Kultowe Kino Tęcza wraca do Warszawy! Dziś wielkie otwarcie z gwiazdą Hollywood. Wstęp za darmo
Po latach przerwy na kulturalną mapę Warszawy wraca kultowe Kino Tęcza. Jak informuje Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, uroczyste otwarcie odbędzie się w sobotę, 28 listopada 2026 roku, a jedną z największych atrakcji będzie osobista obecność hollywoodzkiej aktorki Tildy Swinton. Na mieszkańców czekają trzy dni bezpłatnych seansów, spotkań z twórcami i wydarzeń specjalnych. Odnowione kino na Żoliborzu zaoferuje 145 miejsc, obraz w jakości 4K oraz dźwięk Dolby Atmos. Wstęp na wydarzenia inauguracyjne jest darmowy, ale obowiązują wejściówki.
Kino Tęcza przy ulicy Pawła Suzina 6 ponownie otwiera drzwi dla publiczności po gruntownej modernizacji. Inwestycja pozwoliła przywrócić do życia jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na filmowej mapie warszawskiego Żoliborza. Za działalność obiektu odpowiada Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Organizatorzy zapowiadają, że Tęcza będzie nie tylko miejscem oglądania filmów, ale również przestrzenią spotkań, debat i edukacji filmowej.
Kino Tęcza ponownie otwarte. Warszawa odzyskuje kultowe miejsce
Sobota, 28 listopada, to ważna data dla mieszkańców Żoliborza i miłośników kina.
Po latach nieobecności na filmową mapę stolicy wraca Kino Tęcza, które przez dziesięciolecia było związane z życiem kulturalnym dzielnicy.
Budynek przeszedł kompleksową modernizację. Prace trwały około dwóch lat i miały na celu zarówno przywrócenie mu dawnej funkcji, jak i dostosowanie do współczesnych standardów.
Historia tego miejsca sięga okresu międzywojennego.
Pierwotnie w budynku znajdowała się kotłownia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z czasem mieszkańcy przekształcili ją w przestrzeń teatralną i kinową.
Przez kolejne dziesięciolecia Tęcza stała się ważnym punktem na kulturalnej mapie Warszawy.
Teraz rozpoczyna nowy rozdział działalności.
Za prowadzenie odnowionego obiektu odpowiada Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, warszawska instytucja kultury.
Organizatorzy podkreślają, że kino ma być otwarte na mieszkańców, lokalne inicjatywy oraz osoby zainteresowane nie tylko oglądaniem filmów, lecz także rozmowami o kulturze.
Gwiazda Hollywood przyjedzie na otwarcie. Tilda Swinton spotka się z widzami
Największą atrakcją sobotniej inauguracji będzie obecność Tildy Swinton.
Brytyjska aktorka, znana między innymi z filmów „Grand Budapest Hotel”, „Opowieści z Narnii” i „Orlando”, osobiście pojawi się w odnowionym kinie.
Spotkanie zaplanowano na sobotę, 28 listopada, o godzinie 19:00.
Właśnie wtedy odbędzie się specjalny pokaz filmu „Orlando” w reżyserii Sally Potter.
Produkcja z 1992 roku należy do najbardziej rozpoznawalnych dzieł w dorobku aktorki.
Tilda Swinton wystąpiła w nim w roli tytułowej, tworząc kreację, która przyniosła jej międzynarodowe uznanie.
Podczas uroczystego otwarcia aktorka ma osobiście powitać publiczność.
To wyjątkowa okazja dla warszawskich miłośników kina, aby zobaczyć jedną z najważniejszych postaci światowej kinematografii bez konieczności kupowania biletu na wydarzenie.
Organizatorzy zaznaczają jednak, że liczba miejsc jest ograniczona.
Nowoczesna sala kinowa. Obraz 4K i Dolby Atmos
Modernizacja Kina Tęcza pozwoliła połączyć historyczny charakter budynku z nowoczesnym wyposażeniem.
W odnowionej sali przygotowano 145 miejsc dla widzów.
Obiekt wyposażono w projektor umożliwiający wyświetlanie filmów w rozdzielczości 4K.
Zainstalowano również system nagłośnienia Dolby Atmos, który ma zapewniać bardziej przestrzenny i realistyczny dźwięk.
Co ważne, organizatorzy nie zrezygnowali z tradycyjnych metod projekcji.
Kino będzie mogło wyświetlać także filmy z taśmy 35 mm.
