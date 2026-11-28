Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie 2026 otwarty. Na Rynku Głównym stanęło 100 kiosków, są też zapory i stały punkt medyczny
W sobotę 28 listopada 2026 roku w południe na Rynku Głównym w Krakowie oficjalnie rozpoczął się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, który potrwa aż do 1 stycznia 2027 roku. Na odwiedzających czeka około 100 stoisk z rękodziełem oraz świąteczną gastronomią od wystawców z 6 krajów. W tym roku wydarzeniu towarzyszą bezprecedensowe środki ostrożności: na placu pracuje więcej patroli policyjnych, wjazd blokują zapory drogowe, a na miejscu uruchomiono stały punkt medyczny.
Około 100 kiosków i wystawcy z 6 krajów. Program wydarzeń do 1 stycznia
Oficjalnej inauguracji jarmarku dokonała w sobotę wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Iwona Chamielec w towarzystwie przedstawicieli Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, będącej głównym organizatorem przedsięwzięcia. Podczas otwarcia podkreślono gościnny charakter miasta oraz rolę Rynku Głównego jako przestrzeni łączącej mieszkańców z turystami z całego świata. Muzyczną oprawę sobotniej uroczystości zapewnił koncert pieśni góralskich w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki.
Na płycie głównego placu miasta stanęło łącznie około 100 drewnianych kiosków. Swoją ofertę prezentują kupcy oraz rzemieślnicy z całej Polski, a także goście zagraniczni z 5 państw: Litwy, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Węgier. W asortymencie dominują tradycyjne ozdoby choinkowe, ręcznie malowana ceramika, wyroby z drewna i skóry oraz regionalne pamiątki z Krakowa. Znaczną część strefy zajmują stoiska gastronomiczne serwujące gorące dania świąteczne i słodkie przekąski.
Jarmark będzie otwarty dla mieszkańców i turystów przez ponad miesiąc – aż do 1 stycznia 2027 roku. Jednym z najważniejszych punktów towarzyszących w kalendarzu grudniowych wydarzeń będzie 3 grudnia 2026 roku. Tego dnia na Rynku Głównym odbędzie się tradycyjna prezentacja prac przygotowanych na 84. Konkurs Szopek Krakowskich, organizowany corocznie przez Muzeum Krakowa.
Wzmocnione patrole, zapory i stały punkt medyczny. Nowe standardy bezpieczeństwa
Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod szczególnym nadzorem służb. Ma to bezpośredni związek z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło na Rynku Głównym 7 listopada 2026 roku. Po tamtym incydencie w przestrzeni publicznej pojawiały się pytania, czy tradycyjny jarmark w ogóle się odbędzie. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała jednoznacznie zapowiedział jednak, że impreza nie zostanie odwołana, argumentując, że mimo tragedii miasto musi normalnie funkcjonować – przy jednoczesnym znaczącym podniesieniu poziomu ochrony uczestników.
Krakowska policja potwierdziła, że w rejonie Rynku Głównego pełni służbę znacznie więcej funkcjonariuszy niż w latach ubiegłych. W tłumie obecne są zarówno widoczne patrole umundurowane, jak i policjanci działający po cywilnemu. Służby pozostają w stałej koordynacji z Urzędem Miasta Krakowa oraz innymi formacjami porządkowymi. Istotnym elementem zabezpieczenia fizycznego są zapory ustawione na wszystkich drogach dojazdowych do Rynku Głównego – skutecznie blokują one wjazd kierowcom nieposiadającym specjalnego zezwolenia, chroniąc strefę pieszą.
Zmiany objęły również samą organizację zaplecza jarmarku. Wszyscy właściciele i pracownicy około 100 stoisk przeszli instruktaż dotyczący procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ponadto bezpośrednio na terenie wydarzenia uruchomiono stały punkt medyczny, w którym odwiedzający mogą w każdej chwili uzyskać natychmiastową, doraźną pomoc ratowników.
Apel policji do mieszkańców i turystów. Czujność w tłumie ma kluczowe znaczenie
Funkcjonariusze zabezpieczający krakowski Rynek Główny zwracają się do wszystkich uczestników jarmarku o aktywną współpracę i zachowanie zdrowego rozsądku. Podstawowym zaleceniem jest uważne obserwowanie otoczenia oraz natychmiastowe zgłaszanie najbliższemu patrolowi wszelkich podejrzanych przedmiotów, toreb czy pakunków pozostawionych bez nadzoru.
Szczególny apel skierowano do rodzin odwiedzających centrum miasta z najmłodszymi. W okresach przedświątecznego szczytu, zwłaszcza w weekendy i w dniu prezentacji szopek 3 grudnia, gęstość tłumu między kramami bardzo szybko rośnie. Policjanci przypominają, aby opiekunowie nie tracili dzieci z oczu i jeszcze przed wejściem na płytę Rynku dokładnie poinstruowali je, jak powinny się zachować oraz do kogo zwrócić o pomoc w przypadku przypadkowego zagubienia się.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 praktycznych kroków przed wizytą na krakowskim jarmarku
Wzmocnione zabezpieczenia drogowe oraz duże zainteresowanie świątecznymi kramami wymagają od odwiedzających odpowiedniego przygotowania. Aby wizyta na Rynku Głównym przebiegła spokojnie, bezpiecznie i bez niepotrzebnych nerwów, zastosuj poniższe 5 zasad:
- Wybierz komunikację miejską zamiast samochodu: Zapory ustawione na drogach dojazdowych do Rynku Głównego oraz ograniczenia w ruchu w ścisłym centrum utrudniają poruszanie się autem i parkowanie. Najwygodniej dotrzeć w rejon Plant tramwajem lub autobusem, a ostatni odcinek pokonać pieszo.
- Ustal z dzieckiem punkt spotkania i zapisz swój numer telefonu: Przed wejściem między stoiska wskaż dziecku umundurowanego policjanta lub pracownika punktu medycznego jako osoby, do których może podejść w razie zagubienia. Młodszym dzieciom załóż opaskę niezgubkę lub włóż do kieszeni kurtki kartkę z Twoim numerem telefonu.
- Reaguj na pozostawione bagaże i wykonuj polecenia służb: Jeśli zauważysz torbę lub plecak bez właściciela przy ławce czy stoisku, nie otwieraj go i nie przesuwaj – natychmiast poinformuj najbliższy patrol policji lub zadzwoń pod numer 112.
- Zaplanuj wizytę poza godzinami największego szczytu: Jeśli chcesz spokojnie obejrzeć rękodzieło z 6 krajów i uniknąć długich kolejek do punktów gastronomicznych, odwiedź jarmark w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych lub wczesnym popołudniem. W czwartek 3 grudnia weź pod uwagę wzmożony ruch związany z 84. Konkursem Szopek Krakowskich.
- Zadbaj o ciepły ubiór i bezpieczeństwo portfela: Na przełomie listopada i grudnia w Małopolsce występują silne mrozy, dlatego ubierz się warstwowo. W gęstym tłumie przy kioskach trzymaj telefon, dokumenty oraz portfel w zapinanych kieszeniach wewnętrznych, aby zminimalizować ryzyko kradzieży kieszonkowej.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.