboratoryjne zbadanie układu pomiarowego.
Takie badanie także powinno zostać przeprowadzone w ustawowym terminie.
Ważne są jednak zasady rozliczania kosztów.
Jeżeli kontrola nie wykaże nieprawidłowości w działaniu urządzenia, koszt sprawdzenia może ponieść odbiorca.
Gdy badanie potwierdzi wadliwe działanie licznika, odpowiednie koszty obciążają przedsiębiorstwo energetyczne.
W przypadku błędnych pomiarów może również powstać konieczność skorygowania wcześniejszych rozliczeń za energię.
Nie zgadzasz się z wynikiem badania licznika? Masz jeszcze 30 dni
Przepisy przewidują dodatkową możliwość weryfikacji wyników badania laboratoryjnego.
Jeżeli odbiorca nie zgadza się z przeprowadzoną ekspertyzą, może zlecić kolejną.
Na podjęcie takiego działania ma 30 dni od otrzymania wyniku wcześniejszego badania.
Przedsiębiorstwo energetyczne musi umożliwić przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy.
Co do zasady jej koszt ponosi odbiorca.
Jeżeli jednak zostaną wykazane nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego, niezwiązane z nielegalnym poborem energii, przepisy przewidują odpowiednie rozliczenie i zwrot kosztów.
Nie należy mylić dwóch terminów: 7 dni roboczych dotyczy zastrzeżeń do protokołu kontroli, natomiast 30 dni odnosi się do możliwości zlecenia dodatkowej ekspertyzy po otrzymaniu wyniku badania laboratoryjnego.
Oba terminy liczone są od różnych zdarzeń.
Dlatego po otrzymaniu dokumentów warto od razu sprawdzić daty i zaplanować dalsze działania.
Czy za nielegalny pobór prądu grozi więzienie?
Nielegalny pobór energii może prowadzić nie tylko do obowiązku zapłaty podwyższonych opłat.
W określonych okolicznościach możliwa jest również odpowiedzialność karna.
Kradzież energii jest przestępstwem przewidzianym w Kodeksie karnym.
Za czyn w podstawowym typie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
W przypadku mniejszej wagi ustawodawca przewidział łagodniejsze sankcje, obejmujące grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.
Trzeba jednak wyraźnie rozróżnić odpowiedzialność cywilną związaną z naliczeniem opłaty od odpowiedzialności karnej.
Przedsiębiorstwo energetyczne może dochodzić określonych należności na zasadach przewidzianych w Prawie energetycznym.
Natomiast o popełnieniu przestępstwa i ewentualnej karze decyduje sąd w postępowaniu karnym.
Samo stwierdzenie uszkodzenia licznika nie jest równoznaczne z udowodnieniem kradzieży energii.
Kto odpowiada za licznik znajdujący się poza mieszkaniem?
W budynkach wielorodzinnych liczniki energii elektrycznej często znajdują się na klatkach schodowych, w piwnicach lub specjalnych szafkach pomiarowych.
Dostęp do nich mogą mieć również inne osoby.
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości może więc pojawić się pytanie, czy odbiorca ponosi odpowiedzialność za ingerencję, której sam nie dokonał.
Prawo energetyczne przewiduje wyjątek dotyczący sytuacji, gdy nielegalny pobór energii wynikał z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.
Nie wystarczy jednak samo twierdzenie, że licznik znajdował się poza mieszkaniem.
Znaczenie mają konkretne okoliczności, dostęp do urządzenia oraz dowody dotyczące ewentualnej ingerencji.
W przypadku sporu warto ustalić, kto odpowiada za pomieszczenie lub szafkę licznikową.
Pomocne może okazać się także zwrócenie do zarządcy budynku, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o informacje dotyczące dostępu do urządzenia.
Kontrola liczników w Warszawie i na Mazowszu. Obowiązują te same zasady
Przepisy dotyczące nielegalnego poboru energii oraz kontroli układów pomiarowych obowiązują na terenie całej Polski.
