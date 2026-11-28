Tyle wynosi realny koszt ogrzewania, gdy zakręcasz kaloryfery do zera. Wielu lokatorów łapie się za głowę
Kaloryfery zimne przez całą zimę, a w rozliczeniu nadal wysoka opłata za ogrzewanie. W bloku taki rachunek jest możliwy nawet przy zerowych wskazaniach podzielników. Sprawdziliśmy rzeczywiste stawki z Warszawy i policzyliśmy przykłady dla lokali o powierzchni 30, 60 i 80 m². Wyjaśniamy skąd bierze się koszt liczony w setkach, a czasami tysiącach złotych.
Zakręcasz grzejnik, ale budynek nadal dostaje rachunek
W mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem nie kupujesz wyłącznie ciepła, które oddaje twój kaloryfer. Dostawca rozlicza cały budynek, a wspólnota lub spółdzielnia dzieli poniesione koszty pomiędzy lokale. Część rachunku zależy od zużytej energii, część od zamówionej mocy i stałych opłat związanych z dostawą. Zamówiona moc to w uproszczeniu zdolność do dostarczenia budynkowi potrzebnej ilości ciepła podczas chłodów. Samo zamknięcie zaworu w jednym pokoju nie zmienia tej pozycji w umowie z dostawcą.
Do tego dochodzi ogrzewanie części wspólnych oraz ciepło oddawane przez instalację poza grzejnikami objętymi indywidualnym rozliczeniem. Zależnie od budynku będą to między innymi przewody rozprowadzające ciepło i ogrzewane korytarze. Regulamin określa sposób podziału tych wydatków, często według powierzchni mieszkań. Dlatego właściciel pustego lokalu również uczestniczy w kosztach ogrzewania bloku. Wyjazd na zimę i zakręcenie wszystkich kaloryferów nie wyłączają mieszkania z rozliczenia.
Warszawski przykład: ponad 64 zł miesięcznie za samą opłatę stałą
Konkretną stawkę pokazuje uchwała jednej ze spółdzielni mieszkaniowej. Dla jednego budynków ustalono od lutego opłatę stałą za centralne ogrzewanie w wysokości 1,07 zł za m², a osobno opłatę zmienną wynoszącą 136,21 zł za GJ. Przy tej stawce część stała dla mieszkania o powierzchni 30 m² wynosi 32,10 zł miesięcznie, dla 60 m² już 64,20 zł, a dla 80 m² – 85,60 zł. To dopiero jeden składnik opłaty.
W tym samym dokumencie dla innych budynków wskazano inną opłatę stałą: 1,05 zł za m². Różnice występują więc nawet w obrębie jednej spółdzielni. Rachunku za własne mieszkanie nie da się wiarygodnie wyliczyć wyłącznie z metrażu. Trzeba znać stawki, koszty konkretnego budynku i sposób ich podziału. Przytoczona uchwała pokazuje wysokość opłat wprowadzonych od lutego, a nie pełny rachunek konkretnego mieszkańca po zakończeniu sezonu.
Zero na podzielniku i doliczony koszt. To już widać w rozliczeniach
Inna spółdzielnia z Jastrzębiu-Zdroju podała we wrześniu 2026 roku, że w rozliczeniu sezonu 2025/2026 zastosowała minimalny koszt zmienny ogrzewania w 1096 lokalach, czyli około 10 proc. mieszkań. Chodziło o lokale z bardzo niskim lub zerowym zużyciem. Spółdzielnia wyjaśniła, że nawet przy zamkniętych grzejnikach ciepło dociera do mieszkania przez ściany, stropy i instalację. Wychłodzony lokal może z kolei zwiększać zapotrzebowanie na ogrzewanie u sąsiadów.
Mechanizm minimalnego kosztu przewiduje rozporządzenie dotyczące rozliczania ciepła. Przy wyborze metody wykorzystującej podzielniki trzeba móc wyznaczyć minimalny i maksymalny koszt zmienny na m². Minimum wylicza się w odniesieniu do ciepła potrzebnego do utrzymania wymaganych przepisami temperatur obliczeniowych. W rozliczeniu bardzo niski wynik może zostać podniesiony do ustalonego minimum. To część podziału kosztów ogrzewania, a nie mandat za zakręcenie kaloryfera. Nie istnieje jedna ogólnopolska kwota takiej dopłaty.
Ile może zostać do zapłaty za 30, 60 i 80 m²? Dwa przykładowe rozliczenia
Żeby pokazać skalę wydatków, przygotowaliśmy symulację dla dwóch budynków rozliczanych z podzielnikami. W wariancie dobrze ocieplonym przyjmujemy rocznie 24 zł za m² kosztów stałych i wspólnych oraz 12 zł za m² minimalnego kosztu zmiennego. W wariancie nieocieplonym przyjmujemy odpowiednio 36 i 24 zł za m². To założenia do obliczeń, a nie średnie rynkowe ani stawki z opisanych spółdzielni. W rzeczywistym budynku minimum wymaga obliczeń uwzględniających jego parametry i ceny ciepła.