To szczególnie istotne dla miłośników klasyki, którzy chcą oglądać starsze produkcje w ich oryginalnej formie.
Dzięki takiemu wyposażeniu w Tęczy będą mogły odbywać się zarówno pokazy najnowszych filmów, jak i retrospektywy, przeglądy tematyczne oraz wydarzenia poświęcone historii kinematografii.
Co dziś w Kinie Tęcza? Program na sobotę, 28 listopada
Na pierwszy dzień działalności przygotowano kilka wydarzeń przeznaczonych dla różnych grup odbiorców.
Program rozpocznie się przed południem, a jego kulminacją będzie wieczorny pokaz z udziałem Tildy Swinton.
Sobota, 28 listopada 2026 roku:
- 10:30 – „Chłopiec na krańcach świata”, pokaz animacji dla dzieci.
- 12:30 – „Dobry chłopiec”, film Jana Komasy.
- 15:00 – otwarcie wystawy „100. Wajda Uniwersum”.
- 16:15 – „Śniłem tylko przyszłość”, dokument poświęcony Andrzejowi Wajdzie, oraz rozmowa z twórcami.
- 19:00 – „Orlando”, specjalny pokaz z udziałem Tildy Swinton.
Wśród propozycji znalazły się zarówno produkcje współczesne, jak i filmy nawiązujące do historii polskiej oraz światowej kinematografii.
Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, że odnowiona Tęcza będzie miejscem dla widzów w różnym wieku.
Szczególną uwagę poświęcono również Andrzejowi Wajdzie, którego imię nosi instytucja prowadząca kino.
Darmowe seanse również w niedzielę. Co zaplanowano na 29 listopada?
Świętowanie otwarcia Kina Tęcza nie zakończy się w sobotni wieczór.
Na niedzielę, 29 listopada, zaplanowano kolejne bezpłatne seanse i wydarzenia towarzyszące.
Program rozpocznie się o godzinie 10:30 pokazem filmu „Rady dzieci” połączonym z warsztatami dla najmłodszych.
O godzinie 12:30 widzowie będą mogli zobaczyć „Dramę” w reżyserii Kristoffera Borgliego, z Zendayą i Robertem Pattinsonem.
O 15:00 zaplanowano prezentację wystawy „Tęcza Love Story”, poświęconej historii kina i jego związkom z mieszkańcami Żoliborza.
Następnie, o 16:15, odbędzie się pokaz filmu „Violetta Villas” w reżyserii Karoliny Bielawskiej.
Wieczorem, o godzinie 19:00, publiczność obejrzy „Wakacje pana Hulot” Jacques’a Tatiego.
Pokazowi towarzyszyć będzie rozmowa o filmie z udziałem krytyka filmowego Michała Oleszczyka oraz prof. Marii Poprzęckiej.
Trzeci dzień otwarcia. Kino Tęcza przypomni filmy Andrzeja Wajdy
Organizatorzy przygotowali również specjalny program na poniedziałek, 30 listopada.
Tego dnia wydarzenia zostaną poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy.
Reżyser przez wiele lat mieszkał na Żoliborzu i był związany z lokalnym życiem kulturalnym.
Z okazji jego imienin publiczność będzie mogła obejrzeć trzy ważne filmy z jego dorobku.
O godzinie 14:00 zaplanowano pokaz „Człowieka z marmuru”.
O 17:00 rozpocznie się „Człowiek z żelaza”.
Natomiast o godzinie 20:00 widzowie zobaczą „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
Wszystkie trzy seanse będą bezpłatne.
To również propozycja dla osób, które nie zdążą odwiedzić Kina Tęcza podczas sobotniego i niedzielnego programu.
Kino Tęcza za darmo. Jak zdobyć wejściówki?
Jedną z najważniejszych informacji dla mieszkańców Warszawy jest to, że udział w wydarzeniach otwarcia nie wymaga zakupu biletu.
Wszystkie pokazy zaplanowane na 28, 29 i 30 listopada są bezpłatne.
Nie oznacza to jednak, że można wejść na dowolny seans bez wcześniejszej rezerwacji.
Obowiązują darmowe wejściówki, a liczba miejsc jest ograniczona.
Organizatorzy przygotowali trzy pule rezerwacji.
Udostępniano je 19, 23 i 26 listopada za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacyjnego Kina Tęcza.
Część wejściówek można było również odebrać bezpośrednio w kasie kina w wyznaczonych godzinach.
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach powinny sprawdzić aktualną dostępność miejsc w systemie rezerwacyjnym.