Dotyczy to również Warszawy i województwa mazowieckiego.
Mieszkańcy stolicy mogą spotkać się z kontrolą licznika zarówno w mieszkaniach, jak i domach jednorodzinnych czy lokalach użytkowych.
W każdym przypadku kontrolerzy powinni posiadać wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia czynności.
Jeżeli odbiorca ma wątpliwości dotyczące tożsamości osób przeprowadzających kontrolę, może zweryfikować je u swojego operatora sieci.
Warto pamiętać, że kontrola powinna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a odbiorca ma prawo zapoznać się z jej ustaleniami.
W przypadku sporu dotyczącego opłat pierwszym krokiem powinno być skierowanie reklamacji lub zastrzeżeń do właściwego przedsiębiorstwa.
Jeżeli sprawa dotyczy nieuzasadnionego wstrzymania dostaw prądu, można skorzystać z procedury przed Prezesem URE.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza mogą w takich sprawach korzystać z pomocy właściwego oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.
Przyszli sprawdzić licznik? O tych zasadach musisz pamiętać
Kontrola licznika nie musi oznaczać problemów, ale warto wiedzieć, jakie prawa przysługują odbiorcy.
Przede wszystkim należy zweryfikować tożsamość kontrolerów i poprosić o okazanie legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia.
Kontrolę przeprowadza zespół co najmniej dwóch upoważnionych osób.
Podczas czynności warto być obecnym i zwracać uwagę na sposób dokumentowania stanu urządzenia.
Przed podpisaniem protokołu należy przeczytać wszystkie ustalenia.
Jeżeli budzą wątpliwości, można odmówić podpisania dokumentu i złożyć pisemne zastrzeżenia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania.
Warto także pamiętać, że licznik może zostać poddany dodatkowemu badaniu, a odbiorca ma prawo kwestionować wyniki ekspertyzy.
Najważniejsze jest jednak szybkie działanie.
Przekroczenie ustawowych terminów może utrudnić dochodzenie swoich praw, nawet jeżeli odbiorca uważa, że naliczona opłata jest niesłuszna.
Wysoki rachunek po kontroli licznika. Co zrobić krok po kroku?
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne naliczyło dodatkową opłatę po kontroli, nie warto ograniczać się do samej rozmowy telefonicznej z konsultantem.
Najlepiej dokładnie przeanalizować dokumenty i ustalić podstawę naliczonej należności.
Warto sprawdzić, czy przedsiębiorstwo zakwalifikowało zdarzenie jako pobór energii bez umowy, pominięcie układu pomiarowego czy ingerencję w licznik.
Od tej kwalifikacji zależy sposób obliczenia opłaty.
Należy również zwrócić uwagę na przyjętą ilość energii, zastosowane stawki i ewentualne dodatkowe koszty.
Jeżeli odbiorca nie zgadza się z ustaleniami kontroli, powinien złożyć zastrzeżenia w przewidzianym terminie.
W przypadku podejrzenia awarii urządzenia można wystąpić o jego sprawdzenie lub badanie laboratoryjne.
Jeżeli strony nie osiągną porozumienia w kwestii zasadności opłaty, sprawa może trafić do sądu powszechnego.
Najważniejsze jest to, że pięciokrotne opłaty nie dotyczą zwykłej kontroli ani każdej usterki licznika. Są przewidziane dla określonych przypadków nielegalnego poboru energii, przede wszystkim pobierania prądu bez wymaganej umowy.
Dla odbiorcy szczególnie istotne są dwa terminy: 7 dni roboczych na zastrzeżenia do protokołu oraz 30 dni na zlecenie dodatkowej ekspertyzy po otrzymaniu wyniku badania laboratoryjnego.
Znajomość tych zasad może mieć duże znaczenie, gdy po wizycie kontrolerów pojawi się żądanie zapłaty wysokiej kwoty albo zagrożenie wstrzymaniem dostaw energii.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.