|Budynek
|Powierzchnia
|Koszty stałe i wspólne rocznie
|Minimalny koszt zmienny rocznie
|Razem rocznie
|Średnio na miesiąc, rok podzielony przez 12
|Dobrze ocieplony – wariant przykładowy
|30 m²
|720 zł
|360 zł
|1080 zł
|90 zł
|Dobrze ocieplony – wariant przykładowy
|60 m²
|1440 zł
|720 zł
|2160 zł
|180 zł
|Dobrze ocieplony – wariant przykładowy
|80 m²
|1920 zł
|960 zł
|2880 zł
|240 zł
|Nieocieplony – wariant przykładowy
|30 m²
|1080 zł
|720 zł
|1800 zł
|150 zł
|Nieocieplony – wariant przykładowy
|60 m²
|2160 zł
|1440 zł
|3600 zł
|300 zł
|Nieocieplony – wariant przykładowy
|80 m²
|2880 zł
|1920 zł
|4800 zł
|400 zł
Dla mieszkania 60-metrowego pierwszy przykład daje 2160 zł za rok, choć podzielniki nie naliczyły jednostek. W drugim pozostaje 3600 zł. Kolumna miesięczna służy porównaniu wydatków w skali roku; nie przedstawia opłaty tylko za miesiące zimowe. Tabela nie obejmuje podgrzewania wody, czynszu ani pozostałych opłat za lokal. Ocieplenie pomaga ograniczać straty energii, ale samo w sobie nie ustala proporcji rozliczenia. Znaczenie mają również położenie mieszkania, instalacja, pogoda i ceny dostawcy.
Podzielnik i ciepłomierz to dwa różne urządzenia
Małe urządzenie na kaloryferze najczęściej jest podzielnikiem. Jak wyjaśnia Główny Urząd Miar, podzielnik nie mierzy ilości ciepła. Rejestruje jednostki służące do podziału kosztów poniesionych przez budynek. Ciepłomierz mierzy natomiast energię, na przykład w GJ lub kWh. Indywidualne ciepłomierze można stosować przy odpowiednim układzie instalacji z osobnym zasilaniem mieszkania. Zerowy odczyt obu urządzeń trzeba więc interpretować inaczej, choć w obu systemach mieszkaniec może nadal ponosić koszty stałe i wspólne.
Opisane w rozporządzeniu minimum kosztu zmiennego odnosi się do metody z podzielnikami. Przy ciepłomierzu trzeba sprawdzić odrębnie podstawę każdego dodatkowego naliczenia. Zarządca powinien wskazać, jaka część wynika z odczytu, jaka dotyczy wspólnej instalacji i jak ją podzielono. Równie ważne są współczynniki uwzględniające położenie lokalu w budynku. Mieszkanie narożne lub pod dachem ma inne warunki niż lokal otoczony ogrzewanymi mieszkaniami i metoda rozliczania powinna takie różnice uwzględniać.
Czy trzeba utrzymywać w mieszkaniu 16 stopni?
Liczba 16°C pojawia się w wymaganiach technicznych dla regulatorów dopływu ciepła do grzejników w pomieszczeniach zaprojektowanych na co najmniej 20°C. Sam ten przepis nie ustanawia dla wszystkich mieszkańców nakazu utrzymywania przez całą dobę 16°C ani automatycznej kary za niższy odczyt termometru. Zasady użytkowania ogrzewania mogą być również opisane w regulaminie budynku. Osobną sprawą jest wyznaczanie minimalnego kosztu przy podzielnikach: jego przepis odwołuje się do temperatur obliczeniowych, więc nie można sprowadzać każdego rozliczenia do hasła „opłata za 16 stopni”.
Długotrwałe wychładzanie ma jednak praktyczne konsekwencje. MPEC w Olsztynie ostrzega przed zawilgoceniem i pleśnią przy nadmiernym obniżaniu temperatury, szczególnie przy ścianach zewnętrznych. Zwraca też uwagę na większe zużycie ciepła w sąsiednich lokalach. To zjawisko bywa nazywane „pasożytnictwem cieplnym”. Sam zimny grzejnik nie dowodzi przy tym nadużycia: może być skutkiem prawidłowego działania termostatu, gdy pomieszczenie ogrzało słońce. Znaczenie ma temperatura i stan mieszkania oraz sposób korzystania z instalacji.
Co sprawdzić, zanim zakręcisz wszystkie kaloryfery
Najwięcej powie ostatnie rozliczenie i regulamin ogrzewania twojego budynku. Poproś administrację o wskazanie kosztów naliczanych niezależnie od odczytu oraz wyjaśnienie, czy i jak stosuje minimum. Jeśli masz dopłatę, porównaj całkowity koszt przypisany do mieszkania z sumą wpłaconych zaliczek. Niska zaliczka może skończyć się dopłatą nawet przy oszczędnym grzaniu. Rozliczane koszty zakupu ciepła mają pokrywać rzeczywiste wydatki budynku, a informacje o nich powinny być udzielane nieodpłatnie. Błędny metraż, odczyt lub naliczenie warto reklamować pisemnie.
Oszczędzanie nadal ma sens, szczególnie gdy mieszkanie jest przegrzewane. Ministerialne porady zalecają przykręcanie ogrzewania podczas nieobecności, krótkie i intensywne wietrzenie oraz odsłonięcie grzejników. Lepiej zacząć od dopasowania temperatury do potrzeb niż od wielotygodniowego wyłączania całej instalacji. Jeśli podzielniki już wykazują wynik poniżej przyjętego minimum, dalsze ograniczanie ich wskazań może nie zmniejszyć tej części rozliczenia. Wtedy warto najpierw ustalić z administracją, za co dokładnie płacisz i gdzie pozostaje możliwość oszczędności.
Źródła: Prawo energetyczne, art. 45a; rozporządzenie dotyczące rozliczania kosztów ciepła, § 7-9; warunki techniczne, § 134 ust. 6; uchwała z 19 stycznia 2026 roku; rozliczenie za sezon 2025/2026; Główny Urząd Miar o podzielnikach i ciepłomierzach; MPEC Olsztyn o korzystaniu z ogrzewania; ministerialne porady dotyczące oszczędzania energii. Wyliczeń dokonano z pomocą narzędzi AI na podstawie danych zebranych przez redakcję. Wyniki zostały sprawdzone przed publikacją.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.