W przypadku najbardziej popularnych pokazów, zwłaszcza seansu z udziałem Tildy Swinton, zainteresowanie może być duże.
Bezpłatny charakter wydarzenia nie gwarantuje więc możliwości wejścia wszystkim chętnym.
Kino Tęcza będzie czymś więcej niż salą kinową
Powrót Tęczy ma znaczenie nie tylko dla osób regularnie oglądających filmy.
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zapowiada stworzenie miejsca, w którym odbywać się będą spotkania z artystami, rozmowy o filmach, warsztaty i wydarzenia edukacyjne.
Ważnym elementem działalności mają być dyskusyjne kluby filmowe.
Ich uczestnicy będą mogli nie tylko obejrzeć wybraną produkcję, ale również porozmawiać o poruszanych w niej problemach.
Organizatorzy chcą, aby kino było przestrzenią otwartą dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i doświadczenia filmowego.
Zaplanowano również zajęcia dla uczniów.
Część warsztatów ma być dostępna bezpłatnie, a za pozostałe przewidziano opłatę w wysokości 10 zł.
Dzięki temu oferta Tęczy ma być dostępna także dla szkół i rodzin, które poszukują niedrogich wydarzeń kulturalnych.
W przyszłości w kinie mają odbywać się również festiwale, przeglądy i spotkania poświęcone różnym formom sztuki filmowej.
Żoliborz odzyskuje ważne miejsce. Historia Kina Tęcza sięga przedwojennej Warszawy
Dla mieszkańców Żoliborza ponowne otwarcie Tęczy ma szczególne znaczenie.
Kino od początku było związane z działalnością Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ideą udostępniania kultury lokalnej społeczności.
Powstało w miejscu dawnej kotłowni, którą przekształcono w przestrzeń służącą mieszkańcom.
Przez lata było miejscem spotkań, wspólnego oglądania filmów i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
Po zakończeniu działalności obiekt stopniowo przestał pełnić swoją pierwotną funkcję.
Dzięki modernizacji przeprowadzonej przez miasto stołeczne Warszawę udało się jednak przywrócić go publiczności.
Odnowiona Tęcza ma kontynuować dawną tradycję, jednocześnie odpowiadając na potrzeby współczesnych widzów.
Gdzie znajduje się Kino Tęcza i kiedy można je odwiedzić?
Kino Tęcza mieści się przy ulicy Pawła Suzina 6 na warszawskim Żoliborzu.
Uroczyste otwarcie rozpoczyna się w sobotę, 28 listopada 2026 roku.
Program inauguracji obejmuje trzy dni:
- 28 listopada, sobota – pierwsze seanse, wystawa poświęcona Wajdzie i wieczorne spotkanie z Tildą Swinton.
- 29 listopada, niedziela – pokazy filmowe, warsztaty dla dzieci i wydarzenia towarzyszące.
- 30 listopada, poniedziałek – bezpłatne pokazy filmów Andrzeja Wajdy.
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, ale konieczne jest posiadanie wejściówki.
Aktualny repertuar i dostępność miejsc można sprawdzić w oficjalnym systemie rezerwacyjnym kina.
Darmowe kino w Warszawie. Dlaczego warto odwiedzić Tęczę?
Powrót Kina Tęcza to jedna z ważniejszych tegorocznych wiadomości dla miłośników kultury na Żoliborzu.
Po dwóch latach modernizacji historyczna sala ponownie będzie służyć mieszkańcom.
Na inaugurację przygotowano trzy dni bezpłatnych wydarzeń, a wyjątkową atrakcją jest zapowiedziany udział Tildy Swinton w sobotnim pokazie filmu „Orlando”.
Nowoczesny projektor 4K, nagłośnienie Dolby Atmos oraz możliwość projekcji z taśmy 35 mm pozwolą prezentować zarówno współczesne premiery, jak i klasykę światowego kina.
Jednocześnie Tęcza ma oferować warsztaty, spotkania z twórcami oraz działania edukacyjne.
Najważniejsze dla mieszkańców jest to, że wszystkie seanse inauguracyjne od 28 do 30 listopada są bezpłatne. Trzeba jednak wcześniej zdobyć wejściówkę i sprawdzić dostępność miejsc.
Po zakończeniu otwarcia Kino Tęcza rozpocznie regularną działalność, przywracając Żoliborzowi miejsce, które przez lata stanowiło istotną część jego kulturalnej tożsamości.